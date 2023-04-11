Свій традиційний тижневий огляд подій на фронті шотландський історик і дослідник війни Філліпс О'Брайен цього разу писав у нічному потязі з Києва до Варшави. Він відвідав Україну з групою своїх колег із університету Сент-Ендрюс, щоб поспілкуватися з експертами в Національному інституті стратегічних досліджень, волонтерами, військовими та урядовцями, аби краще зрозуміти, що відбувається в країні та на фронті. Філліпс О'Брайен пише про другу битву за Донбас, яка зараз триває від Вугледара та Авдіївки на півдні до Бахмута на півночі і яка, за його словами, повинна виснажити російські сили перед українським контрнаступом.

Цей огляд я пишу в нічному поїзді, який прямує з Києва до Варшави. Зараз темно, тому я мало, що бачу, але, проїхавши цим шляхом тиждень тому, маю досить добре уявлення про топографію. Оскільки ми не так далеко від Києва, то проїжджатимемо крізь гектари темних, багатих фермерських полів, які складають більшу частину центральної України. Лінії горизонту будуть довгими, оскільки місцевість переважно рівнинна, з великими лісовими масивами, рідкісними містами та селами, а також невисокими пагорбами. У міру наближення до заходу країни пагорби ставатимуть крутішими і численнішими, а місцевість – більш різноманітною, але глибока, темна земля і родючий ґрунт залишаться незмінними. Знамениті чорноземи України є реальними і вражаючими для тих, хто бачить їх вперше. Це одна з причин, чому Україна є такою важливою країною для Європи і всього світу. Україна може вирощувати майже все, і має ідеальне розташування для того, щоб бути житницею більшої частини Європи, Близького Сходу та Африки.

Хоча я багато пишу про сільську місцевість, мушу визнати, що провів там дуже мало часу. Більшу частину останнього тижня я провів у Києві та його околицях. Я увійшов до невеликої групи з Університету Сент-Ендрюс, яка відвідала Україну. Протягом тижня я мав честь зустрітися з широким колом українських політиків і аналітиків. Серед них були члени уряду (окрім президента Зеленського); високопоставлені представники всіх збройних сил; широке коло членів аналітичних спільнот; ті, хто невтомно працює, щоб допомогти Україні побудувати економіку воєнного часу (зараз і для майбутньої безпеки); ті, хто намагається донести історію країни до світу; активісти, які рішуче налаштовані донести реальні потреби України до міжнародної спільноти; неурядові організації, що допомагають Україні функціонувати, розміновуючи території тощо; ті, хто організовує благодійні фонди, які допомагають Україні боротися з війною (вигукніть "Повернись живим!": Повернись живим – фонд грамотної підтримки армії) і багато "звичайних" українців – від студентів до колишніх міністрів, які роблять свою справу. Найближчими тижнями я спробую написати трохи про всі ці групи і про роботу, яку вони роблять, хоча зі зрозумілих причин не буду згадувати високопоставлених урядових/військових осіб і не цитуватиму їх напряму.

У цьому огляді дам загальне уявлення про те, як я бачив війну протягом останнього тижня, безпосередньо від широкого кола українців, з якими мені пощастило поспілкуватися. Ці звіти не ґрунтуватимуться на жодних зовнішніх повідомленнях, хоча я можу навести один-два приклади із зовнішніх джерел, які підтверджують те, що мені розповіли в Україні.

Хоча українці говорили про величезну кількість різних стратегічних питань, але я би сказав, що три головні теми були такими: друга битва на Донбасі; майбутній контрнаступ; що потрібно Україні для просування вперед. У цьому оновленні я розгляну першу з них, а в наступних напишу про дві інші.

Друга битва за Донбас. Так назвав бойові дії один із моїх знайомих аналітиків, що точаться протягом останніх кількох місяців на довгій дузі від Вугледара до Рубіжного, що включає Авдіївку і, найвідоміший, Бахмут.

Це карта від Deep State. Я помітив, що деякі українці, які дійсно уважно стежили за ситуацією і мали значне військове розуміння, дивилися на цю карту, оскільки вважали її одним з найнадійніших зображень поточної ситуації на місцях із відкритих джерел.

Друга битва за Донбас, як правило, розглядалася деякими українцями як комбінована операція, що має одну головну мету – підготуватися до контрнаступу, який, на думку більшості, розпочнеться пізніше цієї весни або влітку. З української точки зору, величезне значення цієї битви полягає в тому, щоб послабити російські сили і надати контрнаступу більше шансів на успіх. Це буде дуже важка кампанія, оскільки Україна понесла реальні втрати, але одностайна думка, яку мені висловили ті, хто дійсно володіє деякими даними, полягала в тому, що шкода, завдана російським військам, була набагато, набагато вищою, і це битва, яка повинна була і повинна бути продовжена. Однією з причин, чому українці так наполегливо тримають Бахмут, є те, що росіяни, схоже, сповнені рішучості витратити величезні ресурси, щоб взяти місто, і це надало українським силам найкращу можливість послабити бойовий потенціал росії.

У рамках Другої битви за Донбас значна частина дискусій стосувалася боїв навколо міста Бахмут. (Хоча були також коментарі про здивування, що люди, здається, дивляться на цю одну битву ізольовано, а не як на частину загальної картини). Ясна картина, яку мені дали поінформовані українці, полягала в тому, що Бахмут захищали саме тому, що це було найкраще місце для знищення російських сил – як солдатів, так і техніки. Я попросив кілька різних джерел прокоментувати оцінки російських втрат навколо Бахмута. Всі вони розповідали схожу історію, хоча й по-різному.

1. Одне урядове джерело стверджувало, що загалом цифра 7-9 російських солдатів загиблих на 1 українця, була в середньому точною протягом всієї кампанії.

2. Інше високопоставлене джерело повідомило, що середні втрати росіян за останні кілька тижнів в районі Бахмута становили 500 осіб на день (вбитими і пораненими).

3. Інше обізнане джерело оцінило, що приблизно щонайменше третина всіх російських втрат у війні за останні кілька місяців сталася в районі Бахмута.

Всі ці джерела визнали, що українські втрати в Бахмуті були значними, але вони стверджували, що у країни не було іншого вибору, окрім як продовжувати боротьбу, оскільки місто стало таким талісманом для росіян, які, схоже, були готові кинути величезну кількість сил на взяття міста. Дійсно, якщо інформація останніх тижнів відповідає дійсності, росія кидає все більше і більше сил на досить відчайдушну спробу взяти цей населений пункт, щоб заявити про якусь політичну перемогу.

Про це свідчать дві речі. По-перше, було відзначено, що Бахмут, схоже, стало центром зростаючих російських воєнних дій. Замість того, щоб намагатися відрізати його з півночі і півдня, росіяни останнім часом просуваються прямо у місто. Здавалося,вони мали намір захопити орієнтири в Бахмуті, які вони могли б сфотографувати, щоб спробувати довести, що місто належить їм. Роблячи це, вони наражалися на ще більші втрати, оскільки українці розробили дуже хорошу систему спостереження за населеним пунктом.

Варто зазначити, що стаття NYTimes про Бахмут підтвердила заяву української сторони про те, що боротьба з росіянами зайшла в глухий кут, коли мова йде про під'їзні шляхи, тому вони продовжують намагатися захопити центр міста.

По-друге, за Бахмут боровся не лише "вагнер". Місто загалом є пріоритетною ціллю для росії і стало центром уваги багатьох регулярних військ, включно з деякими найкращими частинами російської армії, що залишилися в живих. Цікаво, що Міністерство оборони Великої Британії у своєму оновленому повідомленні два дні тому, в якому наголошувалося на російському просуванні в центрі Бахмута, згадало про підкріплення з регулярних армійських підрозділів, зокрема про повітряно-десантні війська.

Сьогодні, як я бачу, з'являються нові повідомлення про те, що різні підрозділи регулярної армії кинуті в бій (і зростає напруженість між ними та "вагнером").

Отже, українці розробили те, що виглядає як послідовна стратегія боротьби за місто. Поки росіяни кидають у бій все більше сил і просуваються по кварталу на день, українці продовжуватимуть захищати місто.

Як і інші російські цілі у Другій битві за Донбас. Українці робитимуть це, бо хочуть, щоб росіяни продовжували наступати, з метою не дати їм змоги підтягнути свіжі резерви і не дати їм змоги побудувати глибокі оборонні рубежі. Коли розпочнеться контрнаступ, українці хочуть зіткнутися з якомога меншою кількістю свіжих, не виснажених російських військ.

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