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Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Дотримання простих рекомендацій може уберегти вас і ваших близьких
Ці дві хвороби часто складно розрізнити лише за симптомами - гарячка, кашель, втома характерні і для грипу, і для COVID-19. Тому для встановлення точного діагнозу потрібне тестування.
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19 Фото: Facebook Центр громадського здоров'я

За обох випадків розвивається респіраторне захворювання, що може мати як легкий перебіг, так і важку форму й навіть призвести до смерті. Спосіб передачі теж ідентичний - краплинним шляхом.

Проте COVID-19 поширюється швидше, ніж грип, і в деяких людей спричиняє більш серйозні ускладнення. Також може знадобитися більше часу, перш ніж у людей з’являться симптоми, і люди довше можуть бути переносниками вірусу.

Наслідки одночасного зараження грипом і COVID-19 поки ще не вивчені досконально, але очевидно, що в цьому році профілактика грипу важлива, як ніколи раніше. Найефективнішим способом захисту від грипу є вакцинація. А оскільки ми ще очікуємо на можливість вакцинування від COVID-19, найкращий спосіб запобігти інфікуванню - це уникати впливу вірусу.

Дотримання простих рекомендацій може уберегти вас і ваших близьких:

 

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14 12 2020 13:19
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