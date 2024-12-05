Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер

Тімоті Снайдер розглядає спробу встановлення диктатури у Південній Кореї як репетицію такого ж кроку в США. Трамп неодноразово говорив, що готовий стати диктатором нібито на один день. У відомого професора Єльського університету виникає питання, а чи готові будуть американці стати на захист своєї свободи, як це зробили південнокорейці, які не дозволили встановити воєнний стан, і як при цьому діятимуть ЗМІ та Конгрес США?

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан, спробував встановити військову диктатуру – і зазнав повної поразки. У його діях є певна схожість з майбутнім режимом Трампа, а також деякі очевидні уроки, які американці можуть засвоїти вже зараз.

Юн, як і Трамп, переміг на виборах з дуже невеликою перевагою. Як і Трамп, він постійно посилається на "фейкові новини" і називає своїх політичних опонентів ворогами держави (як каже Трамп, "ворогом всередині"). Юн використовував цю мову для виправдання введення воєнного стану, як і Трамп, якщо він вирішить застосувати Закон про заколот у США.

Як і Трамп, Юн телеграфував про свій крок заздалегідь, і не лише такими словами. Він оточив себе військовими та офіцерами розвідки, які характеризуються особистою відданістю. Трамп намагається зробити те ж саме зараз, пропонуючи Тулсі Ґаббард на посаду директора національної розвідки, Каеша Патела на посаду директора ФБР і Піта Геґсета на посаду міністра оборони. Він також хоче очистити вищі чини збройних сил.

Головний політичний опонент Юна, Лі Чже Мьон правильно передбачив, що Юн спробує запровадити воєнний стан. Трамп робить цей прогноз досить легким. Трамп відкрито говорив про те, що готовий стати "диктатором на один день" і застосувати Закон про заколот, який дозволить йому розгорнути військові сили всередині Сполучених Штатів.

Закон про заколот – це не зовсім те саме, що воєнний стан. Під час воєнного стану військові беруть на себе основні обов'язки, пов'язані із цивільним урядом. Закон про заколот лише дозволяє американському президенту використовувати збройні сили для допомоги цивільній владі у забезпеченні дотримання певних законів в умовах повстання. Але формулювання закону досить розпливчасті. Трамп дає зрозуміти, що він має на увазі застосування Закону про заколот для дуже широкого спектру цілей, по суті, для зміни режиму.

І у Південній Кореї, і у Сполучених Штатах правова база для посилення президентської влади є застарілою. Востаннє воєнний стан оголошувався у Південній Кореї у 1979 році. З кінця 1980-х років Південна Корея досить рішуче просунулася в напрямку повноцінних виборів і громадянських прав завдяки активній діяльності громадянського суспільства, особливо профспілок. У Сполучених Штатах Акт про заколот – це сукупність законів, прийнятих між 1792 і 1871 роками. Востаннє його застосовували під час расового насильства в Лос-Анджелесі у 1992 році.

Дії Юна, хоча вони, звичайно, були зумовлені його власною особистістю та південнокорейською кар'єрою, а також дозволені південнокорейським законодавством, були дуже козирними. Мені здається ймовірним, що сама присутність Трампа на міжнародній арені зробить такі спроби більш вірогідними, як серед демократичних союзників Америки (таких як Південна Корея), так і загалом.

Але Юн провалився, і досить сильно. Його одноденна диктатура тривала лише приблизно шість годин. Чого американці можуть навчитися з його менш ніж денної диктатури?

Насамперед ми повинні прийняти дуже просту реальність: спроби встановити військову диктатуру були зроблені в демократичних країнах і будуть зроблені в інших демократіях, зокрема, цілком можливо, і в американській.

Найбільш тривожним моментом запровадження Юном воєнного стану було те, що на початку військові діяли так, як він того хотів. Військові лідери спочатку приєдналися до його спроби перевороту, а генерал Пак Ан Су заявив про заборону політичних акцій, політичних партій, політичних зібрань і "пропаганди", що може означати все, що хто-небудь скаже. Він також заявив, що візьме всі засоби масової інформації під контроль військових.

Доречним питанням для американців буде: чи зможе Трамп оточити себе лояльними прихильниками, які робитимуть те ж саме? Він намагається це зробити. І тому Сенат під час слухань щодо затвердження має поставити очевидне запитання всім призначенцям Трампа, які відповідають за національну безпеку або розвідку: якщо Трамп спробує застосувати Закон про заколот, щоб придушити внутрішньополітичне життя, як це намагався зробити Юн у Південній Кореї, чи візьмете ви у цьому участь?

Для законодавців уроки також дуже зрозумілі. Як тільки Юн оголосив воєнний стан, лідер парламентської опозиції Кім закликав людей зібратися біля парламенту. Законодавці самі увійшли до його зали, незважаючи на бажання військового керівництва, а потім одноголосно проголосували за скасування воєнного стану. Інакше кажучи, члени власної правої партії Юна приєдналися до опозиції у драматичній демонстрації єдності перед загрозою військової диктатури.

Чи здатні американські законодавці захищати свою роль і свою республіку? Докази поки що дуже неоднозначні; це ще належить з'ясувати. Але південнокорейці продемонстрували необхідну позицію і рішучість.

Правова ситуація, звичайно, відрізняється. В принципі, Юну потрібен був парламент для запровадження воєнного стану. Але ніщо не заважає американським законодавцям ухвалити закон, який скасовує Акт про заколот.

Щось подібне стосується і засобів масової інформації. У Південній Кореї газети все ще дуже важливі. Головна консервативна газета "Чосон ільбо" від самого початку виступала проти кроку Юна. Знову ж таки, тут немає ідеальної аналогії, можливо, щось на кшталт Wall Street Journal, але з ширшою національною читацькою аудиторією. Але загальний сенс полягає в тому, що праві ЗМІ відіграють вирішальну роль, коли правий політик намагається здійснити переворот. Чи зможуть Fox і Newsmax впоратися із цією ситуацією, як це зробила "Чосон ільбо"? Мабуть, ні. Але у Південній Кореї ми принаймні бачимо стандартний набір.

Найважливіший урок стосується всіх громадян. Легко покласти відповідальність на військових, законодавців, пресу. Але вирішальним елементом у Південній Кореї була реакція самих громадян. Йдеться не лише про членів політичних партій чи профспілок, хоча вони були дуже важливими. Це було більше загальне відчуття по всій країні, що тут це неможливо, що ми не таке суспільство, що у нас буде республіка, а не диктатура. Чи є такі рефлекси в американців?

Ці інстинкти змусили південнокорейців масово ігнорувати оголошення воєнного стану і робити саме те, що намагався заборонити їм їхній президент: говорити, збиратися, чинити опір.

Чи зайняли б американці подібну позицію? Завдяки південнокорейцям в останні години, і завдяки багатьом іншим прикладам по всьому світу, сучасним та історичним, ми можемо знати ознаки небезпеки і можемо підготуватися. Інші дали нам час на роздуми і показали нам добрі приклади. У нас не буде виправдань.

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