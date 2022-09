Доважки брехні: як російська традиція звітувати начальству допомагає перемагати росіян на полі бою – Кріс Оуен

Чудовий огляд незалежного історика та дослідника Кріса Оуена про усталену традицію в російській армії брехати начальству про стан справ. Ознайомившись з фактами, які дослідник наводить в своєму огляді, стає зрозуміло звідки в конашенкова в тєлєвізорі з’являються 40 знищених Хаймерсів. Чудова російська традиція, хай би так її й дотримувалися.

Чи культура інституціоналізованої брехні сприяла нещодавній катастрофі росії на схід від Харкова, сформувавши її старшим командирам викривлену та неправдиву картину справжньої ситуації на місці? Ознайомимося з доказами.

Почитуючи особисті розповіді російських солдатів з опублікованих перехоплених телефонних дзвінків та особистих розмов, я пригадую один момент, який неодноразово випливав: офіцери російської армії часто брешуть своєму начальству про статус свого підрозділу.

Колишній десантник павло філатьєв у своїх відомих нині мемуарах гірко скаржиться на "так розповсюджену в армії систему фотозвітів, коли командування приховує проблеми". Отже, що це за система і як вона працює?

Як і в будь-якій армії, очікується, що російські офіцери будуть писати звіти своєму начальству про стан свого підрозділу. У випадку з росією звіти, здається, доповнені фотографіями, зробленими офіцерами або людьми під їхнім командуванням, на яких зображено їхню діяльність. Схоже, російські офіцери використовують фотозвіти для поширення неправдивої інформації про свої підрозділи. В особистих розповідях російських солдатів описується використання фотозвітів для підробки навчань, та , ймовірно, для супроводу неправдивих звітів про виконання наказів.

За словами колишнього лейтенанта впс рф Гліба Ірісова, командири проводять менше навчань, ніж потрібно, і маскують їх справжню кількість, щоб розікрасти кошти, виділені для цього їм у бюджеті. Ймовірно, це допомагає пояснити використання неправдивих звітів під час навчань.

Один армійський лікар павло зеленков виявив, що в його частині "вся медицина зводилася до демонстрації вітрин. Перед виїздом [тобто навчаннями] вдягаєшся, як на маскарад, фотографуєшся – доповідається командуванню, і всі повертаються на свої місця".

Солдат данило фролкін розповідає, що під час навчань у його підрозділі "ми просто здавали фотозвіти. Приїжджали на стрільбище, ставали з наведеною рушницею на ціль. А як тільки сфотографували, ми були вільні".

Ще більш небезпечно – для всіх причетних – фоторепортажі, як повідомляється, використовувалися в 64-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді фролкіна для підтвердження неправдивих заяв командирів про бойові успіхи. Це безпосередньо загрожувало життю солдат, зрозуміло викликаючи в них огиду.

В одному випадку, за словами солдата, який спілкувався з незалежним російським військовим виданням iStories, командири змусили солдатів позувати для фотозвітів на фоні бойових машин. Вони змітали пил навколо себе, а снаряди падали поруч.

Повідомляється, що командир бригади попросив своїх бійців надати фотозвіти, щоб він міг доповісти начальству, що "знищено не один танк, а три! Ні — п’ять!" Не дивно, що таке неправдиве повідомлення мало погані наслідки для нього та його людей.

фролкін розповідає: "Він доповідав, що ліс захоплений, а потім приїхав заступник міністра оборони. І виявилося, що ліс взагалі не захоплювали". Під час атаки українців командир отримав поранення, його довелося евакуювати на бронемашині фролкіна.

Багато російських солдатів, імовірно, загинули або були поранені внаслідок неправдивих повідомлень. У розповідях солдатів йдеться про те, що командири неправдиво повідомляли про бойові успіхи, а наступні атаки починалися на основі неправдивої інформації.

Наприклад, за словами колишнього піхотинця віктора шяги, одного разу для підтримки атаки було наказано підняти вісім гелікоптерів. "Тільки два з восьми вертольотів злетіли. Інші були або зламані, або не мали палива".

"Тільки один з гелікоптерів успішно обстріляв ціль. Не всі цілі були вражені. Насправді, 80% цілей не були вражені. Але командир цієї операції доповів своєму керівництву, що все добре і всі цілі вражені. ..."

Як зазначає шяга, "вищий командир вважає, що якщо всі цілі вражені, то він може відправити піхоту з танками для штурму цього району". Солдатів неодноразово відправляли в добре захищені райони, які, як їм сказали, були очищені, і ті зазнавали значних втрат.

"Двічі перед обстрілами нам казали, що все буде добре, що ворожа артилерія подавлена, що попереду вже наступають інші наші підрозділи, і нам потрібно тільки до них дотягнутися.

"Але щоразу це виявлялося брехнею і закінчувалося для нас безглуздими втратами". Не дивно, каже шяга, що "через постійну брехню ми більше не могли вірити нашим командирам".

Це було глибокою демотивацією для солдатів, які відчували, що з ними поводяться як з худобою. російські військові поскаржилися на неправдиві повідомлення під час перехоплених і опублікованих українцями телефонних розмов.

Один солдат бідкався: "командир армії каже вищому начальству, що тут все круто (бл.. за..сь), що все працює, що у нас багато людей".

"Наприклад, вони дадуть такі дані… якщо 26 людей збираються атакувати, вони скажуть, що 126 людей збираються атакувати".

Інший солдат у добре поскубаному підрозділі сказав: "У них на стіні в штабі висять дані, що укомплектованість нашої бригади становить 87%. Ви можете повірити, що роблять ці пі..аси? У нас тут не буде навіть довбаних 10%! До біса це лайно!"

Російські військові блогери засудили таке неправдиве звітування. Телеграм-канал Zа (V)Побѣду ("До (V) Перемоги") кілька днів тому прокоментував цю проблему, яка, як кажуть, була проблемою на Харківському фронті. Вони пишуть: "Пам'ятаєте неіснуючі дивізії Гітлера, якими він збирався виправити ситуацію на фронті, зупинити рух російської армії, розгромити її, і вже контратакувати і все таке? У нас зараз приблизно така ж картина. Планування базується на звітах. А звіти відрізняються від реальної картини. Насправді підрозділи укомплектовані лише на папері, техніка лише справна і укомплектована за штатом, так звані добровольчі батальйони та інші ПВК теж таке видають".

Наслідки цієї брехні та обману, ймовірно, були дуже серйозними для російської армії та її окремих солдатів. Солдати говорили про свою неналежну підготовку та спорядження, через що вони погано справлялися з вимогами війни.

Як ми побачили, командні рішення – де і коли атакувати, і, ймовірно, також оборонятися – явно приймалися на основі неправдивої інформації. Ймовірно, це спричинило багато непотрібних втрат і військових невдач. Як скаржиться За (V) Побѣду: "[З лише] невеликим натиском, підрозділи, які існують на 50% лише на папері, природно руйнуються. Не тому, що йде якийсь безпрецедентно серйозний натиск, а тому, що ці підрозділи є [лише] дуже умовно боєготовими".

Практика неправдивих звітів явно поширена. Про це повідомляють російські підрозділи на всіх фронтах і всіх спеціалізацій, від десантників і закінчуючи механізованою піхотою. Ймовірно, це також має місце у військово-морських, повітряних і ракетних військах.

Ефект неправдивого звітування, ймовірно, посилюється, коли воно просувається вгору по ланцюжку командування. Неправдиві звіти від командирів невеликих підрозділів можуть об’єднуватися з більшою кількістю фальшивих звітів від вищого керівництва, до яких старші офіцери додають свої власні фальшиві звіти.

Зрештою, до того моменту, коли звіти потраплять до вершини ланцюга – керівництва російського МО та самого путіна – цілком імовірно, що вони настільки викривлені та неточні, що люди, які керують війною, матимуть дуже нереалістичну картину того, що відбувається на місці.

Ймовірно, немає єдиної причини, чому це відбувається. Швидше за все, це поєднання інституційної корупції (див. тут), наголосу на показниках, а не на справжніх досягненнях, а також небажання повідомляти про погані новини вище по ланцюжку.

Як нещодавно писав в Telegram командир російського батальйону "восток" олександр ходаковський, "все, що відбувається на місці, залишається на місці, а наверх будемо посилати лише те, що нікому не заважатиме спати.

"Тому військових кореспондентів на позиції не допускають, а якщо допускають, то за ними йде людина з камерою і знімає, щоб військові кореспонденти нічого зайвого не сказали... І не тому, що ворог це побачить – ворог знає про це краще за нас, а тому, що це побачить старший командир". Але якщо неправдиві звіти заразили всю російську структуру командування, то, ймовірно, наслідують приклад, встановлений зверху.

Росія часто проводить масштабні навчання, як-от "Захід-2021" влітку 2021 року. Вони, безумовно, виглядають вражаюче: стверджується, що "Захід" залучає 200 000 чоловіків, які відпрацьовують маневри проти гіпотетичних сил НАТО. Але, здається, це було принаймні частково брехнею.

Як повідомляє New York Times, "уся вправа була розроблена за сценарієм. Не було жодної протидіючої сили; основні залучені підрозділи відпрацьовували свою хореографію місяцями; і кожна вправа починалася та припинялася у визначений час".

Навіть кількість військових, які брали участь, була ймовірно набагато меншою, можливо, лише половину від заявленої кількості. Вільям Альберк (@walberque) зазначає: "Ніхто не перевіряється на здатність мислити на полі бою", а лише на здатність виконувати інструкції. Результати сьогодні очевидні".

Такі навчання західні оглядачі назвали піар-заходами. Це цілком може бути частиною піару, але мені цікаво, чи може є набагато більша проблема, що військова система настільки корумпована, що ті, хто її очолює, буквально не уявляють, яка справжня ситуація в їхній армії. /кінець

