Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс

Як завжди влучний аналіз російської пропаганди від Джулії Девіс про інформаційну диверсію мєдвєдєва, яку вдалося реалізувати за допомогою "корисного ідіота" Ілона Маска.

Мільярдер-бос Twitter, може й, пожартував, коли коментував дивакуваті прогнози підкаблучника путіна про всесвітній хаос. Але посіпакам кремля на це начхати.

У понеділок колишній президент росії, а нині ставленик путіна медведєв виступив зі шквалом дивовижних прогнозів у своєму особистому Twitter-акаунті.

Серед них: в Європі буде створено Четвертий Рейх; розпочнеться війна між Францією та згаданим Четвертим Рейхом; Польща та Угорщина нападуть та окупують західні регіони України; у США розпочнеться громадянська війна, які потім розділяться, а президентом стане Ілон Маск; Європейський Союз розпадеться; Міжнародний валютний фонд припинить своє існування; всі фондові ринки та фінансова діяльність вийдуть з Європи та США і перемістяться до Азії.

Так званий прогноз наробив багато галасу в міжнародних ЗМІ і викликав реакцію боса Twitter Ілона Маска, який назвав марення медведєва "епічною ниткою". Щоправда, пізніше Маск припустив, що це був тролінг. Але відверті дискусії російських експертів свідчать про те, що пости медведєва були лише грубою провокацією, покликаною забруднити західний інфопростір обраними Кремлем наративами – іншими словами, це був його власний тролінг.

І хоча це, можливо, було несерйозно, початкова реакція Маска спонукала російські балакучі голови зробити висновок, що ця інфомісія була успішно виконана.

У той час як вторгнення путіна в Україну продовжує пробуксовувати і пробуксовує, зусилля росії на інформаційному фронті просуваються набагато більш гладко. Один з аспектів цієї війни зосереджений на переконанні Заходу в тому, що він зазнає низки серйозних наслідків через підтримку опору України російським військам, що вторглися на її територію. Орієнтуючись на іноземну аудиторію, підконтрольна державі міжнародна медіа-мережа RT випустила неприємну різдвяну рекламу, повідомляючи західним громадянам, що незабаром вони будуть замерзати в своїх будинках і їсти домашніх хом'яків з відчаю.

Прогноз мєдвєдєва про приреченість і похмурість пішов тими ж слідами. Він не був розрахований на те, щоб його сприймали всерйоз, а лише на те, щоб покаламутити воду. Максимізація впливу була ключовою, саме тому прогнози медведєва включали неймовірне припущення, що народжений за кордоном Маск стане наступним президентом над тим, що залишилося від "розвалюваних" Сполучених Штатів.

Очевидною метою цього твердження було привернути увагу Маска, спонукаючи його до активності в соціальних мережах – і це спрацювало як по маслу. Його відповідь у Твіттері на безрозсудні заяви медведєва посилила їх поширення на Заході.

Під час вівторкового ефіру радіо "Комсомольська правда" письменник Микола Старіков з'явився в програмі, яку вів журналіст Володимир Ворсобін, і вони обговорили суперечливий запис медведєва в Твіттері, який пророкував темне і похмуре майбутнє для західних країн та інституцій. У той час як Старіков захоплювався пропозиціями медведєва, Ворсобін сказав, що він був неприємно здивований їх юнацьким і фейковим характером. Журналіст поскаржився на те, що російська дипломатія опустилася до рівня інтернет-блогерів і поливає брудом своїх опонентів, навіть на високому рівні таких видатних державних діячів, як медведєв.

Ворсобін зазначив, що прогноз медведєва майже повністю неправдоподібний, що робить його безглуздим як тему для розмови. Старіков не погодився: "Ми постійно живемо за порядком денним, який диктують західні політики, західні ЗМІ тощо. Ми обговорюємо те, що вони сказали, варимося в чужому соку. Я вважаю, що одна з нинішніх цілей росії – бути більше присутнім у західному порядку денному, щоб вони обговорювали, що ми сказали чи написали, які у нас є пропозиції, що ми прогнозуємо... Я вважаю, що цей прогноз був написаний для того, щоб його обговорювали на Заході. Ця мета була досягнута. Ілон Маск відреагував".

Можливо, усвідомлюючи, що його може використати пропагандистський апарат Кремля, Маск додав ще одну відповідь на твіт Медведєва, охарактеризувавши його роздуми як "найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув". Тим не менш, шкода від посилення російських наративів вже була завдана.

Місяцями раніше дискусії на підконтрольному Кремлю російському державному телебаченні неодноразово переходили в площину намірів Москви скористатися великою кількістю прихильників Маска для просування російського порядку денного. Виступаючи на "Вечорі з Володимиром Соловйовим" у жовтні, режисер Карен Шахназаров висловив думку про "десятки мільйонів шанувальників" Маска і їх потенційну корисність для російської "тактики інфовійни" у поширенні наративів, встановлених Москвою. Ведучий Володимир Соловйов з ентузіазмом підтримав ідею залучення "товариша Маска" і запропонував Дмитра Медведєва в якості людини, яка могла б стати провідником у російському "чарівному наступі". Американіст Дмитро Дробницький зазначив, що поки на Заході немає нікого, з ким варто розмовляти, росія могла б "вхопитися і струснути їх, напевно".

Соловйов погодився з ним: "Ми можемо їх тролити".

Дійсно, сумнівний прогноз медведєва розглядається прокремлівськими голосами як приклад успішного тролінгу. Під час свого ефіру на радіо "Комсомольская правда" Ворсобін поскаржився, що оскільки медведєв вільно поводиться з фактами і своїми прогнозами, до них не будуть ставитися серйозно і вони не призведуть до змістовних дискусій. Старіков не погодився, зазначивши, що путін нещодавно призначив медведєва своїм першим заступником у Військово-промисловій комісії, яку він очолює - тому, як до високопоставленого урядовця, до його висловлювань слід ставитися з максимальною серйозністю.

Ворсобін насупився: "Вибачте, але коли людина призначена на високу посаду, чому вона пише такі речі, до яких треба ставитися з іронією? Він займається серйозною державною справою. Чому наші перші особи держави зайнялися тролінгом?". Вказуючи на деякі прогнози медведєва про Четвертий Рейх і розпад західних країн та інститутів, Ворсобін додав: "Вибачте, це не просто фантастика, це фантасмагорія".

Старіков заперечив: "Не обов'язково, щоб все це відбулося насправді. Крім усього іншого, це нагадування і європейцям, і американцям, куди вони заштовхали більш-менш стабільну систему, яку самі ж і побудували. Тепер може статися все, що завгодно".

Він нагадав: "Ніхто не намагається підштовхнути їх до серйозних дискусій..... Це елемент маніпуляції народом", - пояснив Старіков: "Коли ви вкидаєте цю інформацію туди, через публікацію важливого російського чиновника, яка містить інформацію, незвичну для західного вуха, вони починають на неї реагувати. І це лише одна публікація, а їх має бути 50, і вони мають з'являтися щодня... Ми повинні диктувати глобальні наративи... Це інформаційна диверсія в західному медіапросторі".

Він продовжив стверджувати, що деякі з прогнозів Медведєва можуть справдитися в найближчому майбутньому.

Потім Ворсобін розбив свою пропагандистську мильну бульбашку, висловивши припущення: "Це всього лише мокрі мрії".

Джерело: The Daily Beast