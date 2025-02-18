Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневий огляд подій на фронтах від Дональда Гілла. Свою передмову він присвятив нещодавнім витівкам американської адміністрації на міжнародній арені. Щодо бойових дій, то в Курській області росіяни продовжують зазнавати великих втрат. На Східному напрямку ситуація стабілізувалася, окрім можливого котла біля Дачного, де українські війська можуть попасти в кільце.

Вступ Тома Купера. Трохи пізніше, ніж зазвичай, виходить черговий випуск "Тижневика Дональда Гілла" і не можна заперечувати: ситуація щодо війни в Україні залишається "дуже хвилюючою".

На відміну від останніх кількох тижнів, поки що основна причина пов'язана із заявами президента США Дональда Трампа та членів його адміністрації, які дехто інтерпретує як "відмову від України та Європи".

Ми не поділяємо таку позицію. Якраз навпаки: досвід показав, що Трамп схильний вести переговори в "російському стилі". Спочатку він висловлює свої максимальні вимоги, потім дивиться, що може отримати у відповідь і, як правило, погоджується на значно менше (якщо взагалі на щось), ніж було заявлено спочатку. Так було неодноразово (найкращий приклад – виведення військ США з Афганістану). Винятки становили лише кілька справ, де інша сторона не дала себе вразити його хвастощами, або була настільки дурною, що піддалася корумпованості з інших причин. У випадку України, і особливо у відповідь на публічно оголошений намір Трампа вести переговори з Пуддінгом особисто, ігноруючи всіх інших (включаючи Україну, а також європейську частину НАТО, не кажучи вже про Європейський Союз), позиція офіційного Києва тим часом також зрозуміла (або, принаймні, оголошена як така): адміністрація Зеленського не збирається приймати жодних домовленостей між США та росією без своєї участі.

"Зняти капелюха" – це єдиний спосіб боротися з хуліганами, особливо з тими, хто пишається порушенням конституції, що представляє щось на кшталт "визволення" їхнього народу, і це також чудово з огляду на те, що ми чуємо з України, і особливо з лав ЗСУ, і це незалежно від того, наскільки всі втомилися від цієї війни.

Звісно, це може створити враження, що Трамп може "вільно" теревенити з Пуддінгом, а потім вони можуть досягти домовленостей, а якщо Київ і Європа відмовляться визнати результати, то також "вільно" звинувачувати Україну і Європу в провалі їхнього "золотого ручкання" (чи як там його називати). Однак, незалежно від можливих наслідків на міжнародній арені (особливо для репутації України та Європи), сам факт того, що для росіян, і особливо для путіна, – жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені "силою" (фактично, "військовою перевагою"), говорить сам за себе. Це вже не кажучи про той очевидний факт, що адміністрація Трампа до біса хоче "закінчити" війну в Україні, не маючи жодних інших ідей, як це зробити, окрім як піти на поступки за рахунок України. Більше того, Європа (як і "весь Захід", включно зі США тощо) настільки зіпсувала власну репутацію, хоча б тим, що віддано підтримувала геноцид палестинців, не кажучи вже про багато інших "блискучих" політичних ідей, що в цьому плані їй фактично немає чого більше псувати.

Але, як то кажуть, "втративши репутацію, втрачати вже нічого".

Крім того, завжди слід пам'ятати: заяви таких, як Трамп, і реальність – тобто те, що вони насправді роблять після того, як про щось заявляють – це не лише "дві різні пари взуття", але й, власне, дві різні сонячні системи.

Насправді, вже зараз зрозуміла лише одна, поки що "незначна" річ: нинішнє покоління західних політиків настільки зруйнувало всю систему управління і міжнародної політики – нинішній "світовий порядок", і є настільки корумпованим і некомпетентним, що вони будуть дуже раді залишити наступному поколінню виправляти всю ту шкоду, яку вони заподіяли і залишили після себе (якщо комусь цікаво, про що я говорю: подивіться на результати Другої світової війни і скільки часу пішло на "ремонт" після неї, принаймні, в матеріальному плані). На щастя, не лише уряди багатьох "малих" європейських держав, але й принаймні "другого", якщо не "третього" рангу в політиці "великих" європейських держав тим часом зрозуміли, що поставлено на карту, і які кроки необхідно зробити далі; більше того, деякі з них старанно "закочують рукава". Ба більше, жодна загроза не об'єднує Європу так, як загроза Пуддінга і росії (особливо якщо її підсилює Трамп). Існує усвідомлення того, що Європа не може продовжувати жити так, як останні 20-30 років; принаймні, необхідно знайти нові рішення. Таким чином, попри всі "погані новини" останнього часу, насправді, з'явився проблиск надії на підтримку тих, хто є "обережним оптимістом".

Звісно, відновлення руїн системи не буде легким, простим і без ускладнень (часто – величезних). Власне, старій системі, старому "світовому порядку" завдано непоправної шкоди. Потрібно будувати абсолютно новий. Але: якби це було легко, це було б зроблено вже давно...

З фронту... Загалом, минулого тижня інтенсивність російських обстрілів продовжувала знижуватися. Залишається багато невизначеності щодо причин, тож доведеться ще трохи почекати... поки дим (і пил) не розвіється, щоб зрозуміти "чому".

Курська область. За останній тиждень російські Повітряно-космічні сили (ВКС) завдали стільки авіаударів по ЗСУ в цьому районі, що, за деякими оцінками, понад 50% бомб і ракет, розгорнутих тільки цією службою, рознесли російську територію в пух і прах. Артилерійські удари були щонайменше такими ж потужними. Водночас, поновлення російських наземних атак, особливо в напрямку Свердліково, призвело до того, що Збройні сили росії (всрф) зазнали значних втрат. На жаль, їм вдалося відтіснити й українців.

У Товстому Лузі знищено російський танк та самохідну гармату.

47-а бригада використовує 155-мм снаряд "Мідна голова" з лазерним наведенням.

На схід від Погребків російський танк обстрілює українські позиції. Ольговка обстріляна термобаричними ракетами.

російська контратака за 3 км на схід від Черкаської Конопельки закінчилась знищенням двох БМП та піхоти. На захід від села підбито українську командну машину.

російська артилерія обстрілює Гуєво.

Нападники використовували тепловізійні накидки, намагаючись уникнути українських безпілотників з тепловізорами.

Куп'янськ. За старою схемою, росія розширила свій плацдарм над річкою Дворічна на деяких ділянках до 3 кілометрів. Це не раптовий бліцкриг. Це невелике просування вперед, яке відбувалося протягом 11 тижнів. Якщо старі схеми збережуться, Сирський збирається в кінцевому підсумку відправити більше військ, щоб стримати наступ. Не кажіть йому, що точно таку ж кількість підкріплень можна було б відправити для ліквідації будь-якого російського наступу десять тижнів тому...

Двоє росіян пройшли 1200 метрів, щоб здатися під Синьківкою.

Терни. росія просунулася на південь від Макіївки. Терни функціонально перебувають під російським контролем. Атаки в напрямку Ямполівки були відбиті. На околиці села зупинено одну атаку за допомогою звичайної артилерії та касетних боєприпасів.

Сіверськ. За два кілометри на захід від Золотарівки знищено дві бронемашини, а потім піхоту.

Часів Яр. За два кілометри на південь від Часового Яру, селище Південне було двічі обстріляне з реактивних систем залпового вогню. Західна частина Часового Яру також була обстріляна реактивними та термобаричними ракетами. Втім, росія не змогла просунутися в цьому секторі.

Торецьк. Українські та російські обстріли перемішані по всьому Торецьку, що свідчить про дуже нестабільну ситуацію.

Українська піхота десантується на півночі Торецька, в той час як артилерія намагається влучити в машину. Українські безпілотники наносять удари по житлових будинках. Шахта в північному Торецьку обстріляна росіянами. Бригада поліції "Лють" штурмує російську позицію. Українські військові зачищають будівлю на заході Торецька. російські безпілотники заходять на посадку над багатьма цілями, але через перешкоди сигналу важко сказати, чи були цілі дійсно вражені. У центрі Торецька було підбито дві різні українські машини MRAP. Російські атаки у східній частині Торецька, раніше окупованій росіянами. Українська піхота потрапила під обстріл на півдні Торецька.

За 7 км від лінії фронту знищено російську самохідну гармату.

Покровськ. росіяни повідомляють про нестачу їжі, води, палива та підкріплень. Окрім ударів українських безпілотників, відбуваються постійні обстріли. Моральний дух низький, росіяни відчувають себе пригніченими і сподіваються на авіаудари, щоб зупинити українські контратаки.

...велика несподіванка, враховуючи, скільки військ вони запхали в цей сектор, і яких втрат і руйнувань вони зазнали. Але, як бачите, це ще один яскравий приклад неспроможності ідеології всіх тих, хто все ще наполягає на тому, що "більше військ і зброї вирішить проблему...

Майте на увазі: це суть того, що залишилося від російської "військової науки".

425-й батальйон зачищає підвали Піщаного.

68-а єгерська бригада обговорює, як вони взяли Даченське.

Після трьох днів переговорів за допомогою повідомлень з безпілотників дев'ять росіян здалися за 2 км на північний схід від Лисівки. Як кажуть: нові рішення (для старих проблем... як от відмова росіян здаватися).

Інтенсивно використовувана дорога в 3 км на захід від Селидового завалена уламками, деякі з яких все ще диміли і горіли. Ендрю Перпетуа визначив місцезнаходження 37 транспортних засобів, наведених нижче.

Андріївка. У той час як Драпатий, схоже, нівелював значну частину (хоча і не "більшість", і, звісно, не "всю") шкоди, завданої Сирським на Покровському напрямку, Сирський все ще старанно руйнує Андріївський напрямок. Очевидно, що для цього теж знадобиться інший командир...

Чому?

Ну, тритижневий ризик того, що шість бригад ЗСУ будуть відрізані в котлі, значно зріс з проривом росіян на Улакли з півдня. Щось подібне мало статися рано чи пізно – просто тому, що якийсь військовий геній у Києві (натяк) досі переконаний, що котли означають "тактичну ефективність" (і справді: що відступ з котла – це його найбільше професійне досягнення всіх часів і народів), а отже, в міру того, як цей котел стає глибшим, все менше військ мають захищати все довші ділянки фронту з усе меншим підкріпленням, постачанням та боєприпасами.

Абсолютно непередбачувано і тому надзвичайно дивно, чи не так?

Таким чином, для українських підрозділів, які все ще перебувають на схід від Улаклів, утворився розрив завширшки 1500 метрів.

На щастя (насамперед для тих, хто все ще перебуває в цьому котлі), інша атака в напрямку Костянтинополя (червона стрілка на карті вище) була відкинута назад.

Підсумок: і війська ЗСУ, що воюють у цьому секторі, і ми (з нетерпінням) чекаємо, коли Сирський забуде про це, і займеться іншим сектором, щоб хтось із серйозними навичками в дисципліні "військове командування" зміг взяти на себе відповідальність.

Велика Новосілка. росія просунулася на два кілометри по восьмикілометровому фронту ,що, враховуючи, як мало сил у ЗСУ в цьому секторі, все ще межує з дивом. Або ж це ще одне підтвердження того, що Сирський не може знайти цей сектор на жодній зі своїх карт, а отже, залишається незадіяним...

росія атакує українські об'єкти в Новоочеретуватому.

Запоріжжя. Українські безпілотники атакували три російські системи протиповітряної оборони, але не було жодного запису з розвідувального безпілотника, який би задокументував результати.

Чорне море. Військово-морські сили України застосували ракети з лазерним наведенням для перехоплення 11 безпілотників "Шахед".

Ядерні об'єкти. МАГАТЕ здійснює моніторинг Запорізької атомної електростанції з метою запобігання радіологічних аварій. росія хоче нав'язати міжнародне визнання своєї незаконної окупації станції. МАГАТЕ проводить ротацію своїх спостерігачів, і в минулому росія не надала гарантій безпеки для їхніх транспортних засобів. Вони також нападали на їхні колони і звинувачували в цьому Україну. Нещодавно вони атакували колону двома мінометними мінами, п'ятьма артилерійськими снарядами і чотирма безпілотними літальними апаратами і звинуватили в цьому Україну. Тут автомобіль наїхав на міну і продовжує рух. Пошкодження автомобіля показані тут. Деякі з атак з точки зору колони.

У минулому росія також кілька разів атакувала ЗАЕС та інші ядерні об'єкти і розміщувала там військову техніку, сподіваючись викликати вогонь у відповідь з боку України.

Минулого тижня росіяни атакували Чорнобильську атомну електростанцію за допомогою одного зі своїх безпілотників і пробили зовнішню оболонку зруйнованого реактора. На щастя, внутрішня оболонка не була пошкоджена.

...мабуть, Пуддінг демонструє Трампу, що він той, з ким можна серйозно вести переговори і досягати твердих домовленостей...

росія. росія має надлишок видобутку сирої нафти. Напади на нафтопереробні заводи обмежили кількість нафти, яку можна перетворити на газ, дизельне паливо та інші продукти переробки. Санкції проти 180 російських танкерів ускладнюють експорт непереробленої нафти. росія має обмежені потужності для зберігання нафти, а Україна також атакувала багато нафтобаз. 10% російських нафтопереробних потужностей наразі пошкоджені, і ремонт може зайняти місяці, не рахуючи майбутніх атак. Єдиною альтернативою, що залишилася для росії, є скорочення видобутку нафти. Оскільки нафтопереробні заводи і нафтобази зазнають все більше нападів, а танкери, що потрапили під санкції, стикаються з більшими операційними труднощами, видобуток нафти може продовжити скорочуватися в найближчі місяці.

російський експорт нафти впав на 17% у січні 2024 року порівняно з січнем 2023 року. Через нові санкції США витрати на транспортування нафти зросли на 500% у січні. 20% суден тіньового флоту росії не мають доступу до китайських та індійських портів. Наразі росія зберігає 17 мільйонів барелів сирої нафти на борту танкерів, і ця цифра може зрости до 50 мільйонів барелів до середини 2025 року. Нещодавно росія придбала 12 менших танкерів за ціною, що вдвічі перевищує вартість танкерів, придбаних минулого року. Аналітики очікують, що росія врешті-решт знайде альтернативні рішення для транспортування, але один з керівників російської нафтової компанії сказав: "Складність, пов'язана з переробкою і продажем нафти, стає непосильною. Всі чекають, коли ця війна закінчиться". І з цим зростаючим тиском на росію Трамп хоче, щоб війна закінчилася без повернення окупованих територій.

Саратовський нафтопереробний завод зазнав нападу, пошкоджено трубопровід, що веде до установки каталітичного риформінгу. Слов'янськ-на-Кубані зазнав удару щонайменше п'яти безпілотників. Знову постраждала Андреапольська насосна станція, горять розподільчі пристрої та склади котельного обладнання.

російські втрати важко піддаються обробці.

Дві машини, призначені для глушіння безпілотників, були знищені вибухами на базі під Москвою.

Озброєння. Заряди, що використовуються в російській артилерії, мають різну кількість пороху, що негативно впливає на дальність і точність стрільби. У деяких частинах половина артилерійських знарядь не функціонує належним чином через те, що непідготовлені екіпажі не обслуговують їх належним чином.

Німеччина виробляє 1000 дронів HX-2 на місяць. З радіусом дії 100 км, він має можливості штучного інтелекту, що робить його стійким до перешкод РЕБ і може використовуватися як мережевий рій. 10 000 були відправлені в Україну.

Україна заявляє, що виробляє 200 000 безпілотників на місяць.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3