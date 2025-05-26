Фіона Гілл: Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі – The Telegraph

Британське консервативне видання The Telegraph опублікувало профайл на колишню радницю з нацбезпеки Трампа Фіону Гілл через призму її роботи в Білому домі. Газета цитує її висловлювання щодо відносин Трампа і путіна, його страхів перед ядерною пустелею на місці Мар-а-Лаго та Третьої світової війни, яка вже йде повним ходом.

Колишня головна експертка президента США з російських питань вважає, що Третя світова війна наближається, тоді як Білий дім намагається забезпечити мир з Кремлем, пише британська газета The Telegraph.

Видання припускає: те, що путін представив світові першу російську гіперзвукову ракету за допомогою симуляції падіння цієї зброї на безіменний півострів, що має дивовижну схожість з Флоридою, могло бути чистим збігом. Проте, на його думку, ця схожість не залишила байдужим Дональда Трампа, чиє обличчя побіліло, коли він дивився на це. Можливо, перед його очима промайнули видіння його улюбленого курорту Мар-а-Лаго, перетвореного на атомну пустелю.

Того дня у березні 2018 року поруч з ним стояла Фіона Гілл, на той час президентська головна експертка у справах росії, згадує The Telegraph. Для Гілл, яка давно спостерігає за Кремлем і одного разу сиділа так близько до путіна за вечерею, що відчувала запах прального порошку, яким перуть його одяг, цей епізод багато в чому розкрив те, як Трамп ставиться до російського лідера. "Він шанобливо ставиться до путіна, тому що дійсно стурбований ядерним ризиком", – вважає вона.

На відміну від президента США, який, за її словами, залишається в пастці мислення 1980-х років, Гілл підкреслює, що найбільшою глобальною загрозою є вже не ядерний удар, а більш таємні методи ведення війни: "Зараз набагато більше йдеться про критично важливу національну інфраструктуру і акти саботажу, отруєння і вбивства".

Це не означає, що, на її думку, світ став безпечнішим. Зовсім ні. Насправді, вона вважає, що Третя світова війна вже близько: "Світові війни – це коли у вас є глобальні конфлікти, які переплітаються між собою. Це те, де ми зараз знаходимося".

Провівши десятиліття в столиці США, тихо викриваючи російську агресію, Гілл потрапила в інформаційний шторм, коли дала свідчення на першому судовому процесі щодо імпічменту Трампа в 2019 році.

Як зазначає The Telegraph, її свідчення викрили вразливість до російського втручання в самому серці Білого дому і призвели до того, що її поштова скринька наповнилася однаково похвалами і погрозами смерті. Відтоді вона випустила мемуари "Тут немає нічого для тебе", в яких згадує поради свого батька, що підштовхнули її на запаморочливий кар'єрний шлях до вершин американської геополітики, була призначена ректором Даремського університету, а торік була призначена сером Кіром Стармером очільником Стратегічного оборонного огляду Великої Британії.

Після вторгнення путіна в Україну, а ще більше після повернення Трампа до Білого дому, зауважує британська газета, її експертиза користується попитом як ніколи раніше. Отже, коли два президенти провели "чудову" телефонну розмову в понеділок, зазначає The Telegraph, Гілл мала унікальну можливість прочитати "чайну заварку" мізерних брифінгів з обох сторін.

Як справи у містера Трампа? "Жахливо. Давайте поставимо йому таку оцінку за зусилля", – заявила вона виданню, ніби поставивши оцінку в табелі успішності президента. Колишня наукова співробітниця Гарварду, а нині старша наукова співробітниця Інституту Брукінгса, впливового зовнішньополітичного аналітичного центру, Гілл – кар'єрний академік з манерою твердого, але справедливого завуча.

Дії Трампа вона описала як неправильну відповідь на питання на екзамені. За її словами, Трамп думає, що йдеться лише про нерухомість, про торгівлю і про те, хто що отримає, чи то надра, чи то землю, чи то рідкісноземельні метали. Він не розуміє, що путін не хоче припинення вогню. "путін прагне кастровану Україну, а не таку, яка здатна протистояти військовому тиску. Це бачать усі, окрім Трампа", – зазначила вона.

Як зазначає The Telegraph, Гілл раніше говорила, що саме завдяки своїй прямолінійності вона увійшла до найближчого оточення Трампа, де Трамп називав її "закомплексованою представницею глибинної держави з гарним акцентом". Сексизм, однак, був постійним: одного разу президент прийняв її за секретарку.

Після нещодавньої своєї розмови з путіним, зауважує The Telegraph, Трамп обговорив можливість "масштабної торговельної угоди". путін, своєю чергою, запропонував сиропоподібні банальності про те, що переговори "на правильному шляху" і перспективу підписання "меморандуму про взаєморозуміння". Але не можна не помітити зростаючого відчуття відчаю в американського президента. Зрештою, зауважує видання, телефонна розмова була лише прелюдією перед головним дійством – прямими переговорами між Зеленським і путіним.

На думку The Telegraph, український лідер розкрив блеф путіна, запросивши його на особисту зустріч у Туреччині, від якої російський президент відмовився. На щастя, за останні місяці, схоже, стрілка "трампометра" хитнулася від відкритої ворожості до України, кульмінацією якої став сумнозвісний переполох в Овальному кабінеті, до більш традиційної недовіри до Москви – не в останню чергу завдяки вигідній угоді з Києвом щодо видобутку корисних копалин та зустрічі тет-а-тет із Зеленським під склепінням собору Святого Петра.

Неявка путіна на переговори, незважаючи на те, що він сам запропонував їх, стала останньою в низці порожніх обіцянок співпрацювати зі США в напрямку припинення вогню. Втім, як зауважує The Telegraph, президент США не вдарив по путіну подальшими санкціями, натомість запропонувавши угоду, яка, за словами Гілл, є "чудовим стимулом для росіян підігравати Трампу: якщо ви запропонуєте росіянам морквину, вони просто з'їдять її, або візьмуть і вдарять вас нею по голові".

Фіона Гілл зауважує, що оточення путіна настільки збагатилося, користуючись усіма благами, які може надати держава, що виникає питання, а що ж такого може дати їм Трамп, чого вони ще не мають?

Гілл добре знайома з жорсткою тактикою російських переговірників (і труднощами утримання Трампа). Так, вона допомагала готувати американську команду до переговорів з росією в Гельсінкі у 2018 році, де вона була змушена звернутися по допомогу до прем'єр-міністра Фінляндії, благаючи його порадити Трампу, як взаємодіяти з путіним, після того, як президент проігнорував своїх радників.

путін, який протягом останніх 25 років зберігає навколо себе ту саму "команду" провідних дипломатів, відправив на нещодавні переговори до Саудівської Аравії свого економічного радника зі Стенфордською освітою Кирила Дмитрієва, колишнього посла у Вашингтоні Юрія Ушакова і комічного лиходія Сергія Лаврова.

"Ці хлопці – дійсно досвідчені дипломати. Вони говорять абсолютно чудовою англійською мовою, – пояснила Гілл. – Вони можуть вмовити віслюка відставити задню ногу. Вони можуть обвести вас навколо пальця. У них є відповідь на все".

Для порівняння The Telegraph описує переговорників від США. Державний секретар Марко Рубіо, колишній радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц та колишній торговець нерухомістю, спеціальний посланник Стів Віткофф – на кожного з них припадає менше року досвіду роботи в уряді.

Що ж танцюючий російський ведмідь думає про цих трьох дебютантів котильйону? "Вони з'їдають неофітів з американського боку на вечерю", – вважає Гілл. Віткофф, багаторічний приятель президента по гольфу, став об'єктом особливого презирства з боку Фіони Гілл.

У минулому житті, розповідає The Telegraph, він їздив вулицями Гарлема 1980-х років у пошуках будинків, які можна було б продати, а тепер обміняв свою ліцензію на продаж нерухомості на подорожі по всьому світу, щоб від імені уряду США вести переговори про звільнення заручників і припинення вогню. "Віткофф, напевно, думає про квартири в Москві", – поділилася своїми враженнями Гілл.

"Вони думають, що жити в Квінсі дуже важко, – зазначила вона. – Але це не так складно, як намагатися вести бізнес в росії, де люди мають схильність випадати з погано закритих вікон, що легко відкриваються, з висотних будівель".

Як член Ради безпеки Трампа з 2017 по 2019 рік, вона розповіла, що президент дуже чітко дав зрозуміти, що Україна повинна бути частиною росії. "Він справді не міг зрозуміти, що Україна є незалежною державою", – заявила Гілл в інтерв'ю журналісту NYT.

Але що змінилося з часу останнього перебування Трампа на посаді, за її словами, так це те, що він оточив себе "підлабузниками і придворними". Під час свого першого терміну, за її словами, "він був трохи шанобливий до різних людей. Але зараз він настільки переконаний у собі, що ні на кого не звертає уваги".

На її думку, в основі м'якого підходу Трампа до Москви лежить його особисте обожнювання путіна і їхня спільна віра в "сфери впливу" і "силу, що має рацію". "Трамп зачарований путіним, і в результаті потрапляє в його рабство", – переконана Фіона Гілл.

Втім, як зазначає The Telegraph, вона так само різко критикує європейських лідерів за те, що вони не змирилися з цією новою реальністю раніше. "Той факт, що європейці так шоковані його шанобливим ставленням до путіна, насправді показує, що вони також не виконали своє домашнє завдання", – зазначила Фіона Гілл.

Фіона Гілл вважає, що Америка зараз відвертається від України і це є "найбільш вірогідним сценарієм", але попри похмуру картину, вона оптимістично налаштована щодо того, що європейські санкції все ще можуть принести плоди, якщо блок зможе об'єднатися. На її думку, що колективні дії Великої Британії і Європи можуть бути "досить потужними", але потребують "набагато більшої координації". Одним з можливих шляхів може стати використання Європою відносин зі своїми основними торговельними партнерами, щоб спонукати їх до розриву зв'язків з росією.

Висунення європейцями ультиматуму китайцям, індійцям та іранцям, якщо США знімуть санкції, могло б забезпечити "дійсно значні важелі впливу". "Всі ці країни зацікавлені в тому, щоб інвестувати в Європу і працювати з Європою, – зазначила Фіона Гілл. – Можливо, ви не застосовуєте такі санкції, як США, але європейці можуть вести дуже серйозні розмови".

Працюючи у вищих ешелонах зовнішньої політики, зазначає The Telegraph, вона часто була єдиною жінкою в кімнаті. У росії це призводило до того, що її "заперечували", сприймаючи за офіціантку, помічницю і навіть елітну повію. Але це також була таємна зброя проти росіян.

"Люди просто забували, що ти там була, і розмовляли так, ніби ти була частиною декорацій, – каже вона. – Я чула і дізнавалася багато такого, чого б ніколи не змогла почути за інших обставин".

Коли вона давала свідчення проти Трампа на судовому процесі щодо його імпічменту, вона була обережною у виборі вбрання, обравши навмисно приглушені тони, щоб не відволікати увагу від того, що вона говорила. Наступного дня вона заробила собі кричущі заголовки на перших шпальтах національних газет США та здобула визнання в розділі стилю Washington Post за свій "заспокійливо нудний" чорний наряд (див. на фото вгорі ліворуч).

The Telegraph переповідає, що окрім букетів квітів, що надходили під двері, її донька, якій тоді було 12 років, почула кілька погроз смерті, залишених на голосову пошту сім'ї. Гілл пояснила їй, що ті, хто телефонував, були "боягузами", і попросила не хвилюватися, але заклеїти поштову скриньку на випадок "бомбових листів". "Я з північного сходу Англії, мене не так легко залякати", – сказала вона якось.

Фіона Гілл стала громадянкою США у 2002 році і живе у Вашингтоні з чоловіком Кеннетом Кіном, бізнес-консультантом, та їхньою донькою. Але вона ділить свій час між США та Великою Британією. Її мати живе в будинку для людей похилого віку в Бішоп-Окланді, неподалік від місця, де вона виросла, а вона взяла на себе роль радника британського уряду як керівник і співавтор Стратегічного оборонного огляду.

Як зазначає The Telegraph, очікувалося, що звіт буде опублікований у першій половині 2025 року, але, схоже, він буде відкладений до осені, що дуже розчарувало Фіону Гілл ("всі знають, що в ньому є"). Публікація огляду була оповита таємницею на тлі повідомлень про те, що в огляді буде рекомендація захищати критично важливу інфраструктуру шляхом створення національної гвардії.

Гілл висловила сподівання, що цей огляд стане тривожним дзвінком для Британії та європейців, які зрозуміють, що наземне вторгнення – не єдина загроза, з якою ми стикаємося з боку Москви.

Вказуючи на нещодавні відключення електроенергії в Іспанії та в аеропорту Хітроу, вона сказала: "Ми сперечаємося про те, що фізична лінія фронту з точки зору ймовірності вторгнення росії може бути далі, але інші лінії фронту знаходяться тут весь час. Це ваші ІТ-системи, це ваші електромережі, електростанції. Кожна країна є надзвичайно вразливою. 90 % нашого способу життя буде порушено внаслідок масового удару по електромережах".

Попри все Фіона Гілл залишається оптимісткою, що Британія і Європа зроблять крок назустріч: "Велика Британія має абсолютний потенціал для того, щоб відігравати роль лідера на даний момент".

Її послання уряду сера Кіра Стармера: "Ну ж бо, рухайтеся далі. Мене турбує те, що люди будуть занадто довго вагатися, тому що час діяти був ще вчора".

Джерело: The Telegraph