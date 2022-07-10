God Save the King. Згадуємо сльози, овації та другі шанси найшляхетнішої легенди тенісу Роджера Федерера

Хорватія. Червень 2019 року. Фіналом тенісного Вімблдону. Це був рекордний за часом в історії англійського турніру фінал, який тривав 4 години 57 хвилин. Роджер Федерер у п’ятисетовій битві проти Новака Джоковіча подавав на матч, але не використав свій шанс взяти 21 турнір "Великого Шолому" й, у підсумку програв поєдинок. При цьому рахунок п’ятої партії був 13:12 на користь серба. Це був останній шанс неймовірного Роджера виграти мейджор. Після цього геніальний Федерер ще декілька разів намагався повернутися на вершину. Але не судилося.

І ось 15 вересня 2022 року гравець, який змусив полюбити теніс неймовірну кількість глядачів не лише за свої перемоги та рекорди, за свій універсальний стиль гри, а за взірець поведінки на корті та повагу до всіх суперників, оголосив про завершення своєї фантастичної кар’єри. І хоча Ноле та Рафа вже випередили Роджера за кількістю перемог на турнірах Великого Шолому, але все одно саме неперевершений швейцарець для багатьох є та залишиться найкращим тенісистом в історії.

Овація скрізь сльози. Легендарний тенісист офіційно попрощався з професійним спортом

Востаннє Федерер вийшов на корт 23 вересня в Лондоні на виставковому турнірі "Кубок Лейвера", який сам же Роджер і заснував, у парі зі своїм чи не головним суперником протягом кар’єри - Надалем. І тут було неважливо, що найвеличніші поступилися. Тут ми побачили, як плаче не лише сам Роджер, а й Рафа Надаль, які засмучені Новак Джокович та переможець нашого героя в олімпійському фіналі Лондона - британець Енді Марей. Як визнають велич Федерера тренери команд Європи та іншого світу - легендарні Бьорн Борг та Джон Макінрой. Як дякує за неймовірну кар’єру мабуть своєму найвеличнішому наступнику ще одна тенісна легенда Род Лейвер. Як визнають, що саме Роджер надихнув їх на заняття тенісом представники нового покоління Стефанос Циціпас, Кааспер Рууд та Маттео Берреттіні та яку овацію зі сльозами на очах влаштували своєму кумиру вболівальники. Так що в цей день був дуже засмучений через те, що більше не побачить неперевершену гру Федерера, весь тенісний світ.

Джерело: twitter.com/LaverCup

Федереру 41 рік, він є 20-кратним чемпіоном турнірів "Великого шолома". Найкращий тенісист світу за рейтингом ATP в 2004, 2005, 2006, 2007 і 2009 роках. Протягом професійної кар'єри тенісиста виграв 103 турніри в одиночному і 8 — у парному розрядах. Володар Кубка Девіса (2014) в складі національної збірної Швейцарії.

2008 року здійснилася одна з мрій Федерера — в Пекіні він став олімпійським чемпіоном, хоч і в парному розряді разом із Станісласом Вавринкою. У 2009 році йому вдалося повернути собі перший номер світового рейтингу. І нарешті вдалося виграти Відкритий чемпіонат Франції з тенісу й зібрати кар’єрний Шолом, вигравши усі чотири мейджори. На Олімпіаді в Лондоні в 2012-му році він виборов срібну медаль в одиночному розряді, поступившись Енді Марею.

Федерер — єдиний тенісист, який тричі вигравав одразу 3 турніри Великого шлема протягом сезону: це йому вдавалося у 2004, 2006 і 2007 роках. З вересня 2003 до листопада 2007 не програвав 2 матчі поспіль. Роджер чотири рази поспіль в 2005-2008 роках визнавався людиною року у світі спорту.

Він очолює список тенісистів за призовими, заробленими протягом професійної кар'єри, перевершивши у цьому списку американця Піта Сампраса.

Разом з тим Роджер є єдиним у світі тенісистом, який виходив у півфінал турнірів Великого шлема 23 рази поспіль. Всього зіграв 43 півфінали.

Гіперактивний Роджер. Мріяв стати футболістом, але теніс пішов легше

Роджер Федерер народився 8 серпня 1981 року у швейцарському Базелі. Батько Федерера Роберт наполовину німець, а мати Лінетт Дюран африканського походження. І саме тому тенісист наполягає на вимові свого імені не як Роже, а як Роджер. Батьки майбутньої легенди з юності вели активний спосіб життя. Вони спільно займалися тенісом та гольфом. Любов до спорту передалася і їхньому молодшому синові Роджеру. У дитинстві він був гіперактивною дитиною, будь-яку вільну хвилину витрачав на гру з м'ячем.

Джерело: twitter.com/rogerfederer

Сам Роджер в роки навчання у державній початковій школі "Нойєвельт" у Мюнхенштайні мріяв стати футболістом. У цей час прикладами для наслідування для нього були випускники цієї школи Мурат та Хакан Якіни, які стали гравцями збірної Швейцарії.

А теніс трапився лише тому, що дуже легко ця гра пішла у хлопчика. Тенісну ракетку в руки він узяв уже в три роки. Лінетт, будучи сама дитячим тренером, помітила, що в сина є здібності та віддала хлопчика до професійного наставника Адольфа Качовського. Сім'ї доводилося заощаджувати близько 30 тисяч франків на рік заради хобі свого талановитого сина. Цікаво, що Роджеру найбільше подобалося щосили лупцювати по м'ячу — так, щоб він летів якомога нижче над сіткою. В результаті багато м'ячів, звичайно, просто не перелітали на протилежну половину корту. Тоді його новий тренер, Свен Грюневельд, пішов на маленьку хитрість: він став натягувати сітку трохи вище — і таким чином навчив свого підопічного завдавати точних ударів.

Фахівці вперше заговорили про Федерера у 1996 році, після серії його блискучих перемог на юніорських турнірах. Всі відзначали його вміння чудово рухатися кортом і потужний удар. А вже через два роки, 1998-го, Роджер посів перше місце у світовій класифікації юніорів та виграв юніорський Вімблдон. Буквально через кілька днів після перемоги в Лондоні він отримав wild card у турнірі ATP Swiss Open і дебютував у професійному тенісі. Наступного року Федерер уже увійшов до першої сотні світового рейтингу, але на цьому його зростання зненацька загальмувалося.

Поводився, як ідіот. Ознаки переходу у професіонали

Зараз багато фахівців називають Федерера найбільш досконалим із технічного боку гравцем та взірцем поведінки на корті. В це важко повірити, але на початку кар’єри все було зовсім інакше.

Після того, як Роджер почав грати на професіональному рівні, з’ясувалося, що у нього серйозні проблеми з технікою. Він віддавав перевагу обміну ударами на задній лінії і, за його власними словами, буквально ненавидів виходити до сітки. Крім того, прогресу Федерера заважав його бурхливий темперамент. Молодий тенісист зовсім не вмів стримувати емоції, кидав на корт ракетки, що, звичайно, не допомагало йому сконцентруватися на грі. "Я думав, що маю випускати свою злість, що граю краще саме тоді, коли даю волю своїм почуттям, — каже Роджер. — Тепер я розумію, що поводився як ідіот. Насправді, у мене все виходить саме в той момент, коли я стримую емоції всередині".

Фото з відкритих джерел

Федерер розпочав консультації у спортивного психолога Кріса Марколлі, які тривали трохи більше року. Інші прикмети переходу в професіонали були більш символічними. Швейцарець почав відпускати волосся, в результаті відростивши його достатньо, щоб збирати в хвостик. Також він відмовився від фірмового жонглювання м'ячем перед подачею, відпрацьованого в роки виступу в юнацьких турнірах.

Все почалося з Сампраса. У лютому 2001 року Роджер виграв перший дорослий турнір

На щастя, знайшовся досвідчений тренер, Пітер Лундгрен, який зумів довести Федереру, що саме йому потрібно змінити у стилі гри та поведінці. Успіх прийшов не одразу, але у лютому 2001 року Федерер уже виграв свій перший дорослий турнір у Мілані. І преса одразу назвала його гравцем місяця. А влітку того ж року він потрапив на Вімблдон, де створив маленьку сенсацію, обігравши в четвертому колі самого легендарного Піта Сампраса. Щоправда, вже наступного матчу він програв британцю Тіму Хенману.

Фото з відкритих джерел

За два наступні роки Федерер виграв вісім турнірів, у тому числі один із серії Masters, але не зміг перемогти в жодному турнірі Великого шолома. Багатьом навіть здалося, що зірка тенісиста почала згасати. Та влітку 2003 року Федерер блискуче виступив на Вімблдоні, обігравши у фіналі Марка Філіпуссіса. Так почалася нова тенісна ера - Ера Федерера, яка увінчалася неймовірними досягненнями, багато з яких важко буде перевершити.

Перший у Forbes. Випередив футболістів і бігунів

Уже до 17 років рекламні контракти з Федерером уклали компанії Nike і Wilson — перша постачала швейцарського вундеркінда спортивною формою і взуттям, а друга - ракетками. У 20 років він підписав контракт з виробником годинників Rolex, потім, у 2004 році, зі швейцарською компанією Maurice Lacroix, а через два роки — знову з "Ролексом". Інші компанії, з якими у нього були укладені рекламні контракти, включають швейцарського виробника молокопродуктів Emmi, бернську фінансову корпорацію Atag Asset Management і Swiss International Air Lines. У 2006 році контракт з Wilson став пожиттєвим . У 2007 році швейцарець разом з Тайгером Вудсом і Тьеррі Анрі став обличчям нового бренду Champions компанії Gillette. Проте, його заробітки залишилися досить скромними для лідера у своєму виді спорту: в 2005 році, вже будучи першою ракеткою світу і заробляючи близько 14 мільйонів на рік, він не потрапив у список найбільш високооплачуваних спортсменів світу, складений виданням Forbes. Для порівняння, в цей список увійшли тенісисти Андре Агассі з 28 мільйонами і Марія Шарапова з 18 мільйонами, а лідери серед спортсменів - гольфіст Тайгер Вудс і автогонщик Міхаель Шумахер на той момент заробляли по 80 мільйонів на рік.

У 2005 році Федерер уклав контракт на послуги з великим агентством IMG, яке представляло його інтереси до 2012 року. У 2010 році в списку Forbes він із 47 мільйонами доларів на рік — майже вдвоє більше, ніж у Шарапової, — уже займав шосте місце серед найбільш високооплачуваних спортсменів і перше серед тенісистів. У 2013 році Федерер, з 71,5 мільйонами, був у цьому списку другим після Вудса, але попереду зірки НБА Кобі Брайанта. У 2017 році до рекламованих їм компаній був доданий виробник елітного шампанського Moët & Chandon, а в наступному році, після закінчення контракту з Nike, - фірма спортивного одягу Uniqlo, сума контракту з якою склала близько 30 мільйонів в рік.

У 2017 році Федерер став лідером бренд-рейтингу Forbes серед спортсменів. У цьому списку він випередив і футболіста Кріштіану Роналду, і бігуна Усейна Болта. Вартість бренду Роджера Федерера склала $37,2 млн.

У 2020 році Федерер, який представляв 13 провідних компаній, включаючи Uniqlo, Credit Suisse і Mercedes-Benz, виявився на першому місці серед найбільш високооплачуваних спортсменів із 106 мільйонами за рік. Він став першим тенісистом в історії, який очолив цей рейтинг. Федерер також став у 2018 році третім професійним спортсменом, після Тайгера Вудса і легендарного боксера Флойда Мейвезера, заробивши за кар'єру понад мільярд доларів (із цієї суми лише 130 мільйонів склали призові за офіційні виступи).

Фото з відкритих джерел

2020 року першу партію кепок із логотипом RF, випущену Uniqlo, розкупили за 10 хвилин. За пропозицією Мирки Вавринец він запустив власний бренд парфумерії РФ, логотип якого містить його автограф.

На відміну від багатьох професійних тенісистів Федерер, почавши заробляти великі суми в призових та за рекламними контрактами, не став переїжджати у "податковий притулок" до Монако, залишившись жити в передмісті Базеля. Пізніше він все ж таки перебрався в Воллерау в кантоні Швіц, де рівень податків нижчий, ніж у Базелі. Федерер також володіє нерухомістю в Дубаї та у швейцарському селі Вальбелла, поряд з однойменним лижним курортом.

Джерело: twitter.com/rogerfederer

Навесні 2021 року в кар'єрі тенісиста з'явилося ще одне досягнення у зовсім іншій площині. Федерер став героєм коміксів під назвою "Глобі та Роджер". Головним їх персонажем є папуга, історія якої почалася ще 1935 року. Спортсмен, який виріс на журналах про Глобі, дуже пишається честю, що випала йому. Ну й цікаво, що легендарний тенісист навчався грати на блок-флейті та фортепіано.

Роджер є власником відразу двох корів, які йому презентували. Після перемоги на Вімблдоні в 2003 році Роджер подарували корову Джульєтт. Через 10 років на турнірі у Гштааді йому презентували ще одну корову – Дезіре.

Війна в Україні. Півмільйона на навчання українських дітей

2015 року Федерер видав книгу "Легендарна ракетка світу", де поділився секретами свого життя з шанувальниками. Там він розповів не тільки про історію кохання, але й про благодійність, у якій бере активну участь. Він є президентом фонду Roger Federer Foundation, заснованого у 2003 році. За цей час спортсмен зібрав суттєві суми, які дали змогу дітям з Африки здобути освіту. Щороку тенісист переказує гроші у Schweizer Sporthilfe з метою підтримки 40 молодих талантів, яких особисто обирають Федерери за соціальними критеріями.

18 березня 2022 року під час повномасштабного російського вторгнення в Україну, яке є частиною російсько-української війни, фонд Роджера Федерера (англ. Roger Federer Foundation) підтримав українських дітей, перерахувавши 500 тис. доларів допомоги. 40-річний швейцарець заявив про це на своїй офіційній сторінці у Twitter: "Те, що відбувається в Україні, жахає мене та мою сім’ю. Наші серця розбиті через страждання невинних людей. Ми виступаємо за мир. Своєю підтримкою хочеться насамперед допомогти дітям. Близько 6 мільйонів українських дітей наразі не навчаються в школі. Ми знаємо, що це надзвичайно критичний час для забезпечення доступу до освіти. Ми хочемо підтримати їх у боротьбі з цим надзвичайно травматичним досвідом. Ми надамо підтримку дітям з України", — написав він.

"Через Фонд Роджера Федерера ми підтримаємо War Child Holland, пожертвувавши 500 000 доларів, щоб переконатися, що українські діти продовжать своє навчання", — підкреслив тенісист.

Кохання з другої спроби. Фанатична любов Федерера яка вирішує все

Але не всі знали, що весь цей час за успіхом Роджера стояла його красуня дружина Мирослава. Саме завдяки їй Федерер зміг побудувати бізнес, який зробив його найоплачуванішим тенісистом світу. І саме завдяки дружині він не покинув теніс десять років тому.

Джерело: twitter.com/rogerfederer

У зворушливому листі-прощанні з тенісом Роджер не міг не згадати роль дружини у своєму успіху: "Найбільше я хочу подякувати моїй неймовірній дружині Мірці, яка прожила зі мною щохвилини цієї подорожі. Вона допомагала і розминала мене перед кожним фіналом, дивилася всі мої довгі матчі, навіть на 8-му місяці вагітності, і більше двох десятиліть зазнавала моїх дурних витівок поряд з моєю командою. Також я хочу подякувати нашим чотирьом чудовим дітям за їх постійну підтримку, прагнення вивчати нове і за всі ті незабутні спогади, що вони мені подарували. Неймовірне почуття — бачити, як твоя сім'я вболіває за тебе на трибунах".

За словами Мірки, уперше, коли вона зустріла свого майбутнього чоловіка, він їй не сподобався. Федерер, якому на той момент було 15 років, уже показував чудові результати на місцевому рівні у Швейцарії. Саме на його гру за порадою друзів прийшла подивитись Мирослава. Перше, що вона побачила, — це як розгніваний Роджер репетує на весь зал і жбурляє ракетку. Зробити перше враження на привабливу дівчину у молодого спортсмена не вийшло.

Другий шанс надався Федереру на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї, куди майбутнє подружжя вирушило у складі збірної Швейцарії. Пару зблизило життя в Олімпійському селищі — у такій атмосфері, коли всі спортсмени знаходяться в одному місці і постійно перетинаються один з одним, легко зав'язуються нові знайомства. Роджер звернув увагу на Мірку, і все це відбувалося на очах інших гравців швейцарської збірної. Тенісист навіть звертався до деяких із них із порадою, чи варто запрошувати дівчину на перше побачення. Деякі відмовляли Федерера від цього кроку, але він вирішив послухати своє серце, ухваливши найкраще рішення у житті.

Побачивши, як молодий тенісист ходить у сумнівах, один із швейцарських спортсменів порадив Роджеру перестати мучитися і, нарешті, поцілувати Мірку. Це трохи шокувало дівчину, яка в цей інтимний момент сказала майбутньому чоловікові, що надто юний для неї. Мирославі тоді було 22 роки, а Федереру – 18. Але це його не зупинило. Незважаючи на те, що і Роджер, і Вавринець повернулися з Австралії без медалей, вони придбали щось цінніше.

Фото з відкритих джерел

Після Олімпіади кар'єра швейцарця пішла вгору, тоді як у другої половини справи на корті не клеїлися. Майже одразу після Ігор у Сіднеї Мірці довелося оголосити про завершення спортивної кар'єри через травму гомілкостопа. Приблизно в цей час пара стала жити разом у Базелі. Саме тоді Вавринець ухвалила рішення зайнятися кар'єрою своєї другої половини. Мірка вирішувала все: від контактів із журналістами та спонсорами до логістики та проживання в готелях. Ходили чутки, що вона навіть причетна до звільнення тренера Пітера Лундгрена, який допоміг виграти Федереру його перший Вімблдон.

Хоча Мирослава фактично керувала життям свого коханого, узами шлюбу пара пов'язала себе лише у 2009 році, майже через 10 років після початку відносин. Тоді Мірка вже була вагітна двома доньками — Шарлін та Майлою. У травні 2014-го у пари з'явилися на світ ще одні близнюки — цього разу сини Ленні та Лео. На той час подружжя найняло цілу команду, яка допомогла полегшити роботу Мірці, хоча вона так само грала головну роль у житті та кар'єрі чоловіка.

Усі, хто хоча б трохи знайомий із подружньою парою, постійно згадують про "фанатичне" кохання Федерера до своєї дружини. В одному зі своїх інтерв'ю він згадав, що не може заснути, якщо його дружини немає поряд. Показовою можна вважати історію, коли Федерер відмовився від участі в Олімпійських іграх у Токіо через коронавірусні обмеження та заборону для спортсменів привозити з собою членів сім'ї.

16 вересня французька газета L'Equipe вийшла з портретом Федерера на першій шпальті та заголовком God Save the King. На сторінках видання швейцарця називають "паном тенісом", а завершення його кар'єри - "маленькою смертю вічного гіганта". Він був природним елементом тенісного світу, гравцем, ім'я якого, здавалося, завжди буде у турнірних таблицях.