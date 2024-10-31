Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер

У другій частині тижневого огляду, Ендрю Таннер пояснює природу ядерної війни та блефу, який стоїть за ядерною зброєю. Також переконує, що ніякого кінця світу не буде, хіба кілька років "ядерної зими" під час якої виживуть в першу чергу ті, хто має теплиці, що працюють на відновлювальних джерелах енергії. Крім того Таннер пропонує своє бачення того, як розвивається ситуація на Близькому Сході та перспектив США як глобального гравця.

Ядерний преферанс. Війна – це політика, а політика – це війна

Популярне бачення ядерної зброї та війни було глибоко, можливо, навіть фундаментально, заплямоване політикою. Згадка про них часто викликає сильну емоційну реакцію внаслідок вісімдесятирічного обґрунтованого занепокоєння громадськості тим, що ядерна зброя може призвести до глобального апокаліпсису.

Від популярних на Заході фільмів на кшталт "Оппенгеймера" до путінських рупорів, які постійно теревенять про свою велику, погану ядерну зброю, і аж до нікчемних диктатур на кшталт Північної Кореї – це той самий обман: ті, хто має кілька ядерних боєголовок, вдають, що вони роблять їх непереможними, а ті, у кого їх дуже багато, з тієї ж самої причини прагнуть тримати клуб у вузькому колі.

У більш автократичних, авторитарних режимах відсутність прямої публічної підзвітності породжує довгострокову нестабільність через брак ефективних механізмів залагодження конфліктів без насильства. Страх перед тим, що станеться з тобою особисто, якщо твоя кліка поступиться владою суперникам, призводить до ескалації зусиль, спрямованих на утримання контролю над формальними інститутами влади.

Прагнення до ядерної зброї завжди пов'язане зі страхом режиму втратити владу. Ядерна зброя стає тотемним символом нібито могутності держави, яка може компенсувати кричущу слабкість в інших сферах влади. Але хоча зовнішні загрози завжди цитуються для виправдання розвитку ядерної зброї, насправді кліка завжди найбільше боїться внутрішніх конкурентів.

Якщо зануритися в історію кожної ядерної держави, то завжди існують два головні страхи, яких боїться режим, що отримує ядерну зброю: загрози ззовні і зсередини. Несанкціоноване застосування було головною проблемою з першого дня ядерної ери, і не лише через ризик ненавмисної війни. За кордоном будь-хто, хто володіє ядерною зброєю, отримує певний ступінь свободи у світових справах, що яскраво демонструє напад путіна на Україну. Цього достатньо, щоб пояснити давнє прагнення запобігти розповсюдженню з боку навіть провідних ядерних держав.

Хоча поразка нацистської Німеччини була на першому плані в думках спонсорів і науковців Мангеттенського проекту, американські лідери в 1940-х роках також гостро усвідомлювали внутрішню нестабільність, яку США можуть пережити після Другої світової війни. Хоча сьогодні в Америці прийнято вважати, що всі тоді були єдині у перемозі над фашизмом, страх перед великою кількістю ветеранів, які повернулися і вміли організовуватися для виконання складних завдань, таких як штурм пляжу Омахи, не полишав еліту.

Ці побоювання зникли, але запобігання отриманню бомби такими "поганими" країнами, як Іран чи Ірак, сьогодні розглядається багатьма лідерами як така, що варта того, щоб розпочати інтенсивну конвенційну війну. Тим часом Сполученим Штатам дозволено повністю ігнорувати свої давні юридичні зобов'язання за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї щодо просування до повного роззброєння.

Такого роду лицемірство майже завжди прикриває бажання володіти владою. Широко відомо, що американські лідери неодноразово погрожували застосувати або натякали на можливість застосування ядерної зброї проти неядерних опонентів. У цілком реальному сенсі західні прихильники ядерного табу є дзеркальним відображенням путінських пропагандистів, які так багато кричать про знищення Лондона чи Нью-Йорка у відповідь на постачання зброї НАТО: все це – гігантська гра в уяву.

Люди залишаються людьми, і той факт, що всі при владі це знають, дозволяє декому, як путін, робити погрози, які експлуатують і без того нестабільну ситуацію. Це підриває його власний ядерний блеф, що має на меті блефувати готовністю до гіршого обміну і який може призвести до фактичного застосування ядерної зброї.

Ймовірність обмеженого ядерного конфлікту постійно зростає. Проте практично кожен медіа-продукт за останні півстоліття, який стосується ядерної війни, відтворює міф часів Холодної війни про те, що це буде один великий вибух, який призведе до кінця світу. Правда полягає в тому, що сценарій, коли падають бомби і майже всі гинуть, настільки ж реалістичний, як і зомбі-апокаліпсис.

Це абсолютно можливо, не сумнівайтеся. Але для цього потрібен ланцюг подій, які є настільки малоймовірними, що загрози глобальної тотальної ядерної війни стають просто смішними.

Зокрема, масштабні руйнування великих міст не є можливими. Причина проста: численні чудові моделювання, проведені протягом багатьох років, показали, що ядерне спалення лише кількох десятків міських районів занурить всю планету в зиму, яка триватиме кілька років. Коли щось горить, утворюється дим. Частинки піднімаються в повітря і залишаються там – ось що таке смог, залишок усіх забруднень, що надходять з вихлопних труб у містах.

Більшість важких уламків швидко падають або вимиваються з нижніх шарів атмосфери. Це і є радіоактивні опади, і хоча радіоактивне забруднення є дуже небезпечним, його вплив досить швидко зменшується з віддаленням від нульової точки. Звідси всі відео, на яких люди стоять під відкритим небом і спостерігають за ядерними випробуваннями: зрештою, це просто дуже великі бомби. Стандартні хімічні вибухові речовини також залишають отруйні залишки. Незалежно від того, запалюється ядерний вогонь чи ні, будь-яке полум'я, яке горить при досить високій температурі, щоб запалити конструкцію, випаровує багато надзвичайно неприємних хімічних речовин.

За сценарієм, коли значна кількість міст буде задимлена, загине не від радіоактивних опадів, а від руйнування глобальних харчових ланцюгів під час багаторічної зими, що настане після цього. Ті, у кого є теплиці, що працюють на відновлюваній енергії, виживуть, але всі інші... ой.

Насправді ніколи не було потенціалу для великого, світового вибуху, який би запобіг ядерній війні, принаймні, не після початку 1960-х років. Друга світова війна досить переконливо продемонструвала, що руйнування саме по собі не закінчує війни. Лише доведена загроза фізичної поразки та окупації змушує режими переглянути свій вибір, а іноді їм доводиться впасти, перш ніж залишки прозріють.

Війна – це політика, а політика – це війна. Завжди існують приховані правила, які виробляються під час взаємодії режимів, що прагнуть захистити свої інтереси від невизначеності та несподіванок. Лідери зазвичай можуть покладатися на те, що інші люди страждатимуть від наслідків їхньої політики, створюючи буфер між собою і шкодою, яку вони завдають. Ось чому такі речі, як вбивства, так засмучують їх.

Відтоді, як була випробувана перша атомна зброя, використання кожної наступної зброї – двічі у воєнний час, тисячі разів під час холодної війни – мало на меті донести простий сигнал про її можливості. Більшість людей, які опиняються при владі, остерігаються боротьби, в якій вони самі можуть постраждати, тому цей меседж знаходить відгук. Лідери завжди є частиною кліки, яка сама прагне вижити, можливо, навіть сильніше, ніж окрема людина.

Це пояснює, чому такі країни, як Пакистан, Північна Корея, Ізраїль, Китай, Індія і, можливо, деякі інші, приховано, як Іран, інвестували в невеликі арсенали. Південна Африка свого часу розробила їх, тому що режим апартеїду хотів мати козир.

Інші ядерні держави, Франція, Велика Британія, а особливо США і СРСР, будували свої арсенали, щоб продемонструвати, що вони є глобальними гравцями, з якими слід рахуватися, незалежно від того, наскільки сильними були їхні звичайні збройні сили. У випадку перших двох, ядерний арсенал компенсував втрату імперії і з часом перетворився на економічно ефективний спосіб гарантувати національну безпеку за тією ж логікою, що й будь-яка інша мала ядерна держава.

США і СРСР втягнулися в ескалацію демонстрації потенціалу, яка призвела до того, що в певний момент кожна з них розгорнула понад десять тисяч боєголовок. Ядерна зброя стала символом могутності кожного з режимів, але також, як це не парадоксально, поклала на них величезну відповідальність. Кожен з них постійно створював нові можливості, вдаючи, що це необхідно для того, щоб інша сторона не думала, що вона може виграти ядерну війну. Додавання кожного нового потенціалу також створювало потребу в оборонних засобах, які могли б захистити від ворожого нападу, і обидві сторони розосереджували і зміцнювали свої арсенали за величезні кошти, щоб продемонструвати стійкість до будь-якої несподіваної атаки.

Природно, що військові кожної зі сторін активно шукали способи знищити всю або частину ядерних сил супротивника в разі найгіршого розвитку подій. Протягом десятиліть підвищення точності озброєнь дозволило зменшити розміри ядерних боєголовок, що дало змогу кожній стороні безпрецедентно точно націлюватись на розгорнуту ядерну зброю іншої сторони. Ось чому до 1980-х років плани США і СРСР щодо ведення ядерної війни відійшли від нанесення ударів по містах і перейшли до так званого націлювання на протидію силам.

У разі фактичного обміну ядерними ударами жодна зі сторін навряд чи нападе на міста іншої, принаймні, не одразу. Їх краще залишити як розмінну монету, і як спосіб повідомити, що конфлікт має межі. Так лідери повідомляють, що вони не збираються вбивати, тож їхній супротивник повинен робити те саме. Взаємне гарантоване знищення завжди було гарантією лише для режимів – всі інші були витратним матеріалом.

Ще за часів холодної війни ядерний теоретик Герман Кан запропонував концепцію під назвою "сходи ескалації". Сьогодні її часто неправильно розуміють як передбачення неминучості тотального обміну, щойно ви зробите перший крок, але насправді він описував ситуацію, яку добре розумів старий Клаузевіц: два ядерні противники мають сильні стимули уникнути тотальної війни. Як наслідок, вони прагнуть створити розрив між тим, що вони зробили, і тим, що вони могли б зробити, не йдучи на повну, щоб залишити простір для подальшої ескалації.

Саме такі відносини викривлено роблять великі, розлогі арсенали, розгорнуті Вашингтоном і Москвою, набагато небезпечнішими, ніж більшість людей усвідомлює. Не вірячи в те, що жодна зі сторін не піде на повномасштабний обмін, обидві мають стимул вести обмежені ядерні війни, які навіть у найгіршому випадку не підуть далі атаки на частину арсеналу протилежної сторони.

Найпривабливішою ціллю є міжконтинентальні балістичні ракети в шахтах, на кшталт тих, які США мають по всій території Великих рівнин, з навітряного боку кукурудзяного поясу. Зброя, на яку американський військово-промисловий та медіа-комплекс витрачає мільярди доларів, оновлюючи її для нової холодної війни. Поля МБР, які давно називають американською ядерною губкою, є відправною точкою для будь-якої майбутньої спроби Москви чи Пекіна, які зараз стрімко розширюють свій арсенал, щоб зрівнятися з американським, блефувати, щоб змусити Вашингтон відступити під час майбутньої кризи.

Хоча це може здатися надуманим, путін може опинитися в ситуації, коли стане раціональним розгорнути свої МБР наземного базування, які, як він знає, США майже напевно зможуть швидко знищити під час війни – для нанесення удару по американських МБР. Як тільки вони почнуть летіти, він зателефонує до Білого дому з простою пропозицією: ви більше не будете завдавати нам ударів у відповідь, б'ючи тепер переважно по порожніх сховищах, і ми будемо вважати, що ми в рівних умовах. Переговори з усіх невирішених питань можуть розпочатися ще до того, як це матиме шанс зайти далі.

Це ескалація задля деескалації, доведена до логічного завершення. Коли лідери піддаються на ядерні блефи путіна, вони роблять його більш імовірним. Цей похмурий сценарій є причиною того, чому США повинні скорочувати свій дестабілізуючий за своєю суттю арсенал МБР, а не розширювати його, зрештою, покладаючись виключно на підводні човни для забезпечення стійкого потенціалу другого удару. Не маючи можливості легко завдати удару по обмеженій частині більш широкого американського арсеналу, путін та інші вороги будуть змушені шукати інший канал для надсилання будь-яких повідомлень, щось менш руйнівне для світових запасів продовольства і половини сільських районів Америки.

Отже, яке місце в цьому займає Україна? Зеленський останнім часом говорить про ядерну зброю саме тому, що Україна не хоче її або ускладнень, які вона приносить. Ядерна зброя, як правило, створює більше проблем, ніж приносить користі, дестабілізуючи як зовнішню, так і внутрішню ситуацію. Вона робить країну менш безпечною, однак, якщо ви вже перебуваєте в небезпеці, особливо якщо вам загрожує ядерна держава, ціна того варта.

Ось чому зауваження Зеленського, хоч і суперечливі, були необхідними і своєчасними. Ставки в цьому конфлікті тепер ясні, як кришталь: путін зазнає поразки, і сила ядерної зброї буде частково кастрована, або ж почнеться її неконтрольоване розповсюдження. Україна не буде першою, але й не останньою. Або НАТО для України, або половина Європи стане ядерною. І хіба хтось хоче Орбана чи Ердогана з ядерною зброєю?

Геополітичний маджонг. Світ, схоже, поки що уникнув великого вибуху

Близький Схід. Ізраїль нарешті дочекався обіцяної відплати за те, що Іран на початку жовтня випустив по ньому кілька сотень балістичних ракет, і вона була милосердно пропорційною. Імовірно, було задіяно близько сотні літаків, причому основна група з кількох десятків, ймовірно, завдала основного удару балістичними ракетами повітряного базування з-за меж іранського повітряного простору. Ізраїль, схоже, вразив кілька значною мірою символічних цілей, які, як він може стверджувати, є нищівними ударами, але здебільшого лише демонструють, що Ізраїль міг би завдати більш потужного удару.

Ізраїль просто дав зрозуміти, що він приймає правила гри в тому вигляді, в якому вони є зараз: нічого, окрім того, що він вже зробив, тобто вбивства відомих союзників Ірану і офіцерів КВІР в Тегерані і Бейруті, не спровокує нової масованої іранської відповіді. Бойові дії можуть продовжуватися на нинішньому рівні і надалі. Ізраїль продовжуватиме рухатися до фактичної анексії Гази і південного Лівану.

Я повинен віддати належне адміністрації Байдена – завдяки стратегічним витокам, анонімним джерелам і, можливо, деяким відвертим погрозам, Нетаньяху вдалося переконати утриматися від такого сильного удару по Ірану, який би змусив його завдати ще більшого удару у відповідь, ніж попередній. Першочерговою метою Байдена було, звичайно, запобігти різкому зростанню цін на нафту перед виборами. Нафтовий шок став би смертельним ударом для електоральних сподівань демократів на федеральному рівні.

На щастя, світ, схоже, поки що уникнув більшого вибуху. На жаль, у цих обмінах "око за око" завжди існує ризик помилки, яка призведе до ескалації на наступний рівень.

США. Я очікую військових дій США проти Ірану під час другого терміну Трампа, тому що як тільки у його типажу починаються проблеми з реалізацією своїх великих планів, а вони будуть, якщо він налаштований серйозно – вони знаходять цапа-відбувайла за кордоном. Ці відносини такі ж старі, як і політика. Розмови про те, що Трамп є "мирним" кандидатом, безглузді. Це така ж жалюгідна гра, як обійми Гарріс з родиною Чейні, щоб змусити демократів відчути, що вони нарешті "перемогли" в національній сімейній суперечці. Ось що відбувається, коли олігархія перетворює демократію на театр.

На жаль, я не бачу переконливих доказів того, що адміністрація Гарріс-Волза зможе зберегти підтримку України, навіть якщо її буде обрано. Мені прикро це констатувати, але основне ядро підтримки України з боку "Синьої команди" завжди було небезпечно порожнім, прив'язаним до зображення Трампа у ліжку з путіним, а отже, непереможним на виборах. Це, мабуть, останній раз, коли ця гра спрацює. Александери Віндемани та Енн Епплбоми світу вже вхопилися за тонке твердження про те, що українському "Плану перемоги" "бракує деталей" або що це просто "список бажань", як за прелюдію того, щоб після виборів піти і звинуватити Зеленського.

На цьому етапі або опитування, як партійні, так і позапартійні, є абсолютно упередженими, або наступний президент зіткнеться з Конгресом, настільки розділеним, що ухвалення важливих законів буде неможливим. Той, хто програє, звернеться до суду, щоб продовжити партійні чвари, оскільки значна частина його електорату відкине результат, а дехто оголосить, що демократії в Америці настав кінець.

Наразі неможливо спрогнозувати щасливі короткострокові результати для Америки, оскільки країна розділилася на частини. Більшість штатів не є конкурентоспроможними, а отже, їм бракує демократичної підзвітності, оскільки політика зараз так сильно перетинається з регіональною культурою. Усі політичні дебати в мирний час у будь-якій демократії зводяться до того, хто платить податки – така похмура реальність політико-економічних відносин. Розмови Трампа про підвищення тарифів насправді є кодом для регіональної економічної війни: внутрішні райони проти узбережжя. За іронією долі, це включає в себе кілька червоних штатів, але обидві сторони позитивно зациклені на скороченні населення на північному сході, тому це саморуйнівні торгові війни.

Основна напруженість, що роздирає США, має структурний характер і зумовлена появою не двох, а півдюжини регіональних альянсів, побудованих на спільних культурних цінностях, що знаходять відображення у стійкій місцевій партійній більшості. Обрання Байдена лише ознаменувало чотирирічне уповільнення процесу самоспалення Америки. З іншого боку, вогонь є одночасно джерелом руйнування та оновлення. Іноді це єдиний життєздатний спосіб утилізації сухого чагарнику.

На щастя, на відміну від 2017 року, союзники Америки усвідомлюють небезпеку. Вони точно знають, хто такий Трамп і що він собою являє. Основна причина, чому "План перемоги" Зеленського був так холодно сприйнятий офіційною владою США, полягає в тому, що він відверто передбачає неминуче: американський відступ.

У будь-якому випадку, війна в Україні вже вийшла на міжнародний рівень, і уроки війни та силової політики, які вона викладає, неухильно засвоюються великими і малими гравцями. Безпосередня участь Північної Кореї втягує і Південну Корею, і хоча пройде певний час, перш ніж Сеул змінить своє експортне законодавство, його здатність постачати некомбатантські країни НАТО означає, що можливий розширений кільцевий обмін, в якому могла б взяти участь і Японія.

Обидві країни мають потужні можливості внутрішнього військового виробництва і багато застарілої техніки, яку вони не експортують через суворі закони. Але якщо вони зможуть оснастити країни Європи, які не мають спільного кордону з росією, це відкриє відповідний потік сучасного озброєння до України. Зрозуміло, що бажаною є промислова кооперація, оскільки внутрішнє виробництво сучасного обладнання в Україні стрімко зростає.

Зворотний бік видимої дисфункції США полягає в тому, що природа не терпить вакууму. По всій Європі і Східній Азії відбувається переосмислення того, що означає взаємна безпека. І це вже давно на часі.

Висновок. Втрата будь-якої американської підтримки зашкодить Україні, але насправді Україна вижила насамперед тому, що українці вирішили чинити опір. Вони зробили це не лише тому, що уряд наказав їм це зробити, а через природне людське прагнення захистити свою громаду від загарбника.

У демократичному світі є багато військової техніки, і країни, які зацікавлені в майбутньому без неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї та кривавих загарбницьких війн, готові підтримати Україну до перемоги. Навіть якщо мрія путіна здійсниться і США розпадуться, в країні залишиться достатньо багатих і рефлексивно антиімперськи налаштованих людей, щоб приєднатися до решти вільного світу і перемогти в цій війні. Це могло б статися навіть швидше, якби не було залучено Вашингтон.

Але навіть якщо не брати до уваги Вашингтон, Україна все одно може боротися і перемагати. Насправді, крах США, які світ знав протягом вісімдесяти років, може стати тим копняком у спину, який змусить демократичних лідерів реформувати глобальні інституції, що мало б статися вже давно.

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