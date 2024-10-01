Генштаб знову наступив на ті самі граблі. Про ротацію та вивід 72-ї бригади з Вугледара – Том Купер

Том Купер опублікував бліц-аналіз ситуації на всіх фронтах російсько-української війни. Особливу увагу він приділив Вугледару. Купер знову нарікає на некомпетентність вищих офіцерів ЗСУ в Генштабі, які не могли вчасно подбати про ротацію втомленої 72- механізованої бригади та нічого не вдіяли, щоб допомогти їй безпечно вийти з майже оточеного та зруйнованого міста.

Перший день нового місяця.., але деякі речі ніколи не змінюються.

Що ж, гаразд: перш ніж "повернутися" до цієї чудової плутанини під назвою "Близький Схід", давайте зробимо коротку перевірку найважливіших "станцій" війни в Україні на сьогодні.

Повітряна/ракетна війна. Однією з найприємніших речей, яку я виявив сьогодні вранці в соціальних мережах, був твіт від когось, хто нарешті був настільки добрим (насправді: милосердним), що перевірив запаси зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) всрф.

Висновки цікаві: більшість систем, які все ще перебувають у резерві, за своєю природою є системами малої дальності, дуже мало систем середньої дальності, і ще менше систем великої дальності (хоча, так, це все відносно: С-300В все ще більше, ніж IRIS-T або SAMPs у всьому НАТО, разом узятих...) Щось на кшталт "хороших новин" полягає в тому, що маса обладнання, про яке йдеться, базується на технологіях 1970-х років; модернізація систем, про які йдеться, вимагає висококваліфікованого персоналу, якого в росії поки що бракує; в той час як 75-й арсенал вже працює на повну потужність і, таким чином, не може сильно прискоритися. При цьому залишається незрозумілим, якими є запаси ракет, що залишилися.

Я щиро вдячний за такі зусилля: на щось подібне не вистачило б ні часу, ні нервів. Вклонившись на знак подяки, можу лише сказати, що дуже чекаю на подібний огляд щодо ЗРК, якими керують Збройні сили України.

В оперативному плані... росіяни продовжують виснажувати українські ЗРК, щоночі закидаючи в повітряний простір України ударні БПЛА "Шахед". Головною новиною у цьому контексті є те, що тепер деякі з Шахедів також оснащені системами StarLink.

Своєю чергою вчора рано вранці українці завдали удару по складу зберігання ракет "Кинджал" на авіабазі "Єйськ". Стверджують, що загинув і генерал-лейтенант Дворніков (колишній командувач російськими військами в Україні).

Курська область... 28 і 29 вересня ВДВ, розгорнута навколо меншого виступу на західній стороні, в районі Глушково, провела кілька контратак на Веселе: втратила кілька БМД і відступила.

На схід від Корєнєвого ЗСУ продовжували покращувати свої позиції на пагорбах над Крем'яним, Шептухівкою та Каучуком. Звідси легше підривати все, що росіяни намагаються відправити в бік залишків 810-ї окремої бригади морської піхоти, оточеної в районі Крем'яного, наприклад.

Зі східного боку... з'явилися відео, що підтверджують контроль ЗСУ над Камишівкою: "дуже дивно", враховуючи, що ЗСУ контролює дорогу на Льгов на захід від неї і пагорби на схід від неї вже щонайменше чотири тижні... З південного боку... ну, вибачте, не можуть не викликати посмішку повідомлення про те, що росіяни "повернули "Уланок": це сталося ще два тижні тому, а "відео підтвердження" з'явилося тільки зараз. Інакше вони не змогли б штурмувати і відвоювати Борки...

Харківщина... Судячи з українських повідомлень, комусь із супермозків, чи то московських "тупоголових командирів", чи то в штабі ОК "Південь", спало на думку відправити механізовану штурмову групу 82-го мотострілецького полку у складі 17 МТЛБ, 3 ББМ та понад 100 чоловік особового складу в атаку на (руїни) Агрегатного заводу у Вовчанську. Яке ж було здивування, коли ЗСУ розгромили цю комедію, а тим часом зачистили розкиданих вцілілих. Відео, що вийшли в результаті, повні частин тіл, тому, можливо, вам краще перестрибнути через наступні "ілюстрації"...

"Приємно" бачити, що всрф "засвоїла" всі уроки 2,5 років, останніх 10 років, а потім і Грозного: сама по собі ідея цієї операції гідна не менше, ніж Пуддінга.

Куп'янськ-Сватове... росіяни продовжують штурм Кругляківки: 115-та мехбат ще тримається. Ні Дональд Гілл, ні я не розуміємо однієї речі про ЗСУ тут, і в кількох інших секторах: чому немає контратаки у фланг росіян? Звісно, завдяки своєму проникненню в Піщане, росіяни забезпечили собі вищі висоти на північ від цього села. Але це не повинно означати, що по них неможливо вдарити з підконтрольних ЗСУ висот з південного боку. І все ж, ЗСУ не пересуваються сюди: просто утримують позиції. Так само, як і в багатьох інших випадках. Принаймні, таке враження складається: єдині дві бригади ЗСУ, які проводять регулярні тактичні контратаки, – це 3-я штурмова і 47-а мехбригада. Якщо це намагаються робити інші підрозділи, то результати безглузді, лобові контратаки без жодного виграшу, що призводять лише до власних втрат, а генералам – до позбавлення від "неприємних" підлеглих...

Торецьк і Покровськ... бої там не вщухають, а ЗСУ перебувають під масованим тиском. Тим не менш, росіяни насправді не наступають. Навпаки: у Торецьку вони все ще намагаються прорватися по вулиці Центральній; а на схід від Покровська, після того, як вони захопили більшу частину Гродівки, Красного Яру та Новогродівки, вони не наступають.

Наміри росіян щодо Селидового тим часом зрозумілі: до них дійшло, що вони не зможуть взяти його фронтальною атакою, і тому зараз атакують на північ і південь від нього, але в західному напрямку. Очевидно, намагаючись взяти в кліщі бригаду "Кара-Даг".Атаки росіян на Гірник, Острівське та Курахове за останні кілька днів характеризуються, насамперед, ще більшими втратами в живій силі та бронетехніці.

Вигляд підірваного Т-90М, який спочатку підірвався на міні, а потім був покинутий екіпажем, який залишив люки відкритими – так що українцям було легше підірвати його з одного FPV...

Вугледар... Це тим часом дуже нагадує кінець битви за Алеппо восени 2017 року. Хіба що погода трохи краща: ще не холодно...

Дійсно, зараз навіть ряди 72-ї мехбригади розпадаються.По суті, росіяни продовжили наступ з трьох боків (з напрямків Водяного, Пречистівки та Павлівки). Що найгірше, і як пояснюється тут, вихід тим часом знаходиться під постійним артилерійським та мінометним обстрілом. Тобто те, що залишилося від 72-ї, все ще перебуваючи у Вугледарі, має величезні проблеми при спробі вийти. Як завжди, евакуація відбувається невеликими групами, але з 10 осіб (в середньому) в кожній групі, вийти вдається лише 3-4...

Позашляховик ЗСУ, знищений російськими FPV-дроном приблизно за 1000 м на північ від Вугледара два дні тому.

Не дивно, що росіяни присутні у східній частині міста, а 5-а танкова і 37-а мотострілецька дивізії, схоже, перебувають у процесі входження і в західну частину міста.

Не хвилюйтеся: нікому з української сторони не спало на думку ввести хоча б один свіжий батальйон, провести якусь контратаку (наприклад, на північний фланг російського наступу на Вугледар з боку Пречистівки) аби допомогти витягти 72-гу. Навіщо це робити, коли у 72-ї тим часом закінчується продовольство, медикаменти та пальне, і, схоже, вона була змушена залишити велику кількість поранених, які потребують евакуації?

Замість цього, на тлі хаосу, що виник, Генштаб займається заміною командира бригади на полковника Олександра Охріменка (який наразі є командиром одного з механізованих батальйонів бригади). Ймовірно, тому, що в кращих традиціях ЗСУ, типова українська дріб'язкова боротьба вже йде повним ходом.

Наприклад, "офіцери 72-ї" мали б скаржитися, що саме Мар'яна Безугла "неправильно повідомила про ротацію цієї бригади як про відхід", причому зробила це публічно, тим самим давши росіянам знати про зручний момент у часі. Після цього врсп перекинули підкріплення і атакували, і саме тому (зруйноване) місто зараз не витримує удару...

Панове, на якій планеті ви жили ще тиждень тому?

Для орієнтації: ніхто як я не знав про заплановану ротацію (принаймні) десь 20-22 серпня (вибачте, не пам'ятаю точно). Гаразд, я не повідомляв про це публічно, але: якби я знав про це, як ви думаєте, наскільки "безпечним" був цей план від російського ГРУ?!?

І який ідіот все ще думає, що це перший раз – коли-небудь, коли-небудь, коли-небудь – росіяни атакували під час планової ротації підрозділів ЗСУ?

Вибачте, але: я вже ситий по горло цією нісенітницею. Це все одно, що кричати глухому, що за його спиною небезпека, а потім дивуватися, чому він не відреагував вчасно.

Якщо це взагалі можливо, то мені просто цікаво почути, наскільки сильно хтось там прагне звалити всю провину на Безуглу і таким чином позбутися одного з найгучніших критиків системної некомпетентності Генштабу? Тому що я просто не можу повірити, що якийсь серйозний, професійний військовий офіцер намагається пояснити, що Безугла тепер несе відповідальність за системну некомпетентність і слабку внутрішню безпеку у вищих ешелонах ЗСУ.

А як щодо того, як легко можна було б уникнути цієї катастрофи, якби Генштаб виконував свою роботу? Наприклад, подбати про вчасну ротацію повністю виснаженої 72-ї мехбригади? Або написати цю кляту нову доктрину, щоб всі офіцери ЗСУ були підготовлені відповідно до досвіду цієї війни, а не на основі 70 з гаком років радянського досвіду Другої світової війни – і не виникало б проблем при кожній черговій ротації підрозділів?

Нарешті: чи справді "ми" повинні "обговорювати" все це публічно, місяцями, знову і знову – тому що інакше ніхто ніколи не візьметься за реформування цього бардаку, відомого як Генштаб і ЗСУ? Чи як?

...а потім дивуються, чому в масі бригад ЗСУ не вдається залучити достатню кількість добровольців...

Джерело