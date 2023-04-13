F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер

Том Купер змінив платформу для дописів через недолугість власників Medium.com та повернувся до висвітлення перебігу воєнних дій в Україні. Причому із серйозним занепокоєнням щодо стану справ у українських Повітряних сил: занадто мало систем радіоелектронної боротьби, недостатні запаси зенітно-ракетних комплексів. Він переконаний, що скільки завгодно F-16 не змінять ситуацію, бо до них потрібно набагато більше систем радіоелектронної боротьби, радарів раннього попередження, створення захищеної системи зв'язку і ракет класу "повітря-повітря". Крім того, Том Купер зробив дуже детальний звіт з лінії фронту на Донбасі.

Повітряна війна. Генштаб у москві, схоже, відмовився від своїх спроб знищити енергосистему України. Наразі мені незрозуміло, чи він повністю вичерпав свої запаси балістичних і крилатих ракет, чи дійшов висновку, що немає сенсу продовжувати спроби через покращення української протиповітряної оборони. Але минув майже місяць з часу його останньої масштабної, рішучої спроби зруйнувати систему, а Київ тим часом оголосив про намір відновити експорт електроенергії до ЄС. Зрозумійте правильно: це не повинно означати, що українська енергосистема зараз у відмінному стані. Щонайбільше, це означає, що вона достатньо стабільна на даний момент. Для її повного відновлення знадобиться більша частина цього року.

Це також не повинно означати, що стан наземних засобів протиповітряної оборони українських ВПС і Сил протиповітряної оборони (ППО) буде чимось на кшталт "відмінного". Поставки ЗРК IRIS-T, NASAMS, Sky Guard/Aspide, Crotale, модернізованих С-125 "Нева" та ЗРК "Оса" були достатніми лише для того, щоб обмежити вичерпання і бойове виснаження наявних систем С-300, "Бук М1" та ЗРК "Оса", але не для того, щоб замінити їх, і навіть не для того, щоб дозволити ППО прикрити всі стратегічно важливі об'єкти в достатній мірі. Поставки всіх "Патріотів", додаткових ЗРК NASAM, решти ЗРК IRIS-T тощо займуть ще кілька місяців. Іноді це буде не посиленням, а скоріше "заміною втраченого або несправного обладнання". Наприклад, за даними чуток, два поставлених Іспанією ЗРК MIM-23 I-HAWK (обидва американського виробництва) були несправні до такої міри, що їх довелося "відправити на Захід для ремонту". Також, схоже, що ідея спарювання RIM-7 Sparrow з українськими зенітно-ракетними комплексами "Бук М1" виявилася не такою вже й легкою справою для втілення.

Підсумок: стан наземних засобів протиповітряної оборони (ППО) ПСУ є таким, що Повітряно-космічні сили (ПКС) росії залишаються здатними встановити принаймні тимчасову перевагу в повітрі над окремими ділянками фронту. Протягом останнього місяця ми бачили, як їм це вдається майже щодня, зокрема, в районі Авдіївки. Там поєднання засобів радіоелектронної протидії (РЕП), протирадіолокаційних ракет, БПЛА, що використовуються для розвідки, блукаючих високоточних керованих боєприпасів (ВТКБ), як-от "Ланцети", і "класичних" керованих бомб (таких як УПАБ-1500 і УМПК) створюють постійні і серйозні проблеми для ЗСУ.

У мене є сумніви, що UPAB-1500 буде вироблено і/або розгорнуто у великій кількості. А от УМПК, безумовно, буде. Комплект для переобладнання є грубим, але його легко виготовити у достатній кількості. Тим часом ця зброя стає (дуже неприємним) фактором.

Суть уніфікованого модуля для планерування та наведення майже така ж проста, як і у американського Joint Direct Attack Munition (JDAM): оснащення простої бомби ФАБ-500М-62 крилами і системою наведення, які дозволяють випускати її з дистанції (за межами ефективного радіусу дії українських засобів ППО).

Як все це "працює"? росіяни розміщують свої наземні системи радіоелектронної боротьби дуже близько до лінії фронту (настільки близько, що їх регулярно вражають не лише українські HIMARS чи ударні дрони, але й ствольна артилерія): поєднання близькості до зони ураження і потужності випромінювання дозволяє їм тимчасово виводити з ладу радари раннього попередження і управління вогнем українських систем протиповітряної оборони. Су-30СМ та Су-35 тримають українські РЛС під тиском і за допомогою своїх протирадіолокаційних ракет Х-58. Додатковий тиск здійснюється за допомогою великої кількості російських БПЛА, які виявляють і відстежують українські ЗРК, а потім – якщо вони знаходяться досить близько – атакують їх "Ланцетами", як у цьому випадку (ви можете бачити "Ланцет", що наближається, як "маленьку сіру цятку" внизу світлини):

У такий спосіб росіяни створюють так звані "безпечні коридори" через території, захищені українськими ППО. Ці коридори потім використовуються Су-34, які, очевидно, працюють на високих швидкостях і висотах 12 000 м або вище, і додатково захищені своїми бортовими системами РЕБ, для атаки. Поєднання великої висоти і високої швидкості дозволяє їм випускати керовані бомби з відстані 30-40 км. Дехто повідомляє про атаки з відстані 60 км: для багатьох це, ймовірно, звучить як "занадто багато", але це не повинно виходити за межі можливого. Суть у тому, що літак з такою зброєю перебуває в "небезпечній зоні" українського ППО протягом дуже короткого проміжку часу (близько 30-60 секунд); випускає бомбу та повертається. І все.

Теоретично, УПМК достатньо великий (і грубий), щоб бути виявленим, відстеженим і збитим такими системами, як "Бук М1" і "Оса-АКМ". Проте поєднання російської РЕБ, протирадіолокаційних ракет, нестача ЗРК і коротка тривалість таких атак сильно обмежують їхню здатність працювати безпечно і реагувати, коли це необхідно.

Висновок напрошується сам собою. ВКС завдає серйозних ударів по ЗСУ і ПС, а останні мають занадто мало засобів – надто мало систем радіоелектронної боротьби і водночас недостатні запаси зенітно-ракетних комплексів, щоб ефективно реагувати на них. Це не зміниться, якщо Україна не отримає достатню кількість ЗРК не лише для захисту своїх великих міст і промислових центрів, електромереж, а також принаймні найважливіших ділянок фронту.

... суть якого полягає у тому, щоб відповісти на всі можливі питання щодо спроможності ЗСУ проводити будь-які серйозні контрнаступальні операції на місцевості також і в найближчому майбутньому.

... та питання "F-16 для України". Вибачте, але залишається холодним фактом, що жодні "24 F-16" – навіть "240 F-16" – не зможуть змінити ситуацію скільки-небудь серйозно. Для цього потрібно набагато більше систем радіоелектронної боротьби, набагато більше радарів раннього попередження, створення захищеної системи зв'язку.... і ракет класу "повітря-повітря", які хоча б відповідають характеристикам Р-37М, що встановлені на російських МіГ-31БМ і Су-35С. В іншому випадку, будь-які "F-16", поставлені в Україну, закінчаться точно так само, як і збитий 10 лютого МІГ-29 ПСУ. Абсурдним є те, що українська військова цензура згодом дозволила місцевим ЗМІ процитувати пілота (який катапультувався і вижив), який повідомив, що його літак "спонтанно саморозпався". Вибачте, але це практика пакистанських військових речників, а не когось, кого можна вважати надійним офіційним джерелом.

Щоб переконатися: я розумію ПСУ. Вони стикаються з неймовірними труднощами, зазнають великих втрат серед пілотів і літаків, а взамін отримують дуже мало. У них майже не залишилося засобів, щоб щось змінити: сили зводяться до 5-8 штурмових вильотів на день, можливо, стільки ж вильотів МіГ-29 і Су-27. Не дивно, що всі розчаровані. Однак у повітряній війні немає місця і причин для міфології: повітряна війна – це питання фізики і математики. Тим більше, якщо військовослужбовці ЗСУ на передовій знають (і дуже добре знають), що відбувається в повітрі над ними.

Битва за Донбас. Загалом, лінії фронту на сході та півдні України залишилися там, де вони були станом на середину-кінець березня. Це не означає, що втрати стали меншими, або ситуація стала менш критичною для обох сторін.

Кремінна. ЗСУ, а саме 140-ий батальйон морської піхоти повільно зачищає великий ліс в районі Братської Могили, на південь від цього міста. Тим не менш, як повідомляється, зсрф перегрупувалися і створили велику концентрацію сил в районі Кремінної: відновлена 90-а танкова дивізія, 144-а мотострілецька дивізія, кілька полків БАРС і більша частина II армійського корпусу ("сепаратистів") повинні бути розгорнуті в другій лінії – в якості "оперативного резерву".

Бахмут. На початку квітня Гєрасімов перекинув туди всю 98-у дивізію ВДВ плюс абсолютно нову ПВК замість побитого "Вагнера". Звісно, дві-три роти останньої все ще присутні і приписують собі всі успіхи, але, по суті, там діють саме ВДВ і ця нова ПВК. Фланги на північ і південь від руїн цього міста також утримуються сумішшю мотострілкових підрозділів і військ ВДВ. Тактика ВДВ у Бахмуті відрізняється від тактики "Вагнера": перед тим, як наступати, вони знищують усе на своєму шляху за допомогою ТОС-1 і важких мінометів. Наприклад, 3 квітня вони захопили завод "АЗОМ", дійшовши до лікарні та стадіону "Металург", а потім просунулися до відділку міліції, СІЗО, ринку, готелю "Атлантик" та залізничного вокзалу Бахмут-2. До 7 квітня ВДВ штурмували школи № 2 і 40 на півдні, вийшли на вулицю Чайковського, і таким чином відрізали останню ділянку дороги 0504 (що з'єднує Бахмут з Іванівським і Часовим Яром). Наступ вдалося зупинити лише завдяки серії – очевидно, "дорогих" – українських контратак. Одна з них, проведена 7 квітня, дозволила відвоювати більшу частину території між вулицями Чайковського та Корсунського.

Один із двох Т-80БВ ЗСУ, підбитих російськими керованими снарядами "Краснополь" під час контратаки в центрі Бахмута 9 або 10 квітня.

Незважаючи на це, свіжі російські війська продовжували наступати протягом останнього тижня і, безумовно, досягли повної ширини залізничної лінії, перш ніж спробувати перетнути її. Лише за останні два дні ЗСУ вдалося витіснити їх з території Автотехцентру, що на захід від лінії. Аналогічно, запеклі бої між готелем "Транзит" і готелем "Атлантик" (або їхніми руїнами) все ще тривають.

Звертає на себе увагу "мовчання" підрозділів ЗСУ, які наразі несуть на собі основний тягар боїв у Бахмуті: 93-я мехбригада, 24-а мехбригада, прикордонний батальйон, батальйон "Скала", 125-а бригада тероборони, 3-я бригада НГУ "Спартан", а також 3-я і 5-а штурмові бригади. Вони роблять свою роботу і воюють: ніякого "Соледарського дискусійного клубу", ніяких обзивань, ніяких нацистських вітань, ніяких танків, розмальованих під Вермахт/Ваффен-СС, і ніякої втечі, як це було з 46-ю та 67-ю. Звичайно, це може бути "випадковістю", але я думаю, що це не випадковість: скоріше, щось варте уваги і того, щоб пам'ятати про це на майбутнє.

Авдіївка. Як повідомлялося у Facebook близько двох-трьох тижнів тому, росіяни розпочали масштабну атаку з Опитного на південно-західний фланг Авдіївки. У поєднанні з авіаударами це занепокоїло і відволікло гарнізон ЗСУ – 53-ю мехбригаду, 36-ю морську піхоту і 116-ту бригаду тероборони настільки, що дозволило іншому вістрю російської атаки захопити Красногорівку, а потім просунутися через залізничну лінію в напрямку Степового. Це було близько двох тижнів тому. Зрештою, це просування було зупинено українським підкріпленням – очевидно, 71-ю єгерською бригадою, яка відкинула росіян назад через залізничну лінію і далі в напрямку Красногорівки (можливо, вони також заїхали в село). Станом на 12 квітня росіяни були раді заявити, що вони повернулися до залізничної лінії і змусили ЗСУ відступити на західний бік сусідньої ділянки шосе М20.

Тим не менш, незважаючи на стабілізацію ситуації на фронті, ця ділянка залишається предметом особливого занепокоєння для ЗСУ через вищезгадані високоефективні російські авіаудари (деякі з них вивели з ладу цілі групи української бронетехніки: ФАБ-500М-62, зрештою, набагато потужніший за будь-який артилерійський снаряд), а також через просочування росіян через систему окопів в Опитному в напрямку Сєверного.

Мар'їнка. Загалом, протягом лютого-березня росіяни утримували все на схід від проспекту Дружби і до нього, і відтоді просуваються в західному напрямку через Донецький комбінат (на півночі) і комплекс ПрАТ "Агро-ресурс" (на півдні). Очевидно, вони намагаються змусити українців відступити, погрожуючи оточити їхні позиції в тому, що залишилося від північно-західного кварталу цього міста.

Джерело