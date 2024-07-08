Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у своєму традиційному тижневому огляді війни аналізує ситуацію довкола саміту НАТО, який стартує завтра у Вашингтоні. Він на друзки розбив аргументи "експертів та науковців", які у своєму листі закликали Альянс не приймати Україну до своїх лав, а також зазначив, що відповіді Байдена у нещодавньому інтерв'ю щодо НАТО та України не вселяють надії.

Цього тижня відкривається черговий саміт НАТО. Він відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, і, чесно кажучи, дуже мало буде зроблено по суті щодо членства України в Альянсі. Насправді це тема, про яку ми з Миколою Бєлєсковим говорили в останньому епізоді подкасту Ukraine-Russia War Talk Podcast. У цьому огляді я хотів би розвинути кілька тез про Україну і НАТО. Насамперед, досить дивовижну публічну заяву "експертів з питань зовнішньої політики", які закликають не пускати Україну до НАТО через низку слабких, суперечливих, а часом і вигаданих аргументів.

Інтелектуальна бідність реалізму. росія ніколи не вторгалася в країни НАТО, тому що її стримували від цього

Минулого тижня група з 50 академіків та призначених "експертів" оприлюднила публічного листа із закликом не допустити Україну до НАТО. У певному сенсі це було надзвичайно передбачувано. Такі люди, як Міршаймер, Позен і Волт, роками розповідали нам, що росія є "великою" державою, і тому Україна має бути принесена в жертву російським інтересам. Ба більше, до 24 лютого 2022 року вони говорили, що в цьому немає нічого особистого. Всі великі держави так роблять, незалежно від керівництва (інакше кажучи, путін не має значення). Вони також стверджували, що росія, оскільки вона є великою державою, поглине Україну в дуже короткі терміни 2022 року. Це важливо пам'ятати, тому що вони повертаються до тих самих аргументів, що й тоді, навіть коли було доведено, що це не відповідає дійсності.

До речі, я заглиблююсь у цю тему в книзі, над якою працюю, під назвою "Війна і влада". Вона буде опублікована у 2025 році. Незабаром я розповім про неї набагато більше.

Лист починається з дивної історичної довідки. Перше, про що він говорить, – це те, що стаття 5 НАТО "зобов'язує" США воювати за Україну. Запам'ятайте цю тезу, тому що в наступному абзаці листа вона перекручується.

Вважається, що стаття 5 НАТО зобов'язує членів Альянсу, на практиці, насамперед Сполучені Штати – вступати у війну для відбиття нападу на будь-якого його члена. Якщо Україна приєднається до НАТО після завершення нинішньої війни, Сполучені Штати та їхні союзники вважатимуть, що вони беруть на себе зобов'язання воювати з російськими військами на території України, якщо росія знову вторгнеться на її територію.

Потім наводиться аргумент, що США мали рацію, коли не воювали за Україну зараз (через ескалацію), і що тому, схоже, вони не повинні воювати за Україну в майбутньому. Не робиться спроба пояснити, чим Україна відрізняється від інших частин колишнього СРСР, таких як країни Балтії, які зараз є членами НАТО. Чи не є вони, таким чином, також не в інтересах США? Можна було б сказати, що автори вважають, що країни Балтії також не в інтересах США, але їм не вистачає сміливості оголосити це.

Тоді лист, по суті, суперечить сам собі, причому так, що перехоплює подих. Справжня проблема, про яку говорять автори, полягає в тому, що США повинні були б воювати за Україну, якби вона була в НАТО, але США насправді вирішили б не воювати за Україну, навіть якщо б вона була членом Альянсу. Цей абзац настільки дивний, що я викладу його повністю, а потім розберу на складові частини.

Дехто стверджує, що вступ України до НАТО стримає росію від повторного вторгнення в Україну. Це видавання бажаного за дійсне. Відколи росія почала вторгнення в Україну 2014 року, країни-члени Альянсу своїми діями продемонстрували, що вони не вважають, що ставки в цьому конфлікті, хоч і значні, виправдовують ціну війни. Якби Україна вступила до НАТО, росія мала б підстави сумніватися в надійності гарантій безпеки НАТО й отримала б можливість випробувати і потенційно розірвати Альянс. Результатом може стати пряма війна між НАТО і росією або розпад самого Альянсу.

Почнемо з перших двох речень.

Дехто стверджує, що вступ України до НАТО стримає росію від повторного вторгнення в Україну. Це видавання бажаного за дійсне.

На перший погляд, це дивовижна заява. росія ніколи не нападала на країни НАТО і навіть зробила все можливе, щоб цього не сталося. росія явно боїться НАТО, і одна з причин, чому росія напала на Україну (на відміну від країн Балтії, наприклад), полягає в тому, що Україна не є членом Північноатлантичного альянсу і не підпадає під дію статті 5, а країни Балтії підпадають.

росія ніколи не вторгалася в країни НАТО, тому що її стримували від цього. Принаймні автор повинен мати інтелектуальну мужність визнати це.

Крім того, в параграфі повністю пропущено трансформацію значної частини мислення європейського НАТО з 2022 року – більшість аргументів листа базується на прогнозі, що навіть якщо Україна буде в НАТО, Альянс за неї не воюватиме, що свідчить про те, саме його існування – це просто блеф.

Відколи росія почала вторгнення в Україну 2014 року, країни-члени Альянсу своїми діями продемонстрували, що вони не вважають, що ставки в цьому конфлікті, хоч і значні, виправдовують ціну війни. Якби Україна вступила до НАТО, росія мала б підстави сумніватися в надійності гарантій безпеки НАТО й отримала б можливість випробувати і потенційно розірвати Альянс.

Важко зрозуміти, з чого почати з такою серією речень, яка була б смішною, якби була написана в есе для бакалаврату. По суті, це означає: "У мене немає доказів мого головного аргументу з минулого, тому я вигадаю сценарій майбутнього, в якому те, що станеться, доведе мою правоту".

НАТО ніколи не воювало за країни, які раніше не були його членами, і завжди стримувало напади на країни. Немає жодних доказів того, що якби Україна була в НАТО, до неї б ставилися інакше. Насправді вся історія інтеграції колишніх частин СРСР і Варшавського договору свідчить про протилежне (і, звичайно, не згадується в листі).

Уявлення про те, що думка про безпеку, національні інтереси та Україну була незмінною з 2014 року, також не враховує, що з 2022-го відбулися надзвичайні зміни, і багато європейських держав, наприклад, почали розглядати Україну як життєво важливу для їхніх національних інтересів. Водночас, з 2022 року, коли до НАТО приєдналася Швеція, Альянс набув нового імпульсу.

І держави Центральної/Східної Європи абсолютно точно вважають незалежну і вільну Україну в НАТО життєво важливою для своєї безпеки. Ба більше, немає жодних доказів, що якби Україна була в НАТО, її безпека розглядалася б як менш важлива для Альянсу, ніж, скажімо, для країн Балтії (які отримують все більше інвестицій). Вся суть НАТО полягає в тому, щоб бути більш згуртованими, коли йдеться про захист цілісності своїх членів, а не менш. Ось чому європейські держави хочуть бачити Україну в НАТО – тому що для них це має значення.

Нарешті, навіть якщо існує певна невизначеність щодо того, чи буде решта членів НАТО воювати за Україну, якщо вона стане членом Альянсу, ця невизначеність є аргументом на користь того, щоб приєднати Україну. Це стратегічна невизначеність у найкращому вигляді. росії довелося б піти на велику авантюру і припустити, що НАТО є стратегічним паперовим тигром, коли йдеться про Україну. Що в цьому поганого, коли ця стратегічна невизначеність сама по собі є стримуючим фактором. Власне, сам лист демонструє силу такої невизначеності, коли він показує вплив ескалаційного мислення на стримування допомоги Україні, про що йшлося вище.

Тож весь абзац є дивним. Його основний аргумент базується на майбутньому сценарії, який майже напевно ніколи не відбудеться, а ефект стратегічної невизначеності, який вже визнається в листі, не береться до уваги.

Якщо цей абзац інтелектуально слабкий, то наступний просто жалюгідний. Це обов'язковий абзац про "бідних українців", який з'являється в кожному матеріалі людей, які не хочуть підтримувати Україну. Здається, він також неправильно описує всю війну (реалісти дійсно не розуміють війну і силу – це дивно).

Послухайте, якщо ви не хочете підтримувати Україну, це ваш вибір. Але не робіть вигляд, що те, що ви робите, краще для українців, коли вони обирають боротьбу за своє існування.

Ось як починається цей жалюгідний абзац.

Підвішена перспектива членства України в НАТО робить ведмежу послугу українцям, які відважно борються за свою незалежність. Чим ближче НАТО наближається до того, щоб пообіцяти, що Україна вступить до Альянсу після закінчення війни, тим більший стимул для росії продовжувати війну і вбивати українців, щоб не допустити інтеграції України в НАТО.

Це абсолютно не стосується нинішньої війни. Ви не можете додати путіну стимулів продовжувати її. Він веде війну, тому що в разі поразки його режим може впасти. Він вже робить все можливе, щоб виграти її – вбиває сотні тисяч своїх людей, знищує російську військову техніку з безпрецедентною швидкістю, перетворює росію на економічного васала Китаю і щодня скоює військові злочини.

Цей абзац (та й увесь лист) грає з читачем у хитрий трюк, не згадуючи про росію, а лише про путіна, так, ніби нинішній російський режим не має жодного значення. Стимул продовжувати боротьбу зараз здебільшого пов'язаний з нинішнім режимом і, якщо бути відвертими, він не може бути більшим.

Ба більше, якби "росія" знала, що Україна вступає до НАТО, я міг би сконструювати майбутнє, в якому війна закінчиться швидше (якщо реалісти можуть сконструювати майбутнє, яке відповідає їхнім інтересам, я теж можу). Якщо стане зрозуміло, що Україна вступить до НАТО, це зробить продовження війни для росії безглуздим. Насправді це, найімовірніше, послабить режим путіна, ніж будь-що інше, оскільки покаже, що режим вчинив стратегічний акт самовбивства.

Отже, знову ж таки, цей лист передбачає майбутні дії, для яких є мало доказів, і робить це у такий спосіб, що проливає крокодилячі сльози за Україну. У ньому також не визнається, що, воюючи так, як вони воюють, українці зробили свій вибір. Це навмисно пропущено в кінці цього абзацу, де група, по суті, береться читати українцям лекції про те, як вони повинні робити свій власний вибір.

Україна стоїть перед важким вибором, який має величезні наслідки для її майбутнього. Українці заслуговують на те, щоб зважити свої стратегічні варіанти тверезим поглядом, а не через рожеві окуляри, простягнуті чужинцями, які не користуються підтримкою своїх країн.

Українці знають, що немає жодних гарантій членства в НАТО, вони знали це 24 лютого 2022 року і все одно вирішили боротися (при цьому слід пам'ятати, що багато хто з цих реалістів хотів відмовити їх від цього).

Останній абзац листа просто повторює багато помилок. В ньому знову стверджується, без жодних доказів, що вступ України до НАТО затягне війну і що доля України не відповідає інтересам Альянсу (не згадуючи про думку багатьох людей в Центральній/Східній/Скандинавській Європі).

Зрештою, це лист написаний для того, щоб виправдати попередні невдачі авторів. До нього слід ставитися з презирством, на яке він заслуговує.

Байден, Україна і НАТО. Не зрозуміло, чи бажає американський президент Україні перемоги

Джо Байден дав інтерв'ю Джорджу Стефанополусу, щоб спробувати покласти край численним сумнівам, які виникають щодо здатності президента залишатися в перегонах. Я не коментую тут ці занепокоєння, я лише хочу звернути увагу на те, що він сказав про НАТО і Україну. Відверто кажучи, це було трохи дивно, але може допомогти трохи пояснити, чому політика США була такою нерівномірною.

Ви можете прочитати стенограму всього інтерв'ю тут.

Найбільш детальна згадка Байдена про НАТО і Україну є, м'яко кажучи, дещо грандіозною.

Дослівні стенограми інтерв'ю часто дивно читати, оскільки люди не завжди говорять зв'язними реченнями. Однак у випадку з Байденом це не є чимось незвичайним. Якщо ви прочитаєте дослівну стенограму інтерв'ю Трампа – вона буде набагато більш незв'язною.

Президент Джо Байден: Джордж. Я той, хто згуртував НАТО, майбутнє. Ніхто не думав, що я зможу його розширити. Я той, хто зупинив путіна. Ніхто не думав, що таке може статися. Я той, хто разом з AUKUS започаткував Південно-Тихоокеанську ініціативу. Я той, хто залучив 50 країн, не лише в Європі, а й за її межами – до допомоги Україні.

Перше, Байден стверджує, що саме він розширив НАТО (ймовірно, шляхом приєднання Швеції та Фінляндії). Це постійна теза в інтерв'ю. Очільник Білого дому кілька разів згадує, що саме він розширював Альянс (тоді як у наведеній вище відповіді він згадує Україну лише один раз). Безумовно, Байден був частиною цього процесу, але реальна заслуга в розширенні НАТО належить путіну. До 24 лютого 2022 року не було жодних ознак того, що США або Байден хотіли б бачити Фінляндію чи Швецію в Альянсі.

Друге твердження про те, що путіна треба зупинити, не має жодного сенсу. Байден допомагає Україні продовжувати боротьбу, але свідомо не дає їй зброї, необхідної для того, щоб "зупинити путіна". Він більше допомагає Україні в намаганні стримати путіна, а не щоб той зазнав поразки.

Останній пункт про те, що він очолив міжнародну коаліцію для допомоги Україні, є, мабуть, найточнішим твердженням. Байден чудово впорався з цим завданням одразу після 24 лютого 2022 року. Однак слід зазначити, що відтоді він був радше послідовником, ніж лідером. Часто саме європейські держави були першопрохідцями щодо того, що вони дають Україні і як це може бути використано, а США – послідовниками.

Чого не вистачало, так це уявлення про те, як Байден бачить розвиток війни і чи хоче він, щоб Україна перемогла чи ні. Наразі це було лише 22-хвилинне інтерв'ю, і не все можна було висвітлити. Однак і те, що було сказано, не вразило і не заспокоїло.

Ще кілька російських мікропросувань. росіяни не можуть прорватися

Мало що змінилося з минулого тижня, коли я намагався описати російські просування як серію дуже кривавих мікропросувань.

Цього тижня відбулося ще кілька, що викликало невеликий шквал паніки. Але знову ж таки, це кілометр тут і кілометр там – без жодних доказів того, що росіяни можуть прорватися і скористатися цим.

У Часовому Яру українці відступили до каналу, але все ще утримують місто. Схоже, що зараз Україна готова поступитися невеликими шматками території, щоб завдати втрат і (є надія) зменшити кількість українських жертв. Це, по суті, продовження того, що ми бачили і майже напевно будемо бачити до кінця літа.

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