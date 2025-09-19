Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган

Один з прихильних до Трампа мільярдерів намагається концентрувати в своїх руках дві найбільші новинні організації США та кіноіндустрію Голлівуду, а також претендує на TikTok. Про це пише у New York Times колишній банкір з Волл-стріт Вільям Д. Коган, який є одним із засновників Puck News, американської цифрової медіакомпанії, котра висвітлює події, що відбуваються в "чотирьох центрах влади США: Кремнієвій долині, Голлівуді, Вашингтоні та на Волл-стріт.

Ларрі Еллісон вже є одним з найбільших акціонерів CBS і Paramount. Тепер у його полі зору опинилися CNN, HBO і значна частка TikTok. Якщо все піде, як очікується, цей технологічний мільярдер, співзасновник Oracle, який вже є одним з найбагатших людей у світі, у 81 рік може стати одним з найвпливовіших медіа- та розважальних магнатів, яких коли-небудь бачила Америка, пише Вільям Д. Коган у New York Times.

Для решти американців, вважає автор, наслідки цих дій Еллісона можуть бути не менш значущими, а то й більшими, ніж те, що сталося покоління тому, коли Руперт Мердок привніс свій австралійський сарказм та цинізм, щоб створити Fox News, посиливши політичну поляризацію американського суспільства.

Вільям Д. Коган попереджає: очікуване вторгнення Еллісона в Голлівуд і великі медіа, якщо воно буде успішним, може значно перевершити спроби інших технологічних магнатів, таких як Джефф Безос і Марк Беніофф, котрі придбали відповідно газету Washington Post і журнал Time. Для них, на думку Когана, ці придбання були скоріше дорогими хобі.

Як вважає автор, Еллісон має на меті щось зовсім інше: перетворитися на медіамагната. Разом із сином Девідом він невдовзі може опинитися біля керма потужної соціальної платформи, культової голлівудської кіностудії та одного з найбільших стримінгових сервісів, а також двох найбільших новинних організацій США. З огляду на дружбу та симпатії Еллісона до Дональда Трампа, все більш зухвалий президент може отримати надзвичайно потужного медіасоюзника, а це останнє, на думку Когана, що зараз потрібно США.

Для Еллісона все почалося з недавнього придбання Девідом компанії, яка зараз відома як Paramount Skydance, купленої за невелику частину статку Ларрі, що перевищує $350 млрд. Ця угода, що включала інвестиції від приватної інвестиційної компанії RedBird Capital Partners, об'єднала колишню Paramount Global зі Skydance Media, кінопродюсерською та розважальною компанією, яку Девід Еллісон заснував у 2010 році.

Вже за кілька тижнів після укладення угоди в серпні, за словами автора, стало зрозуміло, що Еллісони серйозно налаштовані зробити Paramount Skydance новою потужною медіа-силою. Вони підписали семирічну угоду на суму $7,7 млрд, за якою CBS і Paramount транслюватимуть та стримитимуть Ultimate Fighting Championship (UFC), гендиректор якого виступав на Республіканському національному зʼїзді у 2024 році і давно підтримує Трампа.

Еллісони також не приховують свого наміру зсунути CBS News правіше. Коган інформує, що вони ведуть переговори про придбання The Free Press – видання, співзасновником якого є Барі Вайс, що віддає пріоритет критиці woke-культури (культури надмірної політкоректності, проти якої виступає, зокрема, і Маск – iPress). Саму пані Вайс вони планують призначити на високу посаду в CBS News. Еллісони також призначили на посаду омбудсмена CBS Кеннета Вайнштейна, колишнього гендиректора консервативного Hudson Institute. Розумієте, куди це рухається – і швидко? – запитує автор.

Він прогнозує, що далі, якщо все піде за планом, Трамп може передати 80-відсоткову частку в TikTok, потужній соціальній платформі, чинним акціонерам, серед яких KKR і General Atlantic, а також новий консорціум, до якого входять Oracle Еллісона та венчурна компанія з Кремнієвої долини a16z, співзасновник якої Марк Андріссен має тісні зв'язки з адміністрацією.

І це ще не все. За словами Когана, є інформація, що Еллісони також готують заявку, можливо, на близько $80 млрд, на придбання Warner Bros. Discovery – медіаконгломерату, який контролює такі перлини, як HBO Max, кіностудія Warner Bros. і CNN.

На думку автора, якщо Paramount Skydance здійснить пропозицію про купівлю Warner Bros. Discovery, вона, ймовірно, виграє. Небагато інших компаній хочуть придбати її, і мало хто з них зможе конкурувати з грошима Еллісонів. Регулюючі органи за іншої президентської адміністрації могли б заперечити проти угоди через концентрацію голлівудських студій та об'єднання CBS і CNN, але мало хто очікує, що Еллісони зіткнуться з подібними проблемами. Зрештою, у Warner Bros. Discovery може не залишитися іншого вибору, окрім як прийняти гроші Ларрі Еллісона і втекти.

Буде чимало скорочень робочих місць унаслідок "синергій", які Еллісони обіцяють інвесторам. Це буде болісно. Але ще вагомішим наслідком поєднання цих активів під контролем Ларрі Еллісона стане очікування і, ймовірно, реальність, що ці важливі ЗМІ, як і Fox News, будуть озвучувати більш прихильний до Трампа світогляд.

"Хто зна, чому Еллісони, схоже, рухаються в цьому напрямку. Це добре для бізнесу? Чи просто легше схилити коліно перед Трампом? Чи вони справді вірять у програму Трампа і всі його божевільні ідеї? Незалежно від їхніх мотивів, два незалежні журналістські голоси – CBS News і CNN, незабаром можуть бути об'єднані в щось потенційно майже невпізнанне, щось надто схоже на те, що щодня подають Мердоки. І це стане ще однією тріщиною в крихкій броні американської демократії", – завершує колонку Вільям Д. Коган, власник цифрового медіа.

Джерело: New York Times