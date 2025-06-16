Гра Ізраїлю з хвостом лева. Переможна для Ізраїлю доба ударів по Ірану та відплата режиму аятолли – Том Купер

Том Купер підготував детальний звіт про перші дві доби повітряної війни між Ізраїлем та Іраном. Він дає деталі нападу Ізраїлю та відповіді Ірану, і задається питаннями, від яких залежить подальша ситуація.

Не можна сказати, що ця атака була цілком несподіваною: її очікували буквально десятиліттями. Потрібен був час, щоб конкретні технології стали достатньо зрілими для їх застосування. Те ж саме стосується і геостратегічної ситуації: згадаймо хоча б, що до 2003 року між Ізраїлем і Іраном існували Саддамів Ірак і Сирія Асада: сьогодні обидві країни і їхні системи ППО – лежать в руїнах...

...і все ж, судячи лише з пишномовних заяв різних вищих командирів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), особливо про те, що їхні сили "готові", що вони використовують нові балістичні ракети з 2000-кілограмовими боєголовками тощо, вони ніколи не могли собі уявити, що з ними може статися. Хоча, принаймні, після того, що Україна зробила з росією 1 червня цього року (не кажучи вже про попередні ізраїльські таємні операції в Ірані), це мало бути очевидним. Але, так завжди буває з суперрозумними генералами: вони просто ніколи не слухають...

Отже, з моєї точки зору, нічого з цього не було сюрпризом.

Навіть час.

Адже на п'ятницю, 13 червня 2025 року, було заплановано вотум довіри кабінету Нетаньягу в Кнесеті, ізраїльському парламенті: крайні праві члени його кабінету погрожували піти (якщо він не нападе на Іран). Таким чином, у Нетаньягу фактично не залишилося іншого вибору. Він повинен був зробити це, інакше його уряд розвалився б, і в Ізраїлі відбулися б нові вибори, з невідомо яким результатом...

Те, що рішення остаточне, стало очевидним в четвер, коли Ізраїль висунув ультиматум: Іран повинен був негайно припинити виробництво матеріалів, що використовуються у ядерній зброї, інакше Ізраїль завдасть удару. А потім, як це часто буває, щоб відволікти увагу, Ізраїль також завдав повітряних ударів по кількох місцях на півдні Лівану (Ізраїль стверджував, що під час удару по Байт-Ліфу було вбито кілька елітних бойовиків Хезболли з підрозділу Радван)...

Таким чином, єдиним відкритим питанням залишалося питання "як".

Операція "Повсталий Лев"

Ми вже обговорювали інтегровану систему ППО Ірану (IADS): Дві системи ППО Ірану.

Зараз лише кількість потенційних цілей в Ірані є або була такою високою, що виведення їх з ладу типовим способом – класичним придушенням ППО противника (SEAD) або навіть знищенням ППО противника (DEAD) – буде недостатньо. Можливо, Ізраїль досяг успіху в розв'язуванні нових війн, але він також не має жодного уявлення про те, як їх закінчувати. Тому ЦАХАЛ ніколи не воює, щоб придушити або тимчасово знищити щось: тільки щоб повністю знищити. Це визначило стратегію, а отже, і масштаб того, що в Ізраїлі називають операцією "Повсталий лев": головний удар проти Ірану. Тотальний удар, який знищить обидві іранські інтегровані системи ППО, потім – об'єкти, пов'язані з іранською ядерною програмою, а потім – здатність Ірану до оборони протягом більш тривалого часу.

З самого ранку п’ятниці Моссад вихвалявся у соцмережах тим, як він контрабандою ввіз до Ірану достатньо операторів і обладнання, щоб побудувати секретну базу БПЛА. Або, що більш ймовірно, кількох таких баз. У п’ятницю вранці вони були розгорнуті для одночасного нанесення ударів щонайменше по двох важливих об'єктах іранської ППО (відома велика радіолокаційна станція на горі Субаші в провінції Хамадан, на захід від Тегерана) і ще одна – в Асфакабаді, за межами Тегерана. Приблизно тоді ж БПЛА, керовані Моссадом, також націлилися на низку активних ЗРК.

Кадр з відео, опублікованого Моссад/IDF, на якому видно 3-ю пускову установку під прицілом ударного БПЛА.

Кадр з відео, опублікованого Моссад/IDF, що показує останні моменти удару БПЛА по тому, що виглядає як система ППО Панцир S1E КВІР.

У сукупності це призвело до руйнування значної частини системи ППО, що експлуатувалася Повітряно-космічними силами КВІР (IRGCASF): це створило великий коридор ЗРК, що простягається від міжнародного кордону між Іраком і Іраном до центральної частини Ірану.

Крім того, БПЛА Моссаду також переслідували транспортно-пускові установки (ТПУ) для іранських балістичних ракет, які почали розгортатися за межами своїх баз (ймовірно, для запуску балістичних ракет по Ізраїлю у відповідь на удари по радіолокаційним станціям).

Існує близько десятка різних варіантів, але майже всі іранські пускові установки для балістичних ракет середньої дальності мають одну спільну рису: вони встановлені на комерційних причепах 13,60 і буксируються комерційними вантажівками Mercedes. Таким чином, їх легко замаскувати під комерційні вантажівки.

Далі ізраїльтяни відправили свої ВПС. Подейкують, що було задіяно до 200 літаків Boeing F-15, Lockheed-Martin F-16 і Lockheed-Martin F-35 за підтримки літаків-заправників Boeing 707 військово-повітряних і космічних сил Ізраїлю (IASF). За підтримки БПЛА дальньої розвідки, які здебільшого управлялися з Азербайджану, вони почали випускати балістичні ракети повітряного базування Blue Sparrow, Silver Sparrow, Golden Horizon і Rampage, а також баражуючи боєприпаси великої дальності Delilah-2, Ice Breaker і Wind Demon.

Кадр з офіційного відео, на якому видно, як один з літаків F-35 ВПС Ізраїлю виїжджає зі свого захищеного укриття для нанесення удару по Ірану.

Один або кілька таких снарядів спочатку влучили в підземний командний центр, і саме тоді, коли там засідала верхівка іранської військового командування. Одним ударом ізраїльтян були вбиті:

генерал-майор Голамалі Рашида (командувач ракетних військ КВІР Хатам аль-Анбія);

бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде (командування КСОР КВІР);

бригадний генерал Давуд Шейх'ян (заступник командувача КВІР з ППО);

генерал-майор Аліреза Тангсірі (командувач ВМС КВІР);

генерал-майор Ісмаель Каані (командування сил Кодс КВІР);

генерал-майор Аліреза Солеймані (командування корпусу Басіджі КВІР);

генерал-майор Амір Мусаві (начальник Генштабу ЗС Ірану);

генерал-майор Аліреза Бурдістан (командування Сухопутних військ Ірану);

бригадний генерал Нассер Зада (командування армійської авіації ЗС Ірану);

адмірал Амір Шахрам Ірані (командувач ВМС Ірану).

Продемонструвавши високу гнучкість у плануванні, командуванні та контролі цього удару, ізраїльтяни також подбали про те, щоб завдати удару – чи то за допомогою БПЛА, чи то з повітря – по будинках двох інших вищих іранських воєначальників, обидва з яких перебували в Тегерані:

генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері (начальник Генштабу) був убитий у своєму будинку,

генерал-майор Хоссейн Салямі (командувач КВІР) також був убитий у своєму будинку разом з родиною.

При цьому головний удар був спрямований насамперед на об'єкти ППО Ірану: радіолокаційні станції і ЗРК (системи "Бавар-373", С-300 і "Хордад").

Наступна хвиля ударів була завдана по базах балістичних ракет КВІР у Тебрізі (3 офіцери та інші особи рядового складу загинули, 6 отримали поранення), Керманшаху (ця база зазнала особливо сильного удару), Каср-е-Ширіні, Хорамабаді (ракетна база КВІР "Імам Алі"), Бідкані (Центр досліджень і розробок ракет КВІР), Лавізані (завод з виробництва ракет КВІР), а також по штаб-квартирі КВІР у Чітгарі.

Нарешті, наступні хвилі атак КВІР були зосереджені на атаках на іранські ядерні об'єкти. Найсильнішого удару було завдано по об'єкту в Натанзі (збагачення урану).

Ізраїльський план ядерних об'єктів Натанза, з найважливішою (підземною) частиною комплексу, яку видно в лівому верхньому кутку.

Представник Атомної організації Ірану заперечив будь-які пошкодження підземної частини комплексу в Натанзі.

Це великий комплекс, найважливішою частиною якого є багаторівневий зал збагачення урану з центрифугами, електрощитовими та іншою допоміжною інфраструктурою. Ізраїльтяни стверджують, що повністю знищили цю підземну частину, включно з "критично важливою інфраструктурою, яка забезпечувала безперервну роботу об'єкта і просування проєкту іранського режиму зі створення ядерної зброї". Цікаво, що підземні об'єкти в Натанзі були спеціально побудовані, щоб витримати такі атаки: вони були захищені не лише армованими сітчастими дахами, але й завод зі збагачення палива складався з бетонних склепінь, заглиблених на 30 метрів під землю, захищених декількома шарами залізобетону і гравію. Засоби: враховуючи відносно невелику вагу, але високу швидкість зброї, яка, ймовірно, була застосована для цього удару, ізраїльтянам знадобилося кілька влучень в одні й ті ж точки прицілювання, щоб достатньо заглибитися, дістатися до заводу і зруйнувати його.

Натанз є чимось на кшталт "серця" іранської програми зі збагачення урану. Тому не дивно, що саме він став об'єктом нападу. Однак цікаво спостерігати, що поки що немає повідомлень про будь-які удари по другому великому іранському об'єкту зі збагачення ядерної енергії у Фордо (ще один завод зі збагачення ядерного палива, який, до речі, набагато краще укріплений, а також більш сучасний, більш досконалий).

Що мене здивувало, так це те, що КВІР також завдали потужного удару по базі армійської авіації Ірану в Керманшаху (місце дислокації 1-ї бойової штурмової групи, оснащеної гелікоптерами). Це свідчило про те, що ізраїльтяни мають намір завдати "набагато більшого удару" по Ірану найближчими днями.

На час 3-ї, 4-ї і 5-ї хвиль ізраїльських атак іранська ППО була пригнічена настільки, що ВПС Ізраїлю змогли розгорнути F-16I, озброєні бомбами малого діаметру GBU-39 (відносно малої дальності), для атак на цілі в Ірані.

За винятком F-15I, усі ізраїльські літаки потребують дозаправки в польоті від Боїнгів 707, щоб досягти Ірану – принаймні, коли вони завантажені необхідним озброєнням. Це кадр з відео, на якому видно, що за Боїнгом 707 (ліворуч) слідує F-16, який збирався почати дозаправку в польоті, прямуючи до Ірану.

Окрім ударів по іранській системі ППО і ядерних об'єктах, ізраїльтяни також намагалися вбити всіх провідних іранських вчених-ядерників, яких вони змогли знайти. Наскільки відомо, повітряні удари по Натанзу призвели до загибелі Абдолхаміда Мінучехра, Ахмадреза Золфагарі, Сейєда Амірхоссейна Фагахі,Матлабі-Заде і Шахіда Фекі (видатний радіофармацевт, що спеціалізувався на лікуванні раку)...;

Тоді як Мохаммад-Махді Техранчі, Аббас Ферейдун і Ахмед-Реза Золфагарі (один з шести провідних іранських вчених-ядерників) були вбиті у своїх будинках.

(Тут цікаво подивитися, як точно Ізраїль може завдати удару по Ірану, але не по Газі...?).

Офіційний Тегеран відреагував швидко. Вже о 06.00 годині за місцевим часом КВІР випустив по Ізраїлю хвилю зі 100 ударних БПЛА Shahed-136. Дехто стверджував, що було випущено до 300, але ЦАХАЛ врешті-решт заявив, що було збито лише всі 100 (ВПС Ізраїлю і союзницькими силами, включаючи перехоплювачі F-15 ВПС США і F-16AM Королівських ВПС Йорданії).

До 09:00 за місцевим часом, контр-адмірал Хабіболла Сайярі був призначений тво начальника Генштабу (він колишній співробітник СБС: запам'ятайте це ім'я, він знає свою справу); бригадний генерал Мохаммад Пакпур став новим командувачем КВІР (бригадний генерал Ахмад Вахід обіймав цю посаду кілька годин); бригадний генерал Алі Шадмані – новим командувачем штабу Хатам-аль-Анбія, і бригадний генерал Абдолрахім – новим головнокомандувачем ЗС Ірану.

...Тим не менш, коли я писав ці рядки, Тегеран ще не відреагував довгоочікуваним ударом балістичної ракети. Це свідчить про те, що ракетні підрозділи КВІР зазнали значних пошкоджень.

Дійсно, до обіду за місцевим часом в небі над Тегераном почали з'являтися ізраїльські БПЛА (все ще керовані з території Азербайджану). Наприклад, цей Heron TP:

Такі великі й повільні БПЛА, як цей, легко знайти і збити – за умови, що КВІР все ще буде здатний це робити. Їх було б ще легше знайти і збити перехоплювачам ВПС Ісламської Республіки Іран за умови, що навколо все ще буде достатньо діючих винищувачів F-14 Tomcats або, принаймні, F-4E Phantoms. Проте останніми роками КВІР (навмисно) зменшив фінансування ВПС Ірану, і обидва флоти перебувають у поганому стані...

Інакше кажучи, Ізраїль встановив щонайменше повітряне панування в глибині повітряного простору Ірану. ВПС Ізраїлю можуть вільно використовувати такі розвідувальні БПЛА над Іраном, що, своєю чергою, дає їм змогу знаходити, відстежувати і націлювати додаткові цілі, коли і де це необхідно.

...що означає – набагато більше буде далі.

Дійсно, схоже на те, що протягом дня ВПС Ізраїлю здійснили дві додаткові хвилі повітряних ударів по Ірану. Одна з них мала бути спрямована на об'єкти ЗРК МІМ-23 I-HAWK КВІР на базі тактичних винищувачів 2, можливо, також на місцеві укриття для літаків (де розміщені МіГ-29 і Northrop F-5E/F Tiger II), а потім на ракетну базу КВІР під Тебрізом (північний захід Ірану), що, безумовно, завдало значних збитків:

Ракетна база КВІР під Тебрізом зазнала сильного удару, що спричинило десятки (якщо не сотні) вторинних вибухів: додаткові детонації і пожежі. Це свідчить про те, що значна частина ракетних запасів там була знищена.

Інший спричинив значні пошкодження і велику пожежу на 7-й базі тактичних винищувачів під Ширазом, де базується флот винищувачів-бомбардувальників Су-24 ВПС Ірану (які мають дальність польоту до Ізраїлю).

Це свідчить про те, що ізраїльтяни задоволені знищенням системи управління КВІР і його великих підрозділів, що мають балістичні ракети з дальністю польоту до Ізраїлю... і тепер знову зосереджуються на знищенні здатності КВІР завдати удару по Ізраїлю.

Якщо це так... що ж, паралельно відбувається обезголовлення: КВІР може легко замінити своє вбите вище командування. Дійсно, слід очікувати, що нові, молодші командири будуть набагато агресивнішими і набагато розумнішими за попередніх.

Проте, якщо Ізраїль тим часом завдав ударів по авіабазах КВІР... то це був мега-удар по Ірану: він вивів з ладу більшу частину його двох систем ППО, він вивів з ладу серце іранської ядерної програми і тепер може переслідувати майже будь-які інші цілі, які він захоче знищити.

Інакше кажучи, це було щось на кшталт індо-пакистанської війни 7-10 травня та удару українських БПЛА по російському бомбардувальному флоту, стиснутого до менш ніж 12 годин – і так, явна перемога Ізраїлю.

Фактичне питання зараз полягає в тому, як покласти цьому край. Цього Ізраїль просто не може зробити, скільки б і що б він не бомбив і не руйнував в Ірані – минулої ночі, сьогодні, завтра чи будь-коли в майбутньому: цей результат залежить від виживання режиму, який контролює Ісламську Республіку Іран. А цей режим не є монолітним блоком, а складається з низки клік або груп інтересів: людей, здебільшого тісно пов'язаних з КВІР, які контролюють різні види збройних сил, різні сегменти економіки і різні міські центри.

Якщо цей режим зможе пережити втрату одразу стількох високопоставлених лідерів, то це буде не що інше, як гра Ізраїлю з хвостом лева: у такому випадку ця гра триватиме роки і стане особливо кривавою.

P.S. Поки я збирав всю інформацію і друкував цей текст, надійшли повідомлення про додаткові ізраїльські авіаудари з Тегерану (майданчик ЗРК MIM-23 I-HAWK в Хавашахрі), Парчіну і Куму. ВПС Ізраїлю мали завдати ударів по двох додаткових авіабазах (в т.ч. по базі тактичної винищувальної авіації 3 за межами Хамедану і базі армійської авіації КВІР в Караджі), а також по ядерному комплексу в Фордо. В останньому районі КВІР спочатку систематично знищували засоби ППО КВІР, а потім почали наносити удари по самому об'єкту. Представник Іранської атомної організації заперечив будь-яке пошкодження ядерного комплексу в Фордо (він повідомив про деяке забруднення наземної частини комплексу в Натанзі, але "за межами майданчика це не викликає занепокоєння").

Дійсно, ізраїльські ЗМІ повідомляють, що ВПС Ізраїлю "працювали над Іраном 17 годин без перерви".

Своєю чергою, неофіційні іранські джерела стверджують, що над Тегераном був збитий один БПЛА Heron, а над Фордо – ще один (тип невідомий), а Fars News повідомляє, що "відплата Ірану ще не настала". За неофіційними даними, кількість загиблих в Ірані становить 78 осіб і 329 поранених – лише в провінції Тегеран.

Напевно, дехто з генералів КВІР тепер може передумати забороняти придбання сучасних винищувачів-перехоплювачів для КВІР і покласти всі яйця в один кошик: балістичні ракети (захищені ЗРК)... але хто я такий, щоб судити про це...

Відплата режиму аятолли

У другій половині дня і ввечері п’ятниці Ізраїль продовжував свої операції проти Ірану. Пізно ввечері ВПС Ізраїлю почали бомбардування системи ППО ядерного об'єкту в Фордо. Цей об'єкт знаходиться глибоко під землею, і ізраїльтяни не мають можливості влучити в нього безпосередньо. Звісно, вони можуть обстрілювати підходи і входи до нього – особливо за допомоги таких речей, як AirLora (по суті, це варіант тактичної балістичної ракети "Лора" повітряного базування, яку видно на кадрі з відео нижче, випущеної з літака F-16I).

Чергова хвиля винищувачів-бомбардувальників ВПС Ізраїлю була зафіксована в кількох точках Сирії та Іраку на підльоті до Ірану.

Після цього з'явилися відео, на яких видно сліди, залишені ізраїльськими літаками, що випускають балістичні ракети повітряного базування:

Окрім багатьох ізраїльських ракет, іранці стверджують, що під час ізраїльських атак в районі Фордо вони збили один ЗРК Heron (за повідомленнями, зенітно-ракетним комплексом Tor M1E/SA-15 Gauntlet), але не показали жодних відеозаписів його уламків.

Ось дві карти західного Ірану. На одній показані основні авіабази КВІР:

...а інша показує передвоєнну дислокацію основних ЗРК КВІР та ВПС Ірану:

Невдовзі після цього (близько 19.00 за місцевим часом) іранці заявили, що збили ізраїльський літак, очевидно, в районі Тегерана. Згодом про літак, про який йшлося, широко повідомлялося, що це був F-35. На відео, що підтверджує це, насправді показаний невеликий білий парашут з чимось, що висить під ним – щось на зразок парашутів, що використовуються для спуску деяких БПЛА, але точно не помаранчевий, чорний і білий парашути, якими користуються пілоти літаків F-35.

Такі неофіційні заяви швидко розширилися до офіційних повідомлень про збиття двох, а потім і трьох літаків F-35, в тому числі одного з них іранськими перехоплювачами F-14A Tomcat. Дехто повідомляв, що одну жінку-пілота було захоплено, але вона загинула (дехто навіть називав ім'я пілота: Сара Ахронот). Жодних чітких доказів усіх цих заяв не з'явилося: китайські соцмережі потім опублікували низку фальшивих фотографій (всі згенеровані ШІ), на яких зображені уламки літака з великими ізраїльськими національними емблемами. Все це – повна нісенітниця.

Наразі ми знайшли лише одне відео, на якому видно справжні уламки літака: воно було зняте минулої ночі біля Буін Захра (провінція Казвін), з'явилося рано вранці й не дає змоги точно ідентифікувати, що саме було збито:

Увечері ВПС Ізраїлю бомбардували базу тактичних винищувачів 3 (TFB.3) ВПС Ісламської Республіки Іран. Розташована за межами Хамедану і також відома як Нодже (на честь пілота ВПС Ірану, який загинув, розбившись на своєму F-4 під час бою з курдськими повстанцями на північному заході Ірану в 1979 році), ця база відома ще з часів ірано-іракської війни. Раніше тут розміщувалося 31-е крило ВПС Ірану, оснащене старими винищувачами-бомбардувальниками і винищувачами-розвідниками F-4E і RF-4E Phantom II, відповідно. Згідно з офіційними заявами Ізраїлю, TFB.3 була "знищена". Однак ЦАХАЛ не оприлюднив жодного зображення, яке б це підтверджувало. Лише цю схему TFB.3:

Невдовзі після цього, як повідомляється, ВПС Ізраїлю націлилися на базу TFB.8. Це набагато більший об'єкт за межами Есфахану, в центральному Ірані: домашня база льотних шкіл ВПС Ірану флоту F-14. Однак ми не знайшли жодних фото чи відео, які б це підтверджували.

Нарешті, з'явилися повідомлення про ізраїльські удари по невідомих об'єктах в районі Бушера (це портове місто на узбережжі Перської затоки, де розташовані два діючі ядерні реактори, а також авіабаза TFB.6, де базуються винищувачі F-4, що відповідають за оборону району).

Вночі оперативники Моссаду в Ірані завдали удару по TFB.1 в Мехрабаді (район на півдні Тегерану) за допомогою БПЛА, що викликало жорстку реакцію з боку іранської ППО (в першу чергу зенітної артилерії). ВПС Ізраїлю завдали ударів по радіолокаційній станції Кухдашт (використовується для регулювання цивільного повітряного руху) на північний захід від Тегерана, штаб-квартирі КВІР на вулиці Пірузі (Тегеран), колоні пускових балістичних ракет середньої дальності (БРСД) під Асадабадом, базі 216-ї бронетанкової бригади в Занджані (також на північний захід від Тегерана) і по Куму.

Яким чином 216-а бронетанкова бригада становить смертельну небезпеку для Ізраїлю – не знаю, але мені здалося, що ізраїльтянам почало бракувати цілей, які вони могли знайти, і пілоти почали розвантажувати боєприпаси по альтернативних цілях (все, що було наступним в даному районі в їхніх списках цілей).

Загалом, неофіційні іранські джерела повідомляють про виведення з ладу як TFB.2 (Тебріз), так і TFB.3, а також про великі втрати підрозділів ППО, але жодних деталей.

Між 20.00 і 21.00 годинами за місцевим часом КВІР почав розгортати свої балістичні ракети для нанесення ударів по Ізраїлю. З огляду на те, скільки їхніх пускових ізраїльтяни стверджували, що знищили раніше, сам розмір цієї ракетної атаки став несподіванкою. Дійсно, за офіційними даними Ізраїлю, протягом ночі Іран випустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет. Відповідно, лише близько 25 % з них (менше 50) були не перехоплені, згідно з протоколом – тому що вони мали впасти на порожні території.

Більш уважний погляд на розвиток подій виявляє принципово іншу ситуацію.

Перша і більша частина другої хвилі іранських балістичних ракет зустріли жорстку реакцію ізраїльської і американської протиповітряної оборони, розгорнутої в Ізраїлі. Десятки перехоплювачів Arrow-II, Arrow-III, David's Sling і THAAD були запущені, і вони збили більшість ракет, що летіли. Особливо це стосувалося ракет, націлених на військовий комплекс Рафаель в Хайфі.

Проте вже під час третьої хвилі реакція ізраїльської та американської ППО була значно послаблена (схоже, вони витратили більшу частину боєприпасів на захист від першої та другої хвиль і не мали достатньо часу на перезарядку), і на них посипалися численні іранські ракети. Близько 01.14 ночі одна з них влучила в будівлю міністерства оборони Ізраїлю в центрі Тель-Авіва, пошкодивши її та розташовану поруч з нею зенітно-ракетну установку David's Sling.

Будівля міноборони загорілася: одразу після цього ізраїльська військова цензура припинила всі подальші повідомлення про завдані збитки. Як наслідок, є лише відео, зняте здалеку, на якому видно, що інші іранські ракети влучили в 50-поверховий хмарочос, район зі штаб-квартирою Моссаду, стратегічний район на півдні Тель-Авіва (де, за даними агентурної розвідки, був уражений зенітно-ракетний комплекс і ядерний дослідницький центр). Ще одна ракета була збита над Рішон-Ле-Ціоном, але все одно вбила двох цивільних і завдала величезних матеріальних збитків:

Четверта і п'ята ракетні хвилі практично не зустріли спротиву з боку ізраїльської ППО: вони були націлені на... щось на півдні Ізраїлю: очевидно, на авіабазу Неватім і сусідній ядерний комплекс Дімона. Про завдані там збитки не повідомляється.

Інакше кажучи: це чиста битва на виснаження.

Вирішальними чинниками зараз будуть такі (лише кілька прикладів, що одразу спадають мені на думку):

скільки балістичних ракет залишилось у Ірану?

скільки перехоплювачів балістичних ракет залишилось в Ізраїлю, і чи можуть США кинутись на захист Ізраїлю?

як довго ВПС Ізраїлю може продовжувати діяти в радіусі 1200-1500 кілометрів, щоб підтримувати безперервну присутність над Іраном і продовжувати завдавати ударів по цілях в Ірані?

Наразі я не маю чітких відповідей.

Джерело: частина 1 та частина 2