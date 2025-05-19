Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters

У неділю у Польщі відбувся перший тур президентських виборів, лідерами якого стали проєвропейський та проукраїнський кандидат Рафал Тшасковський та представник партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький. Проте другий тур обіцяє бути запеклим, оскільки праворадикальні антиукраїнські сили разом набрали більше 20 %. Проблемою є те, що відкрито антиукраїнський кандидат Славомір Менцен набрав більшість голосів виборців у віці 18-39 років і це становить проблему як для Польщі, так і для України.

На президентських виборах у неділю польські ліберали показали гірші результати, ніж очікувалося – Рафал Тшасковський від правлячої центристської Громадянської коаліції вирвався трішки вперед, створивши умови для запеклої боротьби за проєвропейський курс Варшави, пише Reuters.

Тшасковський посів перше місце з 31,2 % голосів, випередивши Кароля Навроцького, кандидата від PiS, який отримав 29,7 % за явки виборців у 66,8 %. Як зауважує Reuters, розрив був набагато меншим, ніж 4-7 відсоткових пунктів, які прогнозували опитування громадської думки перед голосуванням.

Якщо результат буде підтверджено, це означатиме, що Тшасковський і Навроцький вийдуть віч-на-віч у другому турі голосування 1 червня, щоб визначити, чи Польща твердо дотримується проєвропейського курсу, визначеного прем'єр-міністром Дональдом Туском, або ж наближається до націоналістичних прихильників Трампа.

"Ми йдемо до перемоги. Я говорив, що вона буде близькою, і вона близька, - запевнив Тшасковський своїх прихильників. – Попереду нас чекає багато, дуже багато роботи, і нам потрібна рішучість".

Навроцький також заявив прихильникам, що впевнений у своїй перемозі в другому турі, і закликав ультраправих стати за його спиною і "врятувати Польщу". "Ми повинні виграти ці вибори, щоб не було монополії на владу однієї політичної групи, щоб не було монолітної влади в Польщі", – сказав він.

Опитування Opinia24 для приватного мовника TVN, опубліковане після першого туру, дало Тшасковському 46 % у другому турі, а Навроцькому 44 %, при цьому 10 % виборців або не визначилися, або відмовилися відповісти.

Ультраправі кандидати (водночас і антиукраїнські – iPress) Славомір Ментцен і Гжегож Браун разом набрали понад 21%, що є історично високим результатом. Браун, який у 2023 році використовував вогнегасник, щоб загасити ханукальні свічки в парламенті країни й це викликало міжнародне обурення, набрав 6,3% голосів згідно з останнім опитуванням.

Як зазначає Reuters, Менцен не став негайно підтримувати Навроцького. "Виборці... не мішки з картоплею, їх не перекидають з місця на місце, – сказав він. – Кожен з наших виборців є свідомою, розумною людиною і прийме власне рішення".

Професор польських студій Кембриджського університету Стенлі Білл зазначив, що спільний високий результат націоналістичних і ультраправих партій означає, що результати стали "розчаруванням для табору Тшасковського і додали вітру у вітрила Навроцького. Я б додав до цього, що результати є значним ударом по правлячій коаліції Дональда Туска".

Голосування в Польщі відбулося в той же день, що і другий тур президентських виборів в Румунії, в якому мер Бухареста, центрист Нікусор Дан, схоже, переміг євроскептика, правого депутата Джордже Сіміона (проросійського і антиукраїнського – iPress).

Reuters підкреслює, що у Польщі президент має право накладати вето на закони. Перемога Тшасковського у другому турі дозволить уряду Туска реалізувати програму, яка включає скасування судової реформи, запровадженої PiS, котра вдарила по незалежності судів.

Однак у разі перемоги Навроцького, глухий кут, який існує відтоді, як Туск став прем'єр-міністром у 2023 році, триватиме. Досі зусиллям Туска перешкоджав президент Анджей Дуда, констатує агентство.

Якщо результати останнього опитування підтвердяться на дільницях, інші кандидати з першого турц, включаючи Менцена з ультраправої партії "Конфедерація", спікера парламенту Шимона Головні з правоцентристської "Польщі 2050" та Магдалену Беят від "Лівиці", будуть виключені з перегонів.

Тшасковський пообіцяв зміцнити роль Польщі як головного гравця в центрі європейської політики та співпрацювати з урядом, щоб скасувати зміни в судовій системі, внесені PiS.

Як зауважує Reuters, кампанія Навроцького була підірвана звинуваченнями (які він заперечує), що він обманом змусив літнього чоловіка продати йому квартиру в обмін на обіцянку догляду, якого він не надав. Але Трамп продемонстрував йому підтримку, зустрівшись з Навроцьким у Білому домі.

Видання зазначає, що Навроцький розглядає вибори як шанс зупинити безконтрольну владу Туска і дати відсіч ліберальним цінностям, представленим Тшасковським, який на посаді мера Варшави був покровителем ЛГБТ-маршів і знімав християнські хрести з громадських будівель.

На відміну від деяких інших євроскептиків у Центральній Європі, Навроцький підтримує військову допомогу Україні для захисту від росії. Однак він зіграв на антиукраїнських настроях деяких поляків, які втомилися від напливу біженців від свого сусіда. Він також заявив, що польські громадяни повинні мати пріоритет в отриманні державних послуг, і розкритикував ставлення Києва до ексгумації останків поляків, вбитих українськими націоналістами під час Другої світової війни.

Коментар iPress: Значною проблемою для Польщі є те, що велика частина молодих виборців фактично проголосувала за праворадикального та антиукраїнського, можна сказати проросійського, кандидата Славоміра Менцена. Польщі, як і іншим європейським країнам, варто дослідити вплив росіян на ці вибори через такі мережі як TikTok та Телеграм.

Джерело: Reuters, графіки – WP.pl