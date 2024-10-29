Грузія готується до післявиборчих проблем. Вибори залишили більше запитань, ніж відповідей – CEPA та Atlantic Council

Нещодавні сфальсифіковані вибори в Грузії, які багато у чому нагадували процес приходу Януковича до влади в Україні, показали, що росія всіма силами намагається дестабілізувати та взяти під контроль сусідні країни, які вона вважає своєю територією чи зоною впливу. Грузинські вибори також продемонстрували те, що може відбуватися у США, коли російські технології виборів будуть застосовані в американських умовах, де більшість доброчесних громадян навіть не уявляють, що до такого можна вдатися. Ситуацію аналізують експерти CEPA та Atlantic Council.

Вибори в Грузії як російська спецоперація. рф виграє найбільше від посилення напруження між Тбілісі та ЄС зі США – CEPA

Єдине, що можна з упевненістю сказати про парламентське голосування в Грузії 26 жовтня, це те, що немає нічого певного. Більшість голосів було підраховано, але загальновизнаного переможця поки що немає. Післявиборчий ландшафт вкритий туманом; масові демонстрації обіцяють з 28 жовтня; а риторичні обміни є неприємними і стають дедалі гіршими. Це не є добрим результатом.

Це було підкреслено, коли обидві сторони оголосили про перемогу.

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія", яка пообіцяла арешти і суди над опозиційними діячами, вказала на офіційні дані виборчої комісії, згідно з якими вона отримала майже 54% голосів. Решту голосів отримала опозиція, яка претендує на майже 44%.

Статистика показала, що правляча партія отримала найбільшу підтримку в сільській місцевості, в той час як у великих містах вона програла. Наприклад, максимальна кількість голосів за "Грузинську мрію" в столиці Тбілісі становила 44%, тоді як мінімальна – 33%, що свідчить про зростаючу непопулярність партії серед міських жителів.

Однак офіційні результати не могли пояснити різку розбіжність з даними двох екзит-полів, проведених західними агентствами. Вони показали, що "Грузинська мрія" набрала приблизно 41-42%, а опозиція – більшість голосів. Це викликало широке обурення і звинувачення в тому, що голосуванням маніпулювали. Соціальні мережі були заповнені зображеннями вкидання бюлетенів і бійок чоловіків за межами виборчих дільниць. Дехто стверджував, що виявив докази зловживань.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі очолила ці скарги, заявивши, що результатом була "повна фальсифікація", яку вона назвала "російською спецоперацією". Кілька опозиційних партій відкинули офіційні результати виборів і заявили, що бойкотуватимуть новий парламент.

Місії іноземних спостерігачів, чиї звіти були надзвичайно детальними, але не внесли багато ясності, навряд чи допомогли вирішити це питання. Проміжні висновки Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) займали 21 сторінку і містили багато прикладів проблем, пов'язаних з голосуванням, але не містили стислого загального висновку.

Тим не менш, у звіті зазначено, що у 6% випадків спостерігачі стали свідками таких проблем, як тиск на виборців та їх залякування. Крім того, у 24% випадків була порушена таємниця голосування, а представники "Грузинської мрії" знімали виборців на відеокамеру (хоча це не є незаконним). Як грузинські, так і міжнародні спостерігачі повідомили про загальну несправедливість виборчого процесу, в якому правляча партія користувалася значним впливом.

Опозиційні партії постійно критикували Центральну виборчу комісію за її заангажованість, відзначаючи, що виборча реформа була проведена поспіхом і без достатніх консультацій з громадськістю.

"Грузинська мрія" стверджувала, що будь-які невідповідності є частиною виборчого процесу в усіх країнах, і що партія здобула переконливу перемогу, набравши понад мільйон голосів.

Американські та європейські чиновники вже кілька місяців попереджали, що плани правлячої партії свідчать про відхід від ліберально-демократичного європейського курсу в бік росії. кремль привітав голосування і звинуватив Захід у прагненні дестабілізувати країну.

Якщо "Грузинська мрія", що видається ймовірним, знову прийде до влади, її майбутній шлях, схоже, сильно відрізнятиметься від того, що було раніше. Її засновник-мільярдер Бідзіна Іванішвілі назвав Захід "партією війни", уряд прийняв репресивний закон про іноземних агентів і оголосив про боротьбу з тим, що він називає пропагандою ЛГБТ+. Іванішвілі запропонував "суди в стилі Нюрнберга" над опонентами.

І США, і ЄС закликали до розслідування того, що саме сталося під час голосування, але існує тривожно мало аргументів, що станеться далі – історична сварка між Грузією та її колишніми західними друзями.

Це може відбуватися досить повільно. Захід, найімовірніше, обере обережнішу вичікувальну позицію і, можливо, чинитиме на Тбілісі поміркований, але поступовий тиск. Незважаючи на похмуре небо, можливий компроміс, коли "Грузинська мрія" погодиться, що в обмін на міжнародне визнання результатів виборів правляча партія може розглянути питання про скасування закону про іноземних агентів та ЛГБТ+. Це потенційно могло б задовольнити західних партнерів країни, а опозицію зробити менш обуреною, ніж зараз.

Якби це сталося, це б свідчило про те, що правляча партія в цілому керується стратегією послаблення потенційної критики з боку Заходу та витіснення політичної опозиції всередині країни. Суперечливі закони були б засобом для досягнення політичної перемоги.

Альтернатива – довга серія вуличних протестів і парламент, позбавлений опозиції. Зрештою, це може закінчитися чимось подібним до 2020 року, коли після багатомісячної затримки опозиція нарешті змирилася і зайняла свої місця в парламенті, розрядивши політичну кризу, але залишивши значну частину населення відчувати себе зрадженою внаслідок падіння влади.

Вибори в Грузії стали частиною більш широкої геополітичної боротьби, яка загострилася між Заходом і росією після тотального вторгнення кремля в Україну.

Молдова, Україна і Грузія, прикордонні території, як їх часто називають, опинилися під величезним тиском з боку росії.

Якщо основним результатом виборів буде лише посилення напруженості у відносинах між Тбілісі та ЄС/США, росія виграє від цього найбільше.

Про автора: Еміль Авдаліані – професор міжнародних відносин Європейського університету в Тбілісі, дослідник Шовкового шляху.

Грузія щойно завершила вибори, на кону яких стояло майбутнє країни. Що далі? – Atlantic Council

Це стрес-тест для демократії. Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" оголосила про перемогу після вирішального голосування в суботу, але опозиційні партії негайно оскаржили результати на тлі численних повідомлень про залякування і деяких екзит-полів, які показують, що опозиція випереджає. Відмовившись визнати офіційні результати і назвавши вибори "російською спецоперацією", прозахідна президентка Саломе Зурабішвілі закликала грузинів вийти на акції протесту в понеділок. Чи консолідує "Грузинська мрія" владу і чи потягне Грузію далі в бік росії та від західних інституцій? Що далі чекає на опозицію? Як повинні реагувати Сполучені Штати і Європейський Союз?

Загрози зростають. США та ЄС потребують плану протидії репресіям грузинського уряду – Деніел Фрід

Деніел Фрід – почесний співробітник в Атлантичній раді та колишній помічник держсекретаря США з питань Європи.

Авторитарно налаштована правляча партія Грузії "Грузинська мрія", очолювана мільярдером Бідзіною Іванішвілі, сумнівно заявила про перемогу на парламентських виборах 26 жовтня, в той час як демократична опозиція стверджує про фальсифікації, а місія зі спостереження за виборами Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) вказує на значні зусилля, спрямовані на залякування виборців і маніпуляції з результатами. Напруженість у країні висока, так само як і шанси уряду на репресії з метою утримання влади.

Достовірні екзит-поли, опубліковані 26 жовтня (від "Мтаварі" і "Формула ТВ"), дали "Грузинській мрії" 41% і 42% голосів виборців відповідно. Офіційна Центральна виборча комісія Грузії оголосила 26 жовтня, що "Грузинська мрія" перемогла з результатом близько 54%, що суперечить цим достовірним екзит-полам.

Вибори відбулися на тлі зростаючих авторитарних загроз і дій з боку грузинського уряду, включаючи погрози оголосити опозиційні партії поза законом і закон, що чинить тиск на групи громадянського суспільства, які отримують іноземне фінансування.

Грузини послідовно і протягом багатьох років висловлювали своє бажання інтегруватися в Європу і НАТО. росія роками намагалася підірвати цей вибір, використовуючи економічний тиск, дезінформацію, а в 2008 році – війну. російські пропагандисти хвалилися, що вибори 26 жовтня ознаменували поразку зусиль Заходу, спрямованих на "зміну режиму" в Грузії.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка публічно підтримувала демократичну опозицію, засудила вибори 27 жовтня, охарактеризувавши офіційні результати як нелегітимні і як результат російських зусиль з підпорядкування країни. Вона анонсувала публічну демонстрацію на вечір 28 жовтня.

Грузинський уряд, швидше за все, буде наполягати на своїй перемозі. Демонстрація опозиції в понеділок, ймовірно, буде величезною. За нею може послідувати насильство, спровоковане владою безпосередньо або через її маріонеток.

Сполучені Штати і Європа (не враховуючи проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який привітав "Грузинську мрію" ще до того, як уряд оголосив результати, і відвідав Тбілісі в понеділок) стоять перед важливим набором рішень. Захід повинен вирішити, як охарактеризувати ці явно погані вибори, як реагувати на репресії правлячої партії (включаючи можливість силового сценарію утримання влади в білоруському або венесуельському стилі), і як підтримати грузинський народ як у найближчому майбутньому, так і в довгостроковій перспективі.

Кампанія залякування. Як спостерігач за виборами, я побачила тактику "Грузинської мрії" зблизька – Леслі Шедд

Леслі Шедд – позаштатна наукова співробітниця Євразійського центру Атлантичної ради та президентка Rising Communications.

Я приїхала до Грузії, щоб стати одним із короткострокових спостерігачів Міжнародного республіканського інституту на парламентських виборах. На власні очі я переконалася, що побоювання, що правляча партія "Грузинська мрія" використовуватиме агресивну та незаконну тактику для забезпечення своєї перемоги, справдилися.

Напередодні виборів відбувалася системна і повсюдна кампанія залякування. Однією з найпоширеніших історій, яку я чула, була історія про те, як роботодавці змушували працівників здавати свої документи, щоб не допустити їх до голосування або щоб ці документи могли бути використані для фальсифікації результатів голосування.

У день виборів правила, що обмежують агітаційні матеріали та агітацію біля виборчих дільниць, безсоромно ігнорувалися. Найбільш кричуще порушення я побачила у місті Ткібулі, де на великому екрані демонстрували відеозапис промови мера Тбілісі, члена "Грузинської мрії", який виголошував промову, а його голос лунав через міську гучномовну систему. Крім того, на більшості виборчих дільниць, які я відвідала, групи людей стояли на вулиці, спостерігаючи за тим, як виборці приходять і йдуть, створюючи атмосферу спостереження. Часто це були великі, залякані на вигляд чоловіки, групами по троє або четверо, які не розмовляли, а просто спостерігали.

Ми також стали свідками діяльності, як виявилося, фальшивих організацій-спостерігачів, розгорнутих для "моніторингу" виборів. У маленькому містечку Сацире я зустріла жінку, яка працювала в організації, що приблизно перекладається як "Міжнародна організація юристів-барістерів Грузії". Протягом півтори години ми спостерігали, як вона підходила до виборців і відводила їх у бік сусідньої будівлі, де її не було видно. Коли ми запитали її, що вона робить, вона поспішно пішла геть, а інший чоловік, який також "спостерігав" за дільницею, зажадав, щоб ми пішли геть. Гірше того, на кожній дільниці, яку я відвідала, я бачила маленьку відеокамеру, спрямовану на кабінки для голосування або на урни для бюлетенів. Мені сказали, що вони були встановлені "Грузинською мрією" або членами виборчих комісій нібито для безпеки та запобігання вкиданню бюлетенів.

Все це було дуже чітким сигналом: "ми спостерігаємо".

Непрозорі вибори. Це лише перший дзвіночок у боротьбі опозиції проти російського впливу – Брайан Вітмор

Брайан Вітмор – старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради, доцент кафедри практики Техаського університету в Арлінгтоні, засновник і ведучий подкасту "Вертикаль влади" (Power Vertical Podcast).

Битва за грузинську демократію перемістилася на вулиці – саме там, де більшість спостерігачів давно очікували її завершення. Після виборів, затьмарених тим, що міжнародні спостерігачі назвали підкупом голосів, подвійним голосуванням і залякуванням виборців, заява правлячої партії "Грузинська мрія" про отримання парламентської більшості не має жодної легітимності. Фактично, це абсурд. Більше того, відмова Зурабішвілі визнати результати виборів і її заклик до вуличних протестів повністю і міцно пов'язує значною мірою церемоніальний інститут президентства, єдиний інститут грузинської держави, який не був захоплений росією, з прозахідною опозицією Грузії.

Лінія фронту накреслена. Що ж буде далі? Якщо твердження Зурабішвілі про те, що Грузія стала жертвою російської спецоперації, правильне, а мало хто з серйозних спостерігачів у регіоні сумнівається, що це так – то цілком логічно, що Кремль і його грузинські маріонетки мають план і на наступний день.

Парламентські вибори в Грузії 2024 року вступили у свою "майданну" фазу. Можливі три варіанти розвитку подій: це може призвести до повторення мирної Революції троянд 2003 року, коли вуличні протести скинули корумпований і авторитарний уряд. Це може призвести до насильницького розгону і придушення демократичної опозиції за прихованої російської допомоги, як це сталося в Білорусі в 2020 році. Або ж це може стати приводом для прямої російської інтервенції, як в Україні у 2014 році. Через понад два десятиліття після того, як грузинське громадянське суспільство досягло повноліття під час Революції троянд, країна прямує до ще одного вирішального раунду. Вибори, що відбулися цими вихідними з глибокими недоліками, були лише першим дзвіночком.

Системне шахрайство. Міжнародна спільнота повинна поставити під сумнів легітимність цих виборів – Мая Ніколадзе

Мая Ніколадзе – асоційована директорка Ініціативи економічного державотворення в Центрі геоекономіки Атлантичної ради.

Дійсно підозріло, що в країні, де 79% населення підтримує членство в ЄС, 54% проголосували б за партію, яка вбиває клин між Грузією та її західними партнерами, нещодавно ухваливши суперечливий закон про іноземних агентів та офшори.

Перш ніж визнати результати виборів, які викликають багато суперечок, міжнародна спільнота повинна поставити під сумнів їхню легітимність.

Порушення, такі як вкидання бюлетенів і залякування виборців, схоже, мали, за словами однієї спостережної групи, "значний вплив на результати виборів". Як Transparency International, так і Міжнародне товариство за чесні вибори та моніторинг повідомили, що на 10 і більше відсотків голосів вплинули "системне шахрайство" і "широкомасштабні фальсифікації".

У той час як грузинська громадськість і міжнародні спостерігачі ведуть складний процес, спрямований на забезпечення точного підрахунку голосів грузинського народу, західні політики повинні пам'ятати про дві речі:

1. Грузинський народ робить все можливе, щоб утримати країну на західному курсі, в тому числі голосуючи і зголошуючись спостерігати за виборами, але він не перебуває в рівних умовах.

2. Відштовхування Грузії від Заходу піде тільки на користь осі росія-Китай-Іран, яка може перетворити Грузію на економічну чорну діру, якщо грузинський уряд підтримає ухилення від санкцій та експортного контролю.

Вибори були затьмарені залякуванням і стеженням. Зурабішвілі має рацію, що не визнає їх – Лора Ліндерман

Лора Ліндерман – старша наукова співробітниця Євразійського центру Атлантичної ради, а також старша наукова співробітниця і керівниця програм Інституту Центральної Азії та Кавказу Американської ради з питань зовнішньої політики.

Офіційні результати парламентських виборів у Грузії, оголошені ЦВК, викликали значне занепокоєння щодо чесності виборчого процесу.

Еоган Мерфі, голова місії БДІПЛ Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) зі спостереження за виборами, дійшов висновку, що парламентські вибори не відповідали "міжнародним демократичним принципам". Враховуючи зазвичай стримані стандарти коментування виборів з боку ОБСЄ, заява БДІПЛ була напрочуд критичною для дипломатичної організації і містила докази, що підтверджують багато заяв, зроблених національними організаціями та міжнародними спостерігачами.

Я поділяю твердження Зурабічвілі, що вибори були "російською спецоперацією", і вона має рацію, що не визнає їхніх результатів. Народ Грузії заслуговує на вільні і чесні вибори, які не були б позначені тими порушеннями, які спостерігали в суботу як національні, так і міжнародні спостерігачі.

Переслідування легітимізують. Після виборів громадянські свободи грузинів опинилися під загрозою – Ендрю Д'Аньєрі

Ендрю Д'Аньєрі – науковий співробітник-резидент Євразійського центру Атлантичної ради.

Парламентські вибори в Грузії, що відбулися цими вихідними, значною мірою відповідали похмурим прогнозам багатьох експертів. Правляча партія "Грузинська мрія", схоже, сфальсифікувала результати виборів, головним чином через масове залякування виборців, особливо в малих містах і сільській місцевості. Виборча комісія, прихильна до "Грузинської мрії", оголосила правлячу партію переможцем, опозиційні виборці та партії переконливо стверджують про фальсифікацію виборів, і Тбілісі, схоже, готується до масових вуличних протестів у понеділок увечері. Ситуація може погіршитися, якщо уряд застосує нові засоби для боротьби з натовпом, якими він вихвалявся, або якщо він відрядить головорізів для побиття протестувальників, як це було в травні.

На карту після цих спірних виборів поставлено ніщо інше, як громадянські свободи грузинів. Підбурювана Іванішвілі, "Грузинська мрія" вже ухвалила закони про переслідування організацій громадянського суспільства та значною мірою криміналізацію гомосексуалізму, які партія може використати для придушення інакомислення та ув'язнення політичних опонентів, якщо вона залишиться при владі. "Закон про іноземних агентів" та "закон про пропаганду ЛГБТКІ+" "Грузинської мрії" запозичені безпосередньо з російського сценарію. Але на цьому правляча партія не зупиниться. Її лідери пообіцяли ухвалити законодавство про заборону опозиційних політичних партій і кодифікувати однопартійну автократію білоруського зразка. Поки що "Грузинська мрія" досягла своїх цілей щодо обмеження свобод своїх громадян. Ми повинні вірити лідерам партії, коли вони кажуть, що це лише початок.

Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати право грузинів на самовизначення та вільні і чесні вибори. Що ще важливіше, адміністрація Байдена повинна мати напоготові серйозну політичну відповідь на випадок, якщо грузинська влада вдасться до подальшого насильства проти протестувальників або політичних опонентів.

Джерело: CEPA та Atlantic Council