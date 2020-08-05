Христина Соловій, Артем Пивоваров, KOZAK SYSTEM, Go-A заспівають на другому онлайн-концерті #даруйповітря
Онлайн-концерт почнеться о 19:00 на найбільшому україномовному YouTube-каналі "Чоткий паца". А також ефір можна послухати на медіаресурсах партнерів проекту: Наше Радіо, Artist.gives. Під час виступу планується додатковий збір коштів на 24 апарати ШВЛ. Перший зірковий онлайн-концерт допоміг зібрати 100 000 тис. грн. Наразі організатори зібрали 600 тис. грн. та замовили 1 апарат ШВЛ в США. Концерт переглянули більше 250 000 людей, а трансляція події потрапила в тренди Youtube.
Ведучими події стануть Євген Янович - актор і сценарист студії "Мамахохотала" та Костя Клепка - автор, актор і режисер YouTube-каналу "Чоткий паца". Гості прямого ефіру - відомий шоумен Олександр Педан та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька. Кожен глядач зможе у коментарях поставити їм запитання, найцікавіші з яких ведучі зачитають зірковим гостям.
Фінальний зірковий онлайн-концерт у підтримку благодійного проекту #даруйповітря відбудеться 16 травня і буде транслюватися на телеканалі М1.
За анонсами та новинами слідкуйте на сайті проекту.
Вмикай, слухай, #даруйповітря
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