Головний шпигун путіна загрожує США через Мексику. І не лише через Мексику, і не лише Сполученим Штатам – Wall Street Journal

Про активну підривну діяльність російської розвідки в країнах Латинської Америки, у тому числі під боком США – в Мексиці, розповідає у Wall Street Journal журналістка Марі Анастасія О'Грейді, яка спеціалізується на регіоні обох Америк. Вона застерігає, що росіянам вже вдалося розвалити тісну співпрацю Сполучених Штатів та Колумбії, а тепер вони націлилися на Мексику. І це може бути найнебезпечнішим для США та демократичного світу в цілому.

Команда путіна потроху підживлює антидемократичну ідеологію в регіоні, пише Wall Street Journal. У той час, як шум влягається навколо повстання ПВК "Вагнер" у росії, допитливі хочуть знати, як там владімір путін – чи не стало його авторитарному правлінню гірше. Відповідь має значення для Західної півкулі, де секретар Ради безпеки росії Ніколай Патрушев, і один із найближчих довірених путіна людей, очолює тіньову шпигунську мережу, що має на меті підірвати інтереси США.

Деяких американців може здивувати, що Мексика – це особливо значуща ціль.

Як зазначає WSJ, стратегія путіна-Патрушева на американському континенті – це більше, ніж спроба протидіяти американській підтримці демократії в Європі. Дестабілізація демократії західного зразка в регіоні – спільна головна мрія вказаної пари про відновлення глобальної могутності "матушки-росії".

Авторка вважає за доцільне зауважити, що маразм путіна про нову імперію поділяють не всі у російській владі. Його дороговартісний напад на Україну зазнав поразки – чи в тому, що він погано керував нею, чи у тому, що він недооцінив ворога, або й у тому, й в іншому. Але у будь-якому випадку, він – не могутній.

"Якщо зірка путіна згасне, колоніальні форпости, побудовані і виплекані Патрушевим – Куба, Венесуела, Колумбія, Нікарагуа і, так, Мексика – можуть опинитися під загрозою. І навпаки, путін при владі означає продовження безхмарного польоту для агента Патрушева", – констатує видання.

путін і Патрушев тусуються ще з 1970-х років, коли обидва були агентами КДБ. З 1999 по 2008 рік Патрушев обіймав посаду директора російської розвідувальної служби, відомої як ФСБ – реорганізованого КДБ. Йому приписують прихід до влади путіна, і його називають найбільш вірогідним наступником, якщо останнього відправлять на пенсію.

Наразі Патрушев є головним шпигуном путіна, який працює по всьому світу, допомагаючи придушувати кольорові революції, фальсифікувати вибори та кидати виклик однополярній багатосторонній системі, що вкоренилася після розпаду Радянського Союзу.

Дещо з діяльності Патрушева в Америці є публічним, як, наприклад, його лютневі консультації з питань безпеки в Каракасі з венесуельським лідером Ніколасом Мадуро. москва є основним постачальником військової техніки та послуг до Венесуели. Робота ж найманців "Вагнера" закулісна. Вони зіткнулися з російськими військовими в Україні, але навряд чи виїжджають за кордон без допомоги російських посольств, де Патрушев має значний вплив. У 2019 році "Вагнер" прибув до Венесуели як силова структура і з метою тренування спецпризначенців. Люди, знайомі з цим питанням, кажуть, що "вагнерівці" також забезпечували безпеку венесуельської нафтової компанії.

У березні Патрушев відвідав Рауля Кастро на Кубі. росія пробачила 32 мільярди доларів кубинського боргу в 2014 році, і за десятиліття, що минуло відтоді, злочинна сім'я Кастро та її поплічники зблизилися з Патрушевим. У травні Гавана оголосила, що направить війська на навчання до білорусі на знак солідарності зі вторгненням в Україну. Минулого тижня Куба і росія оголосили, що працюватимуть тісніше у "військово-технічній" сфері.

Підтримка росією нікарагуанського деспота Даніеля Ортеги також не є таємницею. Менш помітною є одержимість москви тихим підживленням антидемократичної ідеології в інших частинах Америки – без особливої протидії з боку США.

У 2020 році Колумбія вислала двох російських шпигунів, які, за повідомленнями, працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві в Боготі. Колумбія не деталізувала їхні злочини, але Reuters повідомило, що місцеві ЗМІ описували їхню роботу як "військову розвідку та отримання інформації про енергетичну галузь і мінеральну сировину". Вони не підпорядковувалися безпосередньо Патрушеву, але обидва агенти розвідки під контролем дружбана путіна.

На президентських виборах у Колумбії в 2018 році росія нібито проводила дезінформаційну кампанію на підтримку тодішнього кандидата Густаво Петро. На президентських виборах 2022 року росія знову використовувала дезінформацію та інші брудні трюки, щоб посіяти недовіру до демократичного процесу і допомогти пану Петро, який переміг на цих виборах. Багаторічне партнерство США і Колумбії розпалося.

Діяльність російської розвідки в Мексиці може бути найнебезпечнішою. 24 березня 2022 року, виступаючи в Сенатському комітеті з питань збройних сил, генерал Глен Ван Герк, командувач Північним командуванням США і Командуванням повітряно-космічної оборони Північної Америки, забив на сполох. "На території Північного командування діють дуже агресивні і активні суб'єкти, – сказав він, – в тому числі на Багамських островах і в Мексиці, Китаї і росії". Він зазначив, що "найбільша частина" російських розвідників "у світі зараз перебуває в Мексиці" і "вони дуже уважно стежать за своїми можливостями впливати на можливості і доступ в США".

Раніше цього року Патрушев передбачив, що Мексика "рано чи пізно" поверне собі землі, які вона втратила на користь США в 1848 році. Авторка WSJ сумнівається в цьому. Але вона не ставить під сумнів, що Патрушев до самої могили намагатиметься це реалізувати.

Джерело: Wall Street Journal