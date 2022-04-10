Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер

Пропонуємо вашій увазі черговий допис Тома Купера – австрійського письменника, журналіста-розслідувача, військового аналітика, котрий спеціалізується на історії бойової авіації. Сьогодні аналітик сконцентрувався на одному з контрнаступів на Херсонщині.

Українська війна, 4 жовтня 2022 р.. Херсонщина

Доброго ранку всім!

Сьогодні вранці, на тлі "цілої серії контрнаступів", які проводять ЗСУ, я знову спробую зупинитися лише на одному з них, а саме на тому, щодо якого є багато питань: на півночі Херсонської області.

Про те, що там відбувалося останні три дні, можна здебільшого судити тільки з російських повідомлень: українці поки що неохоче говорять про те, що відбувається.

Попередньо очевидно, що ця операція була підготовлена набагато краще, ніж та, що відбулася наприкінці серпня, навіть якщо її цілі, ймовірно, навіть напрямки просування, залишалися в основному тими самими.

Перша проблема полягала в тому, що під час бойових дій на півночі Херсонщини наприкінці серпня – на початку вересня задіяні підрозділи ЗСУ досить швидко вичерпували артилерійські боєприпаси. Причина в тому, що витрати боєприпасів у цій війні залишаються набагато вищими, ніж хтось очікував. Слід зазначити, що боєприпаси були витрачені не даремно: це дозволило сильно виснажити супротивника. Крім того, наступ ЗСУ на схід від Харкова змусив всрф перенаправити багато підкріплень і постачання в тому напрямку. Зосередження вдв (російських десантних підрозділів) і сил сепаратистів у Херсонській області — цими двома командують 49-а загальновійськова армія (південна і західна частина Херсонщини) і XXII армійський корпус (північна Херсонщина) – не могли отримати подібні підкріплення.

Наступною проблемою було вдосконалення як засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), так і розвідки. Про те, що було застосовано потужну РЕБ, можна судити з російських повідомлень про збій зв’язку та відсутність підтримки з повітря. Майже напевно, це також спричинило переривання артилерійського забезпечення. Звісно, здолати недостатньо оснащену 205-ту козацьку мотострілецьку бригаду (сепаратисти) у сфері радіоелектронної боротьби було легше, ніж здолати підступний загін вдв, але все ж: він був настільки ефективно відрізаний від мережі зв’язку, що не міг кликати на допомогу.

Розвідка була добре вдосконалена: ЗСУ краще подбали про пошук і знешкодження російських бойових машин перед тим, як розпочати власну атаку. Як результат, перші звіти вказували на втрату лише одного або двох Т-72М ("знищених") 128-ї гірської (порівняно з майже половиною роти під час початкових штурмів на початку серпня) в обмін на приблизно половину батальйонної тактичної групи противника (наскільки мені відомо, загальна кількість знищених російських машин, про які повідомляється на даний момент, включає близько десятка танків, стільки ж БМП і БТР і вдвічі більше іншої техніки).

Інша проблема полягала в тому, що деякі командири бригад ЗСУ все ще "керували з фронту": були "на вістрі" — справді: свого роду "символом статусу" — протягом більшої частини останніх 70 років, але не є "ідеальним" для ведення війни сьогодні. Зараз командири найкраще служать, якщо координують свої війська з безпечних штабів. Вони мають БПЛА та автоматичну тактичну систему керування "Кропива", можуть стежити за боєм "вживу" та "з позиції" та набагато краще бачити, що відбувається, аніж із землі. Крім того, я впевнений, що ЗСУ розгорнула свій спецназ (мабуть, Південне відділення ССО "Центр") у тилу ворога — заздалегідь і для того, щоб надати додаткову інформацію про пересування ворожих військ.

Нарешті, протистояння було іншої якості: ще наприкінці серпня 128-ма гірська штурмувала добре підготовлені позиції двох БТГ "досвідчених" вдв. Як повідомлялося тоді, вони зазнали таких втрат, що одне довелося повністю вивести з Херсонської області. Таким чином, цього разу 128-а гірська протистояла (порівняно) погано озброєній 205-й козацькій мотострілецькій бригаді (сепаратисти) та виснаженій 83-й бригаді вдв.

Зрештою, цей наступ мав бути підтриманий наступом 35-ї бригади морської піхоти з Інгулецького плацдарму, на північному (Давидів Брід) та східному напрямках (Брускинське).

Бойові дії. Перегрупування російських військ перетворилося на розгром

У неділю, 2 жовтня, початковий багатосторонній штурм швидко знищив позиції 205-го козацького полку в Миролюбівці та Любимівці, змусивши його вцілілих тікати (як повідомляється, аж до Берислава, приблизно за 80 км на південь). Це оголило опорні пункти в Хрещенівці та Золотій Балці: тим часом 83-я бригада вдв була збита з пантелику влучним ударом по її штабу (що спричинило принаймні смерть заступника командира), а її вцілілі були змушені вдатися до швидкого відходу в напрямку Дубчан.

росіяни "перегрупувалися" з Михайлівки до ранку понеділка, 3 жовтня. При спробі втрутитися, вкс швидко втратив Су-25 десь у районі Нововоскресенського.

На той час "перегрупування" перетворилося на розгром, росіяни покинули Українку та Біліївку та втекли на південь: станом на вчора українці звільнили Новоолександрівку, Гаврилівку, а росіяни — підірвавши місцевий міст на трасі Т0403 — покинули навіть Дубчани, прямуючи до "повного й успішного перегрупування в Бериславі".

Далі на схід (тут вочевидь мало бути далі на Захід - iPress), на знак доброї волі та на підтвердження заяви шойгу про те, що все йде за планом, вдв "перегрупувалися" з Архангельського та Миролюбівки.

35-а бригада морської піхоти, схоже, мала невдалий старт, коли одна з її колон була затиснута російською артилерією і втратила кілька машин (це відео крутиться в російських соціальних мережах принаймні три дні). Однак, зрештою, вони пройшли і, здається, звільнила Давидів Брід, захопивши кількох сепаратистів.

Карта операції ЗСУ на півночі Херсонщини з 2 жовтня. Пам’ятайте: це було намальовано вчора, коли ще не було зрозуміло, що вдв "перегрупувалася" з Архангельського, а потім покинула всі свої позиції вздовж північного Інгулця (тому там три знаки питання над її позиціями).

Гра в піжмурки. На полі бою домінує артилерія керована з БПЛА

Тепер як все це відбувається.

У відповідь на чимало запитань за останні кілька днів, дозвольте мені спробувати пояснити, як ведеться війна в Україні, як певні речі "працюють" (чи не працюють взагалі), можливо, навіть що таке служити "солдатом" там — у піхоті, бронетанкових/механізованих формуваннях, артилерії, матеріально-технічному забезпеченні тощо.

Перш за все, багато людей, здається, задаються питанням "де танки", і — навіть після семи місяців цієї війни — не можуть дочекатися чогось на кшталт "великих механізованих з’єднань, які будуть здійснювати масштабні маневри", проїжджати крізь позиції противника, стріляючи залпами як по лінії… кораблі наполеонівських часів (або, краще сказати: часів Нельсона?) як вони йдуть… А якщо танки цього не роблять, або якщо кілька з них розстрілюють на шматки щоразу, коли вони намагаються, то висновки стають досить істеричними. У стилі: "танк застарів"…

Перепрошую, всіх: це просто не те як "війна" працює. Це не працювало таким чином навіть у Франції в середині травня 1940 року. Не дивно, що воно не так й зараз.

На полі бою в Україні домінує одне. Дві речі, якщо хочете.

Артилерія керована з БПЛА.

….а потім "не просто якусь артилерію з БПЛА", а артилерію з БПЛА, об’єднану в мережу за допомогою автоматичних тактичних систем управління — таких як Кропива (Україна) та Созвездие (росія).

Це означає не тільки те, що обидві сторони розгортають "багато артилерії": і росіяни, і українці розгортають сотні БПЛА для постійного пошуку ворожих військ і транспортних засобів. За допомогою АТСУ ці БПЛА підтримують постійний зв’язок із польовим штабом. Як тільки БПЛА виявляють щось особливо цікаве, об’єкт піддається артилерійському обстрілу.

Не дивно, що БПЛА — ні літаки, ні гелікоптери — є основною ціллю протиповітряної оборони з обох сторін, і обидві масово збивають БПЛА щодня. Якщо їм це не вдається, хто б і що б не був знайдений БПЛА в межах 10–15 км від "лінії фронту", обстрілюється артилерією за 1–5 хвилин.

Це настільки зайшло далеко, що бувають часи та ділянки на передовій, де українці — які, можливо, краще оснащені БПЛА — витрачають 30, 40, 50% часу польоту своїх БПЛА на розвідку власних позицій, просто для того, щоб переконатися, що їх не зможуть знайти російські БПЛА.

Тому артилерія обох сторін найчастіше ховається. Так: вона часто ховається навіть під час стрільб.

Іноді це досягає таких масштабів, що українці захищають свої "найцінніші" самохідні артилерійські установки один на один такими рідкісними штуками, я Gepard Flakpanzer німецького виробництва: щоразу, коли артилерійська установка, про яку йде мова, починає вогонь, Flakpanzer несе відповідальність за його захист — від БПЛА противника, а значить і від ворожої артилерії.

Зі свого боку, БПЛА займаються перш за все пошуком артилерії противника. Щоразу, коли вони знаходять щось, його обстрілюють, поки не буде знищено або поки воно не втече за межі діапазону. Це те, що вони називають "контрбатарейна боротьба/вогонь".

Іноді ворожа артилерія не збирається втікати, коли потрапила під приціл, а — бажано за допомогою БПЛА, але іноді за підтримки артилерійських радарів — відстрілюється по артилерії, яка стріляє по ній. Це те, що вони називають "артилерійські дуелі".

Другою основною ціллю артилерії є укріплення: особливо укріплення за лінією фронту, наприклад ті, що використовуються для захисту штабу, конкретних об’єктів та/або транспортних засобів, а також укріплення вздовж лінії фронту. Фортифікаційні споруди — це споруди, призначені для захисту людей і обладнання: вони можуть бути будь-якими між "відносно примітивними" (наприклад, "проста неглибока траншея") і "складними" (скажімо, бункер із бетону товщиною 1 метр зі спеціально розробленими отворами для вогнепальної зброї, яка може бути закрита за допомогою броньованих кожухів тощо).

Тому, хто тільки може, намагається приховати укріплення — замаскувати їх, насамперед за допомогою рослинності, або "вбудовуючи" в рельєф і рослинність; а інші у відповідь, хто тільки може, намагається знайти такі об'єкти, а потім і їх обстрілює.

А тепер зверніть увагу: я щойно витратив більше ніж повну сторінку A4 (і то шрифтами 10), щоб пояснити "лише основи" — і навіть не дійшов настільки далеко, щоб "пояснити, що з піхотою та/або танками'.

Причина в тому, що це "основи" цієї війни. Так ведеться 80–90% дій — і росіян, і українців. Якщо виникнуть якісь сумніви, витратите 5–10 хвилин на пошук у ґуґлі, щоб знайти статті, у яких йдеться про 80–90% втрат з обох сторін від артилерії.

Підсумок: більшість часу, незалежно від того, в русі чи на місці, всі ховаються: ховаються і від БПЛА, і від артилерії.

Тепер, як гарно прокоментував учора у приватному чаті підполковник морської піхоти США у відставці, саме тут українці користуються певною перевагою. Причина? Незалежно від того, моторизована чи повітряна, російська піхота "прив’язана". Її війська рідко наважуються віддалятися від своїх машин далі, ніж на 100 метрів. Оскільки ці транспортні засоби легко виявити та відстежити — за допомогою радарів, інфрачервоних променів чи систем слабкого освітлення — російську піхоту також легко знайти. Навпаки, українська піхота часто діє "за милі" від техніки підтримки. тобто Піхоту ЗСУ знайти набагато важче.

Отже, де ж у цьому всьому місце танку?

Вгадайте що: вони приховані. Точніше, розкидані та приховані. Дійсно: здебільшого й у межах 10–15 км від лінії фронту вони так само добре приховані, як і всі інші, хто хоче вижити. Танкіст 128-го гірського під час перерви. Як завжди, його танк захований між деревами.

Причина в тому, що танки (та інша бронетехніка) — це великі, гучні транспортні засоби, які піднімають пил, коли рухаються — і людське око створене першим виявляти рух. Таким чином, щоразу, коли танк рухається, його легко виявити. Особливо це стосується будь-якого пристойного БПЛА, який "висить" на висоті 500–1000 метрів над "своєю стороною" лінії фронту. Поставте разом два, три, шість, десять і більше танків (чи іншої броньованої техніки), і їх важко не помітити: "навіть сліпий" — принаймні їх почує. Навіть якщо вони організовані в колону чи широкий фронт і добре розставлені, танки зазвичай виявляють задовго до того, як досягнуть лінії фронту: особливо на лінії фронту, насиченій розвідувальними БПЛА, як в Україні, і, безперечно, задовго до того, як вони зможуть піднести власну зброю.

Звичайний результат неминучий: маса знищених або виведених з ладу танків знищується або виводиться з ладу артилерією ще на відстані приблизно 2000–5000 метрів за лінією фронту. Єдиний спосіб наблизити їх до лінії фронту — спочатку знищити ворожі БПЛА або принаймні провести контрбатарейну дію і, таким чином, або придушити, або змусити артилерію іншої сторони відійти. Запобігти завчасному виявленню противником танків, а потім ураження артилерією танків. …як альтернатива, їх завжди можна погнати — а потім спостерігати, як вони знищуються один за одним.

Коли танки знаходяться на відстані 2000 метрів від лінії фронту, вони потрапляють у зону дії ворожих мінометів (принаймні калібру 120 мм) і протитанкових керованих ракет (ПТРК). Міномети схожі на артилерію, тільки меншої дальності: перш за все, їхні бомби рухаються по балістичній траєкторії і таким чином вражають верхню броню танків, де вона найтонша. Будьте впевнені: одне попадання 120-мм бомби виведе з ладу — якщо не повністю знищить — будь-який із типів танків, задіяних у цій війні (і це станеться точно так само з будь-якими західними типами танків).

Далі – ПТУРи: ПТУРи росіян і українців мають дальність 4000–5000 метрів. Це більший радіус дії, ніж у 125-мм гладкоствольної гармати, яка є основним озброєнням танків, які брали участь у цій війні, таких як Т-64, Т-72, Т-80 і Т-90 (імовірно, ця гармата має дальність до 11 000 метрів, однак у режимі прямої наводки вона зменшується приблизно до 1 500 метрів).

Тобто до моменту знаходження на відстані 2000 метрів від лінії фронту танки майже напевно потраплять під вогонь і артилерії, і мінометів, і ПТРК противника.

Далі, є також міни. Міни "не сексуальні": будь-який здоровий солдат зневажає їх. Вони руйнують, вбивають, принаймні калічать у спосіб, який широко сприймається як "підступний". Мінні поля завжди розміщуються там, де найменше очікуються, і що завгодно, але щоб їх не було "легко знайти": ніхто не божевільний, щоб чітко позначити мінне поле для ворога. У цій війні міни використовуються в шаленій кількості. Лише один приклад: близько тижня тому українці почали розмінувати нещодавно звільнену від росіян територію площею близько 1000 квадратних кілометрів: під час розмінування першого квадратного кілометра виявили 12 тисяч мін.

Улюблений спосіб оборони з обох сторін цієї війни — комбінувати все це: і артилерію, і міномети, і ПТРК, і міни. Скажіть: нехай ворог веде в атаку свої танки, потім дайте їм нарватися на мінне поле в обраній, відкритій точці, потім розгроміть його з артилерії, мінометів і ПТУР. Вони називають це "зоною вбивства". Ми вже бачили десятки відео, як це відбувається, зокрема, з російськими танкістами: не варто сумніватися, останніми днями росіяни зробили те саме — і не лише кілька разів — і з українськими танками. Після цього ми можемо побачити такі фотографії:

Чотири російські основні бойові танки підбиті вогнем мін, ПТРК і артилерії десь на Донбасі.

За таких обставин немає місця для "лицарської битви танк проти танка". Це не війна камікадзе: за кількома (зазвичай: алкогольними або панікуючими) винятками, ніхто не бігає з криками "вбий мене, вбий мене першим". І навіщо стороні, що обороняється, піддавати свої танки артилерії нападника, виганяючи їх із схованок — якщо танки нападника можна розбити вщент артилерією, а — якщо артилерії недостатньо — то поєднанням артилерії, мінометів , ПТРК і мін, і з безпечної відстані, без власних втрат…?

Навіть у тих небагатьох випадках, коли танки доходили до бою по танках противника, артилерія та ПТРК включалися за лічені 1-2 хвилини, завжди з одним і тим же результатом: танки повинні тікати, або вони будуть вибиті. Не дивно, що кількість задокументованих "класичних боїв танків проти танків" у цій війні можна перерахувати на пальцях однієї, можливо, двох рук. Ось хороший приклад:

І пам’ятайте: тільки тоді, коли все це сталося, одна чи інша сторона подає нам вибрані, "ефектні" відео, на яких показано, як танки іншої сторони розлітаються на друзки.

Це має означати, що "танк застарів"?

Ні.

Перш за все, це означає, що жодна сторона не хоче показувати нам відео, коли її власні сили зазнають втрат.

Після цього "просто так" у перші сім місяців цієї війни жодна сторона не знайшла рішення щодо переваги артилерії. Це головна причина: як і будь-яка інша система озброєнь, танк "працює", якщо його використовувати в так званих комбінованих військових операціях: по суті це ефективна система ведення війни, включаючи танки, артилерію, піхоту тощо. Якщо залишити його самостійно, це така ж марна, як і будь-яка інша система зброї, розгорнута сама по собі.

Звичайно, ніхто інший (за винятком Ірану та Іраку 1980–1988 років) не вів війни такого масштабу протягом багатьох століть, і тому, фактично: немає жодного порівняльного досвіду. Дійсно, сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху. Але можна припустити, що конкретні інші воюючі сторони — особливо деякі сторони "Захід/НАТО" — прагнутимуть нейтралізувати ворожу артилерію за допомогою повітряних сил. Див.: винищувачі-бомбардувальники, оснащені високоточними боєприпасами, або масове розгортання баражуючих високоточних боєприпасів. Поки що протиповітряна оборона росії та України, а також відсутність передових баражуючих високоточних боєприпасів не дозволяли авіації іншої сторони забезпечити ефективну підтримку з повітря. Незважаючи на деякі поставки Заходу в Україну та нещодавні поставки Іраном, жодна сторона, здається, не здатна розгорнути їх у достатній кількості, щоб змінити ситуацію.

Загалом: артилерія продовжує домінувати у цій війні, і я не бачу, щоб це змінилося найближчим часом.

Додаток: завдяки Роберту, обов’язково прочитайте це: ФБР: ми відстежили, хто друкував секретні документи, щоб викрити екс-підозрюваного АНБ.

Майже точно, що цей ідіот передавав ГРУ інформацію про ЗСУ — її зв’язок, планування тощо.

Джерело