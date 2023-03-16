Відомий колумніст Washington Post Макс Бут поділився цікавим поглядом на демографічний аспект війни росії проти України. рф знаходиться в глибокій демографічній кризі через малу народжуваність, а найголовніше – високу смертність через пияцтво, наркоманію, погану якість охорони здоров’я. Лише один приклад: під час пандемії COVID-19 в росії померло більше 1,5 млн мешканців, що значно більше, аніж у США, які мають вдвічі більше населення. Бажання путіна будь-що знищити Україну і захопити її територію та людей може також пояснюватися його бажанням виправити демографічну кризу, яка поступово, але невблаганно веде росію до загибелі. Звідси, напевно, і бажання вкрасти та перевиховати якомога більше українських дітей.

росія знаходиться на межі демографічної смерті. Як пише Макс Бут у Washington Post, у довгостроковій перспективі це погано для росії, але в короткостроковій – це невтішна новина в першу чергу для її сусідів, оскільки путін може шукати військового вирішення демографічних проблем вдома.

Автор наголошує, що смертність в росії перевищує народжуваність майже щороку від часів падіння комунізму. Кількість населення рф досягло свого піку у 1993 році – 148,6 мільйона. На початок 2022-го воно оцінювалося у 145,6 мільйона. Це зменшення лише на 2%, але для порівняння: населення США з 1990 по 2020 рік зросло на 33%. За підрахунками Світового банку, середня тривалість життя при народженні в росії становить лише 71 рік порівняно з 77 роками у Сполучених Штатах. Серед чоловіків різниця ще більш драматична: так, у США вона становить 75 років, а в росії – 66. Це нижче, ніж у Північній Кореї, Сирії чи Бангладеш. Макс Бут наводить промовисте порівняння: росія має 11-ту найбільшу економіку у світі, але посідає 96-те місце за тривалістю життя.

Макс Бут нагадує, що науковий співробітник Американського інституту підприємництва Ніколас Еберстадт пояснив цю смертельну розбіжність тим, що народжуваність в росії становить лише 1,5 дитини на жінку, що значно нижче рівня відтворення населення – дві дитини на жінку.

На думку автора WP, цей показник не є особливо нижчим, аніж в інших індустріальних країнах, але росія вирізняється надзвичайно високим рівнем смертності, особливо серед чоловіків, від серцево-судинних захворювань (інфаркти, інсульти тощо) та травм (вбивства, самогубства, нещасні випадки). Враховуючи рівень доходу та освіти в країні, смертність росіян від обох причин у кілька разів перевищує очікувані показники. Це можна пояснити поганою системою охорони здоров'я в рф, забрудненням навколишнього середовища, а також високим рівнем пияцтва і наркоманії, які, в свою чергу, є ознакою відчаю.

Втім, як відзначає колумніст, і без того високий рівень смертності в росії нещодавно різко зріс. Під час пандемії COVID-19 у 2020-2023 роках в країні було зафіксовано від 1,2 до 1,6 мільйона надлишкових смертей, згідно з даними журналу Economist. Якщо ці дані точні, пише Макс Бут, це означає, що в рф було більше смертей від короновірусної хвороби, ніж у Сполучених Штатах, чиє населення удвічі більше.

Звісно, додалися і втрати в наслідок війни. Макс Бут наголошує, що за минулий рік росія втратила в Україні від 60 000 до 70 000 військовослужбовців. Це більше, ніж у всіх інших війнах, починаючи з 1945 року, разом узятих. "Середній показник загибелі російських солдатів на місяць щонайменше в 25 разів перевищує кількість загиблих в Чечні і в 35 разів – кількість загиблих в Афганістані", – посилається автор на дані Центру стратегічних і міжнародних досліджень. Він нагадує, що з початку війни від 500 000 до 1 мільйона росіян, переважно молодих і освічених, втекли з країни.

Як відзначає Макс Бут, зменшення кількості населення росії триватиме: до 2050 року воно скоротиться до 135 мільйонів осіб, а до 2100-го – до 126 мільйонів. Наразі вона є дев'ятою за чисельністю населення країною світу, а до кінця століття, за прогнозами, опуститься на 22 місце. "Демографія – це, до певної міри, доля, а дні росії як великої держави добігають кінця", – резюмує автор.

Насправді, навіть російські експерти переконані, що населення рф значно менше, аніж заявлена, мабуть, для дерибану бюджетних грошей цифра у 146 млн. Окрім того, потрібно відмінусовувати мешканців Кримського півострова, яких росія "привласнила" після окупації.

Макс Бут вважає, що путін гостро усвідомлює цю проблему і постійно про неї говорить. У вересні 2021 року він нарікав, нагадує автор, що росія зараз мала б населення в 500 мільйонів, якби не втрата російської імперії після революції 1917 року і розпад Радянського Союзу в 1991-му, який він назвав "найбільшою геополітичною катастрофою століття".

При цьому путін марно намагався змінити цю тенденцію, пропонуючи фінансові стимули для громадян мати більше дітей і намагаючись заманити іммігрантів з Центральної Азії. Його вторгнення в Україну автор WP називає "відчайдушним гамбітом, спрямованим на збільшення російського населення під дулом пістолета".

росія окупувала українські території, на яких колись проживало 8 мільйонів людей. Багато із них загинули, втекли або були депортовані до росії. Те, що росіяни викрали щонайменше 11 000 українських дітей, виглядає, на думку Бута, особливо зловісно у світлі дефіциту немовлят у росії.

Автор також цитує колишнього посла США з особливих доручень Стівена Сестановича, який вважає, що путіним керує "гарячкова манія смерті". За словами Сестановича, депопуляція росії "підживлює апокаліптичне відчуття путіним власної великої відповідальності, яку, можливо, він намагається вирішити завоюванням 40-мільйонного сусіднього народу".

Втім, намагаючись вирішити проблему населення в росії, зазначає Макс Бут, путін лише загострює її. Хоча, за його словами, немає жодних доказів того, що в рф закінчується гарматне м'ясо, яке можна відправити в Україну. За оцінками, в росії проживає 7,2 мільйона російських чоловіків у віці від 18 до 26 років. Минулого року путін зміг легко мобілізувати 300 000 солдатів, і, можливо, на черзі ще одна мобілізація. Попри все, на думку автора WP, путіну не потрібні додаткові 400 000 військовослужбовців, щоб продовжувати завдавати великих страждань народу України.

Щодо емігрантів, розмірковує колумніст, то у короткостроковій перспективі втрата такої кількості може навіть допомогти путіну, зміцнивши його контроль. "Проблемні люди поїхали, а ті, хто залишився, – це ті, які потрібні режиму, щоб вижити і підтримувати війну", – цитує він президентку Центру аналізу європейської політики Аліну Полякову.

"Тож мало надії на те, що демографічні проблеми росії незабаром зменшать загрозу, яку становлять. А усвідомлення путіним "демографічної петлі приреченості" робить його ще несамовитішим і лютішим", – підсумовує оглядач Washington Post Макс Бут.

Джерело: Washington Post