Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер

У геополітичній частині огляду Ендрю Таннер аналізує останні безглузді кроки адміністрації Трампа. Він переконаний, що від знищення світового порядку постраждають самі путін з Трампом. Таннер закликає вчитися в українців адаптивності й вважає, що Україна найкраще готова до змін світопорядку і хаосу, який вони несуть.

Вступ. Протягом всієї історії певні агенти вірили, що підрив встановленого порядку піде на користь їхнім інтересам, а потім виявляли, що насправді вони самі себе знищили. Це один зі способів падіння імперій – знищення путіним власного реального військового потенціалу, успадкованого від СРСР, назавжди залишиться прикладом того, як імперські ілюзії занурюють імперію в непереможний конфлікт.

Тарифна атака Трампа на світ – це схожий момент, абсолютно самогубний крок. Очевидно, той ідіот, який вистрілив у нього, запустив у Трампі щось дуже небезпечне. Він одночасно відчуває себе найщасливішою людиною на Землі, але тепер розуміє, що навіть його можна легко вимкнути назавжди.

Ця комбінація призводить до такої поведінки, яку Трамп почав демонструвати незабаром після обрання на посаду віцепрезидента ненависника Конституції, наповнюючи свій кабінет колегами-телеведучими та аферистами. Якщо кампанія Трампа протягом більшої частини 2024 року потрапляла саме в ноти, яких потребували багаті й впливові, то зараз він обслуговує зовсім інший набір потенційних олігархів.

Справжня мета майже всесвітніх тарифів Трампа – змусити кожну країну окремо благати про пом'якшення. Це дозволяє йому виглядати сильним – класична клієнтелістська поведінка.

Ані Трамп, ані Америка не отримають задоволення від наслідків, які значно перевищать будь-які вигоди, навіть якщо деякі тарифи будуть призупинені або навіть відкочені назад. Тому що, незважаючи на всю дурнувату риторику, що Америка "приймає свої ліки" абощо, інша сторона цього конкретного природного експерименту майже напевно є програшною для Трампа і його послідовників.

Несподівано в усьому світі на США почали дивитися новими очима. Зараз вони явно перебувають на піку величезної бульбашки, а Європа, Китай, а також половина країн Глобального Півдня виглядають майже так само безпечно, щоб вкладати капітал у довгостроковій перспективі.

Дві рушійні сили визначають поведінку після початку колапсу: зближення реальних інтересів і поява нових можливостей. Коли все, так би мовити, розхитується, найбільш пристосовані зазвичай беруть гору.

На жаль, вони майже завжди викувані у вогні та крові. Постмодернізм, ідеологічний патерн, що має тенденцію виникати в епоху, яка безпосередньо передує падінню, не дуже добре пристосований до таких часів. Старі категорії руйнуються, а естетичні вподобання перестають мати значення. Запитайте солдата під обстрілом на передовій, що він думає про самореалізацію.

У такі моменти кожен виявляється втягнутим у безлад на певному рівні. Поки я пишу ці рядки, сильні світу цього перерозподіляють свої ставки, і триваючі глобальні ринкові потрясіння – явна тому ознака. З часом почнуться військові дії.

Системний тиск, що виникає в моменти змін, зазвичай призводить до зникнення менш пристосованих структур. І це робить трагедією нездатність глибше і всебічніше зрозуміти перебіг і ймовірне майбутнє війни в Україні.

Все буде по-українськи, в тому сенсі, що українці будуть одними з перших, хто пройде крізь вогонь. Решті з нас залишається сподіватися на те, що все буде так само добре, як у пересічних українців з 2022 або навіть з 2014 року. Щоб уникнути необхідності випробовувати нашу власну витримку, надання українцям усієї підтримки, яку вони можуть поглинути, залишається нагальним глобальним пріоритетом, як і три з гаком роки тому.

Північна Америка. Американська політика на федеральному рівні й у більш ніж кількох штатах сьогодні визначається надзвичайно простим циклом. Значна частина американців дуже розлючена тим, що світ не такий, як їм обіцяли суспільство та уряд, і готова давати гроші експертам та політикам, які запевняють їх, що в ситуації, яка склалася, винен хтось інший. В американському суспільстві це означає, що все легко вирішити: покарати злочинців.

Природний результат не найкращий в жодному з напрямків, але особливо страждає американська зовнішня політика. Коли лояльність до Великої Людини, якій дозволено вирішувати, хто є злочинцем, є єдиним реальним критерієм для обіймання владних посад, чи варто дивуватися, як некомпетентні самозакохані клоуни, що діють за голлівудськими стереотипами, керують шоу?

Допоки їхній платоспроможній аудиторії подобається вистава, питання життя і смерті можуть бути зведені до змагання в реаліті-шоу. І зрештою, кожному шоу потрібен конфлікт, який постійно загрожує вийти з-під контролю. Трамп робить все можливе, щоб створити кілька таких конфліктів.

Оскільки Трамп підриває основи американської економічної стабільності в приреченій спробі якось змусити капітал переміститися з узбережжя вглиб країни, зараз існує дуже велика ймовірність того, що економічні, соціальні та політичні потрясіння останніх кількох років зіллються у своєрідний системний супершторм. Стара тактика більше не спрацює, і американцям, так само, як і українцям у 2022 році, незабаром доведеться навчитися адаптуватися, якщо вони хочуть процвітати.

Я вже давно відкинув можливість другої громадянської війни в США через той простий факт, що більшість американців, які б воювали в ній, не мають жодного уявлення про те, як швидко вони загинуть. Небезпечна ілюзія американської військової непереможності, яку ЗМІ втовкмачували в голови американців протягом цілого покоління, може, втім, переконати достатню кількість ідіотів у тому, що насильство – це гарна ідея, щоб запустити каскадний ефект.

Божевілля, яке зараз поширюється по США, може легко призвести до того, що велика кількість людей вирішить, що їхня інтерпретація Конституції є єдино правильною, і підкріпить це спробою застосувати силу. Мій прогноз для США на 2029 рік за замовчуванням – це невелика перемога демократів, що спирається на відчуття економічного, політичного та соціального хаосу, який або буде подоланий позаправовими засобами, або ж протистоятиме активному руху за відокремлення.

Перш ніж це станеться, федеральний уряд США повинен бути розпущений. Двопартійний рух має об'єднати 3/4 штатів, погодившись на простий поділ федеральних повноважень на автономні зони. Випередивши неминучий розпад США, незалежно від того, чи це станеться через п'ять років, чи через п'ятнадцять, можна зменшити його наслідки та підштовхнути систему до еволюції у щось набагато більш стійке.

Сидячи склавши руки й чекаючи, поки все це розгорнеться, демократи стають частиною проблеми. Як група, вони, по суті, маневрують, щоб претендувати на моральну перевагу в конфлікті, який незабаром буде вирішуватися за допомогою старомодної грубої сили. Кінцем цього стратегічного шляху стає шаблонний опір, який посилює їхніх опонентів, відіграючи ретельно визначену роль у грі.

За цим сценарієм у кожному регіоні партійні коаліції негайно збалансуються, відновлюючи конкурентоспроможність.

Автономія для всіх – це єдине справедливе, розумне рішення, яке залишається вірним первісному баченню Засновників. На жаль, найімовірніше, вона прийде після жорстокої боротьби, тому що розсудлива більшість паралізована й погано поінформована про те, як працює влада.

Європа. Єдина вагома причина, чому Україна є ключем до кращого майбутнього, полягає в тому, що українці вже зіткнулися з найгіршим і кинули виклик труднощам. Пройшовши через горнило, не схоже на жодне інше, українці майже гарантовано знайдуть найкращі варіанти адаптації.

Ще одна причина, чому Україна має таке велике значення, полягає в тому, що безпека Європи зараз повністю залежить від неї. Час, який знадобиться рашистському кошмару для відкритого нападу на Європу – приховані удари вже почалися у вигляді диверсійних посилок, електромагнітної війни та перерізання підводних кабелів – тісно пов'язаний з тим, скільки шкоди завдасть Україна і як далеко вона відкине ворога назад.

Хоча говорити про кордони України 1991 року вже не модно, саме відновлення цих кордонів відкриває двері для того, щоб відкласти російську атаку на невизначений час. З точки зору політичного аналізу, співвідношення витрат і вигод від цього є досить приголомшливим. Навпаки, нав'язаний мир дасть путіну стимул завдати удару якнайшвидше, щоб фізично випередити європейське переозброєння.

Нинішній рівень підтримки, навіть якщо він зростатиме, але лише лінійними темпами, дасть Європі 4-5 років, необхідних для того, щоб бути готовою до того, що вона, ймовірно, опиниться в патовій ситуації з рашистською імперією, яку відкрито підтримує Китай, що піднімається вгору. Тому що ніхто не повинен покладати особливих надій на те, що американці виграють війну за нинішнього керівництва.

І чому Європа має значення? Бо вона являє собою єдину можливу демократичну противагу тому, що намагаються зробити маленькі лідери США. Тихоокеанські демократії важливі, але вони розпорошені й стикаються з власними унікальними географічними проблемами. Більшість країн Глобального Півдня постійно танцюють на краю прірви диктатури через тривалі наслідки європейської колонізації.

Як не дивно, Трамп, можливо, насправді відкрив двері саме для такого геополітичного розвитку, який має шанс стабілізувати світову систему, а не занурити її в повний і безповоротний колапс. Якщо Китай і Європа об'єднаються з Глобальним Півднем, Вашингтон і Москва будуть взаємно ізольовані. А оскільки певні лідери принаймні однієї з них, схоже, хочуть об'єднатися з іншою, Китай і Європа мають багато спільного.

Не виключено, що з часом Китай може стати більш проукраїнським, хоча сьогодні це здається малоймовірним. Але якщо складеться враження, що Москва укладає угоду з американцями, яка шкодить Тегерану, двері відчинені для Ірану і Китаю, які прагнуть зближення з Європою. Отто фон Бісмарк похитав би головою і посміявся б над припущеннями американських політиків...

Близький Схід. Американське нарощування сил в регіоні триває, група Вінсона на шляху до приєднання до групи Трумена в кампанії проти хуситів. Іран є очевидною наступною ціллю, хоча прибуття засобів, включаючи бомбардувальники B-2 на авіабазі Дієго Гарсія, ще не є достатнім для того, щоб завдати більшої шкоди іранському потенціалу. Команда Трампа, без сумніву, сподівається, що проста демонстрація сили переконає Іран прийняти продиктовані умови, проте шанси дуже і дуже низькі.

А нещодавня поведінка Трампа свідчить про те, що війна з Іраном неминуча. Велика кількість американців вже давно затаїла серйозні образи на Іран, які сягають корінням кризи із заручниками, що розпочалася під час революції 1979 року. Ситуація, що склалася всього через кілька років після принизливого падіння Сайгону, сильно вдарила по культивованому американською елітою самонаративу про країну.

Відтоді в деяких частинах Америки існує великий ринок ненависті до Ірану. Ворожість Ірану до Ізраїлю створює привабливу синергію. Деякі представники адміністрації Трампа, які називають себе ізоляціоністами, здається, не мають жодних проблем з тим, щоб бути яструбами по відношенню до Ірану. Тому що Ізраїль, звичайно, дуже цінний.

Незважаючи на те, що ізраїльські військові вкотре були спіймані на нахабній брехні щодо звірства, скоєного ізраїльськими солдатами в Газі. Цього разу якійсь наземній команді спало на думку влаштувати засідку вздовж дороги й розстрілювати всіх, хто потрапляв у поле зору, включно з колоною машин швидкої допомоги з увімкненими фарами – ні, ніякого Хамасу.

Вони були на відносно близькій відстані. Вони знали, що роблять, і їм було байдуже. Чиста поведінка орків, знайома занадто багатьом людям в Україні.

Тихоокеанський регіон. У цілком реальному сенсі вісь Москва – Вашингтон, що формується, являє собою атлантичну громадянську війну, пов'язану з європейськими конфліктами. Ще одна іронія команди Трампа полягає в тому, що їхній фальшивий ізоляціонізм є лише прикриттям для активних спроб втручання у внутрішні справи Європи.

Тихоокеанська Америка протягом останніх двох століть була колонією (переважно) США, країни, яка з чисто технічної точки зору не має жодного юридичного права окупувати цю частину світу. Штати-утворювачі активно руйнували раніше існуючу живу спільноту, в якій корінні та європейські народи співіснували щонайменше століття до цього.

Я не стверджую, що штати не мають легітимності, чи навіть що федеральний уряд у Вашингтоні не має її – принаймні в теорії. Але округ Колумбія не має внутрішнього права керувати тут, якщо він відмовляється від духу Конституції. І якщо штати коли-небудь нехтують своїми законами, те саме стосується і більш локальних рівнів.

У ситуації, коли цілісність Конституції знаходиться під явною загрозою, це право і обов'язок штатів, які можуть уявити собі спільне майбутнє, почати робити певні необхідні кроки. Повинен бути сформований тіньовий федеральний уряд, здатний запропонувати альтернативне бачення управління, навколо якого люди зможуть згуртуватися і використати його для отримання матеріальної підтримки, достатньої для розбудови необхідної інфраструктури.

Особливо американці Тихоокеанського регіону повинні зрозуміти, що ситуація тут зараз надзвичайно небезпечна. Нам не лише доводиться задовольнятися внутрішнім колапсом, але й кінцем післявоєнного порядку. Трамп неодноразово давав зрозуміти, що США можуть не захищати Тайвань. Він також, завдяки своїй тарифній атаці, досягнув того, що колись вважалося майже неможливим: Японія і Китай вивчають спільні можливості.

Відкинувши останні залишки своєї репутації віддалено надійного партнера, США завдали шкоди альянсу, який неймовірно добре служив Америці відтоді, як моєму дідусеві більше не доводилося літати на місії в якості навідника турелі проти японських військ у Південно-Східній Азії. Японія і Південна Корея, обидві стурбовані північнокорейською політикою Трампа під час його першого терміну, також відклали в сторону глибоку історичну ворожнечу, щоб налагодити більш тісні робочі відносини.

Якщо йому вдасться хоча б трохи підштовхнути Південну Корею і Японію в обійми Пекіна, шанси на єдину відповідь на дії Китаю проти Тайваню значно зменшаться. Навіть Австралія сьогодні змушена ставити під сумнів свою залежність від США. Якщо Вашингтон не допоможе, у тихоокеанських демократій є два варіанти: шукати згоди з Пекіном і сподіватися, що це не призведе до падіння Тайваню, або об'єднатися з Європою і взяти на себе зобов'язання захищати основні принципи, такі як недопущення зміни встановлених кордонів силовим шляхом.

Було б дуже добре, якби деякі губернатори в Тихоокеанській Америці перестали мріяти про поїздку до Вашингтона, а подивилися б на захід. Конституція – це не пакт самогубства.

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