Дні російської воєнної економіки полічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд

Старший науковий співробітник Стокгольмського форуму вільного світу, відомий економіст та автор книги "Російський кумівський капіталізм: шлях від ринкової економіки до клептократії" Андерс Ослунд переконує на сторінках Project Syndicate, що російській економіці попри бравурні заяви російських посадовців недовго залишилося. І навіть виробництво зброї її не спасе.

З наближенням третьої річниці агресивної війни путіна в Україні фінансові, технологічні та демографічні перешкоди, з якими стикається російська економіка, є більш серйозними, ніж прийнято вважати. Всупереч тому, що Кремль хотів би, щоб інші повірили, час не на боці росії.

Починаючи з 2014 року, а особливо з 2022 року, економіка росії перебуває під жорсткими міжнародними санкціями. Проте оцінки їхнього впливу дуже різняться. путін і його оточення хваляться, що санкції роблять росію сильнішою, але вони постійно закликають до скасування всіх обмежень. Водночас багато хто стверджує, що санкції мають незначний вплив, тоді як інші вказують, що це тому, що санкції є занадто боязкими.

На мою думку, нинішній режим санкцій щороку відбирає 2-3% ВВП, прирікаючи росію на майже повну стагнацію. Більше того, ситуація для путіна буде тільки погіршуватися, можливо, навіть перешкоджаючи його агресивній кампанії проти України.

На конференції "Ялтинська європейська стратегія" у Києві 14 вересня український генерал Кирило Буданов повідомив, що українська військова розвідка отримала російські документи, які свідчать про те, що Кремль захоче "боротися" за мир наприкінці 2025 року з економічних причин. Незалежно від того, правда це чи ні, такий сценарій має сенс. Фінансові, технологічні та демографічні перешкоди, з якими стикається російська економіка, є більш серйозними, ніж прийнято вважати, а війна путіна вже увійшла в історію як своєю жорстокістю, так і своєю дурістю.

Незалежно від результату на полі бою, росія буде найбільшою невдахою. Війни дорого коштують, а російська економіка зростала в середньому лише на 1 % на рік, відколи вона незаконно захопила українську територію в 2014 році. російський ВВП впав з $2,3 трлн у 2013 році до $1,9 трлн у поточних доларах. Переставши бути наддержавою, росія перетворилася на те, що покійний американський сенатор Джон Маккейн назвав "бензоколонкой, що маскується під країну". Насправді, її ненадійність знизила довіру до неї як до постачальника енергоресурсів. Єдиними секторами російської економіки, які зростають, є військовий сектор та пов'язана з ним інфраструктура, де державні компанії продають державі за (ймовірно, завищеними) адміністративно регульованими цінами. Решта економіки в кращому випадку залишається без змін.

Це саме те, що раніше відбувалося в Радянському Союзі, де економіст Григорій Ханін і журналіст Василь Селюнін виявили приховану річну інфляцію на рівні близько 3 % на рік. Одним з індикаторів цього сьогодні є те, що російський центральний банк утримує процентну ставку на рівні 19 %, стверджуючи при цьому, що річна інфляція становить лише 9,1 %. Ніхто не повинен вірити таким цифрам. Швидше за все, влада просто видає інфляцію за реальне зростання.

Прихована інфляція також свідчить про те, що західні фінансові санкції набагато ефективніші, ніж багато спостерігачів вважають. Так, загальний зовнішній борг росії скоротився з $729 млрд наприкінці 2013 року до лише $303 млрд наприкінці березня 2024 року, а її державний борг становить лише 14 % ВВП. Але це не дуже їй допомагає, бо вона не може позичати за кордоном. Замість цього вона повинна жити за рахунок податкових надходжень і резервів, а половина її валютних резервів заморожена в західних юрисдикціях з лютого 2022 року. Тим часом, ліквідні резерви російського Фонду національного добробуту скоротилися до 55 мільярдів доларів або 2,8 % ВВП – станом на березень 2024 року з пікових 183 мільярдів доларів у 2021 році, а більша частина коштів, що залишилися, була інвестована і не є ліквідною.

Через ці обмеження росія була змушена обмежити свій річний дефіцит бюджету до 2 % ВВП з моменту повномасштабного вторгнення (2022-24 роки). При ВВП у $1,9 трлн такий дефіцит коштує близько $40 млрд на рік, а це означає, що державні резерви мають закінчитися наступного року, як зазначив Буданов. Хоча росія підвищує податки на доходи фізичних та юридичних осіб, це не дуже допоможе в умовах стагнації економіки, а уряд не може продати багато облігацій на внутрішньому ринку.

Західні технологічні санкції також продовжують завдавати шкоди. Мало того, що росія вкрай ізольована, так ще й масова еміграція її освіченої молоді, репресії на кшталт радянських і путінська клептократія посилили її технологічну відсталість. Кремлю вдалося пом'якшити найгірші наслідки, купуючи підсанкційні західні технології в Китаї, Туреччині та країнах Центральної Азії; але Захід поступово перекрив ці канали за допомогою вторинних санкцій.

У той же час експорт зброї з росії впав, оскільки вона потребує всієї зброї для власного використання. На превеликий сором, Кремль був змушений імпортувати артилерійські снаряди від свого ще більш відсталого сусіда, Північної Кореї. Хоча виробництво в росії триває, її зброя виявилася неякісною. Варто пам'ятати, що нацистська Німеччина досягла піку виробництва зброї в липні 1944 року, незважаючи на місяці інтенсивних західних бомбардувань. Зрештою, саме якість, а не кількість, може мати вирішальне значення.

У путіна також закінчуються солдати. За оцінками США, 120 тисяч російських солдатів загинули, а ще 180 тисяч отримали поранення. Хоча путін щойно видав указ про те, що російська армія має поповнитися 180 тисячами військовослужбовців, рівень безробіття в росії становить 2,4 %, що свідчить про те, що її робоча сила вже серйозно обмежена. Більше того, враховуючи, що лише у 2022 році понад мільйон здорових росіян втекли з країни, багато хто стверджує, що путін не наважиться оголосити ще одну велику мобілізацію.

Враховуючи всі приховані витрати, росія, ймовірно, витратить близько 190 мільярдів доларів, або 10 % ВВП, на війну цього року, і ця цифра, ймовірно, є піковою, враховуючи обмеження, накладені західними фінансовими санкціями. Щоразу, коли росія більше не зможе фінансувати бюджетний дефіцит, їй доведеться скорочувати державні витрати, а її невійськові видатки вже були урізані до мінімуму.

Для порівняння, Україна загнала росію в глухий кут, витрачаючи на війну близько 100 мільярдів доларів на рік – половину з власного бюджету, а половину в натуральній формі у вигляді зброї, наданої з-за кордону. Враховуючи, що росія платить своїм солдатам (і сім'ям загиблих солдатів) набагато більше, і що її зброя є неякісною, Україна могла б виграти війну, якби мала додаткові 50 мільярдів доларів на рік, а також зелене світло на бомбардування військових об'єктів в росії.

Захід може забезпечити цю суму із 300 мільярдів доларів заморожених російських суверенних активів. Ці гроші є критично важливими для здатності України протистояти агресору та відновити свою територіальну цілісність.

Джерело: Project Syndicate