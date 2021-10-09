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Дослідження ожиріння і корупції, «мови» котів та призначення бороди: за що отримали Шнобелівську премію-2

Цьогоріч через пандемію коронавірусу церемонія повністю відбувалася онлайн
У Гарвардському університеті 9 вересня відбулася онлайн-церемонія Шнобелівської премії, на якій вручають нагороди за дослідження, "що змушують сміятися, а потім думати". Це пародія на престижну Нобелівську премію.
Дослідження ожиріння і корупції, «мови» котів та призначення бороди: за що отримали Шнобелівську премію-2 Фото: з вільних джерел

Про це йдеться на сайті премії, повідомляє "Громадське".

Цьогоріч через пандемію коронавірусу церемонія повністю відбувалася онлайн. Премію з 1991 року вручає гумористичний журнал "Аннали неймовірних досліджень".

Переможці отримали кубок, який вони мають самостійно зібрати з роздруківки PDF, та грошову винагороду - підроблену банкноту Зімбабве на 10 трильйонів доларів.

Переможців визначали у 10 категоріях: біологія, екологія, хімія, економіка, медицина, мир, фізика, кінетика, ентомологія та транспортування. Оголошували лауреатів переможці Нобелівських премій різних років.

У біології лауреаткою стала Сюзанна Шетц, яка аналізувала варіації муркотіння, цвірінькання, бурмотіння, нявкання, стогону, писку, шипіння, виття, гарчання та інших способів спілкування котів із людиною. Виявляється, коти змінюють інтонацію залежно від інтонації людини.

В екології нагороду отримали Лейла Сатарі, Мануель Поркар та їхні колеги за використання генетичного аналізу для виявлення різних видів бактерій, що мешкають у пачках викинутої жувальної гумки, яка приклеїлась до тротуарів у різних країнах.

Фото: Твіттер Мануеля Поркара

Йорг Вікер разом із колегами провів хімічний аналіз повітря в кінотеатрах, щоб перевірити, чи залежить його склад від рівня насильства, сексуальних сцен, випадків вживання наркотиків та використання ненормативної лексики у фільмах. За це вчені отримали нагороду в галузі хімії.

Павло Блаватський став лауреатом з економіки, оскільки виявив, що ожиріння політиків може показувати рівень корупції у країні.

Науковці з Німеччини, Великої Британії та Туреччини продемонстрували, що оргазм може бути настільки ж ефективним для поліпшення носового дихання, як і протинабрякові ліки. За це дослідження вони стали лауреатами в галузі медицини.

Премію миру отримав Ітан Бесеріс та його колеги, які перевіряли думку про те, що борода з'явилася через необхідність захищати обличчя від ударів.

Лауреатами з фізики та кінетики стали науковці з дуже подібними експериментами: перші з'ясовували, чому пішоходи не зіштовхуються з іншими пішоходами постійно; другі, навпаки, з'ясовували, чому часом вони все-таки зіштовхуються.

Носорогів підвішують за ноги

Фото: Namibian Ministry of Environment

Премію з ентомології отримали вчені за дослідження нового методу боротьби з тарганами на підводних човнах. А лауреатом із транспортування став Робін Редкліфф, який з'ясовував, чи безпечно перевозити носорога догори дригом.

Вони підвішували 12 носорогів за ноги, щоб зрозуміти, як такий спосіб перевезення впливає на їхній організм. Виявилось, що для тварин таке транспортування цілком безпечне.

Нагадаємо, що Лукашенко, Путін і Трамп отримали "Шнобеля"

 

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10 09 2021 16:08
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