Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк

Старший науковий співробітник американського Інституту досліджень зовнішньої політики Стівен Бланк спростовує тези, що росія не становить серйозної загрози для Європи. Автор наголошує, що ремілітаризація Європи є не проявом мілітаризму, а життєвою необхідністю перед обличчям зростаючої російської загрози, яка охоплює як звичайні, так і ядерні сили. Для континенту настала "епоха тигра", коли треба діяти рішуче, а не ховати голову в пісок.

Є група інтелектуалів, політиків, науковців та бюрократів, як європейських, так і американських, які мають іншу думку про росію. Вони кажуть нам, що ця країна є дискомфортною і, можливо, дещо надто запопадливою у своїй зовнішній політиці, але що вона не становить безпосередньої загрози для безпеки континенту і просто не має великого значення.

Так, 30 червня газета New York Times опублікувала статтю викладача з Оксфорда, який стверджував, що інвестиції в оборону є мілітаристськими (тобто правими) і економічно непродуктивними, але не потрудився оцінити загрозу з боку росії.

Кілька днів тому колишній високопосадовець Міністерства закордонних справ Великої Британії стверджував, що нова мета НАТО щодо 5 % ВВП на витрати на оборону та безпеку ризикує зруйнувати економіку без поважної причини; Саймон Макдональд, який зараз є членом Палати лордів, заявив, що росія "зараз не виграє війну".

Цю думку, очевидно, поділяє соціалістичний уряд Іспанії, який виступив проти цифри 5 %, домігся відмови від її виконання, а потім розтрубив про цей результат своїм переважно миролюбним лівим виборцям (більшість іспанців вважають росію загрозою, але не ліваки).

То чому ж Європа переозброюється і чи має вона для цього вагомі причини?

Однією з причин є невпинний тиск Трампа на європейські уряди з метою збільшення витрат на оборону. Але не менш важливим є те, що Європа витрачає більше на оборону, оскільки вона вже давно перебуває під загрозою з боку росії.

Більше того, ця війна почалася щонайменше 11 років тому, але її масштаби постійно розширюються, оскільки Москва загрузла у війні проти України. Дмитро Тренін, тодішній директор московського офісу Фонду Карнегі, у 2017 році зауважив, що вже деякий час "Кремль фактично діє в режимі війни".

Загрози росії для Європи охоплюють не тільки війну в Україні, але й комплексне нарощування звичайних і ядерних ракет, яке на даний момент досягло рівня, коли можна вразити всю Європу, від Великої Британії до Чорного моря і країн Балтії.

Окрім великих сил, задіяних в Україні, росія мобілізує нові сили і розгортає їх уздовж кордону з Фінляндією та країнами Балтії, одночасно розгортаючи в Білорусі ракети короткої та середньої дальності з подвійним призначенням, які можуть нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.

Як заявив у квітні генерал Крістофер Каволі, тодішній Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі, перед Сенатом США: "Незважаючи на значні втрати на полі бою в Україні, російська армія відновлюється і зростає швидше, ніж передбачали більшість аналітиків. Фактично, російська армія, яка понесла найбільші втрати в боях, сьогодні більша, ніж на початку війни, незважаючи на те, що, за оцінками, вона втратила 790 000 осіб".

В результаті, керівники розвідувальних служб Великої Британії, Німеччини, Данії, Польщі, Естонії та генеральний секретар НАТО Марк Рютте публічно заявили, що росія буде готова до війни з Європою або фактично розпочне її протягом 2-10 років, залежно від того, хто заявляє.

І якщо вона переможе в Україні, то, без сумніву, спробує розширити свою присутність на сусідні країни, про що неодноразово попереджав президент України Зеленський. Але війна росії проти Європи не обмежується виключно військовими можливостями.

Фактично, протягом більше десяти років росія вела некінетичні, але все більш інтенсивні атаки на європейські країни від Великої Британії до Чорного моря. У цій війні росія вбивала і госпіталізувала як перебіжчиків, так і британських громадян, використовуючи радіологічну та біологічну зброю – в одному випадку недбало викинувши флакон з нервово-паралітичним агентом, достатнім для вбивства тисяч людей.

Вона співпрацювала з російськими організованими злочинними угрупованнями в Іспанії. Вона здійснила спроби вбивства провідних промисловців оборонної галузі в Німеччині та Болгарії і намагається вбити видатних критиків режиму, таких як журналіст болгарського походження Христо Грозєв.

росія та її агенти, включаючи китайські кораблі, атакували європейську морську інфраструктуру, перерізали кабелі в Балтійському морі, вчинили підпали в польських торгових центрах і британських складах, а також створили тіньовий флот, щоб уникнути санкцій, накладених на неї Заходом. Зараз, після того як деякі з цих кораблів були затримані, росія супроводжує їх винищувачами та військовими кораблями, щоб залякати європейські сили, які забезпечують дотримання цих санкцій, і погрожує військовими інцидентами.

В економічній сфері росія давно прагне використовувати вплив і гроші, які вона отримує від торгівлі енергоносіями з Європою, щоб здобути постійний політичний вплив у європейській політиці. Це особливо помітно на Балканах, в Австрії та Німеччині.

Водночас у минулому росія субсидувала ультраправі партії, такі як AfD у Німеччині та Rassemblement National у Франції. На додаток до цього, росія регулярно втручається у вибори в інших країнах, як це було під час нещодавніх виборів у Румунії, Молдові та Болгарії, а також під час президентських виборів у США у 2016 та 2020 роках.

За таких обставин ремілітаризація та відновлення стійкості європейських суспільств до таких атак є не лише цілком виправданими, але й необхідними. Більше того, європейським урядам необхідно терміново знайти засоби не тільки для збільшення видатків, але й для підвищення ефективності цих видатків у кілька разів, щоб створити надійні та інтегровані сили, здатні стримати росію.

Як справедливо зазначає автор статті в New York Times, надто часто військові витрати призводять до створення так званих "армій-зомбі", які існують більше на папері, ніж у реальності. Існує також надто багато відомих недоліків у поточних витратах Європи на оборону, щоб перелічити їх тут. Але ці недоліки не можуть бути використані для заперечення кампанії з захисту Європи та подолання цих недоліків шляхом нападу на необхідність відновлення військового потенціалу.

Прикро, що Європі, можливо, доведеться пожертвувати елементами свого соціального договору та держави загального добробуту. Але, як зауважив Шекспір: "Коли в наші вуха доноситься гул війни, наслідуйте дії тигра".

Ті, хто підкреслює абсолютну слабкість нинішніх збройних сил Європи, не чують цього гулу; вони стали більше страусами, ніж тиграми.

Ігнорування загрози або вигадування уявного мілітаризму ніяк не допоможе захистити Європу, особливо закривавлену Україну, яка протягом трьох років захищає континент від варварської спроби стерти її з карти.

Європейська оборона, починаючи з України, більше не є опцією, яку можна відкласти. Навпаки, це доля Європи, і її потрібно прийняти без подальших зволікань.

Джерело: CEPA