Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare

Розслідувачі з проєкту VSquare проаналізували документи, отримані в результаті витоку з російського Агентства соціального проєктування, одного з інструментів ідеологічної та пропагандистської війни росії проти світу. Вони на кількох прикладах представили, як російська інформаційна війна розгортається для впливу на вибори, громадську думку та зменшення підтримки України. Масштаб вражає.

Витік внутрішніх документів з підконтрольного кремлю пропагандистського центру демонструє, як добре скоординована російська кампанія підтримувала ультраправі партії на виборах до Європейського парламенту та поширювала дезінформацію через соціальні мережі, щоб підірвати підтримку України. Про це йдеться у розслідуванні VSquare.

Соціальне проєктування в дії. Як працює кремлівська фабрика спотворення сенсів

У відео, що нагадує трейлер фільму, керівник секретного пропагандистського проєкту росії Ілья Гамбашидзе знімає сонцезахисні окуляри і сідає за комп'ютер, одягнений у камуфляжну толстовку з написом "російські ідеологічні війська" на рукаві. На екрані миготить текст: "Виробництво наративів, створення контенту, 300 ЗМІ, 20 аналітичних центрів..." Відео, що є частиною витоку інформації з російської ІТ-організації "Агентство соціального проєктування", схоже, призначене для партнерів, зацікавлених у їхніх послугах з інформаційних операцій.

"Гамбашидзе відповідає за численні проєкти у різних країнах", – повідомило джерело, пов'язане з розвідкою Євросоюзу. Організація і Гамбашидзе вже перебувають під санкціями як в ЄС, так і в США.

На тлі повномасштабної війни, що триває в Україні, кремль став ключовим клієнтом Агентства соціального проєктування. Нещодавно Міністерство юстиції США та ФБР виявили, що російські чиновники, включно із Сєргєєм Кірієнко, керівником апарату адміністрації президента росії, якого часто називають правою рукою путіна, брали участь у кількох зустрічах з Гамбашидзе в рамках проєкту. (VSquare викрила його роль у нагляді за операціями впливу в попередній серії розслідувань #KremlinLeaks). Софія Захарова, ще одна співробітниця адміністрації путіна, також є частою учасницею цих зустрічей.

"У період з квітня 2022 року до квітня 2023 року Гамбашидзе робив нотатки, пов'язані з щонайменше 20 зустрічами в адміністрації президента росії", – стверджується в американських свідченнях під присягою, посилаючись на кілька документів, які тепер також доступні VSquare.

Витік документів, що складаються з тисяч файлів з серверів SDA, отримали Delfi Estonia, Süddeutsche Zeitung, NDR і WDR, які поділилися даними з міжнародними партнерами: De Standart, NRC, Schemes, Shomrim, DR, Profil, Dossier Center, FRONTSTORY.PL та VSquare. Останні файли ФБР про російські операції впливу відповідають даним витоку і називають SDA "компанією зі зв'язків з громадськістю, що спеціалізується на виборчих кампаніях, з глибокими зв'язками з російським урядом".

Витік показує, як АСП працює як центр психологічної війни. Його "армія" складається не з солдатів, а з творців мемів та інтернет-тролів. Згідно з внутрішніми документами, в агентстві працюють "ідеологи", "коментатори" та "оператор ботоферми".

Масштаби виробництва дезінформації вражають. У витоку звіту стверджується, що за перші чотири місяці 2024 року армія ботів АСП, яку охрестили "російською цифровою армією", згенерувала 33,9 мільйона коментарів. Вони також стверджують, що створили 39 899 "одиниць контенту" в соціальних мережах, зокрема 4 641 відео та 2 516 мемів і графічних зображень.

Встановлюються чіткі квоти. Наприклад, в одному проєкті, орієнтованому на Німеччину та Францію, квоти були такими: "Мультфільми – 60 одиниць. Меми – 180 одиниць. Коментарі до статей – 400".

У витоках документів є сотні прикладів мемів, деякі з яких були створені карикатуристами, що працюють на АСП.

У внутрішніх дискусіях причетні до цього особи не соромляться визнавати, що вони продукують фейкові новини та дезінформацію. Вибори в Європі та США є основною мішенню.

"Вибори до Європейського парламенту відбудуться влітку 2024 року. Наближаються критичні віхи у 2024 році, включно з виборами до Бундестагу та президентськіми виборами у США. Результати цих кампаній значною мірою визначатимуть майбутню санкційну політику Заходу щодо росії та підтримку України", – йдеться в одному з документів, який окреслює фокус цих інформаційних операцій.

росіяни зберігають оптимізм щодо зміни громадської думки Заходу щодо України.

"Громадська думка в цільових країнах проєкту поступово рухається в бік зменшення або повного припинення підтримки України", – йдеться в документі.

Файли, що потрапили в мережу, містять детальні звіти про тисячі фейкових коментарів, зроблених у різних країнах, а також інструкції про те, як створювати такі коментарі.

"Напишіть коментар від імені 38-річної німкені, яка вважає, що Німеччина втрачає своє основне джерело доходу: промисловість і сильну економіку – ми повинні припинити витрачати гроші на Україну і повернутися до дешевих російських енергоносіїв!" – йдеться в одному з документів, який пропонується як інструкція.

Подібні інструкції були написані для "коментаторів", орієнтованих на американську аудиторію: "Напишіть коментар на 400 символів від 38-річної американки, яка вважає, що військову допомогу Україні та Ізраїлю потрібно скоротити. Зеленський марнує гроші платників податків!"

Подібний наратив був створений для польського онлайн-простору: "Напишіть коментар на 400 символів від 38-річної польки, яка вважає, що уряд винен у зростанні цін на продукти харчування в країні. Польща заграє з Україною, вона дозволила мільйону українських мігрантів оселитися в Польщі, працевлаштуватись і отримувати допомогу, вона навіть не може вирішити українське зернове питання, щоб захистити своїх фермерів! В результаті страждають прості громадяни, які люблять цю країну і платять податки. Це ні до чого доброго не призводить!"

"Українське зернове питання", згадане в коментарі, було значно посилене російською пропагандистською машиною напередодні виборів до ЄС, ймовірно, щоб посіяти розкол між Польщею та Україною і підірвати солідарність з Україною.

Підрив Європейського парламенту. Одна з кампаній кремлівських тролей та ботів

Однією з цілей російських операцій впливу, згідно з витоками, є підтримка ультраправих партій у Західній Європі в надії на те, що ці партії виступатимуть проти допомоги Україні та санкцій проти росії. Згідно з документами, російські оперативники вважали, що успіх ультраправої парламентської групи "Ідентичність і демократія" (ID) в Європарламенті піде на користь росії. (Група була розпущена після європейських виборів).

"Пропозиція: провести комплексну контркампанію проти ліберальних глобалістів, їхньої платформи та яскравих представників напередодні виборів до ЄП у країнах з найбільшим представництвом у цьому виборчому органі – Німеччині, Франції, Іспанії, Італії, Польщі", – йдеться у проєкті документа, що готувався до виборів. У ньому також зазначається, що більше половини місць у Європарламенті належать цим країнам, що робить їх ключовими мішенями.

У документі окреслено чотири ключові наративи для просування. Наприклад: "Ліберали і глобалісти поширюють страх і хочуть, щоб ми панікували. Ми повинні боятися війни, кліматичних катастроф, вірусів, російського нападу. Через страх вони прагнуть нашої покори. Крім того, вони прагнуть використати протиріччя навколо сімейних цінностей, прав ЛГБТ, а також економічну невизначеність, спричинену війною, в енергетиці та сільському господарстві".

Інструментарій для досягнення цих цілей включає: роботу в коментарях; меми, відео, карикатури; теми в соціальних мережах; фейки, стріт-арт.

Кілька документів підтверджують, що АСП була особливо активною в Німеччині, підтримуючи ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

"Наш лідер громадської думки став заступником лідера фракції АдН!" – йдеться в одній із російських доповідних записок, хоча в ній не уточнюється, про кого саме мова.

росіяни також зазначають, що передвиборча програма AfD на 2024 рік може розглядатися як ключовий російський стратегічний наратив: "Варто зазначити, що в програмі AfD на виборах 2024 року йдеться про те, що причиною конфлікту в Україні є "домінування неєвропейських держав". Ці держави звинувачуються у "втягуванні європейських країн у конфлікт", – йдеться в проєктному документі.

Для досягнення цих цілей пропонуються тези. Наприклад: "США ведуть економічну і гібридну війну проти росії за рахунок Німеччини. Антиросійські рішення НАТО і ЄС шкодять насамперед німцям".

Метрики успіху у Франції схожі: "Національне об'єднання" (раніше відоме як "Національний фронт") має набирати 20%, а "кількість французів, які не хочуть жертвувати своїм добробутом заради перемоги над росією/заради України, має перевищувати 44%".

Після європейських виборів АСП оцінило свій успіх. У своєму післявиборчому аналізі агенство звернуло увагу на збільшення представників правих у Європарламенті: "Отже, можна констатувати серйозний успіх кампанії у соціальних мережах".

Однак той самий документ попереджає, що успіх ультраправих в Європарламенті не обов'язково означає успіх для росії. Як застережливий приклад наводиться "яструбина" позиція Джорджії Мелоні (вона була активною прихильницею України) і зазначається, що підтримка Марін Ле Пен також не позбавлена ускладнень, оскільки Ле Пен публічно аплодувала Зеленському під час його візиту до Парижа, що не залишилося непоміченим для росіян.

"В цілому, однак, загальний успіх ультраправих на виборах до Європарламенту сприймається у світі як успіх російської зовнішньої політики і, ба більше, російської пропаганди", – йдеться в документі.

Реєстр фейків та двійників. Як відбувається поширення фейків для корисних ідіотів

АСП, як зазначає VSquare, не лише генерує коментарі для неіснуючих 38-річних жінок у Німеччині та Америці. Його співробітники також фабрикують українські документи та офіційні цитати для поширення через ЗМІ. Наприклад, АСП створило підроблені документи та цитати, пов'язані з катастрофою літака Іл-76 у Бєлгороді в січні 2024 року. російська пропаганда тоді стверджувала, що цей літак перевозив 65 українських військовополонених, і звинувачувала Україну у його збитті. Ці "фейки", як їх називає саме ГРУ, були створені для того, щоб переконати громадськість у тому, що Україна приховує цей факт. У документі під назвою "Реєстр фейків і двійників" детально описано 73 випадки, коли АСП створювало дезінформацію для розповсюдження.

"Наша нова команда сфабрикувала історію про викрадення дітей. Американці серйозно її опублікували. Це успіх!" – хвалилася Софія Захарова, яку пов'язують з адміністрацією президента росії. Це випливає з протоколу засідання АСП від вересня 2023 року.

За кілька тижнів до цієї зустрічі в телеграм-каналах почала поширюватися інформація про українських дітей, органи яких продають у Dark-Net. У деяких повідомленнях, що просочувалися через соціальні мережі, звинувачувався "київський режим", який організовував евакуацію дітей. Це твердження мало на меті віддзеркалити звинувачення, висунуті Міжнародним кримінальним судом проти путіна та керівника російської програми депортації дітей в Україні Марії Львової-Бєлової.

Незабаром цей дезінформаційний наратив поширили навіть деякі американські політики, зокрема представниця Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, конгресвумен від штату Джорджія.

Команда АСП також висвітлює діяльність Грін у документі, орієнтованому на США, пояснюючи, як їхні інформаційні операції підхоплюються впливовими фігурами в Америці. Документ містить посилання на статтю з Breitbart, ультраправого американського ЗМІ, в якій Грін стверджує, що зброя, поставлена Сполученими Штатами в Україну, потрапила до Хамасу.

У цьому ж документі вказується, що зменшення підтримки України з боку США можна досягти, протиставляючи її американській економічній ситуації. "Питання "куди йдуть наші гроші?" має стати найчастішим у розділі коментарів", – йдеться в документі.

"Інша Україна". Проєкт Медведчука

Один із помітних проєктів має кодову назву "Інша Україна" і спрямований на українців у Західній Європі, росії та в самій Україні. "Інша Україна" раніше асоціювалася у ЗМІ з українським олігархом у вигнанні та близьким другом путіна Віктором Медведчуком. Витік документації свідчить про те, що цей проєкт підтримується і організовується також АСП.

Зв'язок із Медведчуком також простежується в документах, згідно з якими проєкт має на меті "позиціонувати Віктора Медведчука як послідовного борця за мирне майбутнє України". "Альтернатива війні існує. Медведчук говорить про мирний діалог як альтернативу можливій ядерній війні", – йдеться в документі.

У проєкті пропонується використовувати українську мову в пропагандистських цілях. "В інформаційному просторі має з'явитися повноцінне інформаційне агентство, орієнтоване на українців і працююче в рамках ідеології "Іншої України". Це джерело має забезпечити лояльність "нових російських українців" до президента росії та активну підтримку його політики".

Далі представлена розгорнута таблиця з детальним медіапланом: які тексти, відео, інфографіка та фото мають бути створені й оприлюднені, а також як часто. Наприклад, інструкція закликає до коментарів на підтримку і захист, а квота встановлена в 300 коментарів на день.

За даними української прокуратури, а також європейських служб безпеки, Медведчук також пов'язаний зі скандалом навколо "Голосу Європи": депутатам Європарламенту платили за поширення російської пропаганди; деякі з них брали участь у заходах, організованих проросійським ЗМІ "Голос Європи", яке використовувалося для перекачування грошей. Після того, як були заарештовані пов'язані з мережею особи в Чехії та Польщі (де влада конфіскувала 48 500 євро і 36 000 доларів), на видання і пов'язаних із ним бізнесменів були накладені санкції з боку ЄС. Пізніше бельгійська поліція провела обшуки в офісі Європарламенту і приватному будинку помічника депутата ЄП, який працював на ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" й отримував російські гроші через мережу "Голос Європи".

Джерело в розвідці ЄС стверджує, що обидва проєкти насправді були підготовлені в кремлі.

"Інша Україна" та "Голос Європи" були розроблені на початку 2023 року в Адміністрації президента росії, в офісі Сєргєя Кірієнко", – стверджує джерело.

Центр інформаційних операцій у Калінінграді. Окремий вплив на країни Балтії, Польщу та Німеччину

У документі під назвою "Проєктний офіс інформаційних операцій в країнах Балтії" АСП розглядає можливість створення в Калінінграді центру, який би орієнтувався на країни Балтії, Польщу та Німеччину.

"Завдяки своєму географічному положенню та історичним культурним зв'язкам з Європою Калінінградська область є найбільш зручним плацдармом для організації та проведення інформаційних операцій в країнах ЄС", – йдеться в документі.

Серед завдань проєкту – поширення російських наративів; вплив на політичні та економічні рішення; вплив на виборчі процеси; формування груп і мереж прихильників; просування інтересів російського бізнесу; створення системи просування російського порядку денного в ЗМІ та соціальних мережах.

Документи окреслюють структуру нової інституції, включно з такими підрозділами, як аналітичний моніторинговий центр і контент-центр, відділ інформаційних технологій та інформаційної безпеки, центр правової експертизи та бюро перекладів.

У кількох документах згадується Польща – одна з головних мішеней для маніпулятивних зусиль АСП. Серед них – записка про ймовірні результати виборів до Європарламенту. АСП також моніторить польський медіапростір і шукає заяви, що розколюють суспільство. В одному з таких звітів цитується Кшиштоф Босак, віцеспікер Сейму і лідер ультраправої "Конфедерації", чиї заяви щодо Ізраїлю спровокували публічну сутичку з ізраїльським послом у Польщі.

Решта світу в полі зору. Планування операцій в Ізраїлї, Мексиці, Центральній Азії

Як наголошує VSquare, наведені вище приклади – це лише частина діяльності АСП. У різних країнах проводяться численні кампанії з різними цілями. У свідченнях Мін'юсту згадуються чотири різні проєкти, спрямовані лише на США.

Окрема від "Іншої України" кампанія пропонує розділити Україну на 20 регіонів і підготувати інформаційні операції для кожного з них. "50 000 коментарів у 20 регіонах України на місяць", – йдеться в документі.

Ще однією мішенню є Ізраїль.

"Наразі ситуація в Державі Ізраїль видається дуже сприятливою для запуску серйозного проєкту з впливу на громадську думку. Метою такого впливу має стати виривання Ізраїлю із загального західного антиросійського порядку денного", – йдеться в проєктному документі під назвою "Нормальний Ізраїль". Знову ж таки, передбачені квоти на коментарі, тексти і меми.

"Записи АСП також свідчать про планування кампаній, спрямованих на іноземні країни, включно з Мексикою та Ізраїлем, з наміром вплинути на пов'язані з ними етнічні або релігійні групи, які проживають у Сполучених Штатах", – йдеться у свідченнях Мін'юсту США під присягою.

Окремі цілі визначені для Східної Європи та Центральної Азії.

Про необхідність "нейтралізації зовнішнього тиску на політичне керівництво цих країн шляхом мобілізації громадськості на підтримку ініціатив, які суперечать інтересам США та їхніх союзників" йдеться в документі щодо Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Киргизстану, Узбекистану і Туркменістану. "Така мобілізація має здійснюватися шляхом інформаційного впливу на національні аудиторії", – зазначається в документі.

Автори: Мартін Лайн – Delfi, Естонія. Анастасія Морозова – журналістка-розслідувачка з Варшави у VSquare та Frontstory.pl. Раніше співпрацювала з провідними медіа в Україні (Радіо Свобода, Слідство.інфо). Була номінанткою на премію Grand Press Award (2022) та лауреаткою Novinarska Cena 2022.

Джерело: VSquare