Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico

Сьюзі Вайлз ось-ось стане найвпливовішою жінкою у Вашингтоні. Це буде перша жінка, яка очолить апарат Білого дому. Чому вибір Трампа пав на неї та що уособлює пані Вайлз, пише американське видання Politico.

Новообраний президент Дональд Трамп призначить старшу радницю передвиборчої кампанії Сьюзі Вайлз головою апарату Білого дому, обравши на цю посаду одну зі своїх найдовіреніших політичних довірених осіб. Ветеранка політики Флориди, Вайлз керувала кампанією Трампа, яка привела його до перемоги у штаті 2016 року, пише американське видання Politico.

Вайлз, яка здобула значний вплив як одна з двох керівників передвиборчої кампанії Трампа у 2024 році, стане першою жінкою, яка коли-небудь обіймала посаду глави апарату Білого дому. Трамп назвав "заслуженою честю" призначення Вайлз першою жінкою-главою адміністрації президента США. Як зауважує Politico, ця посада не потребує затвердження Сенатом.

"Сьюзі Вайлз щойно допомогла мені досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії і була невід'ємною частиною моїх успішних кампаній 2016 і 2020 років, – йдеться в заяві Трампа. – Сьюзі – сильна, розумна, інноваційна, вона користується загальним захопленням і повагою. Сьюзі продовжить невтомно працювати, щоб зробити Америку знову великою".

Вайлз керувала кампанією Трампа, яка привела його до перемоги у штаті 2016 року. Вона також допомагала кампанії Рона ДеСантіса на посаду губернатора Флориди у 2018 році, доки не стався конфлікт, який спонукав губернатора Флориди 2020 року успішно лобіювати її звільнення. Але воно було нетривалим, зазначає Politico: невдовзі Вайлз повернулася, щоб очолити його кампанію у Флориді.

Після того, як у 2021 році Трамп досягнув політичного краху, коли його засудили за те, що він дозволив статися повстанню в Капітолії 6 січня, а посада перейшла до Джо Байдена, він найняв Вайлз, аби вона допомогла йому керувати його малоймовірним поверненням.

Американське видання стверджує, що за роки Вайлз, бабуся з м'яким голосом, але гостра політична менеджерка, завоювала довіру і повагу Трампа та його сім'ї, а також лояльність інших його помічників. І вона довела, що знає, як орієнтуватися в примхах і мінливому характері колишнього президента.

Під час третьої спроби Трампа поборотися за Білий дім Вайлз вдалося звести до мінімуму міжусобиці, витоки інформації та інші види драматизму, які були характерні як для попередніх кампаній Трампа, так і для його перебування у Білому домі.

Співкерівник передвиборчої кампанії Трампа Кріс ЛаСівіта описав Вайлз як "лояльну і чесну, яка поводиться з великим ступенем смирення. Всі характеристики, які визначають хорошого лідера, великого лідера". "Вона ніколи не соромилася говорити з ним про складні речі або збирати потрібних людей, аби поговорити з ним про правильні речі", – додав ЛаСівіта.

Politico наголошує, що нова посада вимагатиме від Вайлз орієнтуватися у конкуруючих фракціях, які вже з'являються в нинішньому світі Трампа, з новими і відомими зовнішніми впливами, такими як Ілон Маск і Роберт Кеннеді-молодший, які змагаються за владу з іншими давніми республіканцями в окрузі Колумбія.

Поки ходили чутки про те, кого Трамп може обрати на посаду керівника апарату, помічники кампанії Трампа були одностайні в тому, що, на їхню думку, Вайлз ідеально підійде на цю посаду, якщо вона захоче її обійняти, зазначає видання. Воно нагадує, що видатні представники MAGA публічно підтримали її кандидатуру на цю посаду раніше в четвер, зокрема Чарлі Кірк з Turning Point USA і конгресвумен Анна Пауліна Луна (Республіканська партія, Флорида).

Politico акцентує увагу на тому, що оголошення Трампа з'явилося після того, як колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті, який також претендував на цю посаду, заявив в інтерв'ю телеканалу CBS, що він не хоче працювати в адміністрації Трампа, вважаючи за краще допомагати ззовні. Колишній співробітник Білого дому Трампа Брук Роллінз також брала участь у відборі після того, як останні кілька років керувала Інститутом політики "Америка понад усе".

Як зазначає Politico, історично склалося так, що керівник апарату є першою особою, яку призначає новообраний президент, котра відповідає за нагляд за всіма політичними та повсякденними справами Білого дому. Під час свого першого терміну Трамп змінив чотирьох керівників апарату – колишнього голову Національного комітету Республіканської партії Рейнса Прібуса, генерала Джона Келлі, колишнього представника від Південної Кароліни Міка Малвейні та колишнього представника від Північної Кароліни Марка Медоуза, які взяли на себе основний тягар міжусобиць і турбулентності, що визначили його перебування на посаді.

Незважаючи на невеликий досвід роботи у столиці країни, Вайлз стане представником Білого дому в розгалужених органах виконавчої влади та в Конгресі. Вона не працювала у Вашингтоні десятиліттями, з часів її роботи в адміністрації Рейгана – в Міністерстві праці, а потім у Білому домі в якості планувальника, і на Капітолійському пагорбі, де вона працювала на покійного конгресмена Джека Кемпа (республіканець, штат Нью-Йорк).

Щодо досвіду, то, за словами американської газети, Вайлз переїхала з Вашингтона до Флориди, де протягом багатьох років керувала фірмою зі зв'язків з громадськістю, здобувши репутацію провідного політичного консультанта в штаті. 2010 року вона успішно провела кампанію Ріка Скотта на посаду губернатора штату, а 2012-го працювала над президентською кампанією Джона Хантсмана-молодшого, а згодом і Мітта Ромні.

Хоча Вайлз є донькою відомого спортивного коментатора Пета Саммералла, сама вона воліє уникати уваги. Під час переможної промови Трампа в середу вранці у Вест-Палм-Біч Трамп охарактеризував Сьюзі як "Крижану крихітку" і запропонував їй виступити з промовою. Вона відмовилася.

Джерело: Politico