Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян

Відставний генерал-майор австралійської армії Мік Раян, який минулий тиждень провів в Україні, опублікував свій традиційний тижневий огляд глобальної стратегічної конкуренції та російсько-української війни. Цього разу йдеться про нові санкції адмінстрації Трампа проти росії, відкладення саміту Трампа-путіна, шведські літаки Gripen для України, глибокі удари України по росії. І звісно, новини стратегічного характеру з Тихоокеанського регіону.

Не є таємницею, що росіяни хочуть спричинити тотальне відключення електроенергії в Україні. З такої причини, на їхню думку, ці атаки мають вплив на соціально незахищені верстви українського населення.

Генерал Буданов, 25 жовтня.

Мені було трохи сумно залишати Україну у вівторок увечері. Було добре повернутися й побачити друзів у Києві та інших містах. Поїздка дала змогу надолужити розуміння стану стратегічних і тактичних "боїв адаптації", які є невід'ємною частиною цієї війни. Я опублікував шість оновлень про свій візит, які доступні тут, на Futura Doctrina. Протягом наступного тижня з'явиться ще кілька статей на цю тему.

Це був ще один насичений тиждень у міжнародних справах та війні в Україні.

Уряд США вводить нові санкції проти росії, а Швеція планує продати Україні до 150 винищувачів Gripen. Америка також дозволяє використання європейських далекобійних ракет по росії, ще більше посилюючи тиск на путіна.

У Тихоокеанському регіоні Китай продовжив свої операції навколо Тайваню, одночасно проводячи чистки серед вищого керівництва в себе. Значущі оборонні та розвідувальні оголошення пролунали з Японії та Австралії, а в Сінгапурі й Південній Кореї спустили на воду нові кораблі.

Україна

Зображення: @DefenceU та 44-та механізована бригада

Саміт відкладено. Головною новиною минулого тижня стало оголошення про відкладення раніше анонсованого саміту між Трампом і путіним, який мав відбутися в Будапешті. Вочевидь, держсекретар США вирішив, що йому не до вподоби ставлення міністра закордонних справ рф Лаврова до мирного процесу, яке, по суті, зводиться до того, що мирного процесу не існує. Після цього Трамп заявив, що не хоче марнувати час на зустріч.

Нові санкції США проти росії. Стратегічні потрясіння продовжилися цього тижня: адміністрація Трампа оголосила нові санкції проти російського нафтового сектору та експорту. Як заявив президент Трамп перед їх оголошенням: "Щоразу, коли я розмовляю з владіміром, у нас відбуваються хороші розмови, але вони ні до чого не призводять".

путін швидко відреагував. У розмові з журналістами після оголошення нових американських заходів путін заявив:

Нові санкції США – це спроба чинити тиск на росію. Жодна поважаюча себе країна ніколи не робить нічого під тиском. росія себе поважає. Санкції серйозні для нас і матимуть певні наслідки. Але вони не вплинуть суттєво на наше економічне благополуччя.

Крім того, повідомляється, що Білий дім готує додаткові пакети санкцій, якщо путін і далі опиратиметься переговорам про завершення війни.

Горить Брянський хімічний завод. Зображення: The Telegraph

Європейські ракети тепер дозволено застосовувати глибоко на території росії. Нові санкції – не єдина хороша новина від адміністрації Трампа щодо підтримки України цього тижня. З'ясувалося, що США зняли обмеження на використання Україною європейських далекобійних ракет, таких як Storm Shadow.

Українці оперативно завдали удару по Брянському хімічному заводу. Цей завод виробляє велику кількість російського пороху, вибухівки та компонентів ракетного палива, які використовуються в боєприпасах і ракетах російської армії.

Ще один цікавий крок: повноваження на такі удари перенесено з Пентагону до SACEUR (Верховного головнокомандувача Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі). Це має спростити процес ухвалення рішень щодо подібних ударів. Чи є це свідченням невдоволення Трампа кимось у Пентагоні залишається лише припущенням. Але, як зауважує Майкл Вайс:

Передача повноважень від Геґсета до Гринкевича є майже сенсаційною новиною. Елбрідж Колбі виключений із цього процесу, і виникає питання, як і чому було прийнято таке рішення.

Літаки Gripen для України. Цього тижня президент Зеленський відвідав Швецію і підписав угоду, що засвідчила намір України придбати понад 100 таких літаків. Перший має прибути у 2026 році. Як зазначив Зеленський у своєму дописі в соцмережах на цю тему:

Це чудові літаки, потужні авіаційні платформи, здатні виконувати широкий спектр завдань. Кожен може побачити, яким загрозам вони допомагають протистояти.

Ніхто не сумнівається, що це спроможні літаки, однак коли їх буде закуплено й коли вони стануть до строю, незрозуміло. Тепер Україна має керувати переходом від старіших радянських літаків до новіших західних моделей, одночасно вводячи у стрій щонайменше три західні винищувачі: американські F-16, французькі Mirage та шведські Gripen. Українці кмітливі й винахідливі, але це буде нелегке завдання.

Зображення: Defense News

Нові морські дрони. Минулого тижня Україна представила оновлені варіанти своїх вітчизняних безпілотних морських ударних апаратів, які вже добре продемонстрували себе проти росіян у Чорному морі. Нові дрони мають більшу дальність і, схоже, тепер здатні діяти будь-де у Чорному морі. Вони також несуть більший боєкомплект і використовують штучний інтелект для наведення.

Більше російських стратегічних повітряних атак. Незабаром після оголошення про перенесення саміту між путіним і Трампом, путін відновив масштабні бомбардування українських міст. Після відносно спокійного тижня, ввечері 23, 24 і 25 жовтня відбулися смертоносні удари.

росія також застосувала реактивні планерні бомби, які можуть вражати цілі на відстані близько 150-180 км від літака-носія. Протягом останнього тижня росіяни неодноразово використовували цю зброю великої дальності. Реактивний двигун не лише збільшує дальність бомб, але і значно ускладнює їх перехоплення українцями, які все ще працюють над системним рішенням цієї проблеми. Бомби також мають вдосконалену електроніку, яка краще протидіє РЕБ. The War Zone пропонує корисний огляд цих нових зразків озброєння.

Тихоокеанський регіон

Зображення: The Japan News

Витрати Японії на оборону. Нова прем'єр-міністерка Японії Санає Такаїчі заявила цього тижня, що має намір пришвидшити досягнення Японією рівня витрат на оборону у розмірі 2% ВВП. Зараз мета – досягти цього у 2025 фінансовому році. Це на два роки раніше, ніж передбачав попередній план. Мета у 2% означає подвоєння японських витрат на оборону за короткий час. З огляду на розмір японської економіки, це призведе до стрибка японського оборонного бюджету з 10-го місця у світі до 6-го або навіть 5-го в короткостроковій перспективі.

З огляду на це Японія оголосила про створення нового Національного розвідувального агентства, яке здійснюватиме нагляд і координацію діяльності агентств зі збору та аналізу інформації в уряді Японії. Голова кабінету міністрів Мінору Кіхара у п'ятницю повідомив, що отримав доручення від прем'єр-міністерки посилити розвідувальні функції уряду, зазначивши:

Посилення розвідувальних спроможностей країни – нагальне питання, аби захищати національні інтереси та забезпечувати безпеку людей, оскільки ми стикаємося з найжорсткішим і найскладнішим середовищем безпеки від завершення Другої світової війни. Ми хочемо якнайшвидше визначити коло питань для обговорення.

Остання новина з Японії: минулого тижня російські бомбардувальники перевірили можливості Японії з перехоплення повітряних суден. Два російські бомбардувальники Ту-95 у супроводі двох винищувачів Су-35 спочатку летіли в напрямку японського острова Садо, а потім повернули на північ.

Оскільки це сталося в той самий тиждень, що й порушення росією повітряного простору Литви, очевидно, що росіяни ведуть повномасштабну спробу випробувати оборону своїх азійських і європейських сусідів, плануючи свої нові військові кампанії.

Чергові чистки в Китаї. Це стало майже таким же щоденним явищем, як зміни Трампа щодо України: Комуністична партія Китаю цього тижня оголосила про відставку (чистку) ще кількох високопоставлених лідерів. Цього разу під удар потрапили члени Центральної військової ради та Центрального комітету. За повідомленнями, загалом звільнили дев'ятьох генералів. Серед них – командувачі Ракетних військ НВАК, Командування Східного театру та Народної збройної поліції. Усі це вкрай важливі фігури для будь-якої операції проти Тайваню: як для планування й ведення бойових дій, так і для підготовки можливої подальшої окупації острова.

До списку потрапили і кілька політичних комісарів. Навряд чи за ними хтось сумуватиме, адже вони, певно, були ще менш приємними, ніж політичний офіцер у "Полюванні за "Червоним Жовтнем".

Очевидним злочином усіх цих офіцерів НВАК стало підривання авторитету президента Сі. Невідомо, чи отримали вони золотий годинник на прощання, але це здається малоймовірним.

Що ці чистки означають для модернізації НВАК та її бойових можливостей?

Точно оцінити це складно, доки не буде реального конфлікту. Більшість військових організацій раз на рік-два ротують своїх старших командирів, тож втрата одного командувача не така вже і катастрофа, як дехто хотів би подати. Військові структури сконструйовані так, щоб втрачати й заміщати людей.

На мою думку, реальний вплив – це "охолоджувальний ефект" на решту інституції: зниження готовності інших військових брати на себе ризики, впроваджувати інновації чи бодай якось ставити під сумнів догми КПК. І, звісно, саме це – значна частина розрахунку Сі в цих чистках.

Військові навчання Тайваню. Минулого тижня ВМС Тайваню завершили щорічні військово-морські навчання Hai Chiang з бойовими стрільбами у водах навколо острова. Цьогоріч навчання були зосереджені на протичовновій боротьбі. Відразу після завершення навчань Hai Chiang морська піхота Тайваню провела навчання з десантування поблизу міста Гаосюн.

Китай не загрожує Тайваню? Під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Австралії Албанізом президент Трамп заявив, що не вважає Китай загрозою для Тайваню. За його словами: "Китай цього не хоче. Я взагалі не бачу цього у президента Сі. Гадаю, у нас буде чудове порозуміння щодо Тайваню й іншого".

Далі Трамп додав: "Сполучені Штати – беззаперечно найсильніша військова держава у світі, й близько нікому не стояти. У нас усе найкраще, і ніхто не наважиться із цим зв'язуватися".

З огляду на схильність Трампа захоплюватися автократами та його постійні помилки в оцінці дій російського президента у війні в Україні, чи стане уряд Тайваню ставити на карту виживання своєї динамічної та процвітаючої демократії, покладаючись на такі заяви? Навряд чи.

Нові азійські військові кораблі. Минулого тижня в Сінгапурі та Південній Кореї спустили на воду кілька цікавих нових військових кораблів. У Сінгапурі представили перший корабель нового класу гібридів фрегата та "материнського" носія для дронів для ВМС Сінгапуру. Це буде найбільший корабель сінгапурського флоту.

Новий багатоцільовий бойовий корабель Сінгапуру. Зображення: The War Zone

Другим став перший із нової партії південнокорейських підводних човнів KSS-III. Це дуже сучасний човен із літій-іонними батареями для малошумного підводного ходу. Він також має десять вертикальних пускових установок для балістичних ракет.

Зображення: The War Zone

Зустріч Трампа і Албаніз. На початку тижня прем'єр-міністр Австралії (відомий в Австралії як Албо) зустрівся з Трампом у Білому домі. Як і всі зустрічі там, ця була надзвичайно успішною. Як зазначило одне з австралійських ЗМІ, прем'єр-міністр Австралії "залишає Вашингтон із усім, по що приїхав: угодою щодо критичної сировини, підтвердженням AUKUS і поновленим союзом".

Лідери підписали угоду про розвиток проєктів з видобутку критично важливих мінералів, шість з яких реалізовуватимуть в Австралії. Хоча це не єдина співпраця, яку Америка здійснює у цій сфері, Австралія стане важливою опорою співпраці між західними країнами, щоб зламати монополію Китаю на ці мінерали.

Угоду між США та Австралією про критично важливі мінерали та рідкісні землі можна переглянути за цим посиланням.

На зустрічі також підтвердили угоду AUKUS і домовилися про певне спрощення процедур (яких саме – поки невідомо). Трамп зазначив, що план придбання Австралією американських підводних човнів класу "Вірджинія" рухається повним ходом. Тепер черга за Австралією – виконати свою частину домовленостей: значно розбудувати флотську інфраструктуру в Західній Австралії для підтримки американських і британських атомних субмарин та підготувати більше підводників.

Фото: Білий Дім

Джерело