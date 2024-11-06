Ендрю Таннер традиційно розглядає геополітику у своєму тижневому огляді. Цього разу він повністю сконцентрувався на виборах у США. Хоча він опублікував огляд у день виборів, Таннер доволі точно спрогнозував їхні результати та можливі кроки кандидатів. Відчувається, що експерт не сумнівається у перемозі Трампа. Тож ця перемога має розв'язати руки Байдену і його адміністрації для допомоги союзникам. Якщо ж вони не підуть на це, Таннер вважає їх не меншою загрозою для Конституції США, як і самого Трампа.

Похмуро кумедно спостерігати, як цей виборчий цикл розвивається майже так, як я прогнозував кілька місяців тому, а також, у набагато ширшому сенсі, з того дня, коли Байден був оголошений переможцем у 2020 році. Якщо не брати до уваги численні катастрофи за кордоном, гра в Рузвельта без законодавчої більшості була або ознакою дивовижної пихи, або дурості, або частиною якоїсь дивної змови, спрямованої на дискредитацію прогресивної політики протягом цілого покоління.

Після закономірного швидкого зростання підтримки в опитуваннях, коли Байден вибув і їй вручили номінацію, Гарріс незабаром досягла межі своєї публічної привабливості, як це робили кандидати від Демократичної партії на кожних виборах відтоді, як я маю право голосу. Після завершення основних заходів, таких як з'їзди та дебати, і після того, як ЗМІ вирішують, який наратив застосувати до кожного кандидата, основні республіканські та демократичні табори здебільшого розходяться по своїх куточках. Більш вільно афілійовані групи налаштовуються наприкінці жовтня, щоб вирішити, хто з більшою ймовірністю просуватиме інтереси їхньої спільноти. Цей процес є складнішим для демократів через тісний зв'язок між вищою освітою, доходами, споживанням медіа та партійним світоглядом у країні, де більшість людей не мають вищої освіти.

Абсолютно невидима для ЗМІ, величезна мозаїка спільнот бомбардується часто суперечливими повідомленнями. Сучасні маркетингові технології ділять усіх на маленькі групи, які визначаються тим, якому контенту вони (начебто) віддають перевагу, тож кандидати намагаються приєднатися до якомога більшої кількості сумісних груп. Третина виборців, які мають право голосу, не буде охоплена, як продемонстрував 2020 рік, що, ймовірно, стане рекордом явки на багато наступних циклів.

Наскільки ефективно кожен кандидат може мотивувати членів кожної групи прийти на вибори – це єдиний фактор, який коли-небудь мав значення. Витрати на рекламу, передвиборчі візити, виступи в ЗМІ – все це розраховано на те, щоб сподобатися комусь.

Хоча витівки Трампа постійно зображуються ЗМІ як помилки, що дискваліфікують його на посаді, весь цей час саме вони найбільше сприяли розширенню його привабливості. Він ніколи не збирався перемагати демократів або всіх республіканців, тому пішов за колишніми виборцями, які не голосували. Це класична відповідь на сприйняття деякими членами суспільства того, що їхні позиції розмиваються. Правильно це чи ні, виправдано чи ні, але це породжує тиск, який має вирватися назовні. Той факт, що американцям постійно розповідають про те, якою чудовою є економіка, коли приблизно половина населення живе від зарплати до зарплати, а більша частина білих комірців виробляє мало матеріальних цінностей, є ще одним мотивуючим чинником, який пояснює підтримку Трампа.

Незалежно від того, яким виявиться остаточний підрахунок голосів, якщо тільки всі опитування не будуть історично помилковими і не будуть однаково помилковими, вибори будуть майже нічийними в кількох штатах, що вагаються, які вирішують голоси колегії виборщиків, знову ж таки, а також народні голоси теж.

Якщо ви коли-небудь були хоч якось пов'язані з демократичною частиною американської політики протягом останніх тридцяти років, такий близький результат після всього, що було кинуто проти Трампа, означає не що інше, як катастрофічний провал стратегії партії. Звивиста, майже вільна від політики кампанія Гарріс стала мікрокосмом невпинної нездатності Демократичної партії бачити себе чимось іншим, окрім як священною церквою Америки. Навіть якщо вони перемогли, вони програли.

Вагомим матеріальним доказом життя у США є те, що пиріг для більшості стає все меншим. Існують структурні проблеми, які партійність не вирішить, бо вона прив'язалася до них, як п'явка: проблеми в Америці є джерелом доходу для кожного партійного бренду, які не мають ані найменшого інтересу у їх вирішенні. Так функціонують стимулюючі структури.

Опитування – це лише індикатори, і навіть така складова метрика, як середнє значення опитувань, є тільки індикатором. Ось чому так важливо, як змінюється середнє значення з часом і траєкторія еталонних опитувань.

Щодо того, що насправді станеться, коли похибки перекриваються, опитування є поганим орієнтиром. Їхня корисність полягає у відстеженні відносного впливу медіациклів та інших ефектів, які формують або повинні формувати стратегію. Сувора правда, яку повинні визнати демократи, полягає в тому, що той факт, що результат настільки близький, означає, що щось пішло не так у кампанії Гарріс із самого початку.

Будь-яка перемога Гарріс у достатній кількості штатів буде досить вузькою, щоб викликати ще одну цілеспрямовану спробу Трампа перекреслити результат. Його люди вже докладають зусиль, з метою затягнути підрахунок голосів, особливо в Пенсильванії та Вісконсині. Судові позови неминучі, що потенційно може поставити під сумнів тисячі бюлетенів. Питання, чи втрутиться Верховний Суд, залишатиметься відкритим до завершення сертифікації на рівні штатів у грудні. Якщо Верховний суд якимось чином викине пару близьких штатів, аби жоден кандидат не набрав 270 голосів колегії виборщиків, справа перейде до Конгресу.

Сенат майже напевно повернеться до республіканців, а от Палата представників – невідомо. Результат може піти в будь-який бік, і він буде близьким, оскільки республіканці мають більше делегацій у штатах, ніж демократи, навіть якщо вони втратять більшість. Тож якщо дійде до непередбачуваних виборів, Трамп буде фаворитом.

Якби мені довелося робити ставки, я б сказав, що Трамп з невеликою перевагою отримає Північну Кароліну, Джорджію та Арізону, тоді як Гарріс ледве дотягне до Мічигану та Невади. Вісконсин і Пенсильванія можуть піти в будь-який бік, і Гарріс потрібні обидва в цьому сценарії. Найімовірніше, вона втратить один із них – опитування у Вісконсині найгірше недооцінюють Трампа, а опитування в Пенсильванії зазвичай найточніші, але також показують, що Трамп має дуже невелику перевагу.

Це означає, що остаточний результат, ймовірно, не буде відомий щонайменше до вихідних, а можливо, і набагато довше. Загальний показник того, чи були опитування помилковими чи ні, стане зрозумілим, коли в ніч виборів з'являться результати з Джорджії, Північної Кароліни та Арізони, завдяки тому, що ці (червоні) штати обробляють бюлетені, які надходять до дня виборів, на відміну від (синього) "іржавого поясу", який з якихось причин чекає, доки всі проголосують. Штати "іржавого поясу" мають іншу демографічну ситуацію, і в минулому опитування там були більш нестабільними, тому першою інформацією про те, як пройшли вибори, будуть дані екзит-полів.

А після того, як все це закінчиться? Якщо Трамп прийде до влади, мій постійний прогноз полягає в тому, що демократи перейдуть до режиму Віші, незабаром навчившись жити з фашизмом, авторитаризмом, чи як би вони не вирішили це назвати. Це може залежати від того, як він переможе. Якщо шляхом легального маневрування, є шанс, що люди в багатих і густонаселених прибережних штатах, які голосують майже 2 до 1 проти Трампа, вимагатимуть якогось осмисленого опору. Зрештою, хто сказав, що майбутні юридичні махінації не відбуватимуться на кожних наступних виборах? Загроза мирній передачі влади – це небезпечний шлях.

Річ у тім, що США є федеральною державою, і штати мають багато зарезервованих повноважень і стимул захищати їх, якщо їм загрожує небезпека. Насправді немає Червоної чи Синьої Америки, а є близько пів дюжини протокраїн, кожна з яких хоче інтерпретувати Конституцію відповідно до власного смаку. Це може призвести до відокремлення, але не до громадянської війни. Навіть штати можуть розпастися на округи. Чесно кажучи, США не завадило б дещо змінити свої внутрішні кордони.

Але так чи інакше, протягом наступного тижня чийсь блеф буде викрито по-справжньому. Схоже, розпочався політичний перерозподіл. Раґнарок Четвертої Америки розпочався.

Україні та іншим союзникам Америки, на жаль, доведеться адаптуватися і швидко. Емоції, які відчуває сторона, що програла, найімовірніше, призведуть до вимог сильного опору в Конгресі, а значний розкол у Палаті представників плюс блокування Сенату свідчать про те, що нова допомога Україні може так і не з'явитися.

Трамп навряд чи відмовиться від України, як дехто побоюється, з тієї простої причини, що він буде власником, що б не сталося. путін навряд чи погодиться на поступки, яких вимагатиме Трамп, що призведе до відсутності угоди. Тоді Трамп може відреагувати, збільшивши допомогу Україні. Або він може просто піти і розбомбити Іран. Захист Тайваню точно не входить до його планів, тому що його прихильники воліють, аби чипи вироблялися у США, навіть якщо вони дорожчі та гіршої якості, а промисловість ніколи не поверне всі втрачені робочі місця в "іржавому поясі".

У випадку з Гарріс діапазон результатів набагато вужчий, але в кінцевому підсумку, ймовірно, призведе до того ж результату. Цілком ймовірно, що вона просто продовжить політику Байдена, оскільки вона демонструє всі ознаки гравця команди, який буде підштовхуватися до зосередження на Китаї. Швидке збільшення допомоги можливе, але малоймовірне, оскільки Гарріс захоче витратити пів року на зустрічі з усіма світовими лідерами та проведення самітів. Її законодавчий порядок денний буде домінувати на початку роботи її адміністрації, оскільки радники вже міркуватимуть про проміжні вибори.

У ймовірної близькості виборів є один позитивний момент: як тільки закриються виборчі дільниці, Байден більше не матиме жодних виправдань, аби стримувати потік допомоги Україні, поки він ще в змозі її надіслати. Навіть якщо переможе Гарріс, ризик зіткнутися з проблемами при проходженні майбутньої допомоги через Конгрес настільки високий, що звичайна норма нічого не робити на зовнішньополітичній арені під час перехідного періоду навряд чи спрацює.

А якщо переможе Трамп, то після того, як Байден і Гарріс місяцями називали його фашистом, було б вкрай ганебно і безвідповідально з боку Байдена і Гарріс не зробити все можливе, щоб зв'язати йому руки. Раптове військове розгортання, екстрені поставки спорядження союзникам – все, що завгодно.

Якщо, звичайно, все це не було лише дешевою риторикою, спрямованою на перемогу на виборах. Доведіть, що я помиляюсь, демократи. Якщо ви цього не зробите, ви становите майже таку ж загрозу для Конституції, як і Трамп.

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