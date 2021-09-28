Доломітові Альпи готують до сезону: на гірськолижних курортах Італії склали нові правила для туристів
На траси допустять тільки вакцинованих гостей
Італія входить в четвірку найпопулярніших гірськолижних напрямків Європи. До нового сезону в цій країні готуються завчасно - вже склали правила, за якими зимові курорти прийматимуть туристів. Про нові вимоги повідомляє ANSA.
Для того щоб отримати допуск до підйомників, потрібно буде пред'явити сертифікат вакцинації - Green Pass. Туристи і персонал повинні дотримуватися маскового режиму. При цьому лижники зобов'язані носити хірургічні маски в місцях загального користування і на підйомниках. У закритих підйомниках дозволять заповнюваність тільки 80% місць.
До слова, в минулому зимовому сезоні через пандемію Італія відкрила гірськолижні курорти для туристів в числі останніх - альпійськими спусками на півночі країни дозволили користуватися тільки з 15 лютого 2021 року.
Доломітові Альпи в Італії - популярний гірськолижний регіон. Там налічується близько 50 курортних селищ, більше 1200 кілометрів гірськолижних трас різного рівня складності. Для лижників і сноубордистів працюють близько півтисячі підйомників. Сама територія включена до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як унікальний природний об'єкт.
Які умови в'їзду в Італію з України
Туристи з України звільняються від обов'язкової самоізоляції після прибуття в Італію, якщо можуть пред'явити одночасно два документи:
- "зелений сертифікат" про повний курс вакцинації (Green Pass) - визнаються Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.
- негативний результат молекулярного або антигенного тестування на COVID-19, дійсний до 72 годин до приїзду.
Фото: Туристична локація в горах Італії (pixabay.com)
Також необхідно заповнити онлайн форму санітарного контролю Passenger Locator Form.
Туристам, які не пройшли вакцинацію, доведеться після приїзду з негативним тестом вирушити на самоізоляцію на 5 днів. При цьому вони повинні активувати додаток нагляду стану здоров'я. Після цього терміну доведеться здати тест на COVID. Повторний тест можуть не здавати діти до 6 років.
Втім, такі вимоги діють за рішенням уряду до 25 жовтня 2021 року. Подальші умови для туристів будуть залежати від ситуації з COVID у країнах.
В силі для мандрівників також залишаються допандемійні правила про підтвердження мети поїздки, місця перебування і наявності достатньої кількості коштів на час подорожі.
Фото: Італія входить в четвірку гірськолижних напрямків Європи (pixabay.com)
Тури на гірськолижні курорти ще не пропонують
До пандемії Італія була дуже популярною серед українців як цілорічний напрямок. У цій країні є широкі можливості для пляжного, екскурсійного, гірськолижного відпочинку, гастрономічних і дегустаційних турів, зазначив у коментарі РБК-Україна директор туроператора "Аполло-Тур" Андрій Демура.
"Влітку до Італії їдуть за пляжним відпочинком, восени - за екскурсійними програмами. Зима - це лижі. Словом, це найпопулярніший цілорічний напрямок", - пояснив фахівець.
Втім, на сайтах туристичних компаній гірськолижний відпочинок в Італії поки не пропонують – вибір актуальних турів обмежується екскурсійною програмою містами країни.
Фото: Туристам з України пропонують екскурсійні тури в Італію (pixabay.com)
Масові тури в країни, куди вже сьогодні можна їхати щепленим українцям, виключно "під вакцинованих туристів" навряд чи хтось буде робити, зазначив у коментарі РБК-Україна Олександр Новіковський, заступник генерального директора туристичної компанії "TEZ TOUR Україна".
"Наявність або відсутність турів буде визначатися не вакцинацією, а природним попитом на ринку. Якщо попит за цими напрямками є, то пропозиції туроператори готуватимуть. Також індивідуальний турист зможе придбати певні послуги на свій розсуд. До того ж, вакцинованих туристів у нас все ще не так багато", - пояснив співрозмовник.
Джерело: РБК-Україна
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