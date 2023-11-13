Фатальні помилки Німеччини. Але вихід з тупика позиційної війни є – Frankfurter Allgemaine Zeitung

Німецьке видання Frankfurter Allgemaine Zeitung (FAZ) спробувало розібратися зі ситуацією на фронті в Україні після публікації інтерв'ю та есе Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який зазначив, що великого прориву контрнаступу не слід очікувати. І поінформував Захід, що треба, аби вирватися із пастки позиційної війни. Натомість, як відомо, президент Зеленський патову ситуацію не визнав. Як це вплине на політику Німеччини, коментують генерали НАТО та німецькі парламентарі, урядовці й дипломати.

Опитані FAZ генерали НАТО, дипломати і депутати німецького парламенту визнали аналіз генерала Залужного обґрунтованим. Але є одне "але": представник федерального уряду сказав, що з точки зору Берліна "важливим" є те, що президент України не визнає патову ситуацію. На думку видання, можна припустити, що уряд робить із цього висновок, що не потрібно допомагати Києву більше, ніж планувалося раніше (хоча нещодавно німецький уряд вирішив подвоїти допомогу Україні – до 8 млрд євро в 2024 році – iPress).

Німецька газета зазначила, що якщо перспективи наступу туманні, то нинішній військовий план Києва не буде реалізованим. Видання посилається на матеріал в американській газеті Washington Post, в якому голова ЦРУ Вільям Бернс стверджував, що українці хочуть просунутися з півночі по вузькому сухопутному мосту до окупованого Криму. Це дозволило б перерізати постачання російським військам, зокрема в Криму, оскільки єдиний інший російський доступ до півострова – Керченський міст, є вразливим. Зрештою, пише FAZ, Крим став би "заручником" Києва, і президенту путіну довелося б піти на поступки.

Парламентарі вважають, що ініціатива переходить до росії. В НАТО бачать ситуацію менш похмуро

За словами FAZ, зараз вже ніхто не говорить про швидке просування вперед. Нещодавно Федеральна розвідувальна служба ФРН виклала свою точку зору німецьким парламентарям. Після цього учасники сказали, що у них склалося враження "драматичної" ситуації. Баланс сил, здається, "змінюється". Ініціатива повільно переходить до росії.

Втім, зауважує видання, у НАТО ситуацію бачать не такою похмурою. Представник Альянсу відповів на питання виданню, хто правий – генерал Залужний чи його президент – словом "обидва". Президент має рацію, коли каже, що немає ніякої "патової ситуації". Адже українська армія все ще просувається вперед, нехай навіть "мінімально". З іншого боку, генерал Залужний правильно описав ситуацію "на місцях". Ситуація дійсно нагадує Першу світову війну, і, "на жаль", такою вона залишиться ще деякий час.

Наразі жоден із західних тризіркових генералів, до яких FAZ звернулася за оцінкою, не заперечив аналізу та висновків Залужного. Колишній глава американських сухопутних військ в Європі Бен Ходжес називав аналіз Головнокомандувача ЗСУ "тверезим і чітким". А експомічник генерального секретаря НАТО Генріх Браусс назвав висновки українського генерала "гнітючими" і додав, що якщо ця патова ситуація збережеться, путін може "просто почекати, поки республіканці повернуться до влади у Вашингтоні" або поки Захід відвернеться від нього через те, що інші конфлікти, такі як на Близькому Сході, вимагають його ресурсів. Тоді росія матиме "весь світовий час" для зміцнення своїх збройних сил, щоб "знову піти в атаку".

Як таке могло статися? Фредерік Каган з Американського інституту підприємництва каже: "Прорив не стався тому, що українців навчили воювати згідно з доктриною НАТО, не надавши їм для цього засобів". Він міг би бути успішним, якби Захід "надав більше матеріалів і швидше доставив би їх".

Фатальна помилка. Але чи виправить її Німеччина

З ним погоджується генерал Браусс. Наприклад, "фатальною помилкою" було "невчасно поставити достатню кількість бронетехніки" в Україну, цитує його FAZ. Якби німецькі "Леопарди" та інша техніка прибули раніше, росіяни не мали б часу після своїх поразок наприкінці 2022 року окопатися на позиціях, які НАТО називає "найсильнішими в історії". Колишній голова Об'єднаного командування Об'єднаних збройних сил НАТО в Брунсумі (Нідерланди) генерал Ерхард Бюлер додає, що не вистачало не лише бронетехніки: "Зброї для ведення бойових дій в глибині також не було – тобто ракет, за допомогою яких українці могли б знищити російські запаси і командні центри. Британські Storm Shadows прибули лише незадовго до наступу. Американські ATACMS – лише через кілька місяців після, а німецькі крилаті ракети Taurus досі не були надані Україні".

Втім генерали нагадують читачам FAZ, що навіть із недостатньою допомогою Заходу Україна багато чого досягла. Вони наводять приклади знищення кораблів, підводних човнів і штабу в Криму, а також зазначають, що російський Чорноморський флот більше не контролює західну частину Чорного моря. Тепер Україна знову може експортувати зерно.

За словами видання, багато експертів вважають, що завдяки таким успіхам із далекобійною зброєю Україна може вийти з нинішнього глухого кута. Бюлер каже, що для того, щоб порушити логістику росіян, доступ до Кримського півострова тепер має бути перерваний ракетами дальнього радіусу дії. Керченський міст може бути виведений з ладу, якщо його опори впадуть у море. Якщо лінія постачання російських окупаційних військ на півдні України буде відрізана, путіну доведеться усвідомити, що він може "втратити ці підрозділи, якщо вони не підуть". Як наслідок, росія буде змушена відреагувати так, як вона відреагувала восени 2022 року, коли її війська були заблоковані навколо міста Херсон: відступом. Генерал Ходжес підсумовує: "Українці все ще можуть перемогти, і ключ до цього – Крим".

Водночас FAZ нагадує, що для успіху український Головнокомандувач Залужний розписав, що потрібно: по-перше, гранати і снаряди (в тому числі крилаті ракети), а потім, як найважливіший із кількох пунктів, повітряна боєздатність – тому що Україна має набагато менше літаків, ніж росія, а американські F-16, які обіцяли деякі країни, ймовірно, надійдуть не так скоро.

Втім, Каган вважає, що цю проблему розв'язати можна. Багато з того, що здатен зробити літак, можна зробити і зі землі: протиповітряна оборона також допомагає захиститися від ворожої авіації, війська в атаці можуть отримати допомогу від далекобійної артилерії замість повітряної підтримки. А цілі в глибині можна вражати крилатими ракетами так само добре, як і бомбардувальниками.

Поставки Taurus. Хто за, хто проти

Тому генерали Браусс, Бюлер і Ходжес вимагають, щоб ракети Taurus були доставлені. Вони вважають, що висловлені в Берліні побоювання, що Німеччина може бути втягнута у війну, є помилковими.

Як зауважує FAZ, у Бундестазі цієї лінії дотримується фракція ХДС. Минулого тижня з ініціативи депутатів Флоріана Хана, Родеріха Кізеветтера і Норберта Реттгена вони одноголосно зажадали "негайної" поставки ракет Taurus.

В уряді помітили, що міністр оборони Борис Пісторіус останнім часом не використовує аргумент про загрозу залучення ФРН безпосередньо у війну. У своєму виступі минулого тижня він зазначив, що Taurus може пролетіти 500 кілометрів, що втричі більше, ніж ракети ATACMS, які постачає Америка. Потім він додав, що Німеччина повинна стежити за своїми "інтересами". Що це означає, залишилося незрозумілим. Однак критики підозрюють, пише видання, що канцлер Олаф Шольц вважає план отримання поступок від путіна шляхом ізоляції Криму занадто небезпечним.

Генерал Браусс висловлюється так: Шольц також не хоче поставляти Taurus, "тому що це може зруйнувати Керченський міст". Тому слід "запитати себе, чи дійсно федеральний канцлер хоче допомогти Україні досягти успіху". Зовнішньополітичний діяч ХДС Реттґен знаходить більш різкі слова для своїх сумнівів: те, що Шольц "серйозно переслідує мету відновлення територіальної цілісності України, на жаль, ніхто більше не може прийняти за правду".

Втім, як зазначає FAZ, у федеральному уряді це твердження відкидають. І твердять, що завжди підтримували вимогу "відновити територіальну цілісність України та навіть відвоювати окуповану територію".

Джерело: Frankfurter Allgemaine Zeitung