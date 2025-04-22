Два погляди на війну. Якщо переговори між Україною та росією зазнають невдачі… – Марк Гертлінг

Колишній командувач Збройних сил США в Європі генерал Марк Гертлінг у консервативному антитрампівському виданні The Bulwark пояснює, що у випадку провалу переговорів росії та України, варіант перемоги України можна реалізувати. Він наголошує, що Трамп із проросійськими наративами спотворює реальність. Вікно можливостей для відновлення ініціативи України звужується, але не закрите, переконаний генерал.

Держсекретар і головнокомандувач США в Європі щойно представили два дуже різні погляди на війну. Минулої п'ятниці держсекретар Марко Рубіо оголосив, що "за кілька днів" адміністрація вирішить, чи переговори щодо завершення російсько-української війни є "здійсненними".

Неясно, що адміністрація робитиме, якщо з'ясується, що переговори зазнали невдачі – у такому випадку, за словами Рубіо, "ми зробимо, що зможемо". Але очевидна розчарованість Рубіо різко контрастує зі свідченнями перед Комітетом Сенату з питань збройних сил на початку цього місяця Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі – військового, найбільш обізнаного з поточною ситуацією в Європі та Україні. Ці свідчення здебільшого залишилися непоміченими ЗМІ.

Повідомлення Каволі було чітким і точним: Україна бореться з неймовірною рішучістю, росія недостатньо швидко адаптується навіть після трьох років боїв, і обидві сторони небезпечно виснажують засоби для продовження боротьби без зовнішньої підтримки. Його свідчення спростували неправдивий наратив, який поширюють Трамп і члени його команди нацбезпеки, що росія перемагає, Україна приречена, а майбутня підтримка США буде марною. Цей погляд, повторюваний Трампом неодноразово, є більш ніж дезінформацією. Це погляд, який спотворює реальність на полі бою та критичні стратегічні інтереси США і союзників.

Каволі не добирав слів. За його оцінкою, "незважаючи на значні втрати на полі бою в Україні, російські військові відновлюються та зростають швидше, ніж очікувала більшість аналітиків", з великою кількістю артилерійських снарядів, дронів і далекобійних засобів, які виробляються та постачаються з-за кордону. Їхня армія побита, але ще не зламана їхня готовність кидати війська, зокрема північнокорейські війська та китайських "добровольців", у м'ясорубку.

Верховний головнокомандувач не сказав прямо, що в Україні закінчуються боєприпаси, але підкреслив, що "українці залежать від нас... особливо... для своїх високотехнологічних протиповітряних систем". І читаючи між рядків, попит на артилерійські боєприпаси продовжує перевищувати пропозицію. Він похвалив Чеську Республіку за те, що вона поставила 70 000 снарядів Україні цього місяця, але також зазначив, що очікується, що росіяни вироблятимуть 250 000 снарядів на місяць (російські снаряди не такі точні, тому для ураження кожної цілі потрібно більше снарядів; тим не менш, жоден військовий командир не хоче бути тим, у кого менше боєприпасів). Він підкреслив, що затримки з американською допомогою мають швидкий і згубний вплив на українську здатність воювати.

Але, незважаючи на все це, загальна оцінка Каволі не була похмурою. Він зазначив, що російська економіка характеризується небезпечним поєднанням високої інфляції, високих процентних ставок і залежності від воєнного виробництва за рахунок усього іншого. Згідно з нещодавньою доповіддю Інституту вивчення війни, фінансові можливості росії для заохочення нових рекрутів, оплати тих, хто зараз перебуває у збройних силах, і надання премій пораненим чи сім'ям загиблих знаходяться під неймовірним навантаженням. Цей майбутній колапс оплати та пільг все більше загрожує моралі та згуртованості – двом речам, які ніколи не були сильними сторонами російської армії (звіт ІВВ дає похмуріший прогноз щодо російського промислового виробництва, ніж Каволі).

З іншого боку, "українці... зайняли дуже сильні оборонні позиції – добре укріплені позиції. І, здається, вирішили деякі проблеми з людськими ресурсами, які були такими гострими минулої осені. Вони розвивалися та еволюціонували дуже, дуже швидко".

російські сили зробили незначні просування в останні тижні, особливо в районах вздовж Донецького фронту. Але ці успіхи не досягли своїх цілей і коштували дорого: з початку війни росія має майже 800 000 загиблих або поранених, що приблизно в чотири рази перевищує розмір її початкової сили вторгнення, і більше ніж 600 000 військових, які зараз розгорнуті в Україні. За цю ціну прогрес вимірюється лише в метрах, а не в милях. російська тактика продовжує сильно покладатися на людські хвилі атак, де погано навчені призовники часто використовуються як гарматне м'ясо.

Використання росією планерних бомб, баражуючих боєприпасів і масивних артилерійських обстрілів продовжується зі стратегією глибоких ударів, спрямованих на завдання максимальної шкоди (особливо цивільним) з мінімальним ризиком. Цивільна інфраструктура, енергетичні об'єкти та лікарні залишаються навмисними цілями. Це ніколи не була маневрова війна для росіян – це війна терору. Відпочатку стратегічною метою путіна було захоплення території та зламання волі України. Це не змінилося, але тепер здається, що зламана лише воля США.

Можливо, найважливішим посланням Каволі було: "У війні немає нічого неминучого, і українці зараз перебувають у дуже міцних оборонних позиціях і щотижня покращують свою здатність генерувати сили та зміцнювати ці позиції. Зараз важко уявити масштабний український наступ, який виженє всіх росіян з кожного квадратного сантиметра України. Але так само дуже важко уявити, що Україна зазнає краху і програє. Я не думаю, що поразка України є неминучою".

У цьому суть даного моменту: росія все ще дисфункціональна і все більше зламана, а українці все ще борються за свій народ, свою територіальну цілісність, свій суверенітет. Але вони можуть продовжувати цю боротьбу лише якщо США проявлять стратегічне терпіння та політичну волю, щоб надати необхідне.

Під час кампанії Трамп стверджував, що він "зможе закінчити війну за 24 години". Тоді було очевидно, і зараз це ще очевидніше, що є лише один спосіб гарантувати, що війна закінчиться за 24 години: капітуляція. Трамп сигналізував про готовність передати Україну Москві в обмін на спокій на європейському фронті – угоду, яку він реалістично не може укласти, тому що європейці, й особливо українці, мають що сказати.

Ще більш тривожною є нещодавня пропозиція відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, який висунув ідею поділу України на "зони відповідальності". Це не просто наївно – це образливо для українського народу, який воював і гинув за кожен сантиметр своєї території. Це ігнорує суверенне право України визначати свої кордони та майбутнє. І це закріплює модель "замороженого конфлікту", яку путін використовував протягом останніх двадцяти років і яка вигідна лише Москві. Заморожений конфлікт, коли лінія фронту стає прийнятим де-факто кордоном, дарує путіну перемогу без формального договору, даючи йому час для переозброєння, перегрупування та відновлення нападу, коли він буде готовий. Ми вже бачили це в Грузії, Молдові, Вірменії, на Донбасі та в Криму. Поділ на зони відповідальності – це не мир. Це бомба уповільненої дії.

Генерал Каволі чітко заявив: "Війна росії в Україні, що триває вже четвертий рік, показала, що росія є хронічною загрозою... це буде зростаюча загроза, яка готова використовувати військову силу для досягнення своїх геополітичних цілей". І відповідальна особа – путін – повинна залишатися міжнародним ізгоєм.

Ордер на арешт, виданий МКС за викрадення та депортацію українських дітей, є лише одним із багатьох воєнних злочинів, які розглядаються, а напади на цивільних протягом останніх тижнів, коли росія заявляла про переговори щодо припинення вогню – надають переконливі докази російських намірів: продовжувати атакувати цивільних, підтримувати фільтраційні табори та посилювати систематичні тортури. Риторика президента Трампа, улесливість Стіва Віткоффа щодо путіна та запропонована генералом Келлоггом схема поділу сфер впливу грають на руку цьому плану.

Вікно можливостей для відновлення ініціативи України звужується, але не закрите. Підтримка санкцій, важливі поставки систем протиповітряної оборони, артилерії та високоточних боєприпасів, а також підтвердження територіального суверенітету України могли б почати відновлювати баланс на полі бою протягом кількох тижнів. З кращим захистом від російських авіаударів і відновленими далекобійними можливостями, а також належним ставленням до агресії путіна, Україна могла б стабілізувати свої лінії та створити умови для обмежених наступальних дій до кінця літа або початку осені.

Україна може вистояти. З постійною західною підтримкою вони можуть утримати лінію і просунути її вперед. Їм не потрібні наші солдати. Їм потрібна наша рішучість. Ми знаходимося на переламному етапі. Історія запам'ятає, що ми вирішимо зробити далі.

Джерело: The Bulwark