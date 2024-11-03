Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен опублікував свій традиційний тижневий огляд війни, в якому пояснює чому Гарріс краща для США та України. Він також аналізує "ніяку" реакцію Заходу на появу північнокорейських солдатів на війні та чергові публікації західної преси про "досягнення" росії.

Сподіваюся, ви не заперечуватимете, якщо цього тижня я трохи поділюся власними думками. Через два дні відбудуться найважливіші вибори в сучасній американській історії (з 1860 або, можливо, 1864 року). Зараз у мене, як не дивно, понад 46000 підписників, а публікації в середньому читають понад 40 000 разів, що дорівнює накладу пристойного журналу. З моменту запуску цей блог залучив майже 3000 передплатників з Пенсильванії, Північної Кароліни, Джорджії, Мічигану, Вісконсину, Арізони та Невади. Крім того, на відміну від деяких власників газет, я не боюся втратити федеральні контракти, тому я відчуваю, що можу висловлювати власну думку.

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Перш ніж я почну свою редакційну статтю про те, чому вибори Камали Гарріс важливі для Америки, а через неї і для України, я хочу зазначити, що ми з Миколою Бєлєсковим випустили новий подкаст. Нам обом дуже шкода, що на це пішло так багато часу – це був божевільний період, і ми обидва були в роз'їздах. Однак у ньому ви отримаєте повну інформацію про стан війни, від лінії фронту до української стратегії перемоги та появи північнокорейських сил, що воюють на боці росії. Ось посилання.

Голосуйте за Гарріс, тому що вона найкраща для США. А не тому, що вона найкраща для України (хоча вона дійсно найкраща і для України)

Цей блог був і буде присвячений війні в Україні. Мені здається, що це визначальна війна цієї епохи, яка вплине на майбутній устрій Європи, відносини між США та Європою, чи продовжить посилювати вплив китайсько-російсько-північнокорейсько-іранського угрупування. А також дасть основні відповіді на питання про майбутнє демократії. Це також питання справедливості та міжнародного права. Україна хоче жити в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, у мирі, з урядом, який вона сама обирає, і з громадянськими свободами для свого народу. Україна не прагне загарбати жодного сантиметра територій, народів чи ресурсів будь-якої іншої країни. Вона просто хоче жити. І я вірю, що Україна заслуговує на це.

У рамках цих оновлень на вихідних я регулярно писав про політику США та її вплив на російсько-українську війну. США були найбільшою індивідуальною підтримкою України в цій війні. Вони не робили цього послідовно і, я б сказав, не робили це розумно, щоб допомогти Україні перемогти, але американська допомога мала значення, і без неї Україна опинилася б у гіршому становищі.

Крім того, ці вибори є суворим вибором між однією партією, яка хоче скоротити всю допомогу Україні, співпрацювати з путіним і змусити Україну відмовитися від свого європейського майбутнього, та іншою, яка підтримала Україну, продовжить надавати їй допомогу і розуміє, що путін – не якийсь таємний друг, а реальна загроза майбутньому Європи і НАТО, який залишається ключовим альянсом для США.

Якщо ви хочете дізнатися більше про те, що Трамп і Венс робитимуть у разі обрання, я написав кілька статей на цю тему.

І ось тут те, що я писав про Гарріс та Україну.

Отже, якщо ви підтримуєте Україну і хочете, щоб Україна стала цілісною, вільною і орієнтованою на Захід державою, Камала Гарріс – це єдиний вибір, який ви можете зробити.

Однак саме такий аргумент хочуть від вас почути прихильники Трампа. На їхню думку, стверджувати, що США повинні співпрацювати з союзниками заради власної безпеки, є проявом слабкості. Союзники, як правило, не заслуговують на довіру і описуються скоріше як паразити, які наживаються на американській силі й нехтують власними обов'язками. Це викривлений погляд.

Гарріс заслуговує на вашу підтримку, тому що вона є єдиним кандидатом, який представляє порядність, економічну раціональність, розумний інтернаціоналізм і, перш за все, демократичні норми. Якби не було війни в Україні, вона все одно була б єдиним вибором, і я б закликав усіх, кого я знаю, голосувати за неї.

При цьому вона також є єдиним кандидатом, який має певне уявлення про важливість України та української перемоги для США. І це те, що ви можете отримати безкоштовно.

Північнокорейські війська з'явилися на полі бою. Де реакція?

Що ж, минулого тижня з'явилося підтвердження того, що північнокорейські війська не лише перебувають на території росії, але й незабаром мають вступити в бойові дії (якщо вони вже не воюють). У відповідь риторика партнерів України посилилася на 11 пунктів. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав цей крок "значною ескалацією" і "небезпечним розширенням" війни росії в Україні.

Президент Байден сказав, що він, звісно, "занепокоєний цим", а коли його запитали, чи повинна Україна завдати удару у відповідь, він продемонстрував найблискучішу спритність у своїй відповіді: "Якщо вони перетнуть кордон України, то так".

Фраза "якщо вони вторгнуться в Україну" у відповіді Байдена показує, як путіна насправді підштовхують до використання північнокорейських військ у Курській області: йому кажуть, що якщо він це зробить, то ескалація, ймовірно, легко зійде йому з рук. Курська область знаходиться в росії, як, я впевнений, більшість з вас знає, і знову союзники України проводять різницю між боротьбою в самій Україні і боротьбою з країною, яка вторглася і вчиняє масові військові злочини проти України.

Це досить примітно – путіну, по суті, дають поради, де і як загострювати ситуацію, і це зійде йому з рук. Я вважаю, що Байден говорить правду. Якщо північнокорейські війська воюватимуть лише в росії, мало що зміниться.

Для росії, звісно, місце розташування не має значення. Вона має спробувати повернути Курську область (пам'ятаєте, путін спочатку нібито наказав повернути весь Курськ до жовтня), і у неї є довгий кордон, який потрібно захищати. Використання північнокорейських сил для цього просто звільнить росіян для того, щоб відправити більше сил на Донбас. Отже, вони повинні зробити все це, і для них не має значення, де будуть розміщені північнокорейські війська, а партнери України, по суті, говорять росіянам, як це зробити, аби це не мало особливих наслідків.

Загалом реакція на введення північнокорейських військ у росію свідчить про те, що для України все перебуває у стані стагнації. Це мало б викликати серйозну реакцію у світі, де існують чіткі національні інтереси, де політика ґрунтується на стратегіях тощо. Північна Корея роками була зоною великого стратегічного занепокоєння для США, більше того, США говорили про можливий розворот до Тихоокеанського регіону. І ось тихоокеанська держава (власне тихоокеанські держави, включно з Китаєм – див. нижче) приєднується до росії в максимально можливий спосіб і посилає військову силу, щоб перемогти партнера США (Україну), якому США, принаймні, публічно зобов'язалися допомагати "стільки, скільки буде потрібно".

І відповіддю на це стали спроби розповісти росії, що вона може зробити, щоб вийти сухою з води.

Китай, ймовірно, схвалив цей крок Північної Кореї. Хоча Захід робить вигляд, що нічого не відбувається

Єдине, чому не приділяється достатньої уваги, – це той факт, що розгортання північнокорейських бойових сил в росії (і масові поставки північнокорейських боєприпасів до росії), як можна припустити, відбулося лише за підтримки китайської держави. Китай набагато важливіший для виживання північнокорейського режиму, ніж росія – він підтримує функціонування північнокорейської економіки і має найдовший кордон з Північною Кореєю. Режим Кім Чен Ина не може дозволити собі відштовхнути Китай, навіть якщо це означатиме відмову від допомоги росії.

Щоб дати вам уявлення про економічну залежність Північної Кореї від Китаю, ось звіт Ради з міжнародних відносин про поточну ситуацію.

На Китай припадає понад 90 відсотків загального обсягу імпорту та експорту Північної Кореї, незважаючи на санкції та відступ від пандемії COVID-19. За даними Корейського агентства з просування торгівлі та інвестицій (KOTRA), що базується в Сеулі, двостороння торгівля збільшилася у десять разів у період з 2000 по 2015 рік, досягнувши піку в 2014 році на рівні 6,86 мільярда доларів США.

Практично неможливо уявити, щоб Північна Корея так сильно підтримувала росію без схвалення Китаю.

Тож той факт, що Північна Корея вступає в гру з обома ногами, руками, вухами тощо, свідчить про те, що Китай підтримує цей крок і робить все можливе, щоб допомогти путіну. Це також свідчить про те, що китайці розуміють, як грати в ескалацію набагато ефективніше, ніж партнери України.

Щоб побачити, наскільки слабко відреагували партнери України, як ви думаєте, якою була б реакція США, якби європейський союзник відправив в Україну війська для чогось на кшталт протиповітряної оборони? Майже напевно це була б паніка. Проте Китай сидить склавши руки і допомагає своїм союзникам перемагати.

Ніколи ще порівняння не було настільки різким.

Отже, це "швидке" просування вперед. Такими темпами росії знадобиться 333 роки, щоб захопити всю Україну

Схоже, що існує цілеспрямована спроба описати те, що відбувається на Донбасі, як крах, що наближається для України. Цього тижня New York Times опублікувала настільки оманливий графік на цю тему, що я подумав, що він заслуговує на певний коментар. Він випливає з матеріалу про військові показники, який я опублікував десять днів тому.

По-перше, що намагається довести стаття. Ви можете почати з заголовка – йдеться про "стрімке" просування росії на Сході. Не вірте мені на слово – ось воно.

Далі йде графік.

У цьому графіку так багато оманливих речей, як у тому, як він побудований, так і в тому, що він не враховує, що здається, ніби він одразу створений для того, щоб підкреслити те, що не підтверджується доказами.

По-перше, він починається в листопаді 2022 року. Чому це цікаво? Ну, у вересні та жовтні 2022 року Україна захопила у росії набагато більше території, ніж росія захопила в України за всі два роки, що минули з того часу. Це не враховуючи звільнення більшої частини Харківської області та частини Херсонської області на західному березі Дніпра.

Ось, наприклад, карта України станом на 31 серпня 2022 року.

і ось вона 1 листопада 2022 року, коли починається графік New York Times. Ви побачите дуже велику територію на півночі, яку Україна відвоювала (і частину на південному заході).

А ось карта на сьогодні.

Насправді, ви побачите, що Україна звільнила набагато більше території від росії з 1 листопада 2022 року до сьогодні. Україна звільнила набагато більше землі на Херсонщині, ніж та невелика ділянка, яку росія захопила на Донбасі. Але ось у чому річ – графік вирішив не враховувати все, що знаходиться за межами Донбасу (що також не враховує землі в Курській області в росії, захоплені Україною). Інакше кажучи, він розглядає лише ті території, на які росія просунулася з 1 листопада 2022 року, не враховуючи сукупні більші території, захоплені Україною.

Це все одно, що сказати: "Гаразд, я зроблю графік Громадянської війни в США між 1 листопада 1861 року і 1 липня 1863 року, але тільки на фронті у Вірджинії" (зручно не враховуючи, що на заході Конфедерація втратила набагато більше територій, ніж Лі здобув на сході).

Отже, графік умисно побудований так, щоб показати лише ті території, на яких росія просунулася вперед, не враховуючи території, які зайняла Україна. Але насправді це лише одна з проблем. Можливо, ще більша полягає в тому, що графік навмисно зроблений так, щоб виглядало так, ніби росія захоплює дійсно великі шматки України, причому небезпечно прискореними темпами. Я маю на увазі, що в червні 2024 року росія захопила 40 квадратних миль території, а в жовтні ця площа підскочила до величезних 160 квадратних миль.

Звісно, ці 160 квадратних миль самі по собі є мізерною частиною України. Україна – велика країна площею 233 030 квадратних миль. Тож ця величезна втрата 160 квадратних миль у жовтні 2024 року насправді становить крихітну 0,06 від 1 (або 0,0006) відсотка всієї території України. Дійсно, площа, яку росія зайняла на всьому Донбасі у 2024 році, становить близько 700 квадратних миль – ця величезна сума еквівалентна 0,3 від 1 відсотка території України.Ось це в графічній формі, яку NY Times могла б використати, але не використала.

Звісно, навіть ця цифра не враховує територію, яку росія втратила в Курську, що значно знизило б цей відсоток. Але давайте залишимо це осторонь.

З такими темпами просування на Донбасі, які росія продемонструвала у 2024 році (без урахування втрат), їй знадобиться 333 роки, щоб захопити всю Україну і це при втраті понад 133 мільйонів солдатів, півмільйона танків тощо.

Описувати це як швидке просування не має сенсу – в рамках військової історії або того, що ми бачимо сьогодні. Це повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат.

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