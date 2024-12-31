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ПОЛІТИКА

Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас

Переклад iPress
31 грудня 2024, 11:37
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Експерт Центру аналізу європейської політики та колумніст британської The Times Едвард Лукас аргументовано доводить, що термін "фінляндизація" набув нового яскравого забарвлення. Тепер це означає, що член НАТО не боїться зупиняти і захоплювати російське судно, тобто гідно відповідати на "гібридні атаки" кремля.

Протягом десятиліть Холодної війни Фінляндія жила в тіні росії, з вимушеним нейтралітетом, самоцензурою та обмеженими економічними можливостями. Але основні інститути фінської держави зберегли свою цілісність і суверенітет країни. Для опису цього життя у сірій зоні був винайдений принизливий термін "фінляндизація". Існувало занепокоєння, що воно пошириться.

Зараз Фінляндія не просто член НАТО, але й провідна сила у прийнятті рішень на Заході. Вона подає приклад не лише у допомозі Україні, але й у демонстрації майстерності оборони і стримування у нетрадиційній війні, яку росія зараз веде проти Заходу. Фінляндизація НАТО навряд чи може бути більш бажаною.

Яскравим прикладом цього стало Різдво, коли танкер з російською нафтою Eagle S зруйнував силовий кабель Estlink 2 між Фінляндією і Естонією. Це була остання з низки диверсійних атак проти інфраструктури морського дна Балтійського моря. Попередні епізоди викликали нерішучість і боязкість, підживлювані побоюваннями ескалації у Вашингтоні та Німеччині.

Цього разу все було інакше. Флагманський корабель фінської прикордонної служби Turva слідував за Eagle S і спіймав це судно на гарячому. Його якір вже перерізав кілька кабелів і наближався до решти силового кабелю Estlink 1 і газопроводу Balticconnector, який був диверсійно пошкоджений торік. Turva наказав Eagle S прямувати до фінських територіальних вод, маючи дозвіл від фінського уряду на його захоплення в міжнародних водах у разі необхідності. Потім він підняв гелікоптер з поліцейськими і прикордонним спецпідрозділом на борт судна, яке зараз перебуває під охороною у фінській гавані.

Військовий блогер Робін Хеггблом зазначає, що операція є прикладом підходу Фінляндії. "Все йде за сценарієм і відбувається в чітких правових рамках, але також зрозуміло, що це сигнал, і, можливо, з трохи більшою демонстрацією сили, ніж це було б потрібно, просто щоб переконатися, що послання донесено до людей", – зазначив він.

Одне з питань полягає в тому, як відреагує росія. Вона засудила фінське "піратство" і припустила, що може надати військово-морський ескорт торговельним суднам, щоб захистити їх від західного втручання. Це перетворює подразник на потенційне геополітичне протистояння і підкреслює важливий момент: як зазначає нова міністерка оборони Литви Довіле Шакаліне, такий вид "гібридної" або "нетрадиційної" атаки більше не є відхиленням від норми. Це мейнстрім.

Інше питання, чи зробить Захід правильні висновки. Диверсія на морському дні – це лише остання ластівка в серії дестабілізуючих провокацій, що дедалі більше посилюються, починаючи від підпалів і вбивств і закінчуючи кібератаками і міграцією зі зброєю в руках. Всі вони, як зазначає Шакаліне, "промацують ґрунт". Мета – підірвати можливості й довіру, залякати й викликати тривогу.

Неправильною реакцією було б стверджувати, що західним країнам потрібно уникати ескалації. Це інстинктивна реакція осіб, які приймають рішення, вихованих на банальностях і самозаспокоєнні епохи після 1991 року. Зараз вона небезпечно застаріла. Правда полягає в тому, що росія роками систематично посилює свої атаки. Проєкція образу слабкості – це найкращий спосіб заохотити більше подібних дій.

НАТО із запізненням посилює свої зусилля у Балтійському морі. Це може покращити обороноздатність. Але найкращою відповіддю на агресію є стримування. Захоплення російського "тіньового флоту" танкерів, що порушують санкції, або застосування вторинних санкцій до тих, хто їх страхує, фінансує, заправляє і постачає, було б хорошою відповіддю. Так само як і конфіскація заморожених коштів російського Центрального банку – загалом близько 300 мільярдів доларів. А надання Україні зброї та грошей, яких вона так потребує, було б найкращою відповіддю з усіх можливих.

Джерело: CEPA

Едвард Лукас

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