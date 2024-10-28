Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен

Філліпс О'Брайен у традиційному тижневому огляді війни концентрує увагу на трьох основних темах минулого тижня. Це – ситуація в Грузії і її вплив на війну та стан демократії у світі, вибори у США та позиція трампівстів щодо України, як і їхні зв'язки з кремлем. А також "потуга" російського просування у 2024 році, яку дехто намагається представляти як шалений успіх.

Те, що ми спостерігаємо в Грузії, є водночас і гнітюче передбачуваним, і жахливим. Країна, яка хотіла бути демократичною, народ якої бачив своє майбутнє на Заході, в Європі, зазнає руйнування своєї свободи на своїх (і наших) очах. Це демонструє, наскільки крихкими можуть бути демократичні системи перед обличчям жорстокості, якій ніхто не протистоїть.

Дві інші новини цього тижня. Зв'язки між путіним і MAGA стали ще більш помітними, і стало зрозуміло (вкотре), що станеться, якщо Трамп переможе.

Крім того, росіяни продовжують робити крихітні кроки вперед, хоча, очевидно, багато хто вважає, що вони захопили набагато більшу частину України, ніж це є насправді. Це важливо, тому що розуміння того, що відбувається у відносному вимірі, може допомогти людям зрозуміти, як Україна має озброїтися, щоб виграти війну.

Грузинська свобода балансує на межі, те ж саме не може статися з Україною.

Сценарій диктатора. Смерть грузинської демократії та її значення для України

Те, що ми спостерігаємо в Грузії, найкраще можна назвати сценарієм диктатора, який неодноразово бачили впродовж останніх кількох років у таких країнах, як білорусь та Венесуела. Держава оголошує вибори, які, за її словами, є вільними, навіть допускає деяких іноземних спостерігачів, але потім на очах у всього світу краде голоси виборців. Вона використовує залякування, вкидання бюлетенів, порушення під час голосування тощо, і врешті-решт просто оголошує себе переможцем. Звісно, люди можуть протестувати, збиратися сотнями тисяч, але диктатори підготувалися до цього. Вони мають підготовлені сили безпеки, навіть армію, які стоять на їхньому боці. Вони придушують інакомислення там, де воно небезпечне, і дають йому померти від нехтування там, де воно не становить прямої загрози.

В результаті вони зберігають владу і ще більше звільняються від будь-яких обмежень.

Можливо, я помиляюся щодо Грузії, але, на жаль, це сумнівно. "Грузинська мрія" має палку підтримку росії та Китаю, готувалася до цього моменту роками, має доступ до зброї та в'язниць. ЄС і США, я впевнений, висловлять стурбованість, можливо, навіть крайню стурбованість, але врешті-решт вони нічого не зроблять.

І ще одна європейська демократія буде знищена. Демократія не просто топчеться на місці в Європі й в усьому світі, вона відступає. Вона розгромлена в білорусі і, ймовірно, в Грузії, вона повністю збочена в Угорщині, вона хитається у Словаччині, і Бог знає, що станеться у будь-якій іншій державі, де антиліберальні популісти отримають владу.

Існує лише один виняток із цієї тенденції – Україна. Україна стала більш живою демократією, більш активним громадянським суспільством і, можливо, єдиною ознакою надії, яку Європа мала на своє майбутнє в останні кілька років. Вона має народ, готовий боротися і вмирати за свою свободу, і продемонструвала здатність терпіти величезну кількість болю і страждань, аби бути одночасно європейською і вільною.

Україна є шансом на оновлення для Європи, підтвердженням цінностей відкритості та демократії, на яких вона була відбудована після 1945 року. Якщо Україна переможе, всю хвилю антидемократичного руху можна буде зупинити і повернути назад.

Однак, якщо Україна буде принесена в жертву, навіть лише частина України, а решта країни залишиться без повноправного членства в ЄС і НАТО, майбутнє Європи буде похмурим. Частина, віддана росії, буде поглинута антидемократичною імперією, а решта (на що вона має повне право) відчуватиме себе покинутою.

MAGA дійсно вірить у тотожність росії та України. І путін знає це

Ще не встигли підрахувати жодного голосу в Грузії (незаконно чи ні), як Віктор Орбан вискочив привітати "Грузинську мрію" з перемогою. Здається, ворогам демократії не потрібно турбуватися про тонкощі поваги до виборів.

Для тих, хто не знає, Орбан є улюбленим лідером Дональда Трампа в Європі (окрім путіна). Протягом останніх кількох тижнів експрезидент щедро хвалив Орбана, використовуючи такі слова, як "фантастичний", "друг", "велика людина" і "великий лідер". На передвиборчому заході у Флориді Трамп майже втратив свідомість, коли говорив про Орбана.

"Немає нікого кращого, розумнішого або кращого лідера, ніж Віктор Орбан. Він фантастичний", – сказав колишній президент натовпу, який зібрався на концерт на курорті у Флориді, як показано в серії відео, розміщених на акаунті Орбана в Instagram. Трамп додав, що європейський автократ є "неконфліктною фігурою, тому що він сказав: "Так буде", і на цьому все закінчилося, чи не так? Він бос і ... він великий лідер, фантастичний лідер. В Європі та в усьому світі його поважають".

Це ще одна ознака того, що MAGA навіть не намагається приховати свою зневагу до вільних систем і верховенства права в наші дні. Я не знаю, чи бачили ви дискусію Джей Ді Венса про росію та Україну два дні тому. Якщо ні, то вона дає ще більш моторошне уявлення про те, що адміністрація Трампа може означати для свободи в Європі, ніж вибори в Грузії. Адже у словах Венса немає жодного натяку на демократію чи навіть поблажливості до неї. Україна нічим не краща за росію, путін – нормальний лідер, і США повинні діяти відповідно. Або, як сказав Венс в одному з телевізійних виступів, для деяких американців неправильно "бити себе в груди" і дивитися на російсько-українську війну так, ніби одна сторона хороша, а інша – погана.

Його рішення, як завжди, полягає в тому, щоб закінчити війну зараз і дати путіну те, що він хоче. Це було постійною темою протягом кількох місяців – я написав детальну статтю в липні, в якій виклав усі його заяви з цього приводу до цього часу. Ви можете прочитати тут, якщо хочете знати всі криваві подробиці.

Звісно, цього тижня не лише Венс повторив свою позицію. З'ясувалося, що Ілон Маск, який був найвідомішим публічним прихильником Трампа і допоміг обрати Венса віцепрезидентом, вкладаючи мільйони і мільйони в кампанію Трампа, роками вів таємні розмови з путіним.

Це дійсно екстраординарно. Маск – один із найважливіших оборонних підрядників США, чия компанія отримує вигоду від щедрих контрактів Пентагону і через яку він має доступ до багатьох американських секретів, і він розмовляв з главою держави, яка є одним із найбільших викликів безпеці США, якщо вірити заявам самого Пентагону. Дійсно, варто піти і почитати, як росія (і її відносини з Північною Кореєю та Іраном) обговорюються у нещодавно опублікованій Стратегії національної оборони США.

Сполучені Штати повинні співпрацювати з НАТО, щоб допомогти зупинити росію в її неспровокованому вторгненні в Україну, і водночас зберігати пильність щодо Північної Кореї та Ірану.

І що ми бачимо від MAGA: вони простягають руку путіну, співпрацюють з ним, тоді як росія відкрито поглиблює свої відносини з Північною Кореєю та Іраном – настільки, що північнокорейські війська готові приєднатися до бойових дій проти України.

І путін це знає. На саміті БРІКС цього тижня він відкрито заявив, що підтримує "мирний" план Трампа щодо України. Думаю, можна чітко сказати, що якщо Трамп переможе через дев'ять днів, перспектива того, що США покинуть Україну, наближається до 100%.

російські наступальні дії у 2024 році в перспективі. За всіма успіхами росії стоїть бездіяльність союзників України

Цього тижня я запитав усіх підписників, яку частину України, на їхню думку, росія захопить у 2024 році. Я був заінтригований тим, що ви думаєте, і в деякому сенсі я був задоволений.

Ось результати.

31% опитаних мали рацію, що якщо додати територію, яку захопила росія (мінус територія, яку росія втратила у рф), то вийде менше половини одного відсотка. Звісно, як постійні читачі цієї підбірки, ви, сподіваюся, читали історії про війну і великі російські успіхи зі скептицизмом.

З іншого боку, більше третини (загалом 34%) мали дуже перебільшене уявлення про те, чого досягла росія – в деяких випадках надзвичайно перебільшене. Це викликає занепокоєння, оскільки підживлює наратив про російський успіх, який такі люди, як Венс, Маск, Орбан тощо, використовують і будуть використовувати для того, щоб спробувати нав'язати мирну угоду на умовах путіна.

Щоб дати вам загальнонаціональну картину, ось як виглядала лінія фронту у складі всієї України (і прикордонних районів росії) станом на 1 січня 2024 року.

І ось лінія фронту сьогодні.

І оскільки кількість території, яка перейшла з рук в руки, насправді дуже мала, ось сьогоднішня карта з колом навколо території, яку Україна все ще утримує у самій росії (синя пляма вгорі), і ще одним колом навколо місць, де росія досягла найбільших успіхів у 2024 році (внизу). Варто зазначити, що нижнє коло містить майже всі міста, які росія захопила цьогоріч: Авдіївка, Очеретине, Вугледар, Нью-Йорк.

Кола можуть дати уявлення про загальну надзвичайно малу територію, на якій у 2024 році точилися основні бойові дії (і, відповідно, про надзвичайно малі досягнення).

Так, росія досягла успіхів, причому надзвичайно дорогою ціною, але в контексті країни розміром з Україну ця територія є крихітною. Ба більше, Україна все ще утримує значну частину росії. Насправді, якщо порівняти площі, то можна побачити, наскільки незначними є відмінності. Ось карта, що показує відстань російського просування від Авдіївки (захопленої в лютому) до найдальшої точки російської лінії фронту. Це 37,27 кілометрів (або 23 милі).

Територія, яку Україна досі утримує у Курській області росії (навіть після того, як росія почала стягувати туди війська, щоб спробувати повернути її), має подібну довжину (якщо не глибину) і становить 35,92 кілометра.

І пам'ятайте, що росія досягла своїх успіхів завдяки величезним перевагам: від припинення допомоги Україні з боку США на перші чотири місяці цього року до відмови Вашингтона дозволити Україні здійснювати дальні удари по території рф, від отримання росією понад 5 мільйонів снарядів від Північної Кореї (більше, ніж всі партнери України надали їй за час війни) та отримання нею тисяч "Шахедів" з Ірану до того, що москві дозволено безкарно бомбардувати будь-яку частину України, коли вона цього захоче.

Так, росія досягла певних успіхів, але, беручи до уваги великі стратегічні переваги, які вона мала, і невеликі території, було б дуже важко сказати, що захоплена територія є якимось великим успіхом. Насправді, і це гнітюче, це демонструє, що російська армія залишається більш ніж боєздатною, якщо партнери України захочуть допомогти Україні перемогти її. Єдина надія на таку політику залишається за Камалою Гарріс.

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