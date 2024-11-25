"Досить брехати. Перемоги не видно". росіяни вже починають говорити, що програли війну – С. Фредерік Старр

Серед російських оспівувачів режиму паніка. С. Фредерік Старр, який був головою-засновником Інституту Кеннана, а зараз очолює Інститут Центральної Азії та Кавказу при Американській раді з питань зовнішньої політики, наголошує, що західні політики та оглядачі не звертають уваги на події в росії. А там починають приховано і відкрито говорити про те, що росія на порозі катастрофи – економіка ось-ось зазнає краху, вартість життя зросла, а банки кредитують під захмарні відсотки і вбивають навіть оборонні підприємства. Численні коментатори в росії вже заявляють, що країна більше не може мріяти про "перемогу" в Україні. За словами автора, путін уже програв війну, і єдине питання полягає в тому, які заходи, що збережуть його обличчя, можуть бути досягнуті шляхом врегулювання.

Західні спостерігачі не звертають уваги на важливі події: судячи з того, що говорять у російському тилу, путін вже програв війну, і єдине питання полягає в тому, які заходи для збереження обличчя можна витягти з врегулювання.

З 24 лютого 2022 року, коли російські війська вдерлися в Україну, західні спостерігачі та уряди зосередили свою увагу на фронті бойових дій. Розвідувальні служби Великої Британії, Польщі, країн Балтії та Сполучених Штатів постійно інформували свої уряди про перебіг бойових дій, а незалежні організації, такі як Інститут вивчення війни у Вашингтоні, робили це не гірше, а то й краще для широкої громадськості. Новинні організації виявилися менш успішними, частково через те, що вони переважно приділяють однаковий час фальшивим офіційним повідомленням з москви.

У той самий період західні уряди і преса, нехтуючи висловом Наполеона про те, що "армії просуваються на животі", значною мірою ігнорували відповідні події в російському тилу. Нечисленні західні журналісти, які все ще працюють у москві, здійснюють самоцензуру в надії зберегти свою акредитацію і візи. Їхню роботу ще більше ускладнює той факт, що сьогодні мало хто з офіційних росіян погоджується давати інтерв'ю. В інтерв'ю "людей з вулиці" більшість респондентів також вдаються до розумної самоцензури.

Захід здебільшого пропустив, якщо не проігнорував, ці події в російському тилу. Але заяви російських інтернет-блогерів, як офіційні, так і неофіційні, а також репортажі з російської Думи, подібні до C-SPAN, дають переконливе уявлення про дебати, які починають розгортатися навколо майбутнього країни.

Офіційний російський військовий кореспондент Євгєній Лісіцин нещодавно повідомив, що "росія не контролює фронт". А Юрій Дєвіч, депутат Держдуми і друг ув'язненого шовініста Ігоря Гіркіна, висловив думку, що "тепер цілком імовірно, що ворог візьме велике [російське] місто". У тому ж дусі голова думського комітету з питань оборони Андрєй Картаполов заявив, що "для росії почалися чорні дні". Ще більш відвертим є жорсткий коментатор Сєргєй Мардан, який заявив: "Досить брехати. Перемоги не видно". Тим часом у Думі вірний соратник путіна на ім'я Олєг Матвійовіч заявив 29 жовтня, що "самого поняття Україна не повинно існувати", але воно існує, і в результаті "пекло почалося для всіх нас".

Лише минулого тижня одна з найзавзятіших московських тележурналісток Ольга Скабєєва скаржилася, що "наша спецоперація висить на волосині" і що "вони наносять по нас такі удари, що ми не можемо вижити". Глядачам, які були вражені її вольовим обличчям, вона пояснювала, що "ми змушені приховувати правду від росіян". Більш витончений постійний гість тієї ж програми, кінорежисер Карен Шахназаров, відомий син одного з довірених осіб Горбачьова, припустив, що "результатом [нинішнього процесу] буде крах, подібний до смерті, громадянської війни, атомних бомб тощо". Щоб не відставати від цих спалахів відчаю, бос Скабєєвої і Шахназарова Владімір Соловйов вже 27 вересня заявив, що "українська армія люто знищує нашу техніку", "наша перемога тепер неможлива" і що "настав час для відставки [наприклад, путіна]". Письменник Міхаіл Вєллєр висловився ще різкіше, заявивши, що "спеціальна військова операція" "веде до самоліквідації путіна".

Деякі з небагатьох відомостей про внутрішню ситуацію в росії, які потрапляють до західної аудиторії, стосуються корупції у вищих ешелонах російської армії та зусиль путіна побороти її, відсторонивши (але не звільнивши) міністра оборони Сергєя Шойгу і замінивши його економістом Андрєєм Бєлоусовим. Але замість того, щоб провести чистку офіцерського корпусу зверху донизу, Бєлоусов атакував користолюбство і продажність високопоставлених членів російської Думи. Смута, що виникла в результаті, ще не завершилася, і водночас не змогла придушити критику на адресу вищого армійського командування. Але чи могло бути інакше? Як пояснив депутат Держдуми Алєксандр Борода, проведення армійських реформ у воєнний час майже неможливе.

Найбільш чутливим об'єктом внутрішньої критики є те, що вважається катастрофічним впливом війни в Україні на російський тил. Хоча багато хто у західній пресі висловлює здивування тим, що російська економіка все ще функціонує, ті росіяни, які стежать за телевізійними дебатами в Думі, знають, що це стало можливим значною мірою завдяки урядовим контрактам з цивільними фірмами, які переорієнтували виробництво зі споживчих товарів на військову техніку. Але кілька думських спікерів зазначили, що відсоткові ставки перебувають на рекордно високому рівні і вбивають навіть виробників військової техніки. Вони також знають, що путін платить за ці контракти за рахунок того, що колись було величезними запасами, накопиченими нафтовою промисловістю за попередні десятиліття, але зараз становить лише малу частку від їхньої колишньої вартості. Сам путін часто нарікав на те, що російські резерви за кордоном, які становлять 300 мільярдів доларів, заморожені і недоступні.

На цьому тлі депутат Держдуми Андрєй Кузнєцов виступив з пристрасною критикою на основі офіційних даних Державного комітету статистики. Він заявив, що "росія сьогодні – бідна країна". Пародіюючи блискучі зведення з фронту, він сказав, що "нашим фронтом [на відміну від фронту війни] має бути соціально-економічний розвиток нашої країни. Якщо це не стане нашою метою номер один, на росію чекає катастрофа".

За рік до того, як ця заява вийшла в ефір національного телебачення, прозвучала ще гостріша атака на економічну політику путіна. Це була зустріч, організована Комуністичною партією росії під головуванням комуністичного бойового коня єльцинської епохи Гєннадія Зюганова. Головним доповідачем був високоповажний математик, фізик, океанограф і президент російської академії наук Робєрт Нігматулін.

Нарікаючи на економічний крах росії, Нігматулін заявив, що російська економіка зараз знаходиться на рівні Аргентини і нижче, ніж у Казахстані, Азербайджані та білорусі. "Так, – сказав він, – ми інвестуємо, але нічого не виробляємо". Потім Нігматулін заявив: "Ми повинні визнати, що кожна політика нашого президента є негативною. Але його міністри не кращі: він стверджував, що міністр оборони [тоді Шойгу] та інші міністри – всі некомпетентні". Незважаючи на це, Нігматулін зауважив: "Кожного разу, коли вони виступають, вони починають з похвал президенту". На його думку, росія перебуває у полоні нового "культу особи", а саме – путінізму.

Це ще не все. 29 жовтня 2024 року Єлєна Пєтрова з ТАСС повідомила, що вартість опалення житла за десять років зросла в десять разів. Лише у 2024 році вона зросла на 150 відсотків у Тамбовській області та на 40 відсотків у Тверській. росіяни, підсумувала вона, змушені віддавати п'яту частину свого доходу лише на опалення.

Депутати Думи тепер зосередилися на конкретних чиновниках, яких вони вважають зловмисниками. Валєрій Гартунг напав на колегу по Думі і директорку Банку росії Ельвіру Набіулліну, заявивши, що "вона робить все можливе, щоб перешкоджати економічному зростанню. Завдяки їй російські банки роблять все можливе, щоб вбити економіку. Ті нечисленні позитивні ознаки, які можна розгледіти, – це все всупереч Банку росії, а не завдяки йому". Так, він визнав, що бізнес-лідери скаржаться на брак робочої сили, але саме тому "вони повинні інвестувати в нові технології".

Ці різноманітні нападки на путіна лунають як з боку правих, так і з боку лівих, як з боку комуністичних депутатів Думи, так і з боку членів реформаторських політичних партій, які вважаються прийнятними. Попри всі розбіжності, їхня критика спрямована проти урядової політики, яка нерозривно пов'язана з путіним з моменту його приходу до влади. Ба більше, негативні наслідки кожної з політик, які вони засуджують, були значно посилені війною путіна проти України.

Саме в цьому контексті слід розглядати наростаючу демографічну кризу в росії, яка сьогодні відчувається в усіх політичних дискусіях, як глибокий, гуркітливий діапазон. Хоча до певної міри російська криза паралельна низькому коефіцієнту відтворення населення в Європі та Америці, вона значно поглиблюється величезними втратами країни через "м'ясні атаки" армії та жахливу зневагу до життя своїх солдатів. росіяни знають, що навіть якщо війна закінчиться завтра, демографічна криза поглибиться на роки, так само як і економічна криза, спричинена повільним процесом перепрофілювання військового виробництва на цивільне та браком коштів для цього.

Немає необхідності цитувати тут незліченні заяви інакомислячих чиновників, публіцистів і пересічних громадян про те, що росія більше не може мріяти про "перемогу" у війні в Україні.

Але за рідкісним винятком таких національно визнаних, а отже, захищених діячів, як Нігматулін, мало хто з цих критиків наважується називати путіна на ім'я. Але навіть це змінюється. Ще пів року тому для думських критиків було звичайною справою критикувати партію путіна "Єдину росію". Потім вони перейшли до критики "керівництва", не називаючи імен. Потім критики, як праві, так і ліві, почали посилатися на своїх лідерів, а пізніше, все частіше, і на свого верховного лідера.

До чого все це веде? Наведені тут російські голоси вносять необхідну поправку в часто цитовані путінські вихваляння. На мою думку, вони представляють значний і зростаючий хор чиновників і простих росіян, які побоюються за майбутнє своєї країни і не сподіваються, що путін розвіє темну хмару, яку він сам накликав на країну. Саме їхнє існування свідчить про те, що путін діє від слабкості, а не від сили, і що на внутрішньому фронті його удача швидко закінчується.

Багато експертів у росії та за кордоном, згадуючи стійкість Червоної армії у Другій світовій війні, залишаються переконаними, що росія може якось вистояти і, можливо, навіть перемогти. Але вона рішуче програла Кримську війну 1853-1855 років, яка багато в чому стала передумовою нинішнього конфлікту. Внутрішні потрясіння, що послідували за цим, призвели до кризи керівництва і початку епохи реформ, які включали звільнення російських кріпаків (за два роки до звільнення Авраамом Лінкольном американських рабів), нову правову систему і певний ступінь місцевого самоврядування.

Звісно, ми можемо лише припускати, що може статися після неминучого падіння путіна, але варто проаналізувати можливості. На жаль, сьогодні Сполучені Штати ще гірше поінформовані про внутрішні соціальні та політичні реалії росії, ніж напередодні розпаду СРСР у 1991 році. Замість того, щоб прийняти неминучий кінець правління путіна і крах його режиму як серйозну можливість, Вашингтон зосереджений на фронті бойових дій і розділився в думках щодо нагальної підтримки Києва.

Судячи з того, що говорять у російському тилу, путін уже програв війну, і єдине питання полягає в тому, які заходи, що збережуть його обличчя, можуть бути досягнуті шляхом врегулювання. На даний момент найкращою надією путіна було б досягти якоїсь територіальної угоди, яка б дозволила йому або його наступнику вивести залишки російської армії. Відверто кажучи, його рука слабша, ніж прийнято вважати.

Насправді, росія цілком може опинитися на шляху до великих потрясінь, подібних до тих, що послідували за кримською поразкою 1855 року. Ніколай І дуже вдало помер через рік, тоді як особиста доля путіна поки що залишається невідомою. Сполученим Штатам і Європі вже занадто пізно розробляти заходи для збереження обличчя російського правителя. Самі росіяни відчувають, що їхня країна наближається до кінця правління путіна і політики, яка його визначала. Занадто пізно запобігати дестабілізації в росії, оскільки вона вже відбувається.

Але навіть після путіна залишаться путіністи, віддані євразійській фантазії про континентальну імперію, керовану з москви. Будь-яке врегулювання, яке залишить цю змову недоторканою, призведе до повторення обіцянки Іосіфа Сталіна, яку він дав після того, як скасував свою вбивчу програму колективізації, – почекати деякий час, а потім "підтягнути штани" і відновити боротьбу. Отже, будь-яке врегулювання має враховувати задавнені імперські мрії росії. Що стосується страху перед "вільною ядерною зброєю", то російські лідери всіх мастей знають, що ядерні погрози путіна виявилися неефективними і що у будь-якому випадку США здатні відповісти на будь-які необдумані кроки москви з руйнівним ефектом.

Отже, найкращим першим кроком до вирішення як війни в Україні, так і ядерної проблеми, є визнання Заходом існування тих офіційних і неофіційних росіян, які замислюються над тим, що путін накоїв.

Джерело: National Interest