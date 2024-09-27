"Дипломатичний" підхід Зеленського не працює із західними ідіотами. Тим часом Україні загрожує дефіцит комплектуючих для БПЛА – Том Купер

Том Купер опублікував своє "саркастичне" бачення результатів візиту Зеленського до США і поведінку його західних партнерів. Нікуди правди діти, він таки має рацію. Тим часом Китай обмежив "експорт" деталей для БПЛА до України, але при цьому посилив "контрабанду" цих же деталей до росії, що матиме значний вплив на процес виробництва безпілотників.

Боюся, я змушений почати своє сьогоднішнє оновлення з чергового здивування: цього тижня я був просто зачарований видовищами і демонстраціями нескінченної політичної некомпетентності на "Заході".

Наприклад, одразу після того, як Нетаньягу пішов із зустрічі з Байденом через те, що той наважився вимагати 21-денного припинення вогню у... вже не знаю, чи то в Секторі Гази, чи то в Секторі Гази і Лівані, чи то в Сирії, чи то в Ємені... чи то на всьому Близькому Сході... важко сказати, зважаючи на те, як красномовно Бібі "розхлюпав" свою "війну з Хамасом" на всю цю географію... Байден прийняв Зеленського у Білому домі.., щоб той міг насолодитися ще більшою поблажливістю з боку останнього.

Тепер, судячи з того, як Байден поводиться з журналістами, які працюють у Білому домі (але, звичайно, не з Нетаньягу), і це на публіці... навіть не хочу уявляти, як він поводиться із Зеленським "за зачиненими дверима": цей клятий малюк не тільки відмовляється програти цю кляту війну в Україні, але й наважується псувати його плани та моделювати війну за кожної нагоди!

Своєю чергою я сумніваюся, що на місці Зеленського я був би настільки ж дипломатичним, незалежно від обставин і того, що стоїть на кону: набагато ймовірніше, що в кінцевому підсумку я поводився б із Байденом так само, як зробив Нетаньягу. Як з людиною, яка заслуговує на те, щоб її принижували за кожної нагоди... і публічно теж.

Чому?

Просто тому, що це працює. Тоді як "дипломатичний" і "добрий" підхід Зеленського – ні.

Але це не так важливо. Набагато важливіше, що Байден пообіцяв мільярди на військову допомогу. Ні, не лише Ізраїлю, а й Україні. Навіть видав прямі президентські розпорядження з цього приводу. Напевно тому, що у нього були зв'язані руки, а не шнурки, і тому він не міг зробити те ж саме вже кілька місяців, якщо не років тому, і був зайнятий перенаправленням всіх боєприпасів в Ізраїль, звісно ж... Справа в тому, що нове озброєння, яке постачатиметься в Україну, включатиме ракети AGM-154 JASSM для винищувачів F-16AM, а також боєприпаси для HIMARS та бронетехніки і багато-багато іншого...

Як завжди, Трамп заперечуватиме, що в Україні витрачається не лише 300 мільярдів доларів, а 2-5 трильйонів, тоді як насправді 90%+ цих грошей буде витрачено в США. Однак навіть це не важливо: важливо те, що, виходячи з досвіду останніх 2,5 років, ніхто (ні у США, ні за кордоном) не може сказати, чи буде щось із цього насправді доставлено (Україні) і коли; тим більше, чи буде потік допомоги (Україні) продовжуватися після січня 2025 року (Ізраїлю це забезпечено, не хвилюйтеся). І ніхто не несе відповідальності. Але агов: навіщо турбуватися? Соціальні мережі вважають, що це вже зроблено, провідні ЗМІ мають кілька "хороших новин" і "сенсацій", і всі щасливі. Не менш важливим є те, що тепер усім є що цитувати. Дивіться, Байден сказав: "росія не виграє цю війну: Україна переможе".

О так, це точно. Справа в тому, що, звісно, не завдяки Тріо Фантастікус чи США...

Хтось може очікувати, що на східному боці "Великого океану"... скажімо, приблизно за 4 000 кілометрів на схід, справи йдуть краще, але це не так. Наприклад, слідом за Фон дер Ляєн, яка оголосила про "приголомшливі" 40 мільйонів євро допомоги на ремонт критично важливої інфраструктури в Україні, Нідерланди оголосили про аналогічну обіцянку: 200+ мільйонів євро на ремонт критично важливої інфраструктури...

Хіба це не чудово?

Звісно чудово! Вони збираються відремонтувати критично важливу інфраструктуру в Україні, щоб росія могла її знищити – тому що ЄС не поставив системи ППО і ракети, необхідні для її захисту (звісно: Байден сказав, що США збираються поставити ще один – один (цифрами: 1) – зенітно-ракетний комплекс Patriot, але, на жаль, його спочатку потрібно відремонтувати...) Тож вони можуть оголосити про черговий повітряний пакет для ремонту критичної інфраструктури, можливо, навіть надати гроші і відремонтувати те саме, а потім росіяни знову це зруйнують...

Тепер відкиньтеся назад і глибоко вдихніть. Подумайте про це. Чи є краща схема для нескінченного відмивання грошей платників податків у кишені олігархії, яка забезпечує нескінченний прибуток, наприклад, на Уолл-стріт?

Для початку: всі зомбовані ідіоти, про яких йдеться, "щось робили". Ніхто не може цього заперечувати. По-друге, все абсолютно законно. По-третє, вони можуть сказати, що створили або принаймні забезпечили робочі місця. І, по-четверте, ніхто не несе відповідальності.

Інакше кажучи: це така сама схема, яка творила такі дива вже в Афганістані та Іраку. Протягом 20 років у кожному випадку.

То чому б не в Україні?

Про що я говорю..?

Ну, 40+200 мільйонів може звучати не так вже й багато. Але це "лише за цей місяць": не хвилюйтеся, далі буде набагато більше. А потім подумайте: банки, які вже сидять на сотнях мільярдів "заморожених" російських грошей, зароблятимуть на нескінченних банківських переказах за обладнання для української критично важливої інфраструктури, яка буде знищена російськими ракетами, плюс оброблятимуть закупівлі необхідних замінників, які теж будуть знищені і потребуватимуть ще більшої кількості замін та ремонтів... Страхові компанії зароблятимуть на страхуванні виробництва і транспортування цього обладнання та людей, задіяних у ньому. Промисловість зароблятиме на придбанні, виробництві та постачанні обладнання, яке буде знищено (для чого вона повинна брати кредити в банках), а потім на постачанні замінників – все це чудові новини для транспортної галузі та сфери послуг.., а фондові біржі, що найважливіше, зможуть продовжувати заробляти на азартних іграх про те, хто заробить найбільше грошей... і зауважте: ЄС і його члени можуть продовжувати це робити до нескінченності.

А вас, шановний платнику податків, потім відволікатимуть розвагами на кшталт Ліги чемпіонів, НФЛ чи Формули-1. Щоб і спорт, і медіа заробляли...

Просто чудово.

Нічого не поробиш: у ЗМІ ми щодня чуємо про "організовану злочинність". Поклавши руку на серце: це ніщо у порівнянні з цим. Щонайбільше – це проблема, оскільки більшість причетних до неї не платять податки з цього виду бізнесу. У той час як банки, страхові компанії тощо "платять". Насправді, саме банки, страхові компанії та промисловість є справжньою "організованою злочинністю". Санкціонована державою, досконало організована злочинність, що носить костюми, пошиті найкращими кравцями, і спонсорується грошима ваших платників податків. Для порівняння, мексиканські та колумбійські картелі або сумнозвісна італійська "мафія/коза ностра" – це кляті аматори, які займаються арахісом.

Не те, щоб це щось змінило, але дозвольте нагадати всім, що практика задушення ідей, які так очевидно не працюють і не мають нічого спільного з реальністю, є визначенням догматичної, провальної ідеології.

Повітряно-ракетна війна. Після щонайменше трьох потужних ударів БПЛА по трьох різних складах боєприпасів у росії, які, за різними оцінками, могли знищити до 80 000 тонн артилерійських боєприпасів, ракет і реактивних снарядів, Україна взяла кілька днів перепочинку в цьому плані. Очевидно, що потужності індустрії безпілотників все ще недостатньо для того, щоб утримувати швидкість таких атак на необхідному рівні.

Що нагадує мені про те, про що я збирався написати ще минулих вихідних, але не встиг за браком часу. А саме: за даними агентурної розвідки, Китайська Народна Республіка ввела жорсткі обмеження на експорт обладнання та запчастин до БПЛА в Україну (водночас посиливши експорт контрабанди в росію), що відбулося десь минулого тижня. Відповідно, китайці де-факто перекрили експорт критично важливих для українських безпілотників деталей. Це швидко призвело до серйозних проблем із виробництвом БПЛА і, особливо, в Україні. І на її вирішення підуть місяці...

Це лише один приклад для всіх типів деталей, вузлів та агрегатів, що встановлюються на кожному БПЛА і широко імпортуються Україною з КНР за останні 2,5 роки.

Боже, який прекрасний приклад для компетентних органів влади, що приймають блискучі і своєчасні рішення, засновані на безмежній мудрості і далекоглядності...

Але, поклавши руку на серце: чому в Україні має бути краще, ніж коли ВМС США купують китайські мікросхеми і вузли для своїх авіаносців і винищувачів-бомбардувальників Boeing F/A-18E/F Super Hornet..?

Більше того: агов, це лише я і моя звичайна маячня. Точно така ж, як кілька тижнів тому, коли я повідомив, що Telegram був скомпрометований – і ніхто (в Україні) в це не "повірив". Люди були приголомшені і писали мені приватні повідомлення та електронні листи з текстом на кшталт "не може бути". Очевидно, що заборона української влади на використання цієї соціальної мережі є чітким підтвердженням того, що я помилявся...

Ну що ж... Так, я знову патякаю... але, чорт забирай: що мені робити серед усієї цієї суперкомпетентності, надмудрих рішень із далекоглядністю аж до Сатурна та неймовірно високопрофесійної стратегії, які обіцяють закінчити цю війну за лічені години...

Гаразд. Тоді давайте зробимо щось, що має набагато більше сенсу: наприклад, процитуємо заяви ПСУ про перехоплення нових російських БПЛА...

24 вересня: 66 "Шахедів" заявлені як збиті, ще 13 – як заглушені.

25 вересня: 4 Х-59/69 і 28 "Шахедів" заявлені як збиті.

26 вересня: 4 Х-59/69 і 66 (з 78) "Шахедів".

Що саме було уражено "Шахедами", які таки долетіли... Не сумніваюся, що навіть небеса вже не знають про це. Просто тому, що відстежити це, обдзвонюючи людей і перевіряючи повідомлення в соцмережах, вже важко: офіційний Київ продовжує відмовчуватися з цього приводу.

Тому давайте поговоримо про інше. Наприклад, зверніть увагу, що кожне з принаймні 30-40% цих перехоплень означає, що ПСУ витратили щонайменше 1 (одну) ракету класу "земля-повітря".

Відповідно, ПСУ витрачають, скажімо, 10-30 ракет щодня – і це в той час, коли вся "західна" промисловість випускає близько 10-30 на тиждень.

Не дуже багатообіцяюче, чи не так?

Дозвольте відволікти вас від неприємних думок: дивіться, чудове фото зенітно-ракетних комплексів МІМ-23 "Яструб" українського виробництва!

...краще я перейду до наземної війни: про це буде далі, в частині 2.

Джерело