Ескалація бойових дій та повітряна війна. Українські запаси ракет класу "земля-повітря" критично низькі – Том Купер та Дональд Гілл

Том Купер у вступі до огляду війни Дональда Гілла вкотре наголосив на контрасті між дипломатичними заявами про "мирні переговори" та інтенсивною ескалацією бойових дій. Втім, як констатує Дон Гілл, попри початок весняного наступу, росіяни нікуди особливо не просунулися. Автори наголошують на критичній нестачі боєприпасів для ППО.

Як це часто буває, це був тиждень заяв і сприйняття, яким протистояли факти. Це пропозиції про припинення вогню Пуддінга, мирні переговори Дампфа, договір про видобуток корисних копалин Дампфа/Зеленського, інші нісенітниці та багато белькотіння...

Факти були начинені потужною вибухівкою.

росіяни продовжили кампанію ракетних та безпілотних ударів: 5 балістичних ракет і 170 БПЛА 1 травня; 150 БПЛА 2 травня, 2 балістичні ракети й 183 БПЛА 3 травня, 165 БПЛА 4 травня, 2 балістичні ракети й 116 БПЛА в ніч на 5 травня. Звісно, більшість російських БПЛА були збиті або заглушені. Наприклад, тільки за 4 травня офіційний Київ заявив, що збив 69 і заглушив 80... Але все ж таки занадто багато пролетіло. Не лише тому, що координація російських ракетних і безпілотних операцій покращується, чи тому, що вони все краще підтримуються засобами РЕБ, але, що ще гірше, бо українські запаси ракет класу "земля-повітря" критично низькі. Настільки, що понад 50% російських БПЛА, про які повідомляють як про збиті, насправді збиті українськими F-16 і Міражами 2000. Тож не дивно, що десятки цивільних були вбиті й поранені по всій Україні...

F-16 ПС ЗСУ збив російський БПЛА 1 травня, вочевидь, використовуючи ракету AIM-9M Sidewinder.

Українці відповіли стильно. У ході дуже складної операції, яка тривала до 24 годин, 1 і 2 травня СБУ та ДПСУ задіяли загалом близько 255 БПЛА, 14 ударних безпілотників, 8 ракет Storm Shadow/SCALP повітряного базування та 4 ракети "Нептун" наземного базування, а також невідому кількість хибних цілей ADM-141 TALD для нанесення ударів по численних об'єктах в окупованому Криму.

Вони систематично пригнічували та/або виводили з ладу російські засоби ППО в районах Севастополя, Євпаторії, Сак і Гвардійського. Окрім засобів ППО, відомі цілі включали, наприклад, великий комплекс на мисі Фіолент у Севастополі (добре відомий 475-й полк/центр РЕБ Чорноморського флоту). Водночас українські військово-морські безпілотники "Магура-7" здійснювали вилазки для нанесення ударів керованими ракетами по морських платформах, захоплених росією. Коли російські ПКС спробували завдати удару у відповідь, а їхні супер-пупер Су-30 не мають для цього кращого озброєння, окрім власних 30-мм автоматичних гармат і некерованих ракет – їх застали зненацька: розгорнувши ракети AIM-9M Sidwinder (повітря-повітря), 2 травня українські безпілотники збили два Су-30 (один екіпаж впав разом з літаком, інший катапультувався і був підібраний російським цивільним судном).

Крім того, F-16, МіГ-29 і Су-27 ПСУ продовжували наносити удари по передових штабах, складах постачання і місцях зосередження військ основних частин російської армії (наприклад, 4 травня один Су-27 влучив двома високоточними керованими бомбами в штаб у Вовчанську). Своєю чергою ВКС продовжували випускати десятки планерних бомб УМПК: на щастя, завдяки українським системам РЕБ, таким як Lima, точність цих бомб залишається мінімальною.

Зверніть увагу, що жодна така операція не здійснюється одним винищувачем-бомбардувальником: так, відеозаписи показують, як окремі українські F-16, або МіГ-29, або Су-27 випускають свої керовані боєприпаси, але кожен такий виліт супроводжується розгортанням ударних БПЛА для нанесення ударів по російських засобах ППО, а також радіоелектронною протидією. І зауважте, ПКС, безумовно, намагалися перехопити винищувачі, що наближалися: їм просто не вдалося вбити український літак – і той Су-27, і всі інші.

Це робить повітряну війну насправді більш інтенсивною, ніж у лютому-березні чи травні-червні 2022 року. Жодна зі сторін не наважується наближатися до лінії фронту, не діючи численними, добре скоординованими угрупованнями й за підтримки величезних обсягів радіоелектронної протидії.

Схожа ситуація і на землі: російський весняний наступ, за повідомленнями, вже в розпалі. Просто майже не просувається (за винятком збільшення і без того вправної російської статистики втрат). Ймовірно, хтось там прагне потішити Пуддінга ще однією "великою перемогою" на 9 травня. Кілька підрозділів ЗСУ за останні два тижні витратили стільки FPV (що підтверджують десятки відео, опублікованих ними ж), що все частіше лунають прохання про допомогу в поповненні їхніх запасів...

Говорячи про 9 травня: звісно, на Червоній площі в Москві відбудеться великий військовий парад. І, звісно, Пуддінг запропонував "перемир'я" заради цієї нагоди: адже він хоче зберегти своє шоу в безпеці, щоб не було соромно, коли півсвіту дивитиметься його святкування по телевізору. Звісно, Зеленський відхилив цю пропозицію: який сенс у додатковому російському квазіперемир'ї?

Курська область. Україна "назавжди вивела з ладу" (не знищила?) 50-70-річний радар Р-19. Таких систем десятки по обидва боки лінії фронту, і вони все ще можуть відстежувати цілі на відстані 160 км.

За 4 км на південь від Басівки російські мотоциклісти їздять по мінах, а на піхоту полює 36-а бригада.

Північна Корея відправила 12 000 військовослужбовців восени 2024 року і 3 000 на заміну втрат на початку цього року. Близько 600 з них загинули й 4 100 були поранені. 2 000 поранених солдатів були повернуті до Північної Кореї цього року. За 18 місяців Північна Корея відправила 5 млн артилерійських снарядів і ракет, що становить понад 50% боєприпасів, випущених росіянами. Було відправлено 120 170-мм СПГ і 80 інших артилерійських систем, а також 220 РСЗВ. Вони відправили 148 балістичних ракет малої дальності та поставлять ще 150 ракет у 2025 році. В обмін на це Північна Корея отримала нафту і технічну допомогу у створенні супутників, БПЛА та зенітних ракет.

Бєлгородська область. Відбулося незначне порушення кордону з боку України, яка просунулася на 500-1000 метрів. російська артилерія прицільно обстрілювала нове вторгнення.

На російській логістичній дорозі до Гоптарівки було виявлено ще сім уражень техніки.

Куп'янськ. Нам не подобається те, що відбувається в цьому секторі. Вочевидь, геніальному генералу фантастичних новин (Сирському) байдуже; Драпатий зайнятий в іншому місці (Покровськ, плюс реорганізація корпусного командування), а війська ЗСУ на захід від річки Оскіл недоукомплектовані та недостатньо забезпечені. Результат: безперервний російський наступ. Неважливо, наскільки мінімальний... в цілому він стає неприємним.

429-й безпілотний полк "Ахіллес" продовжує знищувати росіян, цього разу під Петропавлівкою. На південь від Лозової знищують росіян на мотоциклах.

У 3 км за лінією фронту підбито російську самохідну гармату.

Терни. Камуфляж порушує форму об'єкта, що ускладнює його виявлення. Певні матеріали можуть зменшити теплову сигнатуру тіла, що ускладнює виявлення тепловізійною камерою. Але рух значно полегшує виявлення об'єкта. Як показує досвід 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, коли ви використовуєте антитермічні чохли й швидко рухаєтесь по рівній місцевості, тепловізори можуть помітити вас з досить великої відстані.

У 115-й бригаді повідомили, що росіяни також використовували антитермічні плащі минулої зими в лісах на південь від Тернів. Уникнути спостереження завжди складно. На 5:45 хв цього відео українці розповідають про те, як вони проводили ротацію військ вночі, і їм доводилося перетинати відкриту місцевість. росіяни запускали парашутні сигнальні ракети для освітлення ночі, а українці лягали на землю, не рухаючись, і таким чином ефективно уникали спостереження – метод, який використовується вже сотню років. Хоча земля може бути яскраво освітлена, рухоме світло парашутної ракети або зоряного снаряда, що дрейфує на парашуті, трохи ускладнює виявлення малопомітних стаціонарних цілей.

Часів Яр. Нічна атака ТОСу на Часів Яр. За цим, безумовно, слідував черговий російський штурм, який був відбитий.

За 7 км від лінії фронту щось знищили БПЛА: це був чи то штурмовий тягач, чи то броньований тягач МТЗ.

Костянтинівка потрапляє під авіаудар.

Торецьк. Українські БПЛА вражали цілі в місті та за його межами. Було зафіксовано багато атак безпілотників з боку України.

росія провела штурми на північ від Дружби й атакувала українську піхоту за 500 метрів на північ від місця штурмів.

Покровськ. За 2 км на південь від Лисівки дроном знищено російський автомобіль. російські піхотинці потрапили під обстріл у Лисівці.

Українці штурмують на північний схід від Водяного Другого. Українців витіснили з Тарасівки. Проїхавши 3 км на мотоциклах, російська піхота зачищає Новооленівку. Вони продовжують витісняти українців з позицій на південь від села.

У районі Новооленівки були добре побудовані окопи, але без верхнього захисту вони застаріли: максимум – смертельні пастки. Бліндажі забезпечували надійний верхній захист, але без можливості спостерігати й вести вогонь з них вони нічим не кращі. В ідеалі, БПЛА мали б побачити, як російська атака формується і рухається від Тарасівки до Новооленівки, але з безпілотниками чи без них, українська піхота мала б розгорнутися на підступах до Новооленівки та прикрити. Коли сучасна російська піхота пересувається, вона не використовує жодних тактичних побудов: вона скупчується на будь-якій дорозі, яка там є, з несподіваними результатами. Якщо не брати до уваги оборонні споруди та БПЛА, ці дії свідчать про недостатній рівень підготовки та керівництва.

Атаку ліквідовує 414-а бригада БПЛА.

Андріївка. Розлив зазнав авіаудару української авіації, а на російську піхоту полювали як у Розливі, так і в Костянтинополі.

Українські військові зазнали численних авіаударів та переслідувань у Багатирі. 37 авіаударів було завдано по Багатиру за кілька днів.

Одрадне було атаковане російськими безпілотниками.

Комар. Обстрілюють українські позиції у Вільному Полі. Також обстрілюють російські позиції в селі.

Запоріжжя. Якщо у когось є сумніви щодо жорстокості цієї війни, якщо хтось вважає, що вона не завершиться, якщо хтось думає, що немає необхідності продовжувати підтримувати Україну всім, чим ми можемо (але особливо – засобами ППО), то зверніть увагу на цю статистику: лише за один день 12 населених пунктів у Запорізькій області зазнали 21 російського авіаудару, 210 безпілотників, 6 ракетних обстрілів і 117 артилерійських снарядів.

На схід від Новоданилівки росіяни стверджують, що знищили ще одну команду БПЛА, цього разу ракетами. В Оріхові безпілотник знищив українську самохідну гармату. За два кілометри на південь від Малих Щербаків частину росіян вбиває артилерія, інші здаються в полон. Збито кілька десятків російських розвідувальних дронів. 123-тя бригада ГРУ переслідує іноземних добровольців для російської армії.

Авіаудар по російському окопу.

Українці намагаються врятувати своїх з-під завалів після удару по Запоріжжю.

Крим. Місяць тому Україна розпочала нову (16-ту або 17-ту) кампанію з націлювання на засоби ППО в Криму. Атаки та інші вторгнення невеликої кількості БПЛА зафіксували активовані радари й додаткові засоби ППО, які відреагували на вторгнення. Кілька систем ППО не змогли захистити себе або сусідні радари від БПЛА. Ви можете побачити ракету, що летить в землю відразу після запуску. Система ППО С-400 була атакована поблизу Сак 25 квітня.

Літаки повітряної розвідки також зафіксували реакцію російської ППО. Один військово-морський розвідувальний літак США пролетів близько до Новоросійська. Це незвично, оскільки вони рідко літають так далеко. Ось траєкторія польоту того ж типу літака, що летить ближче до Румунії.

1 травня український підрозділ за допомогою БПЛА знищив вантажівку МТЗ, 3 радари й 3 компоненти систем ППО в Криму.

Військово-морські БПЛА переслідували російські вертольоти й літаки. 31 грудня вперше два російських вертольоти Мі-8 були збиті військово-морськими БПЛА, які застосували переобладнані ракети Р-73 класу "повітря-повітря". Ще один російський вертоліт був збитий морським безпілотником. 2 травня кілька українських морських БПЛА працювали поблизу Новоросійська, куди перебазувалося багато вцілілих російських військово-морських кораблів після виведення з Севастополя. Три з цих безпілотників були "Магура-7", протиповітряною версією "Магура-5". Літаки Су-30 були підняті на боротьбу з БПЛА, і два з них були збиті ракетами AIM-9M, випущеними з катерів. AIM-9 важче навести на ціль, ніж R-73, але вона краще протистоїть інфрачервоним засобам протидії (в яких боєголовка засліплюється лазерами), краще відрізняє ціль від інших фонових перешкод і випускає менше диму, тому її важче ідентифікувати й ухилитися від неї.

2 і 3 травня відбулися масовані авіаудари української авіації по всьому Криму. Кілька БПЛА пролетіли над Новоросійськом, і росіяни стверджують, що один з них влучив у житловий будинок, а другий будинок був уражений чимось. Поблизу міста були перехоплені українські військово-морські безпілотники. Вибухи на аеродромі Саки. На авіабазі в Качі сталися численні вибухи, але це пожежа в Угловому за 7 км від неї. Вибухи та зенітна активність були присутні в Керчі вночі та вдень.

3 травня в Тамані розбився дрон. За 120 км на південний схід від Ростова-на-Дону БПЛА врізався в будинок.

Пристрої РЕБ не лише глушать частоти, на яких працюють безпілотники, та навігаційні сигнали, але й супутникові радари, які створюють зображення. Після масованих атак БПЛА у Криму російська активність РЕБ знизилася.

Росія. Міністерство економіки росії доповнило свій початковий оптимістичний прогноз сценарієм з високим рівнем ризику. Цей сценарій передбачає, що нафта марки Brent впаде до $58,10 (зараз вона коштує $61,29), а потім знизиться до $50 у 2026 році. Спочатку прогнозувалося, що російська ціна на нафту марки Urals становитиме $56, але за сценарієм з високим рівнем ризику вона складе $48,80. Міністерство також переглянуло російський показник інфляції на 2025 рік з 7,6% до 8,2%, хоча ціни на деякі продукти харчування зросли на 20%. І хоча з початку 2025 року рубль зміцнився на 38% по відношенню до долара (81,7 рубля за долар на момент підготовки доповіді), очікується, що цього року він ослабне до 96,6 рубля за долар. "Обсяг експорту товарів скоротиться більше, ніж обсяг імпорту, що призведе до скорочення торгового балансу і, як наслідок, до більш сильного знецінення рубля", – зазначили в міністерстві.

З початку 2025 року ціна на російську нафту марки Urals знизилася на 19,65% і на 1 травня становила $55,05. Оскільки вона знаходиться нижче санкційного ліміту в $60, грецькі судновласники знову перевозять її до Індії та Туреччини. Танкери тіньового флоту все ще транспортували 84% російської морської нафти в січні. Точка беззбитковості для російських нафтових компаній часто визначається на рівні $60.

Видобуток ОПЕК зростає, а торгові війни Трампа сповільнюють економіку і попит на нафту, що призведе до зниження цін. Законопроєкт у Сенаті США пропонує 500% тарифи для будь-якої країни, яка купує нафту в росії, але він ще не пройшов. росія видобуває близько 12% світової нафти, тому навіть при меншому попиті й вищому видобутку ОПЕК знадобиться додатковий видобуток, а ціни на неросійську нафту зростуть. До того ж Трамп щойно оголосив, що будь-кому, хто купує нафту в Ірану, буде заборонено вести бізнес у США, а Китай купує 81% іранської нафти. Незрозуміло, чи мав Трамп на увазі саме заборону на ведення бізнесу, але 145% тарифи Трампа вже суттєво зменшили торгівлю між Китаєм і США. Іран виробляє близько 4% світового експорту нафти.

Два найбільші російські банки повідомили про збільшення кількості несплачених іпотечних та споживчих кредитів у першому кварталі 2025 року. У Сбербанку кількість іпотечних кредитів з простроченими платежами зросла на 90%. Прострочені споживчі кредити зросли з 12,4% до 16,1%. Багато хто має довгу історію вчасних платежів.

Озброєння. Україна працює над власною технологією зменшення теплових сигнатур. Вони також включають в себе форми камуфляжу, які розбивають контури людей, а костюми стійкі до вологи та можуть використовуватися в спекотну або холодну погоду. Коли таке пончо використовується на місцевості, а солдат нерухомий, його дуже важко виявити.

Вгорі: Україна експериментує з технологією термічного відновлення. Внизу: плащі, які зменшують тепловий слід і розбивають обриси.

Україна покладається на міни, що скидаються БПЛА, для знерухомлення російської техніки. Зараз вони мають протитанкові міни, які були вироблені цього року, хоча темпи виробництва не розголошуються.

Естонія будує завод, який вироблятиме 600 тонн RDX щороку, починаючи з 2028 року. Цього достатньо, щоб начинити 100 000 155-міліметрових снарядів.

Компанія Rheinmetall розпочала будівництво заводу в лютому 2024 року і планувала виробити 50 000 снарядів у 2025 році й 200 000 155-мм снарядів і 1900 тонн RDX до 2027 року, але зараз вони планують виробити 350 000 снарядів.

Один підрозділ NASAMS знищив 150 ракет і дронів. Понад 900 цілей було знищено за допомогою NASAMS, і 94% їхніх бойових дій були успішними.

Після ремонту в Україну буде відправлено ізраїльський комплекс Patriot. Німеччина або Греція розглядають можливість надання ще однієї системи. Україна має вісім систем, але дві з них потребують ремонту. Україні все ще критично не вистачає ракет.

Українська бойова інформаційна система "Дельта" інтегрує різні платформи та щойно пройшла випробування на відповідність стандартам НАТО.

З винищувачів F-16, переданих Данією, Нідерландами й Норвегією, було знято цифрові системи передачі даних Link 16 за наполяганням США через побоювання, що росія може заволодіти цією системою. Після місяців переговорів українські F-16 нещодавно були переобладнані системою Link 16, а Швеція надіслала два літаки раннього попередження і управління ASC 890. Українські ВПС кажуть, що зазвичай вони перехоплюють лише дві третини російських крилатих ракет через прогалини в радіолокаційному покритті, низькі траєкторії польоту і нестачу систем ППО. ASC 890 може відстежувати літаки на відстані 400 км і виявляти повітряні цілі, що летять низько, наприклад, крилаті ракети. За допомогою системи Link 16 він може направляти F-16 і Міражі на перехоплення ракет і дронів, які перебувають поза зоною досяжності систем ППО. Його радар має сліпу зону спереду і ззаду літака і може відстежувати об'єкти в межах 120-градусної дуги по обидва боки літака.

США зберігають списані літаки для продажу запчастин, тренувань та періодичного відновлення. Вони відправляють F-16 в Україну на запчастини.

Джерело: частина 1, частина 2, частина 3 та частина 4