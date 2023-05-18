Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic

Журналіст The Atlantic Том Ніколс вважає, що Захід зараз повинен надати Україні всі засоби для того, щоб якомога швидше зупинити "втомлених дідів" у москві і упиря путіна. Бо чим довше триватиме війна, то більші шанси "чорного лебедя" і дурнуватих рішень кремлівського диктатора та його командування. Автор переконаний, що настало літо рішень, і Захід має їх ухвалити.

росія посилює тероризування Києва, пише у The Atlantic Том Ніколс. За його словами, попри всі їхні галасливі заяви, росіяни перебувають в обороні і, швидше за все, так і буде, якщо Україна отримає необхідну зброю від Заходу.

Світ очікує на український контрнаступ. До цього Україна пережила жорстоку зиму і руйнування Бахмута. Втім, Том Ніколс попереджає, що не слід очікувати гучних залпів з окопів і свист снарядів, оскільки це не Перша світова війна, попри те, що російські командири воюють (і жертвують своїми людьми) так, наче це 1914 рік.

На його думку, перші кроки українських контрнаступальних операцій, очевидно, вже відбуваються. За останній тиждень українські сили провели кілька контратак навколо Бахмута, відвоювавши територію у росіян, які контролювали більшу частину міста (або те, що від нього залишилося). Ніколс цитує The Wall Street Journal, яка написала, що українці створили "бахмутську пастку" для москви. росіяни нерозумно дозволили пустити собі кров у безрезультатних, але жорстоких боях, і тепер Україна відвойовує позиції за кілька днів, на які росія витратила чимало тижнів.

Автор переконує, що путін і його командування знають, що їх війська перебувають у скрутному становищі, і тому вони намагаються повернутися до своєї звичної тактики – ударів по цивільному населенню, щоб спробувати зламати українську волю. Але спроба росії атакувати велике місто провалилася: українці стверджують, що росіяни випустили 18 ракет по Києву, в тому числі дороговартісні для путіна "Кинджали", і всі 18 збила українська протиповітряна оборона.

Український контрнаступ, вважає Том Ніколс, набере швидкості та інтенсивності в найближчі тижні, і росіяни вже несуть величезні втрати. Особливо великих втрат зазнали найманці "Вагнера". "Нещодавно Прігожин оприлюднив відео, на якому він лається перед грудою трупів – мало хто в світі вміє лаятися так, як росіяни – на адресу російського Міноборони за те, що воно позбавило війська "Вагнера" боєприпасів", – додає автор.

Ніколс пише, що не знає, як оцінювати повідомлення про те, що Прігожин намагався укласти угоду з українцями про здачу російських військових позицій, щоб врятувати своїх людей у Бахмуті. Ця історія може бути хитромудрою психологічною операцією Києва, і Прігожин це заперечує, але він дуже лютий і ненавидить російське Міноборони за те, що воно не дає його людям патронів, що цілком правдоподібно. "Можете не сумніватися, що путінські чиновники дуже зацікавлені в тому, щоб дізнатися правду, і працюють над тим, щоб її знайти", – зазначає журналіст.

Том Ніколс впевнений, що настав час змусити Прігожина, путіна і всіх інших у кремлі лаятися та сваритися ще більше. Українці просили реактивні літаки, системи більшої дальності й більше артилерії. США надіслали системи протиповітряної оборони Patriot, Велика Британія надала ракети Storm Shadow, а Німеччина відправила більше танків Leopard. Та цього, на переконання автора, недостатньо. "Українці швидко витрачають боєприпаси, і їм все ще потрібна допомога, щоб зупинити російські ракетні атаки. Захід може зробити більше для забезпечення успіху українського контрнаступу", – наголошує він.

Як зауважив журналіст, постійні читачі знають, що він змінив точку зору: на початку війни виступав за тверду, але обережну політику. "Я хотів, щоб США і НАТО надавали зброю, гроші і підтримку, але не хотів, щоб країни вільного світу в перші місяці надавали системи, які росіяни могли б використати для того, щоб заявити про пряму участь Заходу в конфлікті", – пише він. І вказує, що був і залишається противником безвідповідальних закликів до НАТО патрулювати небо над Україною.

Проте, на думку Тома Ніколса, як військова, так і політична ситуація суттєво змінилися з зими 2022 року. По-перше, на цьому етапі росія більше не може брехати про участь Заходу ані власному народу, ані будь-кому у світі. Ранній туман війни розвіявся, і немає жодних сумнівів щодо того, хто з ким воює в Європі.

По-друге, пише автор, будь-яка надія на те, що росіян можна заохотити до стриманості, вивітрилася кілька місяців тому. Спочатку можна було очікувати, що російські невдачі змусять путіна переглянути свій план, але замість цього росіяни впали до варварства: воєнні злочини і спроби геноциду тепер є рутинною частиною російських військових операцій. кремль (цього разу мудро) уникнув нападу на НАТО, і на даний момент путін вирішив припинити ядерні погрози, але російський план війни в Україні став не більше, ніж операцією, покликаною задовольнити злість президента рф і вбивати українців як відплату за їхній опір.

Ніколс зізнається, що хоча він був стурбований російською ескалацією проти Заходу, тепер вважає, що ці ризики є менш серйозними, ніж рік тому. Хоча путін все ще той, ким він був і торік: марнославний, емоційний і кошмарний стратег. Проте в перші дні війни, коли найкращі російські війська зазнавали однієї поразки за іншою, путін і його посіпаки в кремлі панікували. Автор зізнається, що хотів, аби Захід обмежив шанси того, що путін зробить щось дурне і безрозсудне або ще більш дурне і безрозсудне, аніж напад на Україну.

Шок від вторгнення у Києві вже минув, наголошує Том Ніколс, а шок від поразки, очевидно, вщух у москві. Нещодавній парад до Дня Перемоги перед кремлем, за його словами, був сумним і безрадісним дійством, на якому втомлені діди віддавали один одному честь, облудно вдаючи, що не їхні війська гинуть на полі бою всього за 1000 кілометрів від них. І завершує статтю:

"Більше того, інша частина рівняння ескалації залежить від часу: чим довше тягнеться ця війна, тим більша ймовірність "чорного лебедя" або іншого безглуздого прорахунку в кремлі. І хоч війна не закінчиться, доки путін не вирішить припинити кидати в бій людей і метал, зараз українці мають шанс завдати такої шкоди і відвоювати стільки територій, що російські лідери будуть змушені визнати свою поразку, що б там не говорили упирі кремлівського диктатора, які обслуговують його на російському телебаченні. Чим швидше путін і його оточення не матимуть іншого вибору, окрім як відпустити свої останні імперські фантазії, тим краще.

Настає літо – літо рішень, якщо Захід готовий допомогти Україні зробити його таким".

Джерело: The Atlantic