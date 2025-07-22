Досвід, за який сплачено життями. "Мадяр" розповів як 4 команди дронів за 15 хвилин можуть знищити будь-яку базу НАТО – Дональд Гілл

У другій частині тижневика Дональда Гілла йдеться про озброєння на війні в Україні та висновки "Мадяра" для натівців. Україна запропонувала іноземним урядам і компаніям випробовувати їхню зброю в реальних бойових умовах, а українські безпілотники-перехоплювачі ODIN вже показують 70% ефективність у знищенні "Шахедів". На міжнародній конференції в Німеччині "Мадяр" шокував представників НАТО заявою про вразливість їхніх баз. Він зазначив, що 2% особового складу безпілотних підрозділів відповідають за третину втрат російської армії.

Озброєння у війні та її перспективи

Є дослідження і розробка, є випробування на полігоні, а є реальне використання на полі бою. Україна дозволить іноземним урядам і компаніям брати участь у випробуваннях їхньої продукції в бою, або ж вони можуть проводити навчання в режимі онлайн, а українці можуть проводити незалежну оцінку, надаючи детальні звіти. Пошкоджене обладнання може бути передане Україні або відправлене на батьківщину.

Дрони Гербера розвивають швидкість 160 км/год і максимальну висоту польоту 3000 метрів. Швидкість Шахедів становить 185 км/год, а максимальна висота польоту – близько 4000 метрів. Українські безпілотники-перехоплювачі ODIN рухаються зі швидкістю 200 км/год і можуть розвивати швидкість понад 280 км/год і перебувати в польоті 7-10 хвилин. Наразі вони успішно знищили БПЛА Шахед-136 та Гербера. Подробиць про кількість знищених дронів або частоту перехоплення ODIN не наводить, але у звіті йдеться про те, що українські безпілотники-перехоплювачі вражають свої цілі у 70% випадків. Ось відео деяких перехоплень.

Hydra 70 – це 70-мм некерована ракета, яка використовується з кінця 1940-х років з різними модернізаціями і дев'ятьма різними боєголовками. Вона була серійно вироблена в 1960-х роках і часто використовувалася з гелікоптерів у війнах в Кореї, В'єтнамі і під час "Бурі в пустелі", і зараз коштує близько $2800 за штуку. З 1996 року було побудовано 4 млн ракет. У 2012 році до ракети була додана система лазерного наведення вартістю $20 тис., яка дала їй 93% точності, вона отримала назву Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS). Їх було побудовано понад 50 тисяч. У 2025 році до лазерної системи наведення додали інфрачервоний приціл, і вона отримала назву APKWS II. ІЧ-приціл дозволяє пілотам переключатись на наступну ціль замість того, щоб безперервно наводитись на початкову ціль до її знищення. F-16 використовують їх для знищення дронів хуситів з 2024 року. Один літак може вмістити одну або дві капсули, кожна з яких містить сім ракет. На полігоні США знищили дрон ракетою APKWS II, випущеною з безпілотника TRV-150, що має вантажопідйомність 68 кг. Невідома кількість ракет була відправлена в Україну в травні 2023 року, а в лютому 2024 року Україна опублікувала кадри, як військово-морські сили збили над Одесою Шахед ракетою APKWS з протидронного комплексу VAMPIRE. У червні Гегсет перенаправив 20 000 цих ракет на Близький Схід, хоча вони були обіцяні Україні.

Українська компанія розробила систему візуального розпізнавання ШІ, яка керує дроном після того, як його вибрав оператор. Вже зараз можна виробляти сотні тисяч таких безпілотників на місяць, при цьому вартість БПЛА зростає лише на "відносно невеликий відсоток". Будь-який квадрокоптер може використовувати цю систему, і більшість серійних дронів вже це роблять. Пріоритетним завданням було наведення терміналу FPV, і зараз вони працюють над версією для перехоплення інших дронів, що є більш складним завданням. Повітряні цілі рухаються в трьох вимірах, і складність полягає не в розпізнаванні цілі, а в управлінні дроном в трьох вимірах на високих швидкостях в розрідженому повітрі на великих висотах, маючи справу з повітряною турбулентністю позаду Шахеда. Вони вважають, що за наявності фінансування на розробку рішення знадобиться щонайменше чотири місяці.

У листопаді 2024 року Німеччина розпочала будівництво заводу з виробництва ракет GEM-T Patriot, модернізації ракети GEM, яка дозволяє перехоплювати балістичні ракети. Перші ракети будуть вироблені наприкінці 2026 або на початку 2027 року. Ракети GEM-T мають дальність дії 160 км. Ракета PAC-3 MSE Patriot має дальність лише 120 км, але вона більш ефективна проти балістичних ракет.

У якийсь невизначений момент у майбутньому з'явиться протидія безпілотникам FPV, яка полегшить виживання. А поки що досліджується безліч рішень, в тому числі багаторівневих.

Компанія Rheinmetall створила розрядник для димових гранат, який за 1,5 секунди може створити хмару, що блокує візуальний та інфрачервоний спектр на 20 секунд. Ще належить з’ясувати, чи цей так званий останній засіб захисту від дронів зупинить атаки безпілотників і чи виграє час для інших дій. Якщо так, то це буде компонент багаторівневого захисту. Якби хмара використовувалася сама по собі, оператору довелося б чекати лише 20 секунд.

Армія США купує мікрохвильові засоби для захисту інфраструктури від повітряних загроз шляхом пошкодження внутрішньої електроніки, незалежно від того, чи працюють вони на радіохвилях, оптоволоконному кабелі чи автономно. Дві системи разом із запасними частинами та послугами з тестування коштують $43,55 млн. Спроба другого покоління рекламується як така, що має радіус дії 2 км і на 30% більшу потужність і замінює чотири системи першого покоління, які були закуплені рік тому. Архітектура фазованої антенної решітки дозволяє їй регулювати структуру електромагнітних перешкод на різних довжинах хвиль. Він може працювати 30 хвилин на батареях.

Велика Британія випробувала власну мікрохвильову зброю з радіусом дії 1 км проти двох роїв безпілотників, відстеживши і вивівши з ладу понад 100 дронів. На відміну від глушіння, яке вимагає наполегливих зусиль до втрати контролю, ця зброя спрямованої енергії виводить дрон з ладу миттєво. Наразі вони інвестували £40 млн, а кожна операція коштує близько 10 пенсів. Вони сподіваються, що система запрацює на рівні бригади протягом "кількох років".

Говорить "Мадяр"

Майор Бровді (крайній зліва) – єдиний член групи, який не володів англійською мовою, тому український полковник (з СБУ?) перекладав для нього.

Три роки тому Роберт Бровді був командиром піхотного взводу в Херсоні. Зараз він – командир українських безпілотних систем. З 2022 року він лише двічі виїжджав за межі України. Вдруге – для того, щоб минулого тижня розділити сцену в Німеччині з високопоставленим представником Rheinmetall, двозірковим українським генералом та тризірковим американським генералом. Він мав повернутися в Україну наступного дня, але ось що він сказав.

У 2022 році 95% солдатів під командуванням Бровді були цивільними особами. Весь особовий склад безпілотних підрозділів становить 2% від кількості людей в українській армії, але вони відповідальні за 25% атак на російську армію і 33% загиблих росіян.

Перший виклик для України – це кількість російських солдатів. Мета Бровді – вбити більше росіян, ніж вони можуть відправити в Україну, але наразі вони не можуть досягти цієї мети.

Другий виклик – це Шахеди, які вбивають і калічать цивільних і завдають шкоди інфраструктурі.

Третій виклик полягає в тому, що всі, хто хоче приєднатися до армії, вже знаходяться на полі бою, тому не варто очікувати збільшення кількості новобранців.

У світі немає жодного танка, який би витримав удар дрона вартістю $500, а українські БПЛА – найкращі у світі. Наразі БПЛА створили зони ураження в 25-30 км. Через це дехто вважає, що піхота та логістичні системи повинні бути замінені безпілотними наземними системами.

Наступний крок – побудувати стіну з дронів, яка б зупиняла все, що намагається пройти крізь неї на землі чи в повітрі. Свого часу росія відправляла 100 Шахедів на день, і над путіним сміялися, коли він сказав, що незабаром вони будуть відправляти 500 Шахедів. Зараз ніхто не сміється, оскільки росія відправляє в середньому 400 дронів на день.

Досвід України є цінним для інших країн, оскільки вони не пройшли через таку війну. Жодне місто в НАТО не може захиститися від 500 Шахедів на день протягом семи днів поспіль, тому їхні доктрини національної безпеки повинні бути змінені та модернізовані.

Рік тому Бровді відвідував велику базу НАТО в Європі, де йому показали, як вона захищається. Коли його запитали, що він думає, він відповів, що чотири українські команди безпілотників на відстані 10 км повністю знищили б її за 15 хвилин. Це було б схоже на напад на Перл-Харбор у Другій світовій війні. Він не намагався нікого налякати, він просто нагадав, що дрони дешеві і їх легко придбати, а терористи можуть мати великий вплив на кожну країну. Це не просто війна України, це війна між цивілізацією і терористами.

Україна заплатила за досвід життями, але Україна може надати НАТО цей досвід і підтримати своїх союзників так само, як союзники підтримали Україну.

Коли його запитали, як він стимулює боєздатність своїх солдатів, він відповів, що люди, які просять приєднатися до його підрозділів, вже мають високу мотивацію захищати свою країну. Наступний крок – організувати підрозділ як бізнес. Кожен у підрозділі може бути просунутий по службі на основі своїх досягнень, і кожен заохочується використовувати свою ініціативу, щоб розпочати проект, який збільшить можливості підрозділу.

Бровді відповідає за всі операції з використанням БПЛА в Україні, але він лише майор, що означає, що він не був військовим до 2022 року. Коли він залишив свій полк безпілотників, людина, яка його замінила, була лише другим лейтенантом (а не полковником). До війни цей лейтенант тренував 2000 дітей з таеквон-до, а зараз він керує полком з 2000 чоловік особового складу.

Щоб керувати підрозділом і досягати бажаних результатів, потрібні компетентні люди, правильне обладнання і правильна тактика. Дрони – це лише інструменти, які його солдати використовують для застосування цих принципів.

Коли учасників дискусії запитали, чи є ще місце на полі бою для танків в епоху безпілотників, американський генерал і представник Rheinmetall погодилися, що все ще існує потреба в захищеній вогневій силі, коли умови створюються для наступальних дій, а не для війни на виснаження. Генерал передбачив, що бронетехніці будуть передувати повітряні і наземні дрони для проведення автоматизованої розвідки замість використання пілотованих транспортних засобів. Представник Rheinmetall вважає, що для адаптації до мінливого поля бою необхідно модернізувати бронетехніку, щоб вона могла пристосуватися до нових умов. Український бригадний генерал сказав, що як піхотний командир він вважає, що бронетехніка все ще має цінність, але те, як вона використовується і захищає, потребує перегляду. Він також вважає, що це має бути безпілотна система.

Учасників дискусії запитали, що вони хотіли б сказати наостанок аудиторії. Представник Rhinemetall сказав, що Україна бореться за захист нашої свободи і платить найвищу ціну, виконуючи найважчу роботу, і наш обов'язок – навчитися всьому, що ми можемо, щоб поліпшити продукти і технології, щоб підтримати Україну будь-якими способами. Український генерал подякував усім за підтримку, але попросив уряди бути більш рішучими.

Бровді зазначив, що Україна створила нову сучасну доктрину ведення бойових дій силами безпілотних систем, і ця сучасна доктрина повинна стати частиною системи національної безпеки кожної країни, щоб їхні діти не ставили складних питань, таких як, наприклад, коли повернеться їхній батько.

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