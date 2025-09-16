Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп’янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл

У передмові до тижневика Дональда Гілла Том Купер саркастично критикує західних політиків, дістається і Україні. Дональд Гілл минулого тижня мав значно менше роботи і звіт по окремих ділянках короткий, бо суттєвих змін фронту не відбувалося.

Вступ Тома Купера. ... вибачте, я вас не чую!

Вся НАТО гучно протестує проти удару російських БпЛА по Польщі!...

…так гучно, що якщо вони так продовжать, мені доведеться звернутися за страховкою, аби офіційно визнати інвалідність через втрату слуху...

Майже так само гучно, як коли Дампф плаче про 300 мільйонів смертей від наркотиків за останній рік, при тому що населення США загалом складає близько 340 мільйонів: можливо, він хотів оголосити більшість американців клінічно мертвими чи щось таке?

В інших "новинах"… з’ясувалося, що від жовтня 2023 року Ізраїль масово вбив щонайменше 680 000 людей у Секторі Газа: 478 000 із них діти. 380 000 – віком до 5 років...

А так: це ж не новина. Просто порожній антисемітизм.

Той факт, що сіонізм перетворив сектор Газа на найбільше кладовище дітей в історії людства, не вартий уваги: просто ще одне безглузде обчислення. Чистий терор. І Ізраїль – жертва. А Хамас – агресор. І всі вони на це заслужили, якщо їх ще не спалили і не поховали...

Справжня, справжня новина – що Німеччина збирається передати Україні ще дві системи ППО Patriot. Адже, коли вони таке оголошують, то це вже вирішена справа, навіть якщо це відбудеться лише за кілька місяців. І це так сильно покращить запаси українських ракет Patriot... Звісно, песимісти і диваки на кшталт мене можуть пригадати, що США зараз виробляють щонайбільше 50-60 ракет Patriot на місяць, кожна з яких коштує понад $1 млн, або що Німеччина далеко не викуповує їх усі, тоді як росіяни щоночі атакують Україну 500-800 дронами. Можна навіть зухвало дійти до таких блюзнірських висновків, як те, що Європа досі не має жодної дієвої відповіді на цю загрозу, і що ще менше доцільним є продовжувати купувати американські ракети, непридатні для перехоплення російських БпЛА, і водночас ігнорувати дослідження, розробку та виробництво європейського рішення...

...зазвичай тому, що одна група європейських шовіністів не може змиритися з тим, що рішення розробляє інша група європейських шовіністів...

Але це все одно, що пояснювати, що Земля обертається навколо Сонця або що Земля – це гігантська куля, років так 500 тому... За це мене слід спалити на вогнищі.

Та ні. Давайте будемо реалістами й припинимо ображати всіх допропорядних людей, які беруть участь у цьому процесі: факт у тому, що минулий тиждень знов був сповнений чудових новин. Блискучих новин. Фантастичних новин. Та необрана шахрайка, яка керує Європейським Союзом, Урсула фон дер Ляєн, виголосила фантастичну промову. Про свободу, незалежність, мир і процвітання. Про Європейський оборонний семестр і чітку дорожню карту, про те, як ЄС не збирається зупиняти підтримку сіоністського геноциду палестинців, як ЄС збирається розширюватися, додаючи Україну, Молдову та "Західні Балкани"… колись у майбутньому... Потім пообіцяла збільшити фінансування стартапів, підтримку нових галузей промисловості, а також скорочення залежності від російських викопних видів палива, навіть незалежність від імпорту енергоносіїв, і ще заявила, що автомобілі майбутнього будуть вироблятися в Європі...

...у цей момент я покотився від сміху і пропустив заключну частину цієї блискучої, мудрої, історичної промови, яка так майстерно перерахувала всі європейські провали: про європейську стратегію боротьби з бідністю та про нові інструменти боротьби з маніпулюванням інформацією...

Витерши сльози чистого, дистильованого щастя, я знову зосередився на ще більш фантастичних новинах. Бачите: не тільки Німеччина, але й Велика Британія, Норвегія, Данія, Канада, Швеція, Литва, Чехія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Польща... всі оголошують про інвестиції у сотні мільйонів євро в озброєння для України.

...наприклад, придбання запчастин для американських F-16, навчання українських пілотів і наземного персоналу на американських F-16, витрачання більших коштів на іншу американську зброю або виробництво боєприпасів на заводах в Україні, які сама ж Україна не може ефективно ані захистити від російських ударних дронів, ані забезпечити електроенергією... бо через 3,5 роки війни... точніше: 11,5 років після початку цієї війни, ніхто досі не має рішення проти сотень російських дронів, які щоночі атакують країну, і ніхто не хоче цим серйозно займатися.

Як... Я вже це згадував? О, вибачте. Передаю слово Дональду Гіллу...

Дональд Гілл: Одразу зазначу: якщо щось із наведеного нижче "не підтверджується мапою", це означає, що лінія фронту на відповідній ділянці за минулий тиждень не змінилася.

Курщина/Сумщина. Артилерія рф потрапила під удар HIMARS за 10 км від лінії фронту.

Харківщина. Бригада "Хартія" атакувала росіян поблизу водосховища.

Бої тривають на пустирі Вовчанська. Українці використовують протитанкові міни проти росіян, які ховаються в ямах. Знищено TOS-1A та інші цілі.

Південний Вовчанськ уражено сімома бомбами.

Куп'янськ. Deep State повідомляє, що російські війська увійшли в газогін у Лимані Першому і вийшли в Радьківці за 8 км. Уздовж труби були облаштовані місця для відпочинку та постачання, оскільки подорож зайняла чотири дні. Звідти вони проникли в Куп'янськ.

Генштаб заявляє, що три з чотирьох газопроводів були пошкоджені та затоплені, а четвертий, який не веде безпосередньо до міста, вони контролюють. Вжито контрдиверсійних заходів і проведено пошуково-ударні операції по всьому Куп'янську. За їхніми даними, за останні два тижні росія втратила 395 осіб у Куп'янську, 288 з яких були вбиті, а також 265 біля Радьківки і Голубівки та 128 поблизу Куп'янська.

Україна розміщує колючий дріт всередині трубопроводу.

Танк Т-72 з 77-ї окремої аеромобільної бригади на південь від Куп'янська діє як артилерія і веде вогонь по цілі, виявленій дроном на відстані 9100 метрів. 77-а бригада використовувала дрони для ураження інших цілей.

Вже десятиліття обидві сторони знають, що сигнали мобільних телефонів можуть видати позиції. Дисципліна підрозділу визначає й дисципліну щодо використання мобільних телефонів. У деяких українських підрозділах телефони бійців утримуються, доки вони не опиняться у відносній безпеці за 10-20 км від фронту. У деяких російських підрозділах виявлені у солдатів телефони прибивають до стовпа. Проте все залежить від конкретного командного середовища. Ця мапа показує мобільні підключення до російських мереж, і дисципліна користування телефонами в районі Куп'янська досить слабка. Сильні сигнали також фіксуються у Кремінній та Херсоні.

Терни. росіяни підняли свій прапор на західній околиці Зарічного. Згодом частина 425-го полку за підтримки 63-ї бригади встановила український прапор у центрі Зарічного. росіяни зняли цей прапор і знову поставили свій, а також ще один на північній околиці села. Все це означає, що ніхто не має повного контролю над селом.

У Яровій, за 9 км від лінії фронту, пенсіонери вишикувалися в чергу біля поштового фургона, щоб отримати свої пенсії. Авіаударом вбито 25 осіб і 19 отримали поранення.

Сіверськ. За словами українського військового, невеликі групи росіян проникають в українську оборону і "чекають, поки їх вбʼють". Знищено п’ять бронемашин, 11 мотоциклів і певну кількість росіян.

Костянтинівка. Бригада "Азов" зачищає село, яке зазнало масованих бомбардувань. Місцеві жителі живуть у підвалах і не хочуть залишати домівки, навіть попри бої навколо. росіяни, засипані в підвалі, залишаються живими, але не можуть вибратися. Бійці "Азову" видають себе за росіян і кажуть, що повернуться за ними пізніше. Повертаються вже з вибухівкою, розчищають завали, і четверо росіян виходять із піднятими руками.

Українські наземні дрони та піхота зазнають атаки дронів поблизу Олександро-Шультиного. Гармата 28-ї бригади, про яку вже згадувалося раніше, атакує різні цілі. 36-та бригада атакує російську піхоту, яка просувалася вперед.

російська авіація завдає нових ударів по Костянтинівці.

Бригада "Помста" використовує 57-мм зенітну гармату для знищення дронів на відстані до 6000 метрів.

Покровськ. Цього разу цікаво спостерігати, як росіяни опинилися в котлі, створеному їхнім власним наступом, і паралельно відстежувати українські операції проти них.

росія змогла знову увійти в Удачне і витісняє українців з Полтавки. Але всередині котла і виступу на півдні, позначених фіолетовим прямокутником, більше сірої зони, ніж чітко контрольованої території. Згадаймо: два тижні тому, коли український боєць і двоє росіян йшли разом дорогою, це було саме в центрі цієї ділянки, місце позначене зеленим колом.

Водночас Україна просувається в напрямку Новоторецького і Разіного. Це не зовсім територія, контрольована Україною, але це вже й не росією. Українські сили також наближаються до відрізання котла від виступу на північ від Никанорівки. На схід від Нового Шахового росія ьрохи розширила сіру зону, зробивши її більш червоною.

Це означає, що росіянам стає дедалі важче пересуватися, доставляти постачання, підкріплювати та евакуювати поранених всередині цього фіолетового прямокутника. Українським силам зовні також постійно загрожують дрони, як і всім уздовж фронту, але їм все ж легше маневрувати. переміщатися. А коли простір росіян усередині звужується, їхні можливості пересування ще більше скорочуються.

92-га бригада відбиває російський наступ. Частину з 69 полонених, захоплених 1-м корпусом, утримують. Батальйон 95-ї бригади атакує росіян за 3 км на схід від Володимирівки.

російський піхотинець, що перевозив пальне за 1 км на північний захід від Маяка, потрапив під удар безпілотника.

414-та бригада БпЛА замінувала підступи до українських позиційДля спрацювання мін не обов’язково було наступати на них.

Великомихайлівка. Ситуація на півночі ділянки залишається стабільною, зокрема тому, що росія робить пріоритетом південний напрямок, який і далі лишається нестабільним. Деякі повідомлення свідчать, що Україна планує використати річку Вовча як лінію оборони.

Річка Вовча є важливою географічною особливістю в районі Великомихайлівки, але це не гарантує, що росія не просунеться вперед.

Річка Вовча протікає через села Дачне, Філію, Іванівку, Андріївку-Клевцове, Новоселівку та Великомихайлівку.

У Філії один росіянин переплив річку, щоб підняти свій прапор. Згодом російська артилерія обстріляла село, після чого його зачистили українські військові.

141-а механізована бригада отримала від Хорватії 30 танків М-84, які є модернізованою версією Т-72. Хорвати замінять їх на 50 танкфі Leopard 2A8...

…ймовірно, бо існує прихована загроза, що росіяни прорвуться крізь українську лінію фронту й дійдуть аж до Загреба…

Запоріжжя. росія нарощувала сили в Запоріжжі, але підрозділи були перенаправлені на Покровський напрямок.

Український Су-27 був збитий, пілот загинув. Офіційна версія від командування Повітряних сил та сил ППО (ПСЗСУ): "розбився".

…ну, щонайменше очевидно, що літак таки впав, і пілот загинув. Але чому він розбився?.. Авжеж, це ж ПСЗСУ. Організація, якій ні до чого знати причини…

Крим. На північ від Джанкоя дрон атакував підстанцію й знеструмив 40 населених пунктів.

Ще у серпні три некеровані ракети впали поблизу артилерійського складу на півдні Криму. Невідомо, чи було завдано шкоди.

Згідно з останніми даними, вертоліт Мі-24, що займався пошуком українських морських дронів, перестав виходити на зв’язок і зник із радарів. Наступного дня його виявили на глибині 15 метрів без слідів ураження, тож причиною вважають технічну несправність.

росія. У першому півріччі 2025 року прибуток російських залізниць впав на 96%. Високі процентні ставки та падіння обсягів вантажоперевезень свідчать, що у другому півріччі ситуація погіршиться. російські залізниці попросили співробітників брати по два дні неоплачуваної відпустки, щоб уникнути звільнень.

Ціни на нафту впали, коли Саудівська Аравія змусила ОПЕК збільшити видобуток, щоб захопити частку ринку. Вони різко зросли, коли Ізраїль напав на Іран, що викликало занепокоєння щодо стабільності експорту. Вони знову зросли через побоювання, що тарифи Трампа сповільнять світову економіку і знизять попит. Ціни на нафту не повернулися до мінімумів квітня і травня, можливо, тому, що, хоча ОПЕК оголосила цільовий показник видобутку на рівні 2,5 млн барелів на день до вересня, фактичне збільшення видобутку становить лише 1,7 млн барелів на день. У жовтні ОПЕК знизить ціни для азійських споживачів. Китай та Індія купують більшу частину російської нафти і газу.

Насосна станція у Второвому (обведена колом) була пошкоджена і за тиждень знову атакована.

Західні санкції зменшують прибутки росії від нафти й газу нижче ринкових показників. А атаки України на російські нафтопереробні заводи й трубопроводи знижують обсяги нафти й газу, які можна продати.

НПЗ у Кіріші в Ленінградській області, другий за величиною завод у рф, зазнав пошкоджень головної переробної установки АВТ-6, але пожежу вже загасили. За один день було пошкоджено три газо- та нафтопроводи. Підпалено нафтобазу в Прохоровці на Бєлгородщині. Атакований НПЗ у Смоленську. У Приморську атаковані термінали з експорту нафти та пального, а два судна тіньового флоту загорілися. Подальші спостереження показали, що пошкоджено три танкери, а працюють лише дві з чотирьох нафтоналивних установок. Атаковані насосні станції в Смоленській, Тверській та Новгородській областях. НПЗ "Ново-Уфа" зазнав удару на відстані 1350 км.

За одним з підрахунків, це 17 атак на 12 НПЗ за 45 днів. Підприємства, які постраждали, становлять 42% нафтопереробних потужностей росії.

У Ленінградській області зійшли з рейок два потяги, загинув машиніст. Причину офіційно не назвали, але підозрюють диверсію. В Орловській області на залізничній колії на відстані кілька десятків метрів одна від одної було встановлено три бомби. Одна з них вибухнула і вбила трьох співробітників росгвардії, які оглядалии колію.

Хімічний завод "Метафракс" у Пермі зазнав атаки на відстані 1700 км від України. Поблизу Москви згорів склад.

У Новоросійську безпілотник уразив багатофункціональне рятувальне судно, здатне підтримувати водолазні операції, і вивів його з ладу.

Підрозділ росгвардії, що скоїв воєнні злочини в Бучі та Ірпені, через три роки сам зазнав ударів: на їхній базі за 6500 км від українського кордону пролунали два вибухи. Кількість жертв не повідомляється.

російське видання пояснює зростаючий дефіцит пального "нестачею достатніх переробних потужностей і дорогою логістикою". Додає також: "Головна причина у поєднанні скорочення виробництва та триваючого сезону високого попиту". І лише в останньому пункті визнає атаки: "Сезонне зростання попиту, період відпусток і сільськогосподарські роботи справді додали тиску на ринок, але атаки на російські НПЗ також стали додатковим чинником".

росії потрібно більше грошей. І ще більше – систем ППО. У 2017 році вона продала Туреччині два комплекси С-400 за $2,5 млрд. Тепер намагається викупити їх назад. Через витрати на обслуговування, ракети із простроченим терміном служби, розвиток Туреччиною власної системи ППО та виключення Анкари з програми F-35 після купівлі С-400, Туреччина розглядає таку можливість.

За останні два десятиліття 1100 установ із 70 країн інвестували $610 млрд у міжбанківський ринок облігацій Китаю. Країни Глобального Півдня, які мають проблеми з боргами або ліквідністю, можуть конвертувати зобов’язання в облігації, номіновані в юанях, що стимулює їх закуповувати китайські товари й робочу силу. Невдовзі китайський уряд може дозволити російським компаніям продавати ці облігації для залучення капіталу, адже кредити російських банків занадто дорогі через високі відсоткові ставки. На підсанкційні компанії цей механізм не поширюватиметься, але структури на кшталт "Росатому" та інші несанкціоновані російські компанії можуть стати посередниками. Хоча це зробить росію трохи більш залежною від Китаю, це може забезпечити капітал, необхідний для функціонування несанкціонованих російських компаній.

Протягом останніх трьох років більшість крилатих ракет по Україні росія запускала з Ту-95. Через втрати й проблеми з технічним станом у червні проти України вперше застосували бомбардувальники Ту-160. Але 3 вересня троє з них не змогли виконати місію: у одного відмовила пускова установка, у другий влучила блискавка, а третій просто не злетів.

Перший Ту-160 піднявся в повітря в 1981 році і був прийнятий на озброєння в 1987 році. Коли у 1992 році виробництво було зупинено, Україна мала 19 таких літаків, а росія – 13. Після переговорів росія придбала вісім літаків в України, а Україна знищила решту 11. Вважається, що зараз росія має 15 літаків, які є боєздатними. Вони вироблялися в п'яти-семи радянських республіках, однією з яких була Україна, і навички, необхідні для їх виробництва, такі як вакуумне зварювання титану, занепали або були втрачені.

Перший Ту-160, побудований після розпаду СРСР, піднявся в повітря в січні 2022 року. Сьогодні росіяни заявляють, що випускають приблизно один новий бомбардувальник на рік. Однак доказів немає, що не дивно: для їх виробництва потрібні комплектуючі, які раніше виготовлялися в інших республіках СРСР. Хоча у період браку грошей Кремль вклав €1 млрд у модернізацію Казанського авіазаводу та збудував 19 000 кв. м виробничих приміщень. Але цехи – це не заміна виробничим інструментам і не спосіб повернути втрачені кадри.

Санкції й нестача кваліфікованої робочої сили загальмували виробництво. 1 червня було знищено чотири Ту-160, а темпи виготовлення відстають від рівня бойових і технічних втрат. Якщо росія не змінить тенденцію, вона поступово втратить свої стратегічні бомбардувальники, які й без того відстають від сучасних аналогів на одне-два покоління.

Озброєння. Українські дрони встановлюють камери спостереження з антенами Starlink для моніторингу позицій російських військ.

До кінця 2025 року виробництво артилерійських боєприпасів збільшиться з 300 000 на рік до двох мільйонів.

До кінця року росія планує побудувати 57 літаків, 250 танків, 1100 БТР, 365 артилерійських систем і 2500 ракет.

У січні німецька компанія KNDS відправила до України першу з 54 артилерійських систем RCH-155. Вона має дальність стрільби 40 км з використанням снарядів з базовим витоком, може стріляти під час руху. Двоє членів екіпажу можуть здійснювати до 8 пострілів за хвилину. Технічні проблеми вже вирішені, систему інтегрують із системою управління боєм "Кропива", щоб мінімізувати ручне введення даних та скоротити час, протягом якого екіпаж перебуває під загрозою. KNDS також розробляє транспортний засіб, здатний збивати дрони під час руху.

Раніше Україна виробила тисячі мінометних мін із дефектами, які потім довелося виправляти. Тепер з’явилися повідомлення, що 60% із двох мільйонів дронів, які уряд передає на фронт, потребують доопрацювання безпосередньо на місці. Один із прикладів браку – мотори, прикручені догори дриґом.

Швеція повідомила, що має систему, в якій оператори без досвіду пілотування дронів можуть керувати до 100 апаратів в рої штучного інтелекту. Для цього можна використовувати й комерційні дрони.

До кінця року Україна отримає перші мобільні зенітні системи Skyranger 30, але кількість і графік поставок не уточнюються.Європейська оборонна компанія планує створити недорогу ракету з дальністю 800 км і боєголовкою вагою 300 кг.

Українські дрони атакують стволи артилерійських гармат, щоб вивести їх з ладу. Зварювання пошкодженого ствола 122-мм Д-30 – це не найцікавіше. Цікаво, як потім стріляти з такої гармати.

Американські БпЛА MQ-9 вже певний час використовують ракети Hellfire, але нещодавно уперше запустили дрон Switchblade 600. У жовтні минулого року було укладено угоду про виробництво Switchblade 600 в Україні, і на даний момент виробництво вже має бути розпочато. США замовили цих дронів на суму $1 млрд.

Джерело: частина 1, частина 2, частина 3 та частина 4