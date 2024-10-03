Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер

Том Купер пропонує цікавий аналіз фактів про нещодавній удар Ірану по Ізраїлю. Він пояснює, які ракети використовував Іран, як і хто допомагав Ізраїлю відбивати цю атаку та чому "Залізний купол" не міг впоратися з цим масованим ударом іранських балістичних ракет.

Як ви вже знаєте, надзвичайно популярний телесеріал, більш відомий як "Війна з Хамасом", а також "ірансько-ізраїльський конфлікт" та інші назви, розпочав свій новий сезон із 516 епізоду: вбивство Нетаньягу генерального секретаря "Хезболли" Насралли.

Пізно ввечері 1 жовтня (приблизно о 23.00 за місцевим часом, тобто приблизно о 22.00 в Ізраїлі) Повітряно-космічні сили КВІР (ПКСІ) випустили в ефір епізод 517: помста за вбивство Насралли і смерть заступника командувача КВІР (генерал-майора Аббаса Нільфорушана) – операція "Щира обіцянка-2" у вигляді масованого ракетного удару по Ізраїлю.

Напевно, серед усіх цих вихвалянь, істерик та кількох морів брехні, випущених усіма залученими сторонами, дещо важко відстежити, яка зброя була розгорнута, на що була націлена, що влучило, а що – ні. Тому ми спробую підсумувати те, що відомо на сьогодні.

Термінологія ІПКС = Ізраїльські повітряно-космічні сили ЦАХАЛ = Армія оборони Ізраїлю КВІР = Корпус вартових ісламської революції ПКСКВІР = Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції БРВБ = багаторакурсна балістична ракета (по суті, боєголовка, яка відокремлюється від балістичної ракети при вході в атмосферу Землі; оснащена таким чином, що одна ракета може нести 2, 3, 4 або більше БРВБ, кожна з яких може бути націлена на іншу точку прицілювання).

Наскільки можна судити з наявних відеоматеріалів, ПКСКВІР в основному розгорнули старі балістичні ракети: справді, щось на кшталт "модернізованого 2-го покоління". Найбільшими з них були ракети з рідинним паливом, такі як Qadr і Emad. Обидві вони, по суті, є "модернізованими Шахаб-2": спочатку розроблені на основі радянської ракети Р-17Е (позначення ASCC/НАТО "SS-1 Scud") і вироблені в 1990-х і 2000-х роках, вони були модернізовані для того, щоб нести кілька боєголовок і мають покращену систему наведення. Слід мати на увазі, що більшість таких ракет на цей час наближається до кінця свого "терміну придатності": тобто, звільнившись від запасів за принципом "першим прийшов – першим пішов", КВІР витратив їх, замість того, щоб використати новіші ракети.

Кадр з відео, на якому зображена балістична ракета "Qadr" або "Emad", випущена по Ізраїлю пізно ввечері 1 жовтня 2024 року.

ПКС КВІР також заявили, що здійснили низку пусків новітніх твердопаливних ракет Khaibar-Shekan (похідна від Fattah, яка, в свою чергу, є похідною від розробленої китайцями Fattah-110, що була першою "сучасною" іранською балістичною ракетою).

У кращих традиціях "найвищих стандартів контролю якості" ПКС КВІР, кілька ракет вибухнули під час запуску або впали ще на території Ірану, незабаром після запуску. За повідомленнями, 5 людей загинули і 12 отримали поранення. Дійсно, за даними агентурної розвідки, всі ці жертви були спричинені детонацією однієї з ракет під час запуску.

Відомо, що ракети були запущені з зовнішніх позицій біля таких міст:

Тебріз,

Керманшах,

Шираз і

Кадр з відео, знятого з кабіни еміратського авіалайнера, на якому видно зліт ракетного залпу, випущеного з-під Шираза. Як завжди, співпраця між КВІР і цивільною владою Ірану була настільки хорошою, що або перша не змогла попередити другу, або друга не виконала наказ і не закрила повітряний простір для цивільних польотів.

Есфахан.

Читайте: жодних новин з цього приводу. Всі бази КВІР, про які йде мова, добре відомі (дійсно: база за межами Керманшаха була першою іранською балістичною ракетною базою, спочатку побудованою за порадою Ізраїлю ще в 1970-х роках).

Залишається незрозумілим, скільки саме ракет було випущено КВІР: одні кажуть, що 180, інші – що 200, треті – що 400.

Оборона Ізраїлю включала (в порядку активації) ЗРК PAC-2/3 Королівських ВПС Йорданії, американські системи ППО, розгорнуті в Йорданії, перехоплювачі балістичних ракет Arrow II і III ІПКС і перехоплювачі SM-6 Standard есмінців ВМС США "Коул" (DDG-67) і "Булклі" (DDG-84) (обидва перебувають у плаванні біля берегів Ізраїлю).

(Повідомлення про "Залізний купол", широко розповсюджені в соціальних мережах, не відповідають дійсності: "Залізний купол" непридатний для захисту від такого типу балістичних ракет).

Кілька ракет КВІР були перехоплені ще за межами земної атмосфери. Такі "позаатмосферні" перехоплення призводять до таких "місяцеподібних" вибухів, як той, що ми бачимо тут:

...або тут (синювата "кулька" в лівому верхньому кутку):

Кілька ступенів ракети-носія КВІР і уламки йорданських, ізраїльських і американських перехоплювачів впали на території Йорданії: схоже, вони не завдали матеріальних збитків, але поранили щонайменше двох осіб.

Щодо того, що було об'єктом удару... в телевізійному виступі начальник штабу Збройних сил Ірану (КВІР) генерал-майор Мохаммад Багері заявив, що цілями були "три основні авіабази, штаб-квартира Моссаду, кілька радіолокаційних станцій, скупчення бронетехніки ЦАХАЛу навколо сектора Газа".

Поки що є докази "лише" щодо п'яти з цих цілей.., що підводить мене до питання про те, що саме було вражено (принаймні, за офіційними даними Ізраїлю і США: відповідь на останнє питання проста: нічого – в той час як одна з цілей, очевидно, вражена ракетами ПКС КВІР, навіть не була згадана Багері)...

З півночі на південь:

штаб-квартира Моссаду і штаб-квартира підрозділу 8200 в Гіллоті (північний Тель-Авів). Ізраїльтяни не показали жодного з двох комплексів, лише очевидний промах приблизно за 500 м від них.

Tel Nov AB – місце базування літаків F-15 (106 та 133 ескадрильї), гвинтокрилів CH-53/S-65 (118 ескадрилья), авіаційно-технічного підрозділу 22 (база капітального ремонту): що саме було уражено, наразі невідомо.

Авіабаза Неватім: базування літаків ВПС Ізраїлю F-35 (ескадрильї №№ 116, 117 і 140), С-130 (ескадрильї №№ 103 і 131), літаків-танкерів Boeing 707 (ескадрилья № 120), а також ізраїльського раннього флоту літаків-розвідників і літаків раннього попередження G.550 (ескадрилья № 122). КВІР заявив, що знищив там "20 літаків F-35". Скільки насправді було уражено, залишається невідомим. Однак такі сервіси, як Flightradar24, показували чіткі ознаки того, що ізраїльтяни підняли в повітря масу своїх транспортних і розвідувальних літаків, ймовірно, всі F-35 з цієї авіабази.

Кілька (передчасних) висновків:

не обов'язково, але краще (це, звичайно, ваше власне рішення), звертати увагу на чітку різницю між систематичним і навмисним руйнуванням ізраїльтянами багатоквартирних будинків, об'єктів ООН, шкіл, таборів біженців і т.д. і націленістю КВІР на очевидні військові та розвідувальні об'єкти;

при цьому, хоча головною метою були численні військові об'єкти в Ізраїлі, є ознаки того, що кілька об'єктів, пов'язаних із системою енергопостачання, були вторинними цілями;

будь-які військові репортажі з Ізраїлю проходять військову цензуру AMAN (Ізраїльська військова розвідка; якщо є якісь сумніви, це походить від когось, хто "по вуха" залучений, як редактор та ілюстратор, до таких книжкових проектів, як цей або цей). Не дивно, що ізраїльські та/або іноземні джерела в Ізраїлі ніколи не повідомляють жодних подробиць про удари по військових об'єктах. Якщо і показують, то або пошкодження цивільних об'єктів (як школа в Гедерах), або, як у квітні цього року, незначні пошкодження військових об'єктів з метою піару (див.: "тупі іранці все проґавили");

принаймні, не дивно, що і ІПКС, і США стверджують про цілком успішну оборону, навіть якщо десятки відеозаписів чітко показують, як ракети КВІР вражають об'єкти, перелічені вище. Дійсно, за приблизними підрахунками, до 80% ракет КВІР проникають крізь багатошарову систему ППО, що захищає Ізраїль. Щось на кшталт "суміші офіційних пояснень і приватних припущень" полягає в тому, що "всі ці ракети були залишені для прольоту, тому що вони, очевидно, мали промахнутися", і таким чином влучили лише в "порожні місця" – так само і на ізраїльських авіабазах. Що ж, не впевнений, що ІПКС були в захваті від того, що 18 з 19 ракет (або боєголовок) в одній хвилі, а потім 27 з 29 ракет (або боєголовок) в іншій хвилі пролетіли крізь ППО і влучили, наприклад, в АБ Неватім.

Те саме можна сказати і про Tel Nov AB, який був уражений щонайменше десятком ракет, принаймні одна з яких спричинила "вторинне" ураження (тобто або влучила в щось, що потім детонувало, або спричинила детонацію чогось).

Можливо, агентурна розвідка вважає, що пожежі і загоряння несумісні з військово-повітряними базами і морськими нафтогазовими об'єктами. Звичайно, Ізраїль є винятком з усіх правил, і це теж. Тому ми маємо справу з цією пожежею на Tel Nov AB.

І цей вибух, і наступна пожежа на морському газовому об'єкті біля Ашкелона були або навмисно спричинені ізраїльтянами, або просто нещасним випадком під час паління. Ніщо з цього не було наслідком ракетних ударів КВІР.

Ах, так, і я забув щось на кшталт "загального висновку": так чи інакше, і з причин, пояснених вчора, КВІР все ще далекий від того, щоб завдати тотального удару по Ізраїлю. Він все ще використовує переважно менш точні ракети, яким вже більше 10 років, такі як Qadr і Emad. Він все ще використовує їх в обмеженій кількості (тобто, принаймні теоретично, він може завдати удару набагато більшою кількістю ракет і набагато точніше). І явно зосереджується на цілях, безперечно, військового характеру, і цілях достатньо великих, щоб вражати їх такими старими, менш точними ракетами.

Інакше кажучи: вони залишаються досить тверезими, щоб не спровокувати Нетаньяху на ядерний удар по Ірану, але при цьому "все ще відплатити".

Ось так багато про факти, переконання і почуття. Надія слабка, але хто знає: можливо, колись у найближчі дні, тижні, місяці або, що найімовірніше, роки стане можливим відокремити ці три складові.

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