Христина Соловій, Артем Пивоваров, KOZAK SYSTEM, Go-A заспівають на другому онлайн-концерті #даруйповітря

Під час виступу планується додатковий збір коштів на 24 апарати ШВЛ

9 травня у прямому ефірі український гурт Go-A, переможець Національного відбору на Євробачення-2020, рок-гурт KOZAK SYSTEM, Артем Пивоваров та Христина Соловій виконають найулюбленіші хіти, аби зібрати кошти на 24 апарати ШВЛ і допомогти хворим на коронавірус.

Онлайн-концерт почнеться о 19:00 на найбільшому україномовному YouTube-каналі "Чоткий паца". А також ефір можна послухати на медіаресурсах партнерів проекту: Наше Радіо, Artist.gives. Під час виступу планується додатковий збір коштів на 24 апарати ШВЛ. Перший зірковий онлайн-концерт допоміг зібрати 100 000 тис. грн. Наразі організатори зібрали 600 тис. грн. та замовили 1 апарат ШВЛ в США. Концерт переглянули більше 250 000 людей, а трансляція події потрапила в тренди Youtube.

Ведучими події стануть Євген Янович - актор і сценарист студії "Мамахохотала" та Костя Клепка - автор, актор і режисер YouTube-каналу "Чоткий паца". Гості прямого ефіру - відомий шоумен Олександр Педан та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька. Кожен глядач зможе у коментарях поставити їм запитання, найцікавіші з яких ведучі зачитають зірковим гостям.

Фінальний зірковий онлайн-концерт у підтримку благодійного проекту #даруйповітря відбудеться 16 травня і буде транслюватися на телеканалі М1.

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Вмикай, слухай, #даруйповітря