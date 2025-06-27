Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук

Том Купер публікує дописи аналітика Бенджаміна Кука, який багато відвідує Україну та подорожує по країні, спілкується з військовими та журналістами. Цього разу Кук аналізує плюси для України від партнерства із західними компаніями для розвитку і масштабування власного ВПК. Так само і західні країни та компанії отримують безцінний досвід з поля бою, який можуть використати для покращення власних систем та розробок.

Оборонно-промислова база України переживає трансформацію. Під величезним тиском воєнного часу, стикаючись з постійними атаками безпілотників і ракет, Україна перейшла від майже повної залежності від іноземних озброєнь до серйозного партнера по спільному виробництву оборонної продукції. Україна має унікальний досвід і, що не менш важливо для цифрового світу, унікальні дані. Ці карти представляють трильйони доларів потенційної вартості протягом наступних двох десятиліть.

Зростаюча кількість повідомлень з Києва висвітлює нові підприємства з Великою Британією, Норвегією та великими західними оборонними компаніями. Ці партнерства забезпечують більше, ніж символічну солідарність – вони надають Україні доступ до передових технологій, виробництва, готового до ведення бойових дій, і довгострокових промислових важелів. Партнерства надають західним союзникам доступ до величезних і неперевершених знань і технічного досвіду України в галузі бойових дій.

Доступ до передових технологій

Іноземні оборонні компанії відкривають двері до технологій, які Україна не могла б розробити самостійно, принаймні в умовах воєнного часу.

Наприклад, платформи штучного інтелекту та обробки даних Palantir вже впроваджені в Міністерстві оборони України. Їхні системи допомагають Україні інтегрувати численні потоки даних – із супутників, безпілотників і розвідданих з відкритих джерел – в інструменти націлювання і планування. Ці платформи використовуються для координації операцій з розмінування, аналізу поля бою і швидкого прийняття рішень під час бойових дій. За деякими даними, системи Palantir є причиною значної частки успіху України в наведенні на ціль.

Паралельно партнерство з такими компаніями, як RTX (Raytheon), Lockheed Martin, Boeing та BAE Systems, забезпечує Україну передовою авіонікою та керованими боєприпасами. Ракети AMRAAM компанії RTX та перехоплювачі PAC-3 компанії Lockheed мають вирішальне значення для протиповітряної оборони України. BAE постачає ключові компоненти для керованих систем, в тому числі інтегрованих з протиповітряною обороною та артилерійськими платформами. Ця технологія не лише допомагає Україні ефективніше воювати – вона дозволяє її військам діяти синхронно з НАТО.

Масштабування вітчизняного виробництва

Ці партнерства також дозволяють Україні нарощувати вітчизняне виробництво озброєнь. Уряд оголосив, що тепер він може виробляти до 8 мільйонів безпілотників на рік. Значна частина цих потужностей була створена завдяки співпраці із західними фірмами, часто з використанням деталей і технологій, вироблених за кордоном або спільно з іншими країнами, а зібраних в Україні.

Нещодавно оголошене Великою Британією зобов'язання виділити 376 мільйонів доларів включає прямі інвестиції у виробництво БПЛА і засобів ППО разом з українськими партнерами. Норвезька компанія Kongsberg розпочинає внутрішні операції з метою виробництва ракетних баштових систем і технологій управління в Україні. Таке локалізоване виробництво забезпечує потік систем, пристосованих до потреб фронту, зберігаючи при цьому високотехнологічні можливості в безпосередній близькості до бойових дій.

Не про експорт, але тим не менш

Українське законодавство наразі забороняє експорт зброї та військової техніки у воєнний час. Це означає, що вся продукція, в тому числі вироблена на спільних підприємствах, спрямовується на потреби власної армії.

Проте уряд почав закладати правову основу для зняття цього обмеження після війни. Урядовці обговорюють довгостроковий потенціал перетворення України на нетто-експортера військових систем, особливо БПЛА. За попередніми прогнозами, після зняття обмежень Україна може заробляти мільярди доларів на оборонному експорті щороку. Але поки що основна увага зосереджена на озброєнні українських збройних сил. Україна також стикається з усвідомленням того, що відтік важливих оборонних талантів та інтелектуальної власності з України на "зелені пасовиська" є реальною проблемою. Вона повинна швидко знайти прибутковий і взаємовигідний вихід для цього пулу талантів.

Стратегічна цінність для членів Альянсу

Західні оборонні компанії також отримують вигоду. Україна виступає випробувальним полігоном для нових систем і клапаном для усунення відставання у виробництві. Такі партнери, як Anduril і Rheinmetall, вже будують заводи з виробництва безпілотників і ракетних двигунів в Європі, використовуючи досвід України на полі бою для вдосконалення своїх розробок. Для США і Європи спільне виробництво з Україною пропонує спосіб розширити виробничі потужності без розтягування внутрішніх промислових баз.

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