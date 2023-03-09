Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg

Протести у Грузії, позиція її уряду свідчать про те, що путін продовжує свою гібридну війну із демократіями та Заходом. Так вважає колумністка Bloomberg Тереза Рафаель, яка пише, що путін уважно стежить за ситуацією в Грузії і дуже прагне переконатися, що грузинський Майдан не закінчиться поразкою промосковського уряду, як це сталося свого часу в Україні. Втім, авторка ігнорує той факт, що російські війська знаходяться за 30-40 км від грузиньскої столиці…

путін прагне, щоб Грузія – цей колись вірний союзник США та Європи міцно увійшов до клубу авторитарних держав, вважає колумністка Bloomberg Тереза Рафаель.

Вона зазначає, що після двох ночей жорстоких сутичок зі спецназом у Тбілісі грузинські протестувальники здобули сьогодні перемогу, коли правляча партія оголосила, що відкликає законопроєкт, який фактично був спрямований проти громадянського суспільства та ЗМІ й спричинив демонстрації. Втім, Тереза Рафаель наголошує, що влада Грузії, хоч і відкликала законопроєкт, але не відмовилася від нього. Багато протестувальників було ув'язнено, а опозиційні партії справедливо побоюються, що це лише початок наступу на демократичні свободи.

Авторка порівнює ситуацію в Тбілісі з подіями під час Майдану 2014 року, коли українці в Києві протестували проти рішення президента Віктора Януковича відмовитися від Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом заради тісніших зв'язків з росією. Крихка демократія Грузії і, як відзначає колумністка, донедавна одного з небагатьох вірних союзників США і Європи в регіоні – зараз стоїть перед таким самим викликом. Рух Грузії на Захід, як і України, путін сповнений рішучості зупинити.

Іронія сьогоднішнього становища Грузії полягає в тому, що кампанія путіна в Україні розпочалася тоді, нагадує Тереза Рафаель, коли він знайшов привід для вторгнення у 2008 році на боці сепаратистів у самопроголошеній республіці Південна Осетія, а також в Абхазії. Війна призвела до жорстоких етнічних чисток грузинів у цих регіонах і стала стратегічною перемогою кремлівського диктатора, чиї війська наразі окупували близько 20% території країни. Авторка переконана, що Грузія 2008-го – це шаблон для анексії Криму в 2014 році, що передувала вторгненню на український Донбас і повномасштабній війні з Україною, що розпочалася минулоріч.

Тереза Рафаель наголошує, що останнім часом США та Європа мало приділяли уваги стратегічному Південнокавказькому регіону, не мали чіткої стратегії і через це втрачали вплив. Це дозволило путіну відкрити нові фронти у своїй гібридній війні для консолідації російської влади в регіоні. Невдовзі після його вторгнення до Грузії, відзначає колумністка, до влади прийшов Барак Обама, який пообіцяв росіянам "перезавантаження", що посилило відчуття геостратегічної невизначеності в Грузії, яке збереглося і в роки правління Трампа.

Невеликий розмір Південного Кавказу протилежний його стратегічній важливості. Він розташований на перехресті Європи, Азії та Близького Сходу, є мостом між Чорним і Каспійським морями, ключовим транзитним маршрутом для природного газу і нафти. Сильна демократія може стати оплотом проти ісламського радикалізму, а також проти російського реваншизму. На даний момент народ, який Захід повинен найбільше бажати перемоги, перебуває в біді.

Тереза Рафаель нагадує, що грузини не раз виходили на вулиці, щоб захистити свою демократію і західний напрямок країни в пострадянський період; вони робили це і після вторгнення росії в Україну. Останні протести були викликані пропозицією закону, який вимагає від неурядових організацій та ЗМІ, що мають понад 20% іноземного фінансування, зареєструватися як "іноземні агенти", а для тих, хто відмовиться, передбачені суворі покарання. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі погрожувала накласти вето на законопроект, який підтримала правляча партія "Грузинська мрія".

Колумністка Bloomberg порівнює законопроект в Грузії із законом, який був ухвалений в 2012 році в росії і який жорстко обмежує права людини, ЗМІ та організації громадянського суспільства. У Грузії цей закон демонструє справжнє обличчя уряду, який часто заявляв про свою нібито прозахідну позицію, але водночас загравав з путіним, - переконана Тереза Рафаель.

За її словами, такий крок грузинського уряду мав би викликати тривогу на Заході. Пострадянська траєкторія Грузії іноді була зигзагоподібною, але в цілому вона визначалася прозахідним напрямком, започаткованим на початку 1990-х років за часів покійного президента Едуарда Шеварднадзе.

Під час дев'ятирічного президентства Міхеїла Саакашвілі з 2004 року Грузія почала зміцнювати тісніші зв'язки із Заходом, нагадує Тереза Рафаель. США уклали угоду про "Стратегічне партнерство"; ЄС уклав угоду про асоціацію в 2014 році та угоду про вільну торгівлю. Грузія прийняла конституційну поправку, яка вимагає від неї рухатися до "повної інтеграції" в ЄС і НАТО.

Тереза Рафаель наголошує, що переважна більшість грузинських громадян налаштовані рішуче прозахідно, а уряд під керівництвом мільярдера-відлюдника, засновника правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі дедалі більше орієнтується на Москву. Іванішвілі, який обіймав посаду прем'єр-міністра близько року з 2012 року, наразі не відіграє жодної формальної ролі і неодноразово заперечував, що неформально керує Грузією; але мало хто на Заході сумнівається в його фактичному контролі над ключовими державними установами, судовою системою та службами безпеки. Тереза Рафаель нагадує, що у 2020 році група конгресменів США прямо оголосила його "близьким союзником путіна, який бере участь у дестабілізації Грузії від імені росії".

Колумністка Bloomberg не без підстав вважає, що Грузія – не єдина частина стратегічного Південного Кавказу, яка дестабілізується за допомогою або згоди росії. Інша демократія і західний союзник – Вірменія – опинилася в майже екзистенціальному стані вразливості через ситуацію в Нагірному Карабасі. росія, яка є союзником Вірменії, фактично відмовила їй у допомозі у протистоянні з Азербайджаном.

Тереза Рафаель переконана, що останні дві ночі протестів продемонстрували, що у грузинів розвинуті звичка до демократії та смак до вільного вираження поглядів, які не будуть знищені без бою. Але, на її думку, закон став потужним сигналом про справжні наміри правлячої партії і свідчить про те, що попереду багато викликів. путін захоче переконатися, пише колумністка, що грузинський Майдан не закінчиться так само, як український – капітуляцією промосковського уряду.

Джерело: Bloomberg