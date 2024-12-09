Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal

У той час як росія та Китай збільшують кількість і шкідливість нібито гібридних атак проти Заходу, НАТО не має відповідних інструментів, щоб протидіяти цьому на рівні Альянсу. Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що настав час виправити це, щоб НАТО було готове протидіяти нетрадиційним методам ведення війни з боку його супротивників.

Диверсії, кібернетична та енергетична безпека – пріоритети нового лідера Альянсу Марка Рютте, пише Wall Street Journal. Видання нагадує, що НАТО було створено для ведення війни проти Москви. Тепер Генеральний секретар Марк Рютте хоче, щоб альянс був готовий до нетрадиційних боїв проти невидимих ворогів.

Саботаж, хакерство і терористичні атаки в США і Європі зростають. Політики і спецслужби звинувачують росію, Китай, Іран та інших супротивників Заходу в більшості інцидентів, але встановити вину часто буває складно. Реагувати може бути ще важче.

Як зазначає WSJ, Рютте і національні лідери країн-членів НАТО заявляють, що вони повинні посилити співпрацю і підготувати плани реагування, перш ніж низка незначних атак досягне рівня, близького до бойових дій, які можуть спровокувати військові дії.

За словами Рютте та інших посадовців союзників, росія становить найбільш безпосередню загрозу, тому що вона використовує так звані гібридні атаки у відповідь на підтримку Заходом опору України московському вторгненню.

"росія дійсно нарощує темпи, – сказав Рютте в інтерв'ю WSJ. – НАТО має забезпечити стримування і гарантувати, що росіяни не намагатимуться зробити щось дуже ризиковане". Він зазначив, що НАТО і його члени реагують на це розширенням обміну розвідданими, проведенням більшої кількості навчань, посиленням кіберзахисту і зміцненням захисту критичної інфраструктури. Альянс зараз розробляє план реагування на гібридні атаки, який планує ухвалити на своєму щорічному засіданні влітку наступного року в Гаазі.

За словами Рютте, члени НАТО несуть головну відповідальність за реагування на атаки на національному рівні, але Альянс може відігравати важливу допоміжну роль, об'єднуючи інформацію і обмінюючись найкращими практиками.

Як зауважує WSJ, секретність і недовіра тривалий час перешкоджали обміну розвідданими між членами Альянсу. За словами директора Служби інформації з питань безпеки Чеської Республіки Міхала Куделки, ситуація значно покращилась після вторгнення росії в Україну.

Видання нагадує, що у травні НАТО запустила Морський центр безпеки критично важливої підводної інфраструктури, який базується поблизу Лондона на базі існуючого Військово-морського командування Альянсу. У липні члени Альянсу домовились про створення нового Центру кіберзахисту для боротьби з дедалі складнішими загрозами. Центр, який базуватиметься у військовій штаб-квартирі НАТО в Бельгії, об'єднає військових, цивільних і промислових експертів.

WSJ наголошує, що досі основний тягар атак припадав на Європу, а не на США, хоча росія і Китай також випробовували рішучість США на міцність. У 2021 році російські хакери вивели з ладу Colonial Pipeline, найбільшу паливно-транспортну систему в США, зламавши її мережі. Москва звинуватила у зломі зловмисників, але відключення спонукало президента Байдена зателефонувати путіну і попередити його про те, що росія перетнула червону лінію.

Американські чиновники заявляють, що Китай встановив шкідливе програмне забезпечення в американській інфраструктурі – від енергетичних мереж до портових кранів. Влада звинуватила Китай у зломі американських мереж мобільного зв'язку та комунальних компаній.

Видання зауважує, що Рютте, який був прем'єр-міністром Нідерландів протягом 14 років до липня і очолив НАТО в жовтні, заявив, що західні лідери за останнє десятиліття покращили своє розуміння нетрадиційних методів ведення бойових дій супротивниками. "Я думаю, що ми втратили наївність, усі ми, і чітко дійшли висновку, що колективна оборона« передбачає боротьбу з гібридними атаками", – сказав він.

WSJ цитує колишнього старшого радника Байдена в Раді національної безпеки Еріка Гріна, який стверджує, що понад десять років Москва гралася з політикою своїх передбачуваних суперників за допомогою хакерських атак і операцій впливу, але після вторгнення росії в Україну в 2022 році її зусилля перевершили всі сподівання. За словами Гріна, російські плани підкидання запалювальних пристроїв на вантажні літаки, що прямують до США, і замах на вбивство генерального директора німецької компанії Rheinmetall послужили тривожним дзвінком про те, наскільки серйозними стали росіяни.

"З початку війни вони різко підвищили свою толерантність до ризику, – зазначив Грін. – Три-чотири роки тому, якби хтось запропонував застрелити керівника Rheinmetall, це було б зупинено. Але зараз, схоже, ставлення таке: "Гаразд, давайте зробимо це".

росія, яка створила в Москві штаб гібридної війни, веде гру, яка є не лише кінетичною, але й психологічною, кажуть дипломати і фахівці з розвідки. Тому протидія цим атакам – це тонке поєднання посилення захисту Заходу від кібернападів і саботажу, а також применшення значення атак у разі їхнього успіху.

"Ми не хочемо щоб все, що відбувається де б то не було, раптом приписувалося росіянам. Це змушує їх виглядати більшими, ніж вони є, і ефективнішими, ніж вони є насправді. Це викликає занепокоєння", – сказав високопоставлений чиновник НАТО.

Як зазначає WSJ, вразливі підводні волоконно-оптичні лінії і трубопроводи країн НАТО викликають особливе занепокоєння. Ще з радянських часів Москва створила спеціальний підрозділ, який займається картографуванням трубопроводів, а віднедавна і волоконно-оптичних кабелів на предмет можливого саботажу. За словами високопоставленого представника НАТО, ці операції були посилені після того, як відносини між Москвою і Заходом погіршились через Україну.

Китай, який посилює російські дезінформаційні кампанії проти України і НАТО, схоже, причетний до деяких підводних диверсій, сказав представник НАТО.

Двічі за останній час китайські кораблі пошкодили підводні кабелі в Європі, сказав чиновник (проте, чомусь європейці ігнорують те, що в обидвох випадках на кораблях була російська команда – iPress). Один з них, суховантаж Yi Peng 3, нагадує WSJ, був оточений європейськими військовими кораблями минулого місяця після того, як він кинув якір в Балтійському морі і протягнув його понад 100 миль, розірвавши два критично важливих кабелі передачі даних.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сказала в інтерв'ю, що новий центр НАТО з моніторингу підводної інфраструктури стане важливим інструментом запобігання атакам і швидкого ремонту частин, які зазнали саботажу. "Для того, щоб посилити стримування, нам не просто потрібно мати правильну відповідь", – зазначила Валтонен. Вона переконана, що членам НАТО потрібна "спільна картина того, що відбувається в Альянсі".

Компанії, які експлуатують трубопроводи і підводні кабелі, додають до свого обладнання датчики, які тепер надходять до центру моніторингу, сказала високопоставлена посадова особа НАТО.

Використання Москвою гібридної тактики, яку вона відточувала протягом десятиліть з часів холодної війни, ймовірно, ще більше зросте в найближчі роки, частково через те, що її війна в Україні останнім часом коштує дуже дорого, вважає політолог і експерт з питань оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс. За словами Джонса, США і Європа досі були боязкими супротивниками росії в її гібридній тактиці, на відміну від часів холодної війни, коли США проводили свої власні потужні таємні операції всередині Радянського Союзу.

"Я думаю, що є дуже вагомі підстави для того, щоб думати про зростаючу загрозу, яку становлять росіяни" – сказав він, додавши, що дискусії про скоординовану відповідь з боку НАТО ведуться вже багато років.

"Ми справді повинні нарощувати темпи, – заявив Рютте про підготовку членів Альянсу до нетрадиційної війни. – Ми дійсно повинні зробити великий наступний крок для того, щоб бути впевненими в тому, що ми захистимо себе".

Джерело: Wall Street Journal