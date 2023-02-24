До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України

Ґрунтовний матеріал колишнього заступника Генсека НАТО Александера Вершбоу містить рекомендації для політики Заходу відносно росії після війни. У колишнього кадрового дипломата та заступника міністра оборони США немає рожевих окулярів щодо рф, тому він пропонує вже зараз готувати політику її стримування на десятиліття вперед. Першочергово Альянс повинен допомогти Україні виграти війну, далі – обмежити участь росії політично та економічно в міжнародних справах, допомогти всім її сусідам посилити свої збройні сили для можливої протидії російським імперським крокам. Як стверджує Вершбоу, Захід мусить бути готовий, що таку політику стримування росії доведеться проводити десятиліттями, перш ніж там заявляться сили, які зможуть змінити систему і захочуть повернутися до нормального діалогу та співпраці.

Війна путіна з Україною продовжується другий рік, вона змінює світ, і будь-яка надія на відродження європейського порядку безпеки, що склався після Холодної війни, залежить від перемоги України. Але це буде лише першим кроком у довгій боротьбі – потрібна оновлена стратегія стримування, пише Александер Вершбоу в Atlantic Council.

Ми, трансатлантична спільнота, разом з іншими демократіями-однодумцями, стоїмо на порозі довготривалої конфронтації з росією – вражди, в якій мало стримуючих факторів, у ній навіть скромні амбіції мирного співіснування – далекі.

Характер путінського режиму, нехтування міжнародним правом, жорстоке придушення будь-якого інакомислення, перекручування російської історії, а також одержимість путіна поневолити своїх сусідів і відновленням російської імперії – всі ці фактори роблять мирне співіснування складним, якщо не неможливим, у найближчій і середньостроковій перспективі.

Навіть якщо розвиток подій на полі бою змусить росію завершити війну на відносно вигідних для Києва умовах, путін не відмовиться від своїх широких ревізіоністських цілей. Для путінської росії Україна є висхідною точкою в екзистенційній війні проти Заходу. Згортання військового конфлікту навряд чи відверне москву від контролю України іншими засобами або спроб домінування над іншими сусідами – країнами Балтії, членами НАТО і Європейського Союзу.

Дійсно, у невійськових сферах конфлікт, швидше за все, посилиться, поки росія намагатиметься відновити і реконструювати свої зруйновані звичайні збройні сили. Інформаційна війна, таємні дії, саботаж, енергетичний шантаж, контрсанкції, підтримка проросійських сепаратистів та інші гібридні атаки залишатимуться активними складовими російського інструментарію проти своїх сусідів і Заходу. Для НАТО і ЄС стійкість до гібридних загроз буде такою ж важливою, як і посилення оборони та стримування, і розбудова цієї міцності має отримати велику фінансову підтримку на державному рівні й у Брюсселі.

Не дозволити путіну вирватися з пащі поразки в Україні. Байден озвучив вірні сигнали

Хоча росія сильно недооцінила єдність і рішучість Заходу, путін все-таки сподівається, що громадськість і парламенти країн-членів Альянсу втомляться підтримувати Україну та нести тягар санкцій, так само, як він сподівається зламати волю українського народу, бомбардуючи цивільну інфраструктуру країни. З наближенням весни і літа 2023 року війна може зайти в глухий кут. У такому випадку росія може розраховувати на те, що деякі союзники відродять пропозиції щодо якнайшвидших переговорів про заморожування конфлікту з припиненням вогню, і це стане першим кроком до ширшого "перезавантаження" відносин за рахунок України.

Лідерам країн-членів Альянсу необхідно буде пояснити своїм громадянам, що поставлено на карту, чому припинення вогню в нинішніх умовах лише допоможе путіну вирватися з пащі поразки, і чому життєво важливо зберігати санкції та постачати українцям сучасне озброєння доти, доки це буде потрібно для перемоги над росією й вигнання російських військ з українських земель. Президент США Джо Байден у своїх виступах у Києві та Варшаві цього тижня озвучив правильні сигнали.

росія повинна зрозуміти, що не може бути ніякої нормалізації відносин доти, доки вона знову не підтримає – як на словах, так і на ділі, фундаментальні принципи, закладені в Гельсінському Заключному акті, Паризькій хартії та Основоположному акті НАТО-росія. Якщо Сполучені Штати погодяться на щось менше, це лише заохотить росіян знову застосувати силу для зміни кордонів після того, як вони встигнуть перегрупуватися і переозброїтися. Китайський лідер Сі Цзіньпін та інші автократи з радістю наслідуватимуть приклад росії, якщо путін відбудеться лише легким ляпасом.

Мета – перемога України. Продовжити стримування, щоб зупинити російську експансію

Щоб запобігти подальшій руйнації міжнародного порядку, заснованому на правилах, Сполученим Штатам і їхнім союзникам знадобиться комплексна стратегія стримування, спрямована на військове стримування росії, підвищення ціни для неї за дестабілізуючу поведінку і глибше її відокремлення від міжнародного співтовариства, як політично, так і економічно. До тих пір, поки москва не заслужить право знову вважатися партнером.

Стримування сьогодні схоже на політику, проголошену Джорджем Кеннаном і прийняту в перші роки Холодної війни. Ідея полягає в тому, щоб зупинити російську експансію, чинити силовий контртиск на спроби росії розширити свій вплив, послабити її режим економічно і провести агресивну інформаційну кампанію для підриву внутрішньої підтримки. Кінцевою метою є заохочення появи сил, які могли б лібералізувати режим і покласти край геополітичній конкуренції, як це сталося під час завершення першої Холодної війни в 1980-х і 1990-х роках.

Стримування сьогодні виграє від того, що росіяни набагато слабші у військовому плані після війни в Україні і більше ізольовані політично, хоча сьогоднішня росія виграє від тісного союзу з Китаєм і від того, що багато країн за межами демократичного Заходу намагаються балансувати.

Стримування сьогодні також означає застосування терплячого, довгострокового підходу до сприяння внутрішнім змінам у росії. Може пройти ціле покоління, перш ніж такі зміни відбудуться. Ми повинні бути готові діяти швидко, коли сам російський народ обере лідерів, готових повернутися на шлях співпраці та інтеграції, від якого відмовився путін.

Військова могутність і згуртованість Альянсу є основою ефективної політики стримування. Нам потрібна скоординована стратегія НАТО і ЄС, спрямована на протидію усім формам російської експансії в Україні та за її межами, а також на посилення нашої протидії звичайній і гібридній війнам.

У короткостроковій перспективі ми повинні бути однозначні: наша мета – це перемога України. Ми мусимо допомогти Україні капіталізувати її успішні контрнаступи, збільшивши і прискоривши постачання важкого озброєння, ударних систем дальнього радіусу дії, засобів протиповітряної та протиракетної оборони, які можуть завдати подальших поразок росії в найближчі тижні й місяці, і одночасно збільшити економічну та гуманітарну допомогу.

Для того, щоб Україна перемогла, нам потрібно прискорити процес постачання зброї та відновити виробництво найбільш необхідних систем, таких як високомобільні реактивні артилерійські системи (HIMARS) і сучасні безпілотники, як для забезпечення нових перемог українців, так і для поповнення виснажених запасів союзників.

Ми повинні відкалібрувати зброю, яку надаємо, щоб уникнути ескалації, але ми не повинні дозволити залякати себе або самостримуватися брязканням зброєю росіянами. путін більше, ніж ми, зацікавлений в уникненні прямого зіткнення з НАТО, звичайного чи ядерного, і він розуміє, що будь-яке застосування ядерної зброї, навіть "демонстраційний" удар, відкриє скриньку Пандори і докорінно змінить характер війни.

Наразі ескалація відбувається з боку росіян, які здійснюють варварські ракетні та безпілотні атаки на цивільну інфраструктуру і тероризують український народ.

На мою думку, настав час переглянути наші обмеження на дальність і забезпечити системи, які дозволять Україні позбавити агресора можливості завдавати інфраструктурних ударів. Якщо росіяни зможуть безкарно завдавати ударів з Криму або з російського кордону, вони продовжуватимуть ескалацію, що призведе до жахливих людських жертв. Надання Києву можливості атакувати ці системи – це не ескалація, а легітимна самооборона.

Обов'язково обмежити росію. Потрібна вимушена пауза щодо Основоположного акта НАТО-росія

Окрім допомоги Україні перемогти, пріоритетом номер один для НАТО в галузі оборони є виконання перспективних рішень Мадридського саміту 2022 року щодо стримування і захисту від загроз території членів Альянсу. росіяни зазнали величезних втрат військової техніки і живої сили. Але, як Термінатор, вони повернуться.

Як було погоджено в Мадриді, НАТО необхідно швидко перейти від передової присутності до передової оборони, з більшими силами на східному фланзі, здатними відбити будь-яку спробу захоплення території, а не просто слугувати розтяжками для розтяжок. Зокрема, Альянс має повністю виконати рішення про розширення бойових груп на сході (від батальйонних до бригадних сил) в рамках переходу до стримування за допомогою відсічі.

Створення нової моделі сил було б легшим, якби члени Альянсу оголосили, що вони більше не зв'язані обмеженнями Основоположного акта НАТО-росія щодо постійного розміщення значних бойових сил, зважаючи на кричущі порушення росією цього документу. Це дозволило б поєднувати постійне і ротаційне розгортання, що було б більш ефективним, ніж лише ротаційні сили.

Дія Основоположного акта НАТО-росія може бути призупинена, а не розірвана. Але немає сенсу вдавати, що безпекове середовище після вторгнення рф в Україну можна порівняти з більш сприятливим безпековим середовищем 1997 року, коли було підписано Акт.

Перед ядерними погрозами путіна після вторгнення в Україну членам Альянсу також необхідно здійснити серйозний переоблік ядерних сил і засобів НАТО, ніж той, що висвітлений в нещодавньому Огляді ядерної політики адміністрації Байдена.

На додаток до погроз "катастрофічними наслідками" будь-якого застосування росією ядерної зброї, ми повинні бути впевнені, що у нас є достатньо широкий набір нестратегічних сил і засобів, щоб перемогти російську стратегію "ескалації до деескалації" за будь-якого сценарію. У зв'язку з цим розробка нової ядерної крилатої ракети морського базування стала б цінним доповненням до американських збройних сил.

Це може бути ще однією сферою, де нам слід переглянути зобов'язання за Основоположним актом НАТО-росія і розглянути можливість залучення більшої кількості членів Альянсу до угод про спільне використання ядерної зброї. Скасування самообмеження НАТО щодо розміщення ядерної зброї на території країн-членів, які вийшли з Холодної війни, могло б посилити стримування і згуртованість Альянсу за рахунок розподілу відповідальності та ризиків між більшою кількістю його членів.

Саме лише підвищення такої можливості може бути ефективним важелем впливу, щоб переконати росіян прийняти верифіковані обмеження на їхні нестратегічні ядерні озброєння, які можна було б перевірити. Для Сполучених Штатів і НАТО обмеження російських нестратегічних систем є обов'язковою умовою для будь-якого наступника нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, відомого як Новий СНО. путін поставив майбутнє цього договору під сумнів своєю нещодавньою заявою про те, що росія призупиняє його виконання.

НАТО має гарантувати безпеку від росії усім. Треба прагнути, щоб Європа рівномірно забезпечила колективну оборону до 2030 року

Виконуючи рішення Мадридського саміту, НАТО має рухатись до більш збалансованого розподілу відповідальності в Атлантиці. Ще до проміжних виборів у США 2022 року серед республіканців у Конгресі зростало занепокоєння щодо розподілу тягаря та "байдикування" союзників, і це може стати ще більшим занепокоєнням на президентських виборах у США 2024-го.

Європейські члени Альянсу могли б запобігти майбутньому трансатлантичному розриву, взявши на себе зобов'язання виробити і розгорнути до кінця цього десятиліття щонайменше 50% сил і засобів, необхідних НАТО для колективної оборони. Це також було б розумним хеджуванням на випадок, якщо Сполученим Штатам доведеться перенаправити частину своїх підкріплень НАТО на Індо-Тихоокеанський регіон для подолання китайської кризи.

Забезпечення європейськими країнами половини сил і засобів колективної оборони також дозволить Європі стати першою в реагуванні на кризи на периферії НАТО. Це стало б відчутною демонстрацією більшої стратегічної відповідальності Європи за своє сусідство.

В міру того, як НАТО посилює свої сили і засоби стримування, Альянс повинен взяти на себе офіційну, довгострокову роль у допомозі усім вразливим сусідам росії збільшити свої армії і засоби стримування та опір кібернетичним й іншим гібридним загрозам. Це можна було б назвати "Ініціативою безпечного сусідства".

На жаль, очевидно, що в осяжному майбутньому члени Альянсу неохоче надаватимуть членство в НАТО і гарантії безпеки за статтею 5 Україні, Грузії чи будь-якій іншій пострадянській державі, незалежно від того, наскільки вони заслуговують на членство і мають відповідну кваліфікацію. Хоча членство в НАТО має бути довгостроковою метою, найліпше, що члени Альянсу можуть зробити зараз, – це забезпечити цим вразливим партнерам можливості, підготовку і розвіддані, необхідні для стримування і, в разі необхідності, перемоги над російською агресією. Зобов'язання щодо цього може стати основою гарантій безпеки для України в рамках потенційної мирної угоди, яка покладе край війні.

до росії треба ставитися як до парії. Та забезпечити, щоб стримування виходило за рамки оборони

Ефективна стратегія стримування також має бути спрямована на максимальну економічну і політичну ізоляцію росії. Економічне відокремлення має бути досягнуте за допомогою довгострокової політики санкцій проти російської економіки і продовження кроків, спрямованих на припинення залежності Заходу від російських енергоносіїв і сировини.

З точки зору політичної ізоляції, ми повинні ставитися до росії як до парії або держави-ізгоя та уникати будь-якого передчасного повернення до "business as usual". Ми не маємо виключати майбутніх дискусій про контроль над озброєннями і стратегічну стабільність, визнаючи при цьому складність переговорів про нові угоди з рф, яка порушила всі існуючі домовленості й повела себе нерозважливо, окупувавши Запорізьку атомну електростанцію на півдні України.

Політично ізолюючи росію, ми повинні шукати шляхи взаємодії з російським громадянським суспільством і зростаючою кількістю політичних опозиціонерів, які перебувають у вигнанні в сусідніх країнах. Потрібно працювати над налагодженням зв'язків з наступним поколінням потенційних лідерів, даючи зрозуміти, що наші проблеми з росією пов'язані з політикою режиму, а не з російським народом.

Смерть Михайла Горбачова є нагадуванням про те, що саме внутрішні зміни поклали край першій Холодній війні за 40 років. Цього разу на це можуть піти десятиліття, але ми маємо бути готові співпрацювати з кращою росією, коли вона відродиться.

Александер Вершбоу – провідний науковий співробітник Атлантичної ради. Колишній посол США в НАТО, росії та Південній Кореї, помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки і заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу. Ця стаття адаптована з промови Вершбоу, яку він виголосив перед Парламентською асамблеєю НАТО в грудні минулого року.

Джерело: Atlantic Council