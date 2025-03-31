Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер

Відомий історик професор Тімоті Снайдер пройшовся по візиту американських посадовців у Гренландію, які там знов продемонстрували свою недолугість та відповідність очікуванням путіна. На його думку, цей візит був запланований як такий, що мав би відволікти від сігналгейту, але ні – він навпаки виявляє вкотре наголошує на абсолютному непрофесіоналізмі Ді Венса.

"Ніхто не хотів показати, що не бачить вбрання короля, яким інші так захоплюються. Адже це означало б, що він непридатний для своєї посади або страшенно дурний ".

Ганс Крістіан Андерсен, "Нове вбрання імператора"

Маск і Трамп успадкували державу з безпрецедентною потужністю і функціональністю, і розбирають її на частини. Вони також успадкували систему альянсів і відносин, які лежали в основі найбільшої економіки у світовій історії. Це теж вони руйнують.

Американський віцепрезидент Джей Ді Венс разом з дружиною минулого тижня протягом трьох годин відвідував американську базу в Гренландії. Радник з питань національної безпеки Майк Волтц з дружиною також прибули з візитом. Після незаконного використання небезпечної платформи соціальних мереж для проведення абсолютно непотрібного групового чату, в якому вони передали репортеру секретні дані про військову атаку, Волтц і Венс, можливо, сподівалися змінити тему, приєднавшись до поїздки, яка спочатку була запланована як відвідування дружини Венса перегонів на собачих упряжках.

Загальним контекстом було наполягання Дональда Трампа на тому, що Америка повинна забрати Гренландію, яка є автономним регіоном Данії. Спочатку планувалося, що Уша Венс відвідає гренландців, очевидно, виходячи з логіки, що друга леді буде ефективним аніматором колоніального поневолення; але ніхто з них не захотів її бачити, а гренландський бізнес відмовився слугувати тлом для фотосесій або навіть обслуговувати непроханих американців. Тож замість цього американські пари здійснили дуже швидкий візит на космічну базу Пітуффік. (Піт Хегсет, ще один учасник групової балаканини, залишився вдома; але його дружина також потрапила в новини як надзвичайна учасниця делікатних військових дискусій).

На базі, на крайній півночі острова, американські гості фотографувалися і обідали з військовослужбовцями. Вони розглядали базу як декорацію для прес-конференції, де можна було сказати те, що вони вже озвучували; нічого не було пережито, нічого не було вивчено, нічого розумного не було сказано. Венс, який з бази ні ногою і ніколи раніше не відвідував Гренландію, був цілком впевнений, як повинні жити гренландці. Він звернувся з політичним закликом до гренландців, жодного з яких не було ані в залі, ані поруч з ним. Він стверджував, що Данія не захищає безпеку гренландців в Арктиці, і що це зроблять США. Тому Гренландія повинна приєднатися до Сполучених Штатів.

Потрібно трохи терпіння, щоб розплутати всю цю нісенітницю.

База в Пітуффік (колишній Туле) існує лише тому, що Данія дозволила США побудувати її в чутливий час. Протягом десятиліть вона слугувала Сполученим Штатам як центральна частина їхнього ядерного арсеналу, а далі як система раннього попередження про радянську, а потім і російську ядерну атаку.

Коли Венс каже, що Данія не захищає Гренландію і базу, він ставить хрест на багатьох поколіннях співпраці, а також на самому альянсі НАТО. Данія була одним із засновників НАТО, і це вже справа Америки – захищати Данію і Гренландію, так само як і Данія (аналогічно й інші члени Альянсу) повинна захищати Сполучені Штати.

Американці можуть посміятися над цією ідеєю, але така зарозумілість є невиправданою. США єдині, хто застосував статтю 5, зобов'язання щодо взаємної оборони в рамках договору НАТО, після 11 вересня; і європейські союзники відреагували на це. На душу населення в Афганській війні загинуло більше данських солдатів, ніж американських. Чи пам'ятаємо ми їх? Чи дякуємо їм?

Загроза в Арктиці, на яку посилається Венс, – це росія; і, звісно, захист від російського нападу – це місія НАТО. Проте зараз США підтримують росію в її війні проти України. Ніхто не робить більше для стримування російської загрози, ніж Україна. Дійсно, Україна зараз фактично виконує всю місію НАТО, поглинаючи величезну російську атаку. Але Венс виступає проти допомоги Україні, поширює російську пропаганду про Україну і найбільш відомий тим, що кричав на президента України в Овальному кабінеті. На базі Венс звинуватив у вбивствах в Україні Байдена, а не путіна, що є гротеском. Венс стверджував, що зараз між росією і Україною діє енергетичне перемир'я. Насправді росія негайно його порушила. росія зараз готує масований весняний наступ на Україну; реакція Маска-Трампа полягала в тому, щоб повністю ігнорувати цю велику реальність, дозволяючи припинити допомогу Україні часів Байдена. Тим часом Данія надала Україні більш ніж у чотири рази більше допомоги на душу населення, ніж США.

Гренландія, Данія і США протягом більшої частини століття були залучені до складних і ефективних механізмів безпеки, що передбачають найгірші сценарії розвитку подій. Безпека в Арктиці – питання, яке Трамп і Венс відкрили для себе зовсім недавно, – була предметом занепокоєння протягом десятиліть під час і після холодної війни. Зараз на Пітуффіку лише кілька сотень американців, тоді як колись їх було десять тисяч; на острові є лише одна американська база, де колись їх було з десяток; але це американська політика, а не провина Данії.

У США дійсно є проблема з тим, щоб брати на себе відповідальність. Сполучені Штати значно відстали від своїх союзників і суперників в Арктиці, частково через те, що члени політичної партії Венса десятиліттями заперечували реальність глобального потепління, через що ВМС США було важко переконати Конгрес у необхідності введення в експлуатацію криголамів. США мають лише два діючі арктичні криголами; адміністрація Байдена мала намір співпрацювати з Канадою, яка має кілька криголамів, і з Фінляндією, яка будує багато криголамів, щоб конкурувати з росією, яка має найбільше криголамів. Цей спільний план дозволив би США перевершити росію за криголамними можливостями. Це один з незліченних прикладів того, як співпраця з союзниками по НАТО приносить користь Сполученим Штатам. Незрозуміло, що станеться з цією домовленістю тепер, коли Трамп і Венс визначили Канаду, як і Данію, як конкурентів або навіть як ворогів. Ймовірно, вона розпадеться, залишивши росію домінуючою.

Однак, як і з усім, що роблять Маск-Трамп, на питання про імперіалізм у Гренландії легко відповісти: росія отримує вигоду. путін не може стримати свого захоплення американським імперіалізмом щодо Гренландії. Створюючи штучні кризи з Данією і Канадою, двома найближчими союзниками Америки протягом останніх вісімдесяти років, люди Трампа відрізають свою країну від здобутків у сфері безпеки і створюють хаос, яким скористається росія.

Американський імперіалізм, спрямований проти Данії та Канади, є не лише морально неправильним. Він є стратегічно згубним. США нічого не виграють від цього, але багато втрачають. Немає нічого такого, що американці не могли б отримати від Данії чи Канади через альянс. Саме існування бази в Пітуффіку є свідченням цього. В атмосфері дружби, яка панує останні вісімдесят років, всі корисні копалини Канади й Гренландії можуть бути продані на вигідних умовах, або, якщо вже на те пішло, розвідані американськими компаніями. Єдиний спосіб поставити все це під сумнів – це слідувати курсу, який обрали Маск і Трамп: торгові війни з Канадою і Європою, загроза фактичних воєн і анексій. Маск і Трамп створюють криваву безглузду ситуацію, в якій США доведеться вести війни, щоб отримати те, що було доступно всього кілька тижнів тому. І, зрозуміло, війни рідко закінчуються так, як очікувалося.

Багато зусиль витрачається на те, щоб витягти з усього цього доктрину. Але її немає. Це просто безглуздість, яка вигідна ворогам Америки. Ганс Християн Андерсен розповів незабутню казку про голого імператора. У Гренландії ми побачили американський імперіалізм без одягу. Голий і марнославний.

На прощання Венс сказав гренландцям, що життя зі США буде кращим, ніж з Данією. Данські урядовці виявилися надто дипломатичними, щоб прямо відповісти на образи, спрямовані на них з їхньої власної території під час непрошеного візиту імперіалістичних гарячих голів. Втім, дозвольте мені зазначити лише кілька можливих відповідей, які спадають мені на думку. Порівняння життя в США і в Данії не просто полемічне. Маск-Трамп ставляться до Європи, як до якоїсь занепадницької прірви, і припускають, що альянси з диктатурами якимось чином будуть кращими. Але Європа – це не лише дім наших традиційних союзників; це завидний простір демократії, багатства і процвітання, з яким нам вигідно мати добрі стосунки, і в якого ми можемо іноді повчитися.

Тож подумайте. США посідають 24 місце у світі за рівнем щастя. Непогано. Але Данія – номер два (після Фінляндії). За шкалою від 1 до 100, Freedom House ставить Данію на 97 місце, а США на 84 – і цьогоріч США значно опуститься. Ймовірність потрапити до в'язниці для американця приблизно в десять разів вища, ніж для данця. Данці мають доступ до універсальної і, по суті, безкоштовної охорони здоров'я; американці витрачають величезні гроші, щоб хворіти частіше і щоб їх лікували гірше, коли вони хворіють. Данці в середньому живуть на чотири роки довше, ніж американці. Університетська освіта в Данії безкоштовна; середній залишок заборгованості десятків мільйонів американців, які мають студентські борги в США, становить близько 40 000 доларів. Данські батьки мають спільну річну оплачувану відпустку по догляду за дитиною. У США один з батьків може отримати дванадцять тижнів неоплачуваної відпустки. У Данії народився дитячий казкар Ганс Крістіан Андерсен. У США – дитячий письменник Джей Ді Венс. Американські діти приблизно вдвічі частіше, ніж данські, помирають у віці до п'яти років.

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