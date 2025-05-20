Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом

Ніхто в Україні особливо не сподівається на припинення вогню та швидке закінчення війни. Натомість українці впевнені, що зможуть боротися, навіть без колишнього рівня американської підтримки. Про це пише для американської аудиторії відома публіцистка та журналістка Енн Епплбом у колонці в The Atlantic.

За кілька днів у Львові Енн Епплбом не зустріла нікого, хто вірив би, що путін хоче завершити війну або що він буде вести переговори про це в Стамбулі. Українська логіка проста: путін ніколи не казав, що хоче завершити війну, пише вона в колонці у The Atlantic. Авторка нагадує, що пропагандисти на російському держТБ ніколи не заявляли, що хочуть завершити війну. російська переговорна команда в Стамбулі не казала, що хоче завершити війну. Навпаки, керівник російської делегації Володимир Мединський сказав українцям: "Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати?" Епплбом нагадує, що Велика Північна війна, на яку, ймовірно, посилався Мединський, завершилася в 1721 році, та уточнює, що Мединський відомий не бойовими подвигами, а переписуванням шкільних підручників.

Авторка також нагадує, що на тій самій зустрічі росіяни вимагали, щоб Україна відступила з території, яку вона контролює; погрожували анексувати ще кілька областей, що вони безуспішно намагаються зробити вже три роки; і образили члена української делегації, який втратив племінника в боях. "Можливо, дехто з присутніх за цим столом втратить ще більше близьких", – глузував Мединський.

Втім, як зауважує Енн Епплбом, українців це не дивує, оскільки вони слухають таку риторику вже три роки. Але їх дивує терпимість американського президента до того, що для них виглядає як відверте знущання. Дональд Трамп заявляє, що хоче мирних переговорів. Володимир Зеленський готувався до мирних переговорів. путін перетворив це на фарс і, ймовірно, продовжить його, водячи Трампа за ніс якомога довше і погоджуючись на нові телефонні розмови та зустрічі, щоб уникнути нових санкцій, відвернути увагу від триваючих військових злочинів росії та змусити США виглядати слабкими.

Енн Епплбом не збирається давати повне пояснення, чому Трамп не розуміє гру, яку веде путін, і яка абсолютно очевидна для всіх інших. Вона лише наголошує, що Трамп постійно неправильно розуміє путіна, переоцінює свою удавану дружбу з ним і часто приписує путіну мотиви, які насправді є його власними. "путін втомився від усього цього, – сказав Трамп на Fox News. – Він не виглядає добре. Але він хоче виглядати добре". Насправді, вважає авторка, саме Трамп втомився від "усього цього", саме Трамп не виглядає добре, і саме Трамп хоче виглядати добре.

Тим часом путін переорієнтував усю свою економіку на військове виробництво за зразком Радянського Союзу чи нацистської Німеччини. Він створив режим настільки репресивний, що люди бояться вживати слово "війна" публічно. Він регулярно жертвує сотнями або навіть тисячами людей, щоб отримати 100 метрів території. Те, як це виглядає для інших людей, навряд чи може його сильно цікавити.

З усіх цих причин українці вважають, що війна триватиме, і ця перспектива їх більше не лякає, наголошує Енн Епплбом. Частково це тому, що у них немає іншого вибору. На відміну від росіян, які можуть будь-коли залишити поле бою і повернутися додому, українці не можуть відступити з поля битви. Якщо вони це зроблять, то втратять свою ідентичність, мову та свободу.

Авторка зазначає, що українці впевнені, що вони можуть продовжувати боротьбу, навіть без такого ж рівня американської підтримки. Українська армія не повертає території, як це було восени 2022 року, і не має планів щодо нового масштабного контрнаступу. Але вона й не відступає. Танки та важке озброєння, яке Україна потребувала від інших, не мають такого значення, як два роки тому. Українцям все ще потрібна американська розвідка та ППО для захисту цивільного населення. Вони все ще отримують зброю та боєприпаси з Європи. Але на передовій цей конфлікт перетворився на війну дронів, і Україна як виробляє дрони – понад 2 млн торік і, ймовірно, вдвічі більше цього року – так і створює програмне забезпечення та системи для їх керування.

У лютому український підрозділ розгорнув перші кілька сотень наземних бойових роботів. Минулого місяця український морський дрон збив російський літак. Одна бригада розробила дрон, який може надійно знищувати "Шахеди", перераховує авторка.

Втім, зауважує Енн Епплбом, росіяни також нарощують виробництво дронів, і в цьому сенсі ця війна дійсно є гонкою озброєнь. Але українці, наразі, компенсують свої обмеженіші ресурси більшою точністю. У квітні українські бригади дронів повідомили про ураження 83 000 російських цілей – транспортних засобів, людей, артилерії, радарів та інших об'єктів, що на 5 % більше, ніж кількість, про яку вони повідомляли в березні. Армія тепер проводить змагання, вимірюючи, які бригади вражають найбільше цілей з найбільшою точністю. Переможці отримують більше ресурсів, що створює більше стимулів для інновацій.

Результати помітні на місцях. Енн Епплбом радить згадати паніку, яка супроводжувала новини з України в ЗМІ дев'ять місяців тому: місто Покровськ от-от мало впасти, катастрофа, яка, на думку багатьох, могла спричинити колапс усієї лінії фронту. Але Покровськ не впав. росіяни продовжують атакувати цей регіон: лише 15 травня українські військові, розташовані на Покровському напрямку, відбили 74 окремі атаки та наступальні дії. За останні місяці лінія фронту майже не змінилася.

На думку Енн Епплбом, все це допомагає пояснити невимушеність, навіть гумор, з якими багато українців зараз говорять про війну, а також їхнє припущення, що вони продовжуватимуть боротьбу, незалежно від того, що станеться.

Авторка порівнює шлях з Варшави в Україну нині й три роки тому, навесні 2022 року. Тоді подорож потягом з Варшави до Києва була тривалою і напруженою. Потяг зупинявся і починав рух, рухаючись обхідним маршрутом, щоб уникнути розбомблених колій. Митники на кордоні розмовляли стисло, напружено, задаючи питання про паспорти та мету поїздки, розповідає Енн Епплбом. Натомість, за її словами, минулого тижня, коли вона вже їхала автівкою, перетин кордону був швидкий, прикордонники жартували, посміхалися. "Ніхто не був напружений, бо ніхто не тривожиться і не боїться. На зворотному шляху не було ні біженців, ні волонтерів. І ніхто не пропонував нам бутерброди як навесні 2022 року", – завершує свою колонку Енн Епплбом.

Джерело: The Atlantіc