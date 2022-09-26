Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3

Том Купер - австрійський письменник, журналіст-розслідувач, військовий аналітик, котрий спеціалізується на історії бойової авіації, продовжує детально аналізувати іранські БПЛА та ударні дрони, які постачаються в росію.

Війна в Україні, 23 вересня 2022: Знайомство з іранськими БПЛА/ударними БПЛА, ч.3

На Заході маса продукції КНР вважається погано виготовленою та нездатною конкурувати із західною продукцією. Хоча дещо з цього, безсумнівно, є правдою — і це підтверджується повідомленнями про низьку якість таких китайських БПЛА/ ударних БПЛА, як CH-4 Wing Loong у Саудівській Аравії та кількох інших місцях, або невдалими піар-ходами з Ірану, наприклад — маса таких оцінок базується на стенді "річної давнини". Інші ґрунтуються лише на ревнощах. Насправді, за останні кілька років все кардинально змінилося, і, як не дивно, іранці підкреслюють, що це уявлення абсолютно неправильне: вони кажуть, що багато китайських продуктів базуються на технології зворотного проектування США, Ізраїлю, Великобританії, Франції, Австрії та інших конструкціях, і що, хоча вони набагато дешевші, вони точно такої ж якості.

З огляду на те, що — завдяки "надрозумним" керівникам таких західних компаній, як Boeing, Lockheed-Martin тощо — китайські деталі, навіть мікросхеми, тим часом знайшли шлях до деяких із найсучасніших бойових літаків американського виробництва… і, незважаючи на випадкові збої ("норма", коли мова йде про такі високотехнологічні системи озброєння), загалом: я не бачу причин для серйозних сумнівів щодо цього.

З Ірану через Сирію до Ємену

Те, що стосується якості китайських, а отже, нині іранських БПЛА, є ще більш достовірним, враховуючи, скільки і як масово їх використовує КВІР, і скільки бойового досвіду з ними накопичили іранці. По суті, з 2016 року жодна контрольована КВІР бойова операція в Сирії не проходила без масштабної розвідки за допомогою БПЛА, таких як Mohajer-4 і Shahed-129. КВІР розгортав (і досі розгортає) свої БПЛА для спостереження за військовими операціями США — у Сирії, а також у Перській затоці. Загроза лише зросла після того, як на початку 2017 року на озброєння надійшов перший із озброєних підваріантів Shahed-129. Не дивно, що незабаром вони були перехоплені США. Наприклад, 8 червня 2017 року один з них був збитий Boeing F-15E Strike Eagle ВПС США над східною Сирією.

Кадри з різних відео демонструють безпілотні літальні апарати Shahed-129, якими керував КВІР над Сирією в період 2016–2018 років.

Кадри з відео показують Mohajer-4 IRGC-QF, що летять над Сирією, і — у нижньому правому куті — один із російським Orlan-10. Під час операцій у цій країні БПЛА та ударні БПЛА іранського виробництва значно перевершили все, що виготовляється в російській федерації, — за витривалістю, за якістю зібраних розвідувальних даних і тому, що, на відміну від російських БПЛА, системи іранського виробництва могли бути озброєні відповідними керованими міні- ракетами теж.

Тим часом у 2012 році іранці отримали в свої руки "суперсекретний" "стелс"-БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel (також відомий як "Звір з Кандагара") виробництва США: підрозділ з кібервійни КВІР зумів заглушити його зв’язок і змусив приземлитися всередині Ірану.

З причин, пояснених достатньо в Частинах 1 і 2 цього матеріалу, станом на 2012–2015 роки іранці не могли нічого зробити з ним, крім того, щоб влаштувати кілька PR-шоу: але ситуація змінилася, коли вони увійшли у стратегічний союз з КНР. Результатом стали Shahed Saeqeh і Shahed-171 Simorgh, які мають поршневий двигун, і турбореактивний Shahed-191. Shahed-171 і -191 можуть бути озброєні двома керованими міні-ракетами Sadid. Принаймні -171 використовується в бойових діях у Сирії з 2018 року. Однак, наскільки мені відомо, вони були виготовлені лише в невеликих кількостях.

БПЛА/ударні БПЛА Saegeh іранського виробництва.

З метою піару та тестування один із них був відправлений через Йорданію в повітряний простір Ізраїлю, але 10 лютого 2018 року був збитий ударним вертольотом Boeing AH-64 Apache з ескадрильї №113 Повітряно-космічних сил Ізраїлю. У відповідь ізраїльтяни завдали масованого контрудару, спочатку знищивши сирійську протиповітряну оборону, а потім знищивши "куток КВІР" на авіабазі Т-4/Тіяс у центральній Сирії.

Принаймні згідно з інформацією, опублікованою ЦАХАЛОМ, центром ізраїльських авіаударів 10 лютого 2018 року були ці два ангари на північно-західній стороні авіабази Т-4, де розміщувалися БПЛА КВІР.

Протягом наступних років КВІР накопичив ще більше досвіду бойових дій з БПЛА над Сирією. Більше того, він по шию втягнувся у Ємен. У цій країні КВІР підтримує рух Хуситів, який бореться проти очолюваної Саудівською Аравією коаліції, яка, у свою чергу, підтримує колишній уряд, який тим часом базується в Адені. Іранські безпілотні літальні апарати почали з’являтися там у 2018 році: тим часом створені Іраном маршові керовані ракети є основною далекобійною зброєю хуситів.

Shahed-136

Історія появи іранських баражуючи керованих боєприпасів насправді досить іронічна. Саме іракці ще наприкінці 1980-х років прийшли до ідеї створити дистанційно пілотовані БПЛА, які мали б боєголовку та відеокамеру і, якщо б знайшли відповідну ціль, могли б летіти в них. У той час вони співпрацювали з Південною Африкою щодо артилерії та БПЛА, і приблизно в 1989–1990 роках вони сконструювали перший в історії баражуючий керований боєприпас, а потім ще одну з корпусом, схожим на бомбу, яку "ніс" дельтавидної форми планер. Ця співпраця була перервана вторгненням Іраку в Кувейт у серпні 1990 року та введеним ООН ембарго на поставки зброї. Проте південноафриканці ще більш інтенсивно співпрацювали з Ізраїлем, і, як не дивно, через кілька років фактична копія оригінального іраксько-південноафриканського дизайну з’явилася в Ізраїлю у вигляді протирадіолокаційного БПЛА Harpy. У свою чергу, останній потім був використаний як зразок для іранського дизайну, вдосконаленого китайцями. Так з’явився HESA Shahed-136.

Вперше показаний публіці на авіашоу в 2014 році як "прототип невеликого БПЛА з дельтоподібними крилами, що нагадує виготовлену в Ізраїлі "Гарпію", те, що стало SHAHED -136, мало прогресувало до 2016 року. Через два роки перші шматки уламків конструкції з такою ж плановою формою були зібрані з місць кількох атак хуситів у Ємені та Саудівській Аравії. Так стало відомо, що іранці не тільки запустили виробництво власного бездротового баражуючого керованого боєприпасу, а й почали розробляти тактику протидії таким передовим саудівським ЗРК, як MIM-104 Patriot PAC-2/3.

Shahed-136 відносно простий: настільки, що КВІР навчив хуситів виготовляти їх самостійно, використовуючи суміш запчастин, контрабандою доставлених з Ірану, та будь-яких доступних у країні (наприклад, двигунів для мопедів). Тим часом, відомо, що деякі з отриманих "зроби сам" БПЛА типу Shahed -136 були розгорнуті для ударів по цілях у Ємені, які знаходилися за десятки кілометрів за лінією фронту (наприклад, Аль-Алам у провінції Маріб, у вересні 2020 року або в провінції Аль-Джауф у січні 2021 року), а також для атак усередині Саудівської Аравії, а в липні минулого року ізраїльтяни повідомили, що один із Shahed-136 був розгорнутий для нападу на один із їхніх торгових суден по дорозі з Оману.

Кількість. Скільки БПЛА іранського виробництва Україна може очікувати зустріти під час війни з росією?

Я не знаю жодного "абсолютно надійного" джерела щодо кількості БПЛА, ударних БПЛА та маркованих баражуючи боєприпасів, виготовлених Іраном і прийнятих на озброєння. Думаю, ви десь читали, що було виготовлено близько 50 штук Mohajer-4, Mohajer-6 і Shahed-129, але їхнє серійне виробництво триває принаймні з 2016 року і — принаймні частково — залежить від наявності двигунів, зокрема від Rotax з Австрії. Тому я сумніваюся, що хтось, крім Тегерана, точно знає.

У вересні 2019 року іранці розгорнули комбінацію з 26 безпілотних літальних апаратів, маршових керованих боєприпасів і крилатих ракет, щоб завдати удару по одному з ключових саудівських нафтових об’єктів. Приблизно в той же час вони розгорнули більше 50 Shahed-129, Shahed-133, Shahed-191 та інших БПЛА/ударних БПЛА протягом лише одного навчання та тренували удари груп безпілотників по тій же цілі.

Керована міні-ракета Sadid, як видно через мілісекунди після запуску з ударного БПЛА Shahed-171.

Важливим щодо БПЛА/ ударних БПЛА іранського виробництва, які продаються в росію, є таке:

Yasser (або "Yasir", названий на згадку про Ясіра Арафата: пам’ятайте про "перші зв’язки" між КВІР і ОВП, про які згадувалося раніше): це невеликий тактичний розвідувальний БПЛА, розроблений на основі конструкції американського Boeing Insitu ScanEagle. Попри свої невеликі розміри, він має тривалість польоту близько 20 годин або діапазон 200 км протягом восьми годин — і набагато краще обладнання (включно зі стабілізованими камерами), ніж Орлан-10. Yasser/Yasir був інтенсивно розгорнений КВІР у Сирії, Іраку та Лівані, і, швидше за все, він уже працює разом із всрф.

Mohajer-6: це БПЛА/ударний БПЛА середнього розміру з розмахом крил 10 м, прямим крилом і подвійними стрілами. Він оснащений поршневим двигуном, оснащений підвісом для лазерного далекоміра/маркера, розвідувальної та ІЧ-камери, і може бути озброєний двома або чотирма керованими міні-ракетами Qaem. Його заявлена дальність близько 200 км. Відомо, що принаймні десяток було доставлено до росії, а один українці знайшли сьогодні на поверхні моря біля берегів Одеси.

Shahed-129: це великий БПЛА/ударний БПЛА з розмахом крил 16 м (пряме крило) і V-подібним оперенням. Він оснащений поршневим двигуном, оснащений підвісом для лазерного далекоміра/маркера, розвідувальної та ІЧ-камери, і може бути озброєний чотирма керованими міні-ракетами Sadid та/або Fath. Його заявлений запас ходу становить 1700 км. Щонайменше два були збиті Україною за останні 7–10 днів.

Планери та крила обох зроблені з композитів, але вони не є "стелс-конструкцією": вони повинні бути помітні радаром на відстані принаймні 30 км, можливо, навіть 50 км. Середня робоча висота як Mohajer-6, так і Shahed-129 становить близько 1500–2000 метрів. Їхні двигуни шумні, і їх легко почути з відстані понад 10 км.

І Mohajer-6, і Shahed-129 відносно повільні: крейсерська швидкість становить близько 80 км/год, навіть якщо вони можуть досягати більшої максимальної швидкості. Особливо Shahed-129 може літати відносно високо: до 6000 м (20 000 футів).

Жоден з БПЛА/ударний БПЛА іранського виробництва не має можливостей супутникового зв’язку: по суті, вони обмежені операціями "прямої видимості". Однак відомо, що іранці розширили цей діапазон — і, очевидно, росіяни наслідували моду сьогодні — розгорнувши один або два Mohajer-6, щоб служити "ретранслятором" між наземною базою та безпілотником, який фактично шукає ціль. Таким чином, ефективна дальність останнього може бути розширена до більш ніж 100 км.

Для порівняння, баражуючий боєприпаси Shahed-136 набагато менший: він має близько 3 метрів у довжину і має дельтовидну форму. Він трохи швидший за Mohajer-6 і Shahed-129 і може досягати швидкості 150 км/год. У середньому він рухається на висоті понад 500 метрів і летить прямо, але при наближенні до цілі опускається менше ніж на 100 метрів. Він несе боєголовку вагою 36 кілограмів і може бути попередньо запрограмований для ураження заздалегідь вибраних фіксованих цілей: це де-факто повільна крилата ракета з ударною боєголовкою, яку можна порівняти з калібром артилерійського снаряда 155 мм. Крім того, якщо він все ще знаходиться в радіусі зв’язку з наземною базою, ним може керувати диспетчер під час польоту.

Я не знаю, скільки Shahed-136 було виготовлено та прийнято на озброєння в Ірані: тільки те, що вони набагато дешевші та простіші у виготовленні, ніж будь-який із вищезгаданих БПЛА (особливо в порівнянні з Mohajer-6 та Shahed-129). Приблизно рік тому Королівські ВПС Саудівської Аравії заявили про збиття свого 500-го іранського баражуючого боєприпасу (в основному F-15C/E Eagle і EF-2000 Typhon II з використанням керованих ракет повітря-повітря). Тим не менш, більшість із них мали інші, навіть простіші (і більш традиційні) конструкції, ніж у Shahed-136.

Загалом, Yasser/Yasir — це простий тактичний БПЛА, який, ймовірно, стане принаймні таким же проблемним, як Орлан-10. Mohajer-6 і Shahed-129 буде легше знайти та збити більш важкими українськими ЗРК, але вони також нададуть росіянам набагато кращі можливості спостереження, ніж майже будь-що, що є в їхньому арсеналі. Їх загальна якість краща, ніж у БПЛА російського виробництва, вони мають набагато кращу витривалість і краще обладнання для спостереження (за винятком кількох БПЛА ізраїльського виробництва в російському арсеналі, які всрф не особливо прагнув піддавати будь-якому ризику, поки що). Shahed-136 принаймні "неприємний".

Безсумнівно, це не добра новина, і її не слід недооцінювати: принаймні ймовірність того, що дозволить всрф продовжувати стежити за пересуванням українських сухопутних сил навіть за морозів майбутньої зими. Але їм можна протистояти, принаймні, засобами протиповітряної оборони — як свідчать українці, які стверджують, що збили щонайменше чотири, лише сьогодні, переважно з ЗРК. Дійсно, якщо я чогось не пропустив, станом на сьогоднішній вечір ЗСУ заявила про збиті загалом близько 12–15 іранських БПЛА та баражуючих керованих боєприпасів — усе з 13 вересня 2022 року.

Але саме в цьому й полягає суть БПЛА та ударних БПЛА: якщо один втрачений, є багато інших — і, принаймні з боку оператора, ніхто не постраждав.

Джерело

Частина 1

Частина 2