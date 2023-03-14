Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями

Популярність цифрових гаманців у всьому світі зростає. Дослідники, разом із представниками Juniper Research, прогнозують пришвидшення їхнього використання впродовж найближчих 4 років через поширення «супер застосунків» і платежів через QR-коди в країнах, що розвиваються.

Цифровий (або електронний) гаманець – це програма (застосунок), яка дає змогу виконувати фінансові транзакції з власного мобільного пристрою. Вона надійно зберігає особисті дані й паролі користувача та дає змогу сплачувати власні покупки мобільним пристроєм безпосередньо в крамниці, без банківської картки чи готівки. Для нас це вже здебільшого стало нормою, проте для мешканців країн із не дуже розвинутою фінансовою системою, така програма дає змогу користуватися недоступними раніше послугами.

Дослідники прогнозують, що до 2026 року кількість власників цифрових гаманців на нашій планеті перевищить 5,2 млрд осіб, тоді як минулого року таких було 3,4 млрд. Себто кількість користувачів збільшиться аж на 53%. У 2026 році платіж через QR-код стане найпопулярнішим різновидом переказу, переконані дослідники, адже за весь той рік вони пророкують 380 млрд таких операцій у всьому світі.

Таке зростання мають забезпечити країни, що розвиваються, які наразі вкрай активно користуються готівкою, наявність «супер застосунків» (супераппів) із різноманітними послугами та доступність цифрових платежів разом з управлінням капіталом та електронною комерцією. Найбільше зростання таких користувачів прогнозують у країнах Південно-східної Азії, на кшталт Філіппін, Тайланду та В'єтнаму. Фахівці «Juniper» переконані, що у 2026 році майже 75% громадян цих країн матимуть цифрові гаманці.

Упродовж останніх десятиліть технології вкрай активно розвивалися, і яскравим прикладом такого розвитку є індустрія азартних ігор, яку докорінно змінила поява онлайн-казино. Зараз вебсторінки, на кшталт «Світ казино», пропонують сотні відповідних сторінок, а сфера електронної комерції, якій передбачали оборудки на рівні 5 трлн дол. США наприкінці 2022 року, є ще одним прикладом безперервного впливу світу технологій на наше життя.

Зі зростанням доступності онлайн та мобільних комерційних послуг, які стимулюють використання цифрових гаманців, нікого не має дивувати зростання їхньої популярності. Насправді за результатами іншого дослідження «Juniper», у 2026 році вартість усіх платежів через цифрові гаманці складатиме 12 трлн дол. США. Найбільшим оператором на цьому ринку стане PayPal, а за ним Alipay, WeChat Pay, Apple Pay та Google Pay.

На тлі поступового розвиту онлайн та мобільних комерційних послуг на ринку цифрових гаманців, варто зазначити несподіваний сплеск попиту на такі технологічні засоби впродовж пандемії Covid-19. Через суворі обмеження урядами різних країн фізичних контактів, споживачі були змушені користуватися цифровими послугами та безконтактними платіжними засобами. Тепер мобільні платежі вже стали «новою нормою», як і праця з власної оселі.

Авжеж, цифрові гаманці можуть здатися перспективними, але фахівці попереджають такі фінансові компанії, що вони мають залишатися інноваційними, якщо хочуть вижити, особливо на нових ринках, на кшталт країн Південно-східної Азії. Аби стимулювати швидше запровадження таких методів, компанії, які надають послуги переказів за QR-кодами, мають подумати над інтеграцією програм лояльності та адаптацією власного продукту до конкретного ринку, адже це допоможе поширенню такого способу оплати з-поміж крамниць.

Фахівці «Juniper» також рекомендують таким компаніям кмітливіше виборювати власних клієнтів. Наприклад, через використання автоматизованого навчання, що надаватиме користувачам докладнішу інформацію про операції, а також запровадження нових послуг, на кшталт управління капіталом, що додасть цінності конкретному продукту.

Безперечно, для користувачів цифрові гаманці надзвичайно корисні, наприклад, вони обмежують обсяг фінансових та персональних даних, які людина використовує щодня (фізичний гаманець або фізичні банківські картки), та й торкнутися телефоном набагато зручніше. Водночас тут постають питання щодо безпеки, особливо коли людина використовує цифровий гаманець не від перевіреної компанії, або компанії без репутації чи з недоброю славою, або коли пристрій викрали (тоді хтось має доступ до фінансової інформації).

Саме тому спостерігати за еволюцією цифрових гаманців упродовж найближчих 4 років буде надзвичайно цікаво.