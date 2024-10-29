Генштаб продовжує ігнорувати проблеми на фронті. Хороших новин знову немає – Том Купер та Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневий огляд подій на фронті від Дональда Гілла. У своєму вступному слові Купер знову жорстко критикує Головнокомандувача Сирського за ігнорування кризових і проблемних моментів на різних ділянках фронту. Дональд Гілл своєю чергою констатує, що на окремих ділянках українські контратаки не змогли протистояти російським атакам.

Вступне слово Тома Купера. Коли копаєш яму іншому, то можеш і сам в неї потрапити...

Десь у цей час лише гротескно спостерігають за розгортанням війни і все ще намагаються думати про "написання чогось нового" – там, де просто нема чого писати нового. Змінилося лише кілька географічних назв.

Наприклад: Селидове впало.

Перебіг тієї битви настільки типовий для цієї війни, що я не можу передати. Нанесіть на карту всі пересування військ, день за днем, а потім подивіться на результати, прискорені хоча б у чотири рази.

Почніть, наприклад, із середини серпня. Тоді всі з радістю зробили висновок, що російський наступ на Покровськ "зупинено". Озираючись назад, очевидно, що командування угруповання "Центр" просто шукало спосіб розширити наступ на Покровськ завдяки пошуку рішення в районі добре укріпленого і вміло захищеного Селидового.

Вони знайшли його на початку жовтня: ізолювавши авіаударами гарнізон ЗСУ в Цукуриному, атакували його з двох напрямків. Жодної реакції ні від Генерала Добрих Новин, ні від його "друзів" у Києві не було: навіщо їм було щось робити, якщо їхня безнадійно застаріла доктрина не передбачає жодних відступів, навіть не думати про них, а отже, і не планувати? Чи тому, що їхнім завданням було б написати нову доктрину, засновану на бойовому досвіді останніх 10,5 років, але вони вперто відмовляються це робити?

Натомість, як завжди, гарнізон Цукуриного залишили напризволяще. Зіпсував блискучий план Генерала Добрих Новин та його "друзів" лише спритний командир цього гарнізону, який порушив доктрину, вирішивши врятувати свій підрозділ і пробивати вихід (звісно, за традицією в таких випадках, принаймні з часів Попасної на початку травня 2022 року, ЗСУ зазнали найбільших втрат у тому бою, фактично вирвавшись з котла, що утворився).

...і, знову ж таки, жоден з причетних до цього холуїв-генералів ЗСУ не виніс із цього жодного уроку. Це означало б визнати власну неспроможність, насамперед перед Президентом Чудових Новин. Тому, натомість, командувач гарнізону, який порушив доктрину, буде розслідуваний і покараний, так що в Країні мрій все буде і надалі чудово.

Тим часом громадськість відволікали десятки яскравих відеороликів, що демонстрували масові жертви ВПС, "повітряні бої" між БПЛА та інші ігри й іграшки. Тільки некомпетентні росіяни не дотримувалися плану. Вони застали ЗСУ зненацька, і "замість того", щоб продовжити наступ у південному напрямку ("оточити Курахівку", наприклад), пішли на захід: в обхід південного флангу Селидового. І так кружляли навколо нього, поки не дійшли до Вишневого.

Той, хто використовує для мислення більше однієї клітини мозку, може прийти до таких блюзнірських висновків, як питання: навіщо штурмувати добре укріплене і захищене місто, якщо можна змусити його гарнізон відступити, оточивши його?

Будьте певні, Генерал Добрих Новин і його "друзі" ніколи не задаватимуться такими питаннями. Замість цього вони продовжуватимуть поширювати міфологію про те, що росіяни дурні, а українці просто геніальні. І "тупоголові командири" в москві можуть дозволити собі витрачати тисячі солдатів на подібні операції, чи не так?

Тому що так важко усвідомити, що, хоча так, "тупоголові командири" переймаються своїми втратами ще менше, ніж "друзі", вони також реформували всрф із повністю механізованої армії, що спирається на артилерію, в піхотні сили, що підтримуються БМП і БТРами.

Судячи з кількох нещодавніх розмов з людьми, які добре знали радянську, а потім і російську військову доктрину: це так. Де-факто, це неможливо уявити. Саме тому вони все ще оцінюють нинішні операції ВДВ в Україні за "Жуковим" і "радянською доктриною"...

Якщо це не так, то вони стверджують (до останнього), що "тупоголові командири" і всрф "виродилися". Настільки, що ви могли б почути це і від мене, знову і знову.

Однак, клятий факт залишається фактом: в Україні ця "деградована російська військова сила" працює.

Ба більше: цілком ймовірно, що вона спрацює "навіть" проти НАТО. Просто тому, що так само, як і ЗСУ, основна маса сил Альянсу не має відповіді на УМПК, тим більше на FPV-дрони, і найменше – на російську тактику десятків інфільтрацій і піхотних атак, що проводяться цілодобово.

...І тому, оскільки українці такі суперрозумні і пристосовані, а їхні "західні союзники" ще більш пристосовані, і ті, і інші набагато досвідченіші, і благородніші, і хоробріші, і цивілізованіші за росіян, весь цей "Захід", а особливо Генерал Добрих Новин і його "друзі", спостерігали і нічого не робили, коли всрф повторили точно такі ж самі операції в Гірнику. Там теоретично досвідчена бригада ЗСУ кинула на поталу батальйон територіальної оборони, а потім нічого не зробила, коли той був оточений і змушений пробиватися з боєм. Це не мало значення: відеозаписи стійких оборонних успіхів 46-ї повітряно-десантної бригади далі на південний схід були набагато більш видовищними; і якщо не було повідомлень про те, що сталося в Гірнику, то там взагалі нічого не відбувалося.

...досить дивно усвідомлювати, що зараз Курахівка оточена з трьох сторін, а ЗСУ ось-ось будуть змушені виходити з чергового котла.

Як таке могло статися..?

Ах так, росіяни наступають, незважаючи на втрати...

Я завжди відвертий, але цього разу наголошу: якби не бідні військовослужбовці ЗСУ, яким доводиться терпіти все це нахабство та ідіотизм щогодини, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 28-31 день на місяць, 365 днів на рік, а тепер ще й 2,5 роки – було б смішно зробити висновок, що коли ЗСУ будуть змушені вийти з Курахівки, то це станеться на розсуд того самого командира, який залишив батальйон тероборони в Гірнику напризволяще.

Точно за гаслом: коли копаєш яму іншому, то можеш і сам в неї потрапити...

Звісно, все це не має значення, та й хто я такий, щоб судити? І як я можу наважитися дійти такої думки, щоб за 15 хвилин зробити такі висновки? А треба було б перестати прирікати, перестати висловлювати аргументовану критику, а поширювати позитив, молоко з медом. Тому що робити логічні висновки, шановні читачі, відверто небажано, якщо не сказати – заборонено. Тому, будь ласка, будьте обережні: не намагайтеся повторити це вдома.

Натомість, ось огляд Дональда Гілла за минулий тиждень.

Дональд Гілл: Хороших новин знов майже немає. росіяни просунулися майже скрізь

Курська область – Західний сектор. Почнемо з історії успіху Президента Чудових Новин цього літа.., вибачте, хороших новин немає. ЗСУ залишили свій "західний виступ" – той, що від кордону до Глушкового.

Звісно, 47-ма бригада все ще дає про себе знати, але вона втратила Bradley, який був захоплений на схід від Веселого.

На Захід від Любимівки український безпілотник націлився на російський БТР, коли глушилка, встановлена на машині, успішно перекрила радіосигнал між БПЛА та оператором. Коли на місце події прибув інший безпілотник, БТР горів, що свідчить про те, що штучний інтелект попереднього зміг успішно вразити ціль після глушіння.

Над Любимівкою вночі перехопили український безпілотник Vampire.

Між Любимівкою та Зеленим Шляхом батальйон 36-ї бригади морської піхоти знищує кілька російських автомобілів і завдає удару по взводу російської піхоти з артилерії та ПТРК.

Контроль над Зеленим Шляхом переходив щонайменше двічі. Це російський штурм невеликого села.

На схід від Крем'яного знищено кілька російських автомобілів.

Курська область – Східний сектор.

Україна завдає авіаудару на відстані кілометра за російським кордоном.

росіяни використовують артилерію, щоб завдати удару по українських підрозділах підтримки за 3 км на захід від Суджі.

російські безпілотники атакують пару українських вантажівок на північ від Суджі, але на відео не видно наслідків удару.

З якихось причин Україна атакувала палаючий російський MRAP іншим безпілотником.

Харківщина. Україна все ще займає ліси на захід від Журавлівки і на кілометр вглиб росії. росіяни обстрілюють ліс артилерією, термобаричними снарядами, ракетами та авіаударами.

Один батальйон 3-ї штурмової бригади зупинив чергову російську атаку.

Західна Луганщина. На півночі цього сектору українські контратаки не змогли протистояти російським атакам. "Незважаючи" на втрату великої кількості техніки, росія тепер має двокілометровий коридор до річки Оскіл. За 14 км на північ росіяни знищили понтонний міст. Ось відео авіаудару по Зеленому Гаю.

Хоча батальйон 3-ї штурмової бригади звільнив половину Невського, стався частковий розвал фронту – спочатку на південь від цього населеного пункту, а потім і на північ.

росія змогла підняти прапор у селі Новосадове, на півдорозі між Невським і Тернами.

Авіаудар по Тернах.

Бахмут. Минулого тижня жодна територія в Часовому Яру не перейшла з рук в руки, а це означає, що росія все ще має три плацдарми над каналом.

Торецьк. Україна відвоювала квартал у центрі Торецька, а згодом – значну територію на півдні. Як і в Бахмуті торік (і як це робить "Хезболла" у багатьох місцях на півдні Лівану), ЗСУ закладають вибухівку в будівлях і підривають її, коли туди входять росіяни. Українці також продовжили атаки з безпілотників на піхоту і самохідну артилерію.

28-ма бригада вже тривалий час дає відсіч росіянам на північ від Торецька, і один з іноземних добровольців бригади каже, що йому трохи шкода росіян. Вони роблять основи і багато дрібниць правильно. Ось відео, на якому вони воюють з оборонних позицій. Зверніть увагу на якість їхніх окопів і на те, скільки у них верхнього захисту. Минулого тижня командира 28-ї бригади підвищили до начальника штабу командування безпілотних систем.

Покровськ. 15-та Кара-Дагська бригада Нацгвардії продовжувала завдавати ударів по росіянах. Однак вона не змогла продовжувати оборону, коли її шляхи постачання були майже відрізані росіянами, які обійшли місто з півдня і дійшли до Вишневого. Частина бригади була відрізана і змушена евакуюватися під вогнем. Не всім вдалося втекти, деякі потрапили в полон.

210-й батальйон, який утримував Гірник, мав добрі відносини з 59-ю бригадою, коли був прикріплений до неї. Коли 59-ту замінили на 110-ту, зв'язок і підтримка з новою бригадою припинилися, що ускладнило утримання батальйоном Гірника, який зараз контролюється росією.

Відео вуличних боїв у Новогродівці. Також у районі Новогродівки один солдат 425-го батальйону зупиняє російську штурмову групу (зверніть увагу: відео не показує, що сталося потім, що може бути важливим, враховуючи появу ще одного, невідомого солдата, у правому верхньому куті...)

Ми бачили це раніше: якщо не можна стріляти по росіянах, що наближаються, то підвал з отвором – це не бункер, а могила. росіянин безперешкодно підходить до могили на шахті на північ від Новогродівки і кидає вибухівку туди, де, за повідомленнями, ховалися українці. Щоб отримати уявлення про те, що робить вибух всередині закритої позиції, дивіться розділ "Проєктування окопів".

Четверо українських солдатів, які потрапили в полон, були вбиті росією.

Успенівка. Обстріли та масовані атаки дозволили росії просунутися до п'яти кілометрів у деяких місцях. Цей сектор нестабільний, і просування росіян в одному місці полегшує їм просування в іншому.

46-та бригада, що захищає Курахове, знищила дві з 11 одиниць техніки, яку росія використовувала під час штурму. Невелика кількість знищених машин свідчить про нестачу боєприпасів. На полях перед містом росіяни випустили численні термобаричні ракети.

Ракетні та бомбові обстріли Богоявленки з УМПК дозволили російським військам просунутися до околиць села, а потім і в саме село.

Запоріжжя. На сході Запоріжжя за останні два тижні росія змогла просунутися на 4 кілометри. Без сумніву, це "небагато", але це значно полегшує життя росіянам в районі Курахового.

Крим. Безпілотник пошкодив російський радар під Оленівкою.

Чорне море. російський вертоліт переслідує український надводний корабель з ракетою ППО.

Як повідомляється, цього тижня росіяни втратили бойовий гелікоптер Ка-29 та його екіпаж.

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